Що таке Глобальний Південь, чого він хоче і чому про нього стільки говорять?

АНАЛІТИКА RFI

Боротьба за прихильність Глобального Півдня — нині один із геополітичних трендів. Змагаються Європа, США, Китай, Індія, Росія... І Україна теж. Водночас розподіл світу на Південь і Північ — доволі суперечливий і не завжди корисний. RFI та опитані нами експерти відповідають на головні питання про цю концепцію.

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Звідки взялося поняття «Глобальний Південь»?

Поділ на умовні Південь і Північ виник в умовах холодної війни, коли світ розділився на два табори. Східний, керований СРСР, та західний — на чолі зі США та країнами Західної Європи. В умовах цього протистояння виникла третя сила: країни, які не приєдналися ані до першого, ані до другого табору.

Поняття «Глобальний Південь» першим використав американський письменник і політичний активіст Карл Оглсбі. В одній зі статей він стверджував, що багаторічне домінування північних країн над Глобальним Півднем створило нерівність у соціальному устрою світу.

«Лінія Брандта» демонструє умовне розмежування світу на Глобальні Південь і Північ © wikipedia.org

У 1980-му очолювана колишнім канцлером Німеччини Віллі Брандтом комісія, опублікувала доповідь. У ній констатувала величезну прірву в економічному розвитку різних країн світу. Цей поділ демонструвала так звана «лінія Брандта». Вона охоплює планету на рівні 30° північної широти, проходить між Північною та Центральною Америкою, північною частиною Африки, Близьким Сходом і більшою частиною Східної Азії. Далі лінія опускається на південь так, щоби показати належність Японії, Австралії та Нової Зеландії до Глобальної Півночі.

Глобальний Південь — це не про географію?

Не зовсім. Хоча певні закономірності є.

Усі країни, які розташовані нижче за екватор, справді записують до Глобального Півдня. Але ще сюди належать північніші країни, зокрема Китай, Індія та Мексика, а також уся Африка, Латинська Америка та більша частина території Азії.

Глобальна Північ — це США, Канада, уся Європа, Росія, а також Гонконг, Тайвань та Макао, які є частиною КНР; Японія, Сингапур та Ізраїль, які мали би лягти нижче за лінію Брандта; і навіть Австралія та Нова Зеландія, які розташовані південніше за екватор.

Якщо узагальнити, країни нинішнього Глобального Півдня перебували на периферії європейських технічних та економічних процесів, пояснює експертка Ради зовнішньої політики «Українська призма», кандидатка історичних наук Наталія Шевченко.

Ага, так це про економіку?

Теж не зовсім.

Китай — друга економіка світу, Індія — п'ята, Бразилія — дванадцята, Мексика — п’ятнадцята. Але всі вони належать до Глобального Півдня. Проте більшість країн пострадянського простору, балканського регіону та Східної Європи мають скромні економічні показники. Але їх зараховують до Півночі.

В економіці країн Глобального Півдня переважно домінує сировинна складова © AP / Sunday Alamba

Хоча економічний складник справді є одним із головних, каже Наталія Шевченко, саме поняття «Глобальний Південь» певною мірою заступило інше — «третій світ». Воно пов'язано з умовним поділом країн на «розвинуті» і «такі, що розвиваються».

Пояснюючи економічне провалля між країнами, комісія Вілі Брандта у 1980-х виснувала, що держави Півночі стали багатими, бо виробляли готові промислові товари. А держави Півдня жили здебільшого в злиднях, бо орієнтувалися тільки на сировину та напівфабрикати.

Якщо не економіка та географія, значить політика?

Частково.

Але це не стосується внутрішньої організації влади — форми правління чи політичного режиму. Серед країн Глобального Півдня є демократичні Індія та латиноамериканські країни, близькосхідні монархії, комуністичний Китай, ісламська республіка Іран та країни Африки з особливими традиціями врядування.

Підґрунтям об'єднання країн у Глобальний Південь є складники зовнішньої політики, насамперед — принцип нейтралітету.

