Банківська лихоманка: банкрутство американських фінустанов зачепило Європу та Україну

ПРИНЦИП ДОМІНО

Три невеликі американські банки збанкрутіли протягом останнього тижня. Акції фінустанов знецінюються на світових біржах. Ефект лавини вже сягнув європейських ринків. Світ, затамувавши подих, спостерігає, чи настане велика фінансова криза на кшталт тієї, що була 2008 року. Чи варто перейматися українцям — дізнавайтеся в ексклюзивній статті RFI.

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Банківська лихоманка

Від іменитих інвесторів до провокаторів — американський сегмент соцмереж уже близько тижня обговорює банкрутство трьох банків, серед яких найбільшим та найвідомішим є «Силікон веллі банк»(англ. Silicon Valley Bank, — ред.). Найактивніше користувачі реагують на дописи з найпесимістичнішими прогнозами.

«Це вже не про "Силікон веллі банк". Йдеться про 20 банків та ефект доміно. Пам’ятайте, у четвер йшлося лише про СВБ, у п’ятницю — про "Сигнічер Банк", вихідними було вже три-п’ять банків, а зараз 20», — повідомив підприємець та інвестор в айті-компанії Девід Сакс в інтерв’ю американській журналістці й телеведучій Меган Келлі. Вона, до слова, відома тим, що 2017 року взяла інтерв’ю в Путіна. Сакс пророкує струс фінансового ринку, від якого постраждають невеликі регіональні банки.

Thanks to @megynkelly @MegynKellyShow for hosting a classy and civil debate between @VivekGRamaswamy and I on the SVB banking crisis. https://t.co/2Qt1kQlqOH — David Sacks (@DavidSacks) March 13, 2023

10 березня Департамент фінансового захисту американського штату Каліфорнія оголосив про банкрутство «Силікон веллі банк». Він був заснований ще 1983 року і до краху посідав 16 сходинку в рейтингу найбільших американських банків.

Серед клієнтів банку були як стартапери (засновники нещодавно створених невеликих компаній, — ред.), так і великі гравці індустрії високих технологій, зокрема онлайн-майданчик короткострокової оренди житла «Ейрбіенбі», транснаціональний гігант із розроблення й продажу мережевого обладнання «Сіско» та виробник електроніки для фітнесу й здоров'я «Фітбіт».

Банк заробляв на тому, що забирав кошти успішних компаній Кремнієвої долини з депозитів і вкладав їх у довгострокові облігації американського уряду. Вони були вигідною інвестицією, доки Федеральний резерв не почав піднімати облікові ставки, а ​​​​цінні папери — втрачати вартість.

Облікова ставка — це орієнтир вартості грошей в економіці. Що вона вища, то дорожче коштують гроші та навпаки. Облікова ставка підвищується, коли необхідно приборкати інфляцію. Але це також тягне за собою зростання ставки за депозитами та кредитами.

Банк зазнав збитків. За тиждень до банкрутства керівництво надіслало акціонерам листа про те, що воно намагається залучити понад 2 мільярди доларів. Акції «Силікон веллі банк» впали. Оскільки серед клієнтів є багато компаній з одієї сфери, то завдяки «сарафанному радіо» вони почали масово знімати гроші з рахунків. Станом на вечір 9 березня банк мав від'ємний баланс готівки — 958 мільйонів доларів.

Клієнти під будівлею штаб-квартири «Силікон веллі банк» у Санта-Кларі. Каліфорнія,13 березня 2023 © REUTERS / BRITTANY HOSEA-SMALL

Як пояснює у коментарі українській редакції RFI заступник директора з питань торгівлі цінними паперами «Драгон капітал» Сергій Фурса, у банкрутстві «Силікон веллі банку» міг бути винний його менеджмент:

Дуже довго економіка і бізнес звикли жити в ситуації, коли гроші нічого не варті і вони в нескінченному доступі є. Але підняття ставок було неминучим через зростання інфляції. І як результат, зараз ми бачимо проблеми, які виникають не через те, що гроші дорожчають, а через те, що ризик-менеджмент, наприклад, того самого "Силіконового банку" не враховував чи не зважав на такі ризики. Власне, це відображення ризиків нових, які виникли через зростання ставок, і те, що цей банк був не готовий

«Силікон веллі банк» став першим банком, який збанкрутував у США з жовтня 2020 року. Окрім нього, у березні також «луснули» ще два позичальники.

