РФ витісняє Україну з туристичного і продовольчого ринку Єгипту — Посол Нагорний

ЕКСКЛЮЗИВ

Микола Нагорний знає, як працювати в екстремальних умовах: він очолював українське Посольство в Лівії в розпал громадянської війни. Каже, виживання дипломатів залежало від хороших зв'язків із місцевими. Нині пан Нагорний — Надзвичайний та Повноважний Посол України в Єгипті. Ця країна імпортує найбільше у світі зерна. В ексклюзивному інтерв'ю він розповідає, як РФ витісняє Україну з єгипетських ринків, чому Каїр голосує за Київ, але водночас підтримує відносини з Москвою.

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Єгипет критично залежить від зернового коридору

— Єгипет — один із найбільших імпортерів пшениці у світі. Чи була країна залучена до переговорів щодо продовження дії зернового коридору?

— Єгипет — справді один із найбільших і найперспективніших ринків по збуту зернових, оскільки це країна з великим населення, понад 110 млн, і з малим власним виробництвом.

Єгипет — один з найбільших імпортерів зернових у світі © ASSOCIATED PRESS / Nasser Nasser

Україна була одним із найбільших експортерів зернових та олії до Єгипту. До 2022 року ми посідали другу позицію і забезпечували близько 25% всього єгипетського імпорту зернових. У 2021 році ми експортували приблизно 3 мільйони 200 тисяч тонн пшениці, 2 мільйони 200 тисяч тонн кукурудзи. І приблизно таких показників могли би досягнути і в 2022-му, якби не початок військової агресії.

З лютого до серпня, поки зернові коридори не працювали, експорт був обмежений. Він відбувався, але іншими логістичними маршрутами. А з відкриттям коридорів удалося якимось чином відновити український експорт зернових.

За нашою інформацією за серпень-грудень 2022-го, український експорт зернових до Єгипту склав близько 650 тисяч тонн — падіння в рази, як порівняти з 2021 роком. І дуже сумно для нас, але маємо визнати, що на цьому ринку українську частку заміщає Російська Федерація. По-перше, у неї залишилася нормальна логістика. По-друге, Росія демпінгує, вони пропонують значно нижчі ціни.

Єгипет ніколи не приймав краденого зерна, якщо це було відомо. Хоча було декілька спроб Росії направити кораблі із окупованих територій із українським збіжжям. Але я не виключаю, що серед зерна, яке отримало документацію про походження з Росії, може бути змішана якась частка українського зерна.

Єгипет ніколи не приймав краденого зерна, якщо це було відомо, — Нагорний © AP

Єгипет чудово розуміє, що закриття зернових коридорів, навіть за умови збереження російського експорту, призведе до підвищення цін на світовому ринку. І навіть в умовах помітного падіння українського експорту Єгипет був і є зацікавленим в продовженні дії зернових коридорів. Єгипетський імпорт — до 12 мільйонів тонн зернових (на рік — ред.). І це критично для країни. Критично не тільки з точки зору кількості, але й критично з точки зору ціни. Підвищення цін на 100 доларів за тонну — це для Єгипту непідйомна сума, ураховуючи складну економічну ситуацію.

Сам механізм формування зернових коридорів не передбачає прямих домовленостей між Україною та Росією. Є тристоронні угоди: Україна — Туреччина — ООН, з одного боку, і Росія — Туреччина — ООН, — із іншого. Роль Єгипту в цьому випадку могла би бути лише в тому, щоб переконувати Росію зберегти такі зернові коридори.

Президенти України та Єгипту обговорили продовольчу безпеку під час телефонної розмови в березні © Посольство України в Єгипті / facebook.com/UKRinEGY

Цього місяця відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського із Президентом Єгипту Абделем Фаттах Ас-Сісі. Наскільки мені відомо, питання продовольчої безпеки порушувалося під час цієї розмови. Пізніше, кілька днів тому, відбулася також телефонна розмова єгипетського президента із Путіним. І питання продовольчої безпеки також порушувалося. Думаю, Єгипет доніс свою позицію про необхідність продовження дії зернових коридорів.