Глобальний Південь переважно є Рухом неприєднання, пояснює Олена Борділовська, експертка Національного інституту стратегічних досліджень, докторка політичних наук. Ці країни використовують принцип невтручання задля своїх потреб.

1955 року країни Африки та Азії сформували Концепцію позаблоковості. Згідно з нею, не треба вступати в жодні військово-політичні об'єднання, оскільки колоніальна система дискредитувала себе,.

На початку 1960-х офіційно формується Рух неприєднання. Участь в його першій конференції в Белграді взяли делегації 25 країн світу.

Перший саміт країн Руху неприєднання, Белград, 1961 © GLOBAL SOUTH STUDIES/NAM Database

У складі країн Глобальної Півночі також є такі, що декларують нейтралітет. Наприклад, Швейцарія або Японія, де відповідні норми закладені в конституціях.

На думку Ігоря Семиволоса, директора Центру близькосхідних досліджень, головним є те, як самі країни визначають свою позицію. Коли говорять про країни Глобального Півдня, то здебільшого уявляють саме політичне визначення цих країн. Ізраїль — це країна Глобального Півдня, але політично визначається як представник західної цивілізації.

Отже, що їх об'єднує?

Важливою є сукупність усіх критеріїв.

Йдеться і про здебільшого сировинну модель економіки, і нейтралітет у зовнішній політиці, і географічний детермінізм.

А ще — історію. Країни Глобального Півдня об'єднує спільне колоніальне минуле, пояснює Наталія Шевченко. Майже всі вони свого часу були позбавлені незалежності, відчували тиск і отримали в спадок від метрополій сировинну малотехнічну економіку.

Ці країни об'єднує також антизахідний настрій, зауважує Олена Борділовська, і вони ображені за недостатню присутність у світі.

А такий поділ адекватний?

Не факт.

До 90-х років минулого століття цей розподіл здавався логічним, каже Наталія Шевченко. Але з початку нульових окремі частини Глобального Півдня теж почали розвиватися. Це сталося передусім через перенесення виробництв та технологій. І саме на цій хвилі стався стрибок «азійських тигрів», почалося економічне піднесення Бразилії і Мексики.

Це все геополітичні конструкти, пояснює Ігор Семиволос, і потрібно розуміти їхню умовність. Захід теж не завжди монолітний, взяти хоча би приклад Угорщини. Та й Ізраїль іноді випадає з цієї системи. У Глобального Півдня взагалі немає спільних цінностей

Вони дуже різні, згодна Олена Борділовська. І навіть у межах одного континенту виникають суперечки та непорозуміння.

Наталія Шевченко вважає, що правильніше визачити кілька Глобальних Півднів. Перший — це Африка, країни якої були об'єктом прямої колонізації та експлуатації ресурсів. Другий — Азія, де тиск імперій відрізнявся. І третій — Латинська Америка, яка майже не відчувала капіталістичного впливу своїх метрополій, Іспанії чи Португалії. Як пояснює Наталія Шевченко, капіталізм у Латинській Америці мав такі самі стартові позиції, але вони пішли різними шляхами.

Поділ Південь–Північ, на думку Наталії Шевченко, як економічний критерій не має нічого поганого: це не приреченість, а етап у розвитку. Деякі нині заможні країни свого часу самі переживали внутрішнє протистояння між північними та південними територіями, наприклад, США та Італія. А скандинавські країни Євросоюзу нині вважаються більш заможними, ніж південні. Це стимул для розширення співпраці, руху технологій та капіталів і в підсумку — розвитку.

Країни на півночі Європи вважаються більш заможними, ніж на півдні. На фото — Осло © Wikipedia/Jørn Eriksson

А от коли розподіл застосовується для політичного протиставлення — це небезпечно і штучно, вважає експертка Ради зовнішньої політики «Українська призма», кандидатка історичних наук Наталія Шевченко. І саме це зараз робить Росія, намагаючись поділити світ на цивілізований — нецивілізований і відродити ворожнечу часів холодної війни.

І чого хоче Глобальний Південь?

Якщо коротко, щоб їх почули.

Китай єдина країна Глобального Півдня серед п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН. 10 непостійних членів обираються по черзі на два роки. І близько 60 країн світу ніколи не входили до Радбезу, каже Наталія Шевченко. Серед них є європейські, але більшість — це саме держави Півдня.