Оплески на честь генерального директора Сільвергейта Алана Лейна (другий справа), якого запросили на відкриття фондової біржі у Нью-Йорку, 7 листопада 2019 © AP / Richard Drew

«Сільвергейт Банк» (англ. Silvergate Bank, — ред.) збанкрутів на тлі краху криптовалютної біржі FTX. Коли клієнти захотіли зняти депозити на суму понад 8 мільярдів доларів — у банка не знайшлося достатньо готівки. «Сільвергейт» почав продавати свої активи з високими збитками. 8 березня керівництво банку оприлюднило публічне повідомлення про добровільну ліквідацію та повернення власникам усіх вкладених коштів.

Крах FTX частково відповідальний і за банкрутство «Сигнічер Банку»(англ. Signature Bank, — ред.). Коли біржі прийшов кінець, клієнти почали знімати з рахунків мільярди доларів. Інвестори висловили недовіру керівництву банку. 10 березня акції «Сигнічер» впали на 23%. Два дні потому банк закрили регулятори Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк.

Штаб-квартира Сигничер Банк у Нью-Йорку, США, 13 березня, 2023 р. © AP / Yuki Iwamura

Ефект доміно, про який повідомив підприємець та інвестор в айті-компанії Девід Сакс, імовірно, полягає в тому, що клієнти почали активно рухати свої гроші між банками: знімати їх із депозитів у малих та середніх банках і розміщати їх на рахунках банківських гігантів. Хоча і їхні акції впали ще перед відкриттям біржі на 2-4%, повідомляє Ройтерз.

Президент США Джо Байден поквапився запевнити американців, що банківська система у нормі, а вкладники збанкрутілих банків отримають доступ до своїх грошей. Байден також наголосив, що платники податків не зазнають жодних збитків. Натомість гроші надходитимуть із зборів, які банки сплачують до Фонду гарантування вкладів.

Водночас низка впливових американських видань повідомляє, що Міністерство юстиції та Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) розслідують крах «Силікон веллі банку». Особливо їх цікавить топменеджмент, який незабаром до банкрутства розпродав акції свого банку.

Нервує увесь світ

Фондова біржа у Франкфурті, Німеччина, 15 березня, 2023 р. © REUTERS / STAFF

Спершу біржу лихоманило у США. Акції деяких регіональних банків опустилися на 18%. Потім кризові тенденції сягнули Азійсько-Тихоокеанського регіону. Через занепокоєння інвесторів ринки просіли, зокрема, у Японії, Південній Кореї та Гонконгу.

У середу, 15 березня, на Швейцарській фондовій біржі акції «Кредит Суісс» (англ. Credit Suisse, — ред.) оновили свій історичний мінімум. Акції другого за розміром швейцарського банку зі штаб-квартирою в Цюриху впали на майже третину. Головною причиною стала заява Нацбанку Саудівської Аравії, його головного інвестора, що він не може надати банку додаткової фінансової допомоги. Напередодні, 14 березня, «Кредит Суісс» оприлюднив звіт за 2022 рік, у якому йдеться про те, що банк не зупинив відтік клієнтів. Мовою грошей це означає втрату понад 110 мільярдів швейцарських франків (майже 119 мільярдів доларів США, — ред.).