Єгипет — одна небагатьох арабських країн, яка використовує термін «війна»

— Єгипет — один із регіональних лідерів і часто виступав посередником у вирішенні регіональних конфліктів. Крім того, Єгипет підтримав проукраїнські резолюції ООН, а не утримався. Чи означає це, що Єгипет є нашим надійним союзником? І чи може Єгипет допомогти нам достукатися до тих країн регіону, які поки утримуються?

— Єгипет підтримав три резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Але тут слід зазначити, що всі ці резолюції набирали приблизно 140-143 голосів. Переважна більшість країн, включаючи країни того, що називається, Глобальний Південь, виступали на підтримку України.

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі ©AP / Amr Nabil

Я би не сказав, що всі вони готові надавати якусь гуманітарну, військову чи політичну підтримку. Але всі ці країни тієї чи іншою мірою зазнали економічних, політичних і безпекових втрат у результаті російської агресії проти України. Це і питання енергетичної безпеки, це питання продовольчої безпеки, це і питання порушення статуту ООН.

Будь-яке порушення статуту ООН, міжнародного права для цих країн дуже важливе. Адже вони можуть спиратися не стільки на якісь власні економічні потуги чи власну армію, а саме на непорушність принципів міжнародного співіснування і співпраці.

Єгипет зацікавлений в якнайшвидшому припиненні війни. І було кілька спроб із єгипетської сторони відіграти більш активну роль. Перша була в березні 2022, коли за ініціативи Єгипту в рамках Ліги арабських держав була створена контактна група. До неї увійшли керівники МЗС низки арабських країн, які відвідали Москву і зустрічалася із міністром Дмитром Кулебою у Варшаві.

Крім того, в листопаді 2022-го в рамах COP-27 — міжнародного кліматичного саміту, який відбувся в єгипетському Шарм-ель-Шейху, президент Єгипту, закінчивши свою офіційну промову, доволі несподівано, як кажуть, без папірців, виступив із закликом використати цей форум для пошуку шляхів врегулювання кризи.

Президент Єгипту закликав припинити війну в Україні під час торішнього кліматичного саміту в Шарм ель-Шейху ©AP / Nariman El-Mofty

Дуже цікаво, що Єгипет — одна з небагатьох арабських країн, а, можливо, і одна із перших, яка в офіційній риториці, у ЗМІ почала використовувати не термін «криза», а термін «війна».

Так ось, ініціативу президента Абделя Фаттаха Ас-Сісі, проголошену на саміті СОР-27, Росія не помітила. Навіть на сторінці у фейсбуці чи на офіційній сторінці російського Посольства в Каїрі про заклик президента Єгипту не було навіть згадки. Тобто, зрозуміло, що Росія ніякою мірою не зацікавлена в припиненні цієї війни, і будь-які заклики Глобального Півдня залишатимуться лише закликами. Росія це серйозно не сприймає.

Співпраця з Росією продиктована виживанням Єгипту

— Продовжуючи тему Глобального Півдня. Ці країни, особливо в Африці, іноді об'єднують антизахідні настрої через колоніальне минуле, а також те, що більшість із них є учасниками Руху неприєднання. Що вирізняє Єгипет з-поміж країн Глобального Півдня? А що, навпаки, є спільного?

— Відверто кажучи, мені особисто не зовсім подобається термін Глобальний Південь. Тому що Глобальний Південь — це не щось однорідне чи монолітне. Глобальний Південь — це абсолютно різні країни, які не завжди об'єднує і колоніальне минуле. Які не завжди займають одну і ту саму позицію у багатьох міжнародних питаннях.

Якщо ми говоримо про підтримку України, то Бурунді, Еритрея, Нікарагуа — вони теж Глобальний Південь, і вони завжди голосують проти України. З іншого боку, є Сьєрра-Леоне, Ліберія чи інші країни Африки, які теж відносяться до Глобального Півдня, були колоніями, але підтримують Україну під час усіх голосувань, причому щиро підтримують.

Єгипет підтримав всі три резолюції ГА ООН по Україні © AP / Richard Drew

До речі, особливою заслуга в цій підтримці є те, що свого часу Україна брала активну участь у миротворчих операціях ООН в Африці. Зокрема, у тих самих Сьєрра-Леоне і Ліберії, де стояв український вертолітний загін під штандартами ООН.