Їх об'єднує боротьба за більш справедливий світовий порядок і протистояння глобальному диктату Заходу, пояснює Олена Борділовська. Ці країни самі кажуть, що не можуть всі жити за однаковими правилами, які диктують США та їхні союзники. Вони хочуть, щоб їх більше чули, рахувались, щоб зважали на їхні проблеми.

Мозамбік обраний членом Ради Безпеки ООН на два роки і в березні головує в ній © AP / John Minchillo

Південні країни також переконані, що ООН не зважає на їхні проблеми і не здатна допомогти, каже Наталія Шевченко. І в Африці, і в Латинській Америці є свої конфлікти, але там воліють вирішувати їх самостійно, продовжує експертка. Вони не використовують ООН як майданчик для порозуміння, а їздять туди, щоб зустрітися в кулуарах з європейськими та азійськими політиками.

Глобальний Південь взагалі не вірить в ефективність ООН, продовжує Наталія Шевченко. Адже останнім виявом глобальної справедливості стала відповідь на вторгнення Іраку в Кувейт в 1990-му. Тоді ООН надало мандат на врегулювання ситуації міжнародній коаліції. Та провела військову операцію і відновила суверенітет і територіальну цілісність Кувейту.

В 1990 році ООН дозволила міжнародній коаліції застосувати силу проти Іраку, щоб відновити цілісність Кувейту © ASSOCIATED PRESS / Marcy Nighswander

А далі був епізод із нібито біолабораторіями та зброєю масового знищення в Іраку. Ці звинувачення стали приводом для повалення режиму Саддама Хусейна, але досі не були підтверджені. Військові операції в Афганістані та Сирії також були суперечливими з позиції міжнародного права. І на цьому дуже вміло спекулює російська пропаганда. Забуваючи, щоправда, що агресія РФ проти Чечні також було порушенням норм ООН, бо росіяни напали на де-юре незалежну країну, нагадує Наталія Шевченко.

Чому Глобальний Південь не засуджує російську агресію проти України?

Любов Абравітова — Надзвичайний та Повноважний Посол України в ПАР © facebook.com/liubov.abravitova

Проста відповідь полягає в тому, що більшість країн Африки намагаються позиціонувати себе як країни Руху неприєднання, пояснює Надзвичайна та Повноважна Посол України в ПАР Любов Абравітова. Таким чином ці країни аргументують свою нейтральну позицію.

На фото — президент Європейської ради Шарль Мішель та президент ПАР Матамела Сиріл Рамафоса. Червень 2022 © AP / Michael Kappeler

Але є і складніша відповідь, продовжує дипломат. Упродовж понад 30 років після розвалу СРСР РФ пропагувала, що саме вона є спадкоємицею всього того, що зробив Радянський Союз для африканських країн. А це і визвольний рух, і боротьба з апартеїдом, де Радянський Союз мав дуже вагому роль.

Засудити Росію Глобальному Півдню не дозволяє колоніальний спадок, «алергія» на все європейське, як це називає пані посол України в ПАР.

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Росіяни постійно маніпулюють історичною пам'яттю, де закарбовані болючі сторінки, продовжує Наталія Шевченко, адже західні країни свого часу нещадно використовували ресурси своїх колоній, порушували права людини.

Деякі колишні колонії досі бачать в Росії форпост боротьби з імперіалізмом © AP

Глобальний Південь бачить в Росії форпост боротьби проти США та Заходу, додає Олена Борділовська. Але саму Росію та й СРСР імперією не вважають і не сприймають того факту, що це загарбницькі країни, додає експертка.

Розчарування в ООН формує і ще один привід залишатися нейтральними щодо питання російської війни проти України.

Агресії багато, кажуть вони, чому ж ми повинні так реагувати саме на ваш конфлікт, тоді як на наші конфлікти ніхто не реагував, пояснює Олена Борділовська. Ми краще будемо нейтральними і будемо купувати дешеву російську нафту, торгувати з Росією, але водночас мати гарні відносини з Заходом, який дає нам кредити.