І хоча історія «Кредит Суісс» має свої особливості, слідом за швейцарським конгломератом на 7% обвалився європейський банківський індекс (.SX7P), пише Ройтерз.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак стверджує, що таку ситуацію на світових біржах спричинили саме американські банки-банкрути:

Це такий такий фактор психологічного сніжного кому. Це викликано тим, що сам по собі фінансовий сектор, якщо порівняти з людським організмом, це нервова система цього організму — і відповідно реагує найчутливіше, найшвидше, найсильніше на будь-які подразники. І от зараз таким подразником виступило банкрутство, дуже рідкісне банкрутство, досить великого американського банку

Це викликало, продовжує експерт, порівняно сильну нервову реакцію в усьому фінансовомиу секторі:

В умовах глобальної економіки, у якій ми знаходимося і завжди в ній уже будем знаходитись, і в банківському секторі є дуже багато взаємозв'язків і взаємозалежностей. Банки відповідно до свого рівня, до рівня свого капіталу, в обсязі свого капіталу розміщують свої активи в багатьох інших банках. Так само Центробанки країн розміщують свої золотовалютні резерви також у багатьох банках світу. Тобто, коли банкрутує досить великий банк, у цьому разі у Сполучених Штатах Америки, то це спричиняє ланцюгову реакцію проблем із ліквідністю у багатьох інших банках

Спершу ця ланцюгова реакція зачепила американські банки, ще кілька днів потому дісталася партнерських банків, а потім — ударила загалом по банках у Європі й не тільки.

Увесь світ наразі цікавить одне питання: чи події у США є свідченням початку кризи 2008 року, яка також тоді розпочалася по той бік Атлантики. Опитані нами експерти розходяться у думках. Андрій Новак вважає, що на сьогодні фінансові кризи в глобальному світі дійсно дуже схожі, якщо не ідентичні: «різниця тільки в тому, що чи хто стає першим подразником, який викликає ланцюгову реакцію». Далі ж, на думку експерта, події розвиваються за дуже подібним сценарієм.

Заступник директора з питань торгівлі цінними паперами «Драгон капітал» Сергій Фурса говорить, що не варто ототожнювати нинішню ситуацію на ринку фінансів із 2008 роком.

Американські банки VS пересічний українець

Київ, Україна, 9 березня, 2023 р. © REUTERS / STRINGER

Чутливість фінансового сектору, рівень інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення усіх фіноперацій роблять будь-яку кризу на ринку швидко відчутною майже всюди. А втім, українцям не варто переживати на тлі банкрутства американських банків. У цьому думки фінансистів сходяться.

За словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, українська економіка, фінансовий та банківський сектори напряму дуже мало залежать від європейської банківської системи, і поготів американської:

Дуже мало американського капіталу в українському фінансовому секторі, відповідно, українського капіталу, в американському фінансовому секторі. І те саме з європейським. І тому ця ланцюгова реакція, яка йде від Сполучених Штатів Америки до Європи через арабські країни, в Україні може бути так чи інакше продовжена лише через психологічний фактор. Мовляв, якщо зараз там, у таких потужних економічних країнах така криза, то у нас нібито так само автоматично вона має бути. Хоча прямої причини для продовження цієї ланцюгової реакції негативних фінансових подій на Україну не повинно бути

Нацбанк щороку перевіряє українські банки на їхню стійкість за допомогою стрес-тестів. Його мета — оцінити спроможність фінансової установи поглинути збитки в разі шокових подій. 2020-го таких перевірок не було на тлі пандемії, а 2022 року — через повномасштабне вторгнення. У 2021-му стрес-тести пройшли 30 банків, які мають 93% активів банківської системи. Як пояснює Андрій Новак, тестування від Нацбанку має визначити, які банки перебувають на межі чи за межею безпечного рівня ліквідності, тобто спроможності виконувати свої зобов'язання перед клієнтами, позичальниками і кредиторами своєчасно і в повному обсязі з мінімальними витратами, а також здатність фінансувати зростання власних активів:

Такі процеси характерні для кризових економік, якою, на жаль, у переважні роки незалежності України була українська економіка. І зараз не виняток. Також в Україні вже через пряму російську агресію зараз також стан економічної кризи. Зокрема, Україна втратила третину ВВП своєї економіки за один 2022 рік. Тобто, скажімо так, для нормального стану це не просто криза, а величезний обвал національної економіки

Десятки країн світу та міжнародні фінансові інституції не дали українській економіці «лягти зовсім». На цій допомозі, зокрема, тримається банківський сектор. На думку голови Комітету економістів України Андрія Новака, покладаючись на фінансову звітність самих банків, можна говорити, що фірми, які входять до першої двадцятки, перебувають у задовільному або доброму фінансовому стані. Отже, імовірно, стрес-тестування Нацбанку вони складуть.

