Ще 400 тисяч: російське Міноборони розпорядилося вербувати нових контрактників

механізми мобілізації

Відповідні рознарядки вже розіслали до регіонів. У них зазначено обов'язкову кількість одиниць живої сили, із якими має бути підписаний армійський контракт. Про це, покликаючись на власні джерела, повідомляють російські ЗМІ.

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Як пише російська служба Радіо Свобода, стартувати новий набір контрактників має 1 квітня. Зазначають, що відповідальність за виконання плану ляже на губернаторів регіонів, хоча основний масив роботи — усе-таки за військкоматами. Так, до прикладу, Челябінська та Свердловська області до кінця цього року мають відправити на службу за контрактом по 10 тисяч людей, Пермський край — 9 тисяч.

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Також повідомляють, що знову активно почали вручати повістки, мовляв, для упорядкування військового обліку. Причому Путін так і не видав жодного наказу про завершення так званої часткової мобілізації, яку оголосив у вересні 2022 року.

Усі шляхи ведуть на фронт

Раніше повідомляли, що армію РФ мають збільшити до двох мільйонів людей. Зокрема, у січні 2023 року українська розвідка опублікувала інформацію про те, що до вже набраних 300 тисяч мобілізованих доберуть ще пів мільйона. І хоч нової хвилі мобілізації Кремль так і не оголосив, цей процес триває невпинно, пояснює російська громадська діячка та правозахисниця Ольга Курносова.

Російські новобранці на полігоні в Ростові © AP

«Тільки продовжувати діяти в рамках указу Путіна про так звану часткову мобілізацію — іншого механізму в них немає. Пєсков щоразу заперечує нову хвилю мобілізації. Але ось ці цифри — це може бути саме тільки нова хвиля мобілізації.

На мій погляд, вони будуть діяти через роботу, тобто розподілятимуть по тих роботодавцях, у яких є досить багато працівників. І людина буде отримувати цю повістку просто на роботі у відділі кадрів. І, відповідно, не зможе від неї ухилитися. Тому що єдиний спосіб не йти за цією повісткою до військкомату, це втратити цю роботу. І в першу хвилю мобілізації це вже була дієва схема. А зараз і поготів, коли Кремль боїться великого піару якихось скандалів про мобілізацію. Вони будуть діяти насамперед через роботу», — говорить Ольга Курносова.

А тепер механізм мобілізації може добре допомогти набору контрактників, вважає генерал-майор Віктор Ягун, колишній заступник голови СБУ. Раніше, каже він, російська армія мала кілька дієвих способів мотивувати чоловіків підписувати договір з армією. Зокрема, такий варіант пропонували строковикам після кількох місяців служби. Мовляв, і так, і так в казармі сидіти, то за контрактом хоч зарплату можна отримувати. Ще одна категорія — колишні військові, які так і не змогли знайти собі місця в цивільному житті. А ще ті, хто раніше до армії жодного стосунку не мав, але шукав хоч якоїсь стабільності. Та після більш ніж як року війни в Україні охочих підписувати контракти, м'яко кажучи, поменшало.

Заступники міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров (ліворуч), Віктор Горьомикін (у центрі) і Валерій Герасимов © AP

«Де вони цих контрактників будуть брати, це дуже велике питання. Були перехоплення, у яких була інформація безпосередньо від російських офіцерів про те, що вони за період, коли треба набрати півтори тисячі контрактників, змогли зібрати тільки 78 чоловік. Це свідчить про те, що просто немає такої кількості людей, які могли би бути задіяні для заповнення цих вакансій. Тому тепер, людям, яким вручають повістки, говорять: "У вас є декілька варіантів: можете просто поїхати воювати, як м'ясо, або можете укласти контракт і залишитися у військовій частині й, можливо, не потрапити на фронт". Звісно, це брехня. Але вони зараз намагаються зробити все, щоб поповнити цей фонд», — говорить Віктор Ягун.

