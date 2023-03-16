Натівський калібр — Україні терміново потрібні боєприпаси

СНАРЯДНИЙ ГОЛОД

На 10-й зустрічі формату «Рамштайн» знову говорили про потребу передавати Україні якомога більше снарядів. Зокрема, йдеться про боєприпаси калібру 155 мм для артсистем. Зараз Україна отримує їх від союзників сотнями тисяч. Проте використання в умовах активних бойових дій настільки велике, що снарядний голод невпинно зростає. І щоби його втамувати, кажуть експерти, потрібна консолідація зусиль усього колективного Заходу і не тільки.

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Від 5 до 6 тисяч щодня — саме стільки снарядів зараз витрачають ЗСУ. Цифра наче солідна, але тільки на перший погляд. Адже, за останніми даними, Росія за добу вистрілює майже вчетверо більше артилерійських боєприпасів. І те, що цей дисбаланс потрібно терміново вирівнювати, розуміє не лише українське керівництво, а й західні партнери. Так, ще в лютому голова європейської дипломатії Жозеп Боррель під час зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі закликав наростити темпи постачання.

«Якщо ми цього не зробимо, результат війни буде під загрозою», — наголосив він.

Український військовослужбовець готує артилерійські снаряди для стрільби з гармати © AP / Evgeniy Maloletka

На початку березня глава оборонного відомства України Олексій Резніков звернувся до представників країн-учасниць ЄС із листом. У ньому зазначив, що для успішного виконання бойових завдань ЗСУ потребують на 60% більше снарядів, ніж є зараз.

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З Європейського фонду миру на закупівлю боєприпасів для України мають виділити один мільярд євро. Але, на думку українського міністра оборони, ця сума мала би бути принаймні вчетверо більшою.

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Калібр змінюється, проблема залишається

Ситуація із снарядами в українських військ була непростою від самого початку повномасштабного вторгнення, говорить військовий експерт та магістр міжнародного права Валерій Рябих.

Адже відбивати ворожу навалу починали із артилерією радянських зразків, власні боєприпаси до них, зокрема калібру 152 міліметри, швидко вичерпувалися. Країнам-союзницям майже не було що запропонувати натомість, бо їхня оборонна промисловість уже давно зробила крок уперед.

155-мм артилерійські снаряди чекають подальшої обробки на армійському заводі боєприпасів у Скрентоні, штат Пенсильванія, США © REUTERS / BRENDAN MCDERMID

«Ця категорія боєприпасів не дуже розповсюджена у світі, їх запасів дуже мало. І ми бачили, що снаряди радянських калібрів надходили звідусіль і навіть були відомості, що й, наприклад, з Пакистану», — говорить Валерій Рябих.

Коли український фронт почали відчутно підсилювати артилерією зразків НАТО, з'явилася залежність вже від снарядів 155-мм.

«155 міліметрів — це натівський калібр, який, власне, використовується майже в усіх натівських засобах ураження: у САУ, у гарматах. А 115-й калібр — це для нарізних гармат, якими, наприклад, можуть бути оснащені колісні танки. У нас зараз більше третини, за деякими даними, до половини усіх стволів саме цього калібру. Снарядів не вистачає. Знову ж таки, використовуємо стільки, скільки дають.

Те, що у нас є, потрібно збільшити для наступальних дій. При обороні цією кількістю ще хоч якось можна обходитися. Але будь-який наступ потребує щонайменше трикратного збільшення», — вважає полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан.

Український БТР веде вогонь на передовій біля Часів Яру в Донецькій області © AP / LIBKOS

З огляду на ці та низку інших обставин, країни ЄС вирішили діяти у форматі тристороннього підходу. Його ключові завдання — прискорити постачання боєприпасів в Україну з наявних запасів та сформувати спільне замовлення з виробництва боєприпасів як для потреб ЗСУ, так і для поповнення арсеналів у країнах ЄС. Про це заявила міністр із європейських справ Швеції Джессіка Розвелл після завершення пленарного засідання Європарламенту в Страсбурзі.

«Ми продовжимо обговорення цих пропозицій 20 березня на рівні міністрів закордонних справ. Головування ЄС очікує, що ми зможемо досягти політичного рішення», — сказала Розвелл.

Виробничі питання

Країни ЄС уже визначили 15 підприємств, які виготовляють потрібні боєприпаси, вони базуються в 11 країнах спільноти. Але потужності виробництва слід суттєво нарощувати, над підписанням контрактів із виробниками уже активно працюють. Про це повідомила єврокомісар із питань фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу Мейрід МакГіннес

«Хороша новина полягає в тому, що потенціал промисловості ЄС у виробництві 155-міліметрових боєприпасів залишається значним. Нам потрібно розкрити цей потенціал. Підписання великих контрактів, консолідованих на європейському рівні, стане відповідним сигналом для промисловості до дій», — зазначила вона.