Головний інструмент росіян — пропаганда. Москва зайняла ідейний вакуум в цих країнах, який утворився після холодної війни, каже Наталія Шевченко. Вона захопила інформаційний простір і тепер просуває свої наративи. «Спутнік» та «Раша Тудей» мають португаломовний, іспаномовний та франкомовний контент, продовжує експертка, який, до прикладу, у Латинській Америці транслюється в обов'язковій сітці телемовлення.

Росія має свої дипломатичні, культурні та псевдокультурні представництва в багатьох країнах Глобального Півдня, продовжує Олена Борділовська, і не шкодує грошей на пропаганду і залицяння до місцевих еліт.

Російські найманці ( троє праворуч) на півночі Малі © AP

Крім того, говорить Любов Абравітова, у багатьох урядах африканських країн Росія має прямі дружні контакти. Особливо легко росіянам тиснути на владу найбідніших держав, продовжує пані Посол, тих, до до яких у Заходу не доходили руки. А коли десь починаються заворушення — там раптом з'являється «Вагнер» (російське угруповання військових найманців — ред.)

Навіщо Україні прихильність Глобального Півдня?

23 лютого 2023 Генеральна Асамблея ООН ухвалила юридично необов'язкову резолюцію, що закликає Росію забрати свої війська з України. Крім Росії, його не підтримали (проголосували «проти» або утрималися) ще 38 країн. Усі вони, за винятком п'яти колишніх радянських республік, — країни Глобального Півдня.

Країни Глобального Півдня часто утримуються під час голосування в ООН за проукраїнські резолюції © UN

Нині шість з десяти непостійних членів Ради Безпеки ООН — представники Глобального Півдня. А головує в органі — Мозамбік, який утримався під час голосування за останню резолюцію

Ми впираємося в те, що не маємо підтримки цього Глобального Півдня, каже Олена Борділовська, а нам вона дуже важлива.

Усі ключові рішення ухвалює саме Рада Безпеки ООН, і будь-яке з них може заблокувати Росія, яка має право «вето». Але низку рішень світова спільнота може ухвалювати і не в межах ООН. Наприклад, про створення спеціального трибуналу щодо злочинів РФ. Крім того, вже кілька місяців йдуть розмови про те, щоб припинити чи бодай обмежити негативний вплив Росії на діяльність Об’єднаних Націй.

Ботсвана видобуває найбільше діамантів у світі. © ASSOCIATED PRESS / Themba Hadebe

Крім дипломатичної підтримки на різних міжнародних майданчиках, співпраця з Африкою має економічні перспективи. Ботсвана, наприклад, видобуває найбільше діамантів у світі. А Мозамбік має стратегічно вигідне розташування і міг би стати хабом для України в майбутньому, розповіла в інтерв'ю RFI посол України в ПАР пані Любов Абравітова.

Чому увага до Глобального Півдня зросла саме зараз?

Науковці Берлінського університету імені Гумбольдтів порахували, що 2004 року поняття «Глобальний Південь» зустрічалося в публікаціях близько 20 разів. Тоді як 2014-го таких публікацій було вже сотні.

Боротьба за Глобальний Південь була завжди, каже Наталія Шевченко, і активізувалася в 50–60-ті роки через розпад колоніальної системи, коли в Африці, Азії і на Близькому Сході постали нові держави.

У країнах Глобального Півдня живе більшість населення світу © AP / AMR NABIL

Але останні роки ця увага справді зростає. У країнах Глобального півдня живе більшість населення планети. А демографія показує, що через 25 років кожен п'ятий на Землі буде африканець, каже Любов Абравітова. Географічні та кліматичні факторами, забезпечення міграційної безпеки, усі ці питання не дозволяють Глобальній Півночі не враховувати те, що відбувається тут.

Крім того, зауважує Ігор Семиволос, зростання уваги до Півдня збігається з певною кризою Заходу, який тривалий час активно контролював цю територію, а тепер відмовляється від цієї ролі. І в цих місцях виникає порожнеча, яку намагаються заповнити інші держави, зокрема Китай чи Індія.