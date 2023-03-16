Зерновий коридор: як шантаж Росії загрожує продовольчій безпеці всього світу

Продовження угоди

Перше судно з українським зерном, яке прибуло до Туреччини після почтаку дії "зернової угоди", 8 серпня 2022 року.

У Женеві тривають переговори щодо продовження дії зернової угоди, термін якої спливає 18 березня. Україна наполягає на тому, щоб договір був пролонгований принаймні на 120 діб. А Росія знову встромляє палиці в колесо, щоби отримати максимальну вигоду для себе.

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13 березня в Женеві розпочалися консультації щодо зернової угоди за участю представників Росії та ООН. Уже наступного дня заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що договір продовжено на 60 днів.

Того самого дня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що таке рішення є «жестом доброї волі» з боку РФ. Офіційний представник російського МЗС Марія Захарова додала, що продовження угоди на 60 днів пов’язане із «перекосом» у виконанні її умов.

Київ не погодився з такими умовами. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зазначив, що ця позиція суперечить нинішній угоді. Адже вона передбачає автоматичне продовження на 120 днів за відсутності заперечень сторін.

#BlackSeaGrainInitiative agreement involves at least 120 d. of extension, therefore Russia’s position to extend the deal only for 60 d. contradicts the document signed by Turkey & the UN. We’re waiting for the official position of @UN & Turkey as the guarantors of the initiative pic.twitter.com/TPhpaHUdhg — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) March 13, 2023

Тоді інформацію про продовження дії зернового коридору на 60 днів підтвердили в Туреччині. Але пізніше заявили, що перемови тривають і Анкара докладає зусиль, щоб строк дію угоди подвоїти.

Чого хоче Росія?

«Росія хоче поставити на коліна Україну та увесь світ, показати що вони є якоюсь силою, якимось покаранням для всіх нас, що всі мають робити тільки те, що хочуть вони. Навіть коли коридор діє, росіяни саботують його роботу, зменшуючи кількість інспекторів для перевірки суден. Через це понад сто кораблів із українським зерном по 30 діб стоять у черзі, що не дозволяє нам вивозити ті обсяги продукції, які мали би», — пояснює президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід Козаченко.

Судна з українським зерном очікують на перевірку в протоці Босфор у Стамбулі, 11 грудня 2022 © REUTERS / YORUK ISIK

Росія висуває вимоги для подальшого продовження зернової угоди: відновити постачання аміаку трубопроводом «Тольятті-Одеса» та забезпечити «прогрес» щодо сільськогосподарського експорту, зокрема добрив.

Політолог-міжнародник, керівний партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній впевнений, що РФ спекулює на темі аміакопроводу, бо росіяни вже будують обхідний маршрут. А от запуск роботи трубопроводу «Тольятті-Одеса» їм потрібен зовсім для іншого.

«Даний трубопровід проходить, зокрема, по території Харківської області в районі Куп’янська. Якщо він запрацює, РФ може назвати цю територію небезпечною зоною, навколо якої необхідно припинити бойові дії. Таким чином вони хочуть вийти на тимчасове перемир’я, а потім перегрупуватися та напасти з новими силами», — пояснює він.

Тож на цю умову погоджуватися не варто. А зважаючи на те, що раніше український президент Володимир Зеленський назвав єдиною умовою відновлення роботи аміакопроводу «Тольятті-Одеса» обмін військовополоненими за формулою «всі на всіх», навряд чи це відбудеться незабаром.

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А от щодо експорту продовольства, тут є над чим подумати, вважає Козаченко.

«З моєї точки зору та враховуючи міжнародні права та норми, не можна запроваджувати санкції стосовно імпорту чи експорту продовольства та ліків. Якщо йдеться про це, то можна було б дати дозвіл Росії на експорт сільгосптоварів по цьому ж «зерновому коридору», але з ретельною перевіркою. Водночас це має стосуватися тільки продовольства, а не нафтопродуктів та хімічної продукції», — каже президент УАК.

Зокрема, щоб експортувати продовольчі товари, РФ також має перестати блокувати зерновий коридор та дозволити відкрити Миколаївський зерновий хаб, який до війни давав майже половину обсягів експорту агропродукції.

Чи буде продовжена угода?

Оскільки зернова угода дуже важлива для світової продовольчої безпеки, усі мають активізуватися для її продовження та для того, щоб змусити російського президента Володимира Путіна її дотримуватися.

«Усе залежатиме від того, наскільки ми будемо активними в цих переговорах. Хочу сказати, що через війну в нас падають темпи виробництва, тому наступного року є ймовірність, що цей логістичний маршрут буде вже не таким важливим, хоча безумовно потрібним. І зараз нам треба зробити максимум для того, щоб ми використали цей коридор на повну і просто не викинули те збіжжя, яке сьогодні може забезпечити життя людям. Тому в питанні продовження роботи цього коридору необхідно активізуватися всім, а не лише Україні», — вважає Козаченко.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін залишає будівлю ООН після переговорів щодо продовження дії зернової угоди в Женеві, 13 березня 2023 року. © AP / Salvatore Di Nolfi

«Усі пам’ятаємо, як у листопаді вони також щось вимагали для продовження дії угоди? А закінчилося все тим, що Україна, Туреччина та ООН провели перемови та поставили Росію перед фактом. Фактично, Туреччина взяла на себе охорону суден із зерном, які йдуть з Одеси. Звісно, проти Туреччини Росія не зможе нічого зробити», — каже політолог-міжнародник Тарас Загородній.

На його думку, із Росією змушені вести переговори, бо вона є учасницею угоди: «Але я вважаю, що вони закінчаться так само, як і попередні — продовженням дії договору на 120 діб».

Чому зерновий коридор такий важливий?

За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, за час дії угоди з українських портів експортували 24,4 мільйона тонн аграрної продукції. З них майже пів мільйона тонн продовольства було експортовано до найбідніших країн світу в партнерстві з Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Тому продовження дії зернової угоди дуже важливе не лише для України, а й усього світу.

«Особливо це важливо для африканських країн, які потерпають від голоду. Україна завжди туди постачала велику кількість продовольства. А також для інших країн, які нехай і більш стійкі в плані продовольчого забезпечення, але без цього продовольства вони не можуть дотримуватися наявних норм споживання. Власне, це проблема всього світу, адже продовольча проблема стає все більше актуальною», — пояснив Козаченко.