Українські військові вистрілили з самохідної гаубиці в бік російських позицій © AP / Libkos

Згідно з планом ЄС, на спільну закупівлю озброєнь мають виділити 2 мільярди євро. Ці кошти розподілять між країнами-учасницями, щоб вони могли робити великі замовлення та мотивувати виробників зброї нарощувати потужність підприємств.

«Наприклад, є потужні виробництва боєприпасів у Норвегії, Швеції, Чехії, Франції, у Великій Британії, хоча Велика Британія не є членом ЄС. Також потужний виробник — Німеччина. Той же «Rheinmetall» заявляв неодноразово про розгортання виробництва боєприпасів, у тому числі й тих, у яких відчувається дефіцит як на полі бою в Україні, так і в арміях європейських країн», — говорить військовий експерт Валерій Рябих.

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Але, як пише «Телеграф», у цій сфері уже виникли суперечності. Зокрема, у Європейському Союзі начебто критикують Францію за те, що вона гальмує плани з поповнення запасів та розширення постачання снарядів Україні. За даними журналістів, Париж хоче отримати гарантії, що угода про спільну закупівлю озброєнь піде на користь виключно зброярним компаніям, які базуються в ЄС.

«Париж явно віддає перевагу витратам ЄС на власну промисловість, а не на підтримку України», — цитує видання слова свого співрозмовника.

«Щодо позиції Франції, то можна зрозуміти, що є інтерес організації коопераційних зв'язків у рамах Європейського Союзу. Для того щоб гроші, які збираються з країн- членів ЄС і поповнюють Фонд миру, працювали насамперед на розвиток індустрії саме європейських країн. У принципі, позиція цілком зрозуміла. Однак треба також враховувати, що виробництва сучасних боєприпасів потребують більш широкої кооперації. Не завжди в необхідні терміни, в необхідних кількостях можна знайти постачальника всіх необхідних складників, щоби швидко і в потрібних обсягах організувати таке виробництво. А як ми бачимо з цих рішень ЄС і взагалі з ситуації, на порядок денний виходять оці два моменти: оперативна організація виробництва і виробництво у великих обсягах», — вважає Валерій Рябих.

Українські військові вистрілили з самохідної гаубиці в бік російських позицій © AP / Libkos

Окрім того, викрилися й проблеми у військово-промислових комплексах західних країн. Так, навіть промисловість такого гіганта, як США не встигає вдовольняти апетити війни в Україні, про це пише видання Financial Times.

Йдеться не лише і не стільки про боєприпаси, а, до прикладу, про ПЗРК «Джавелін» і реактивну артилерійську систему «Хаймарс». Із нарощенням темпів їх виробництва виникли проблеми з постачанням.

155-мм артилерійські снаряди чекають на подальшу обробку на армійському заводі боєприпасів у Скрентоні, штат Пенсильванія, США © REUTERS / BRENDAN MCDERMID

Щодо 155-міліметрових снарядів, то США анонсували, що потроять обсяги їх виготовлення. На це виділять один мільярд доларів, щомісяця планують додатково виготовляти від 12 до 20 тисяч снарядів. За індивідуальні замовлення у рамах угоди змагатимуться компанії «General Dynamics Ordnance & Tactical Systems» та «American Ordnance LLC».

Робітник проходить повз штабелі 155-міліметрових артилерійських снарядів, упакованих для відправлення на Скрентонський армійський боєприпасний завод у штаті Пенсільванія © REUTERS / BRENDAN MCDERMID

Після завершення 10-ї зустрічі у форматі «Рамштайн» глава Пентагону Ллойд Остін запевнив, що Америка й надалі постачатиме зброю для ЗСУ і навчатиме українських військових.

«Ми будемо використовувати наші оборонні бюджети та наші склади, щоб постачати озброєння в Україну протягом усього року», — зазначив Остін.

Український солдат показує великий палець з БТРа поблизу Бахмута, місця найзапекліших боїв, Донецька область, Україна © AP / Libkos

«Є таке поняття "план планування", тобто певні планові поставки. Ось так, як запланували і штаби — Генштаб наш, штаби Пентагону, країн НАТО — так ми і будемо точно все отримувати. Для чого й потрібні ці "Рамштайни", які відбуваються щомісяця, для звітності про постачання, з одного боку, і для узгодження майбутніх поставок та усунення механізмів, які заважають цим постачанням. Тобто, до моменту наступу українських військ у нас буде достатня кількість сил і засобів, щоб виконати наступальні завдання. Я думаю, десь із середини квітня до травня почнеться наступ уже наш на Азовське узбережжя. До цього часу буде все, що нам треба. Наші партнери нас цим забезпечать», — вважає військовий експерт Роман Світан.