Українське айті

Дмитро Овчаренко, директор компанії «Алькор» © Alcor

«Вотсап», «Греммерлі» та «Агментед Пікселз» — це лише деякі резиденти Кремнієвої долини, які були засновані українцями чи за їхньої участі. Ми поговорили з Дмитром Овчаренком, директором айті-компанії «Алькор», яка також розташована в сонячній Каліфорнії. На його думку, серед постраждалих від краху «Силікон веллі банку» (СВБ) могли бути й українські компанії:

Ймовірність висока існує, що такі тримали кошти, тому що він, якщо ми кажемо про " Силікон веллі банк" , фактично інвестував кошти в половину стартапів у Долині. Тобто, із високою ймовірністю, кожна друга компанія там тримала кошти, зокрема й із України

Популярним СВБ став завдяки кільком чинникам. По-перше, тут можна було відкрити рахунок за тиждень. А це у США вважається швидким виконанням процедури. По-друге, банк дозволяв інвесторам контролювати та погоджувати те, як компанії витрачають їхні гроші. По-третє, СВБ і сам давав позики стартаперам, а отже, вони до нього йшли самі:

Вличезні американські банки, які інвестують не лише в айті, а в будь-яку іншу сферу: медичну, освітню і так далі. Тобто, у них є величезна кількість активів, які між різними індустріями, і є однакові правила для усіх. І тут з'являється банк, який сфокусувався лише на одній технологічній сфері. І він, звичайно, зробив усе, щоб бути клієнтоорієнтованим, і швидше відкривати рахунки, і контролювати, тому що він працював з однією індустрією і для неї. Тому, звичайно, він був зручнішим, ніж якісь величезні, неповороткі, фінансові й інші інституції

Український ринок, за словами Дмитра Овчаренка, теж відчув банкрутство «Силікон веллі банку». Підприємець наводить приклад компанії «Ейрбіенбі», яка тримала там свої гроші і нині не може виплатити зарплату своїм співробітникам. Виникає питання, чи зможе він платити гроші працівникам в Україні, зокрема айті-постачальникам. Є також інші кейси, зауважує Дмитро Овчаренко:

Наприклад, є компанія, яка думала до цих подій найняти десять людей в Україні, а компанія з Нью-Йорку. Вона не тримала кошти в цьому банку, але вона, звичайно, сказала, що "зараз усе на паузі, вивчаємо ситуацію як зміниться ринок". Свої плани наймати в Україні вони поставили на паузу. Це те, що відбувається зараз

Це, на думку Дмитра, паніка. Люди очікували чергової фінансової кризи на кшталт тієї, що була 2008 року. Вони очікували її зараз, і новини про банкрутства банків стали такою собі іскрою в сухій траві.

Директор айті-компанії погоджується, що роздмухали скандал у соцмережах. Новини про банкрутства банків з'явилися напередодні вихідних. У суботу та неділю люди активно публікували свої дописи, висловлювали думки, які переважно були неекспертними. І це спричинило паніку — американці побігли знімати кошти з рахунків.

Я впевнений, що за декілька днів ситуація заспокоїться, — говорить Дмитро, — тому що так працює адреналін. Спочатку потрапляє в кров, а потім за декілька днів його рівень знижується до нормального. І починає людина мислити спокійніше. Тому так. Те, що зараз відбувається, це на 90% паніка людей, зокрема й у соцмережах

Дмитро впевнений, що найближчими тижнями буде відомо більше про банківський сектор у США. Ураховуючи, що йдеться про невеличкі фінустанови, уряд врешті зможе взяти ситуацію під контроль.