Раніше контрактники, які не бажали їхати на війну в Україну, розривали укладені з армією договори, покликаючись на порушення, прописаних у них умов. Як зазначає Віктор Ягун, російська влада виснувала, відкорегувала — і тепер шансів вирватися в тих, хто поставив підпис, уже практично немає.

«До того часу, поки вони не прописали у своїй конституції, що окупована територія — це територія Російської Федерації, контрактники казали "я не буду воювати за кордоном" і юристи доводили їхню правоту. Тепер же ці території з їхніми дикими законами — це РФ. І закордонного паспорта там не треба. І відмовитися ти не можеш, тому що ти підписав контракт без строку. Тому що в Російській Федерації було чітко вказано, що контракт не розривається під час військових дій або ще за якихось певних умов. От вони ті певні умови і запровадили, що ти не може розірвати контракт до його закінчення. Тому що ти отримав там гроші й підписався під цим, завершення мобілізації не оголошене тощо. Я думаю, що це було навмисно зроблено для того, щоб можна було унеможливити фактично втечу з поля бою», — Віктор Ягун.

А ще з 1 квітня в РФ стартує й весняний призов. Російська опозиціонерка Ольга Курносова наполегливо радить усім потенційним строковикам ховатися від військкомів якомога ретельніше. Бо ж, упевнена вона, заяви російського керівництва про те, що мобілізовані не опиняться на передовій, то все казочки.

Чоловік проходить повз стенд із зображенням російського військовослужбовця © AP / Dmitri Lovetsky

«У нас строковики завжди можуть потрапити на фронт. І щоб там не було написано в законі, у нас строковики завжди потрапляють на фронт. Питання тільки в тому, як так швидко вони туди потраплять. Тобто, через три місяці вони можуть туди потрапити легко, бо їх змусять підписати контракт, а в особливих випадках вони можуть потрапити і швидше. Тож, я думаю, цей весняний призов буде досить важким. І ухилянтів буде більше, ніж будь-коли», — вважає російська правозахисниця.

Не кийком, то палицею

Як повідомляють російські ЗМІ, до масштабного набору строковиків у регіонах уже готуються давно. Зокрема, розміщують у соцмережах оголошення, у яких яскраво розписують «принади» служби за контрактом. Подейкують, що потенційним контрактникам обіцяють виплачувати одразу по 300 тисяч рублів так званих «підйомних».

Володимир Путін розмовляє з солдатом © AP / Mikhail Klimentyev

«Вони сподіваються просто фактично обдурити людей. Заманити їх, щоб вони підписали контракт. А як там потім піде, то вже інше. Зміни відбулися, грошей не вистачає або ще щось таке. Це вже не перший раз таке було, коли вони затягують людей у якусь аферу, а потім говорять: "Знаєте, гроші закінчилися. Ми, звісно, обіцяли, але що зробиш". А назад вже здати не можна, бо вже підписав контракт. І все», — вважає Віктор Ягун.

Також ЗМІ писали, що Міноборони РФ розробило законопроєкт про закріплення службового житла за родинами солдатів та офіцерів. Але, по-перше, проєкт, то ще не закон, а по-друге, як кажуть, є нюанси.

«Навіть із попередніми хвилями мобілізації були проблеми. Адже було багато обіцяно, а от отримано було далеко не все із обіцяного. Єдиний, напевно, ресурс — це житло, але й то не в усіх регіонах. Це можливо тільки там, де йде велике житлове будівництво. Але нині ринок житла стоїть. Можуть хіба, як то кажуть, "потрусити" забудовників для того, щоб на користь держави якусь кількість квартир забрати. Ось ця можливість є. Решта — проблематично», — вважає російська правозахисниця Ольга Курносова.

На її думку, спроби зробити добровольців із тих, хто ними насправді не є, навряд чи будуть успішними.

«Я думаю, що такі люди є, але їх мало, тому що всі, хто міг спокуситися, уже спокусилися. Та вже й відомо, де перебувають. Тож однаково такі великі цифри таким чином їм (військовому керівництву РФ. — ред.) не набрати», — підкреслює російська правозахисниця.