Що стосується Єгипту, він зацікавлений у припиненні війни. Але Єгипет не готовий йти на будь-яку конфронтацію з Росією. Вони офіційно аргументують це тим, що вони хотіли грати роль посередника, який має бути нейтральним, рівновіддаленим від обох сторін. З іншого боку, політична та економічна ситуація в Єгипті примушує уряд країни шукати економічні зиски з усіх боків, у тому числі з Росії.

Росія для Єгипту, по-перше, зараз є незамінною з огляду на продовольчий фактор. Оскільки, як ми вже згадували, замістивши Україну в поставках зерна, Росія зараз задовольняє близько 80% від єгипетського імпорту.

2021 року кількість українських туристів у Єгипті сягала 1,7 млн людей, торік — близько 200 тисяч © АР

З іншого боку, треба розуміти, що Україна була чи не найпершою за кількістю туристів країною в Єгипті. У 2021 році кількість наших туристів становила від 1 мільйону 400 тисяч до 1 млн 700 тисяч людей. А в 2022 році їх було приблизно 200–210 тисяч. Тепер Росія також заміщує Україну в туристичній галузі. А туристична галузь — це одне з основних джерел надходжень до бюджету країни.

Крім того, Росія виконує низку стратегічних проєктів у сфері енергетики в Єгипті. Торік Росія почала будівництво першої АЕС в місті Дабаа. І російська інвестиція «Росатому» оцінюється в 25 мільярдів доларів. Це буде найбільша електростанція в Африці. Я, правда, не знаю, чи вона буде, тому що ми бачимо, що відбувається зі станціями «Росатому» в тій самій Угорщині чи Туреччині.

І не слід забувати, що єгипетська армія значною мірою озброювалася саме російською зброєю, яка потребує обслуговування, запасних частин.

Єгипет, на жаль, тісно зав’язаний із Росією. І вони намагаються балансувати, утримуватись, що насамперед продиктовано чисто прагматичними інтересами. Просто виживання.

Чому я кажу «виживання», тому що війна, до того ковід та інші чинники значно вплинули на Єгипет. Так, єгипетська економіка росте. Називаються цифри до 2% росту щорічно. Але водночас треба розуміти, що в грудні 2021-го за один американський долар давали 15 єгипетських фунтів. Сьогодні — 30. Девальвація національної валюти на 100%. І це вдарило не тільки по найменш захищених верствах населення, але й по середньому класу також.

Для України важливо зберегти присутність на освітньому ринку Єгипту

— Ви зазначили, що в Єгипті дуже багато українських туристів. І багато українців працюють у Єгипті саме в туристичній галузі. А громадяни Єгипту навчаються в українських вишах. Як Посольство України було залучено до розв'язання питань українців, які застрягли в Єгипті, і навпаки?

— Я прибув у Каїр у липні 2022, тобто я застав початок війни не тут. Але в той час я обіймав посаду директора департаменту країн Африки і Близького Сходу МЗС України. І мені довелося займатися, у тому числі, і Єгиптом.

На початок агресії — у Єгипті застрягло близько 25 тисяч українських туристів. У цьому контексті треба віддати належне насамперед керівництву Єгипту, яке прийняло безпрецедентне рішення. Усім українським туристам, які залишилися в готелях, було продовжено безкоштовне проживання на певний період. Після чого Єгипет зайнявся організацією чартерних рейсів, якими українські туристи доставлялися до країн Східної Європи. Усе це здійснювалося за рахунок бюджету Єгипту.

Туризм — одне з основних джерел надходжень до бюджету Єгипту © ASSOCIATED PRESS / AMR NABIL

Це не просто акт доброї волі. Я вважаю, це теж розраховано на прагматику. Єгипет чудово розуміє, що війна закінчиться, а українські туристи повернуться. І підтвердженням цього є той факт, про який я казав: попри війну торік приблизно 200–210 тисяч українських туристів було. А міністерство туризму Єгипту досі зберігає гарячу лінію української мовою.

Що стосується єгипетських студентів, які навчаються в Україні, то станом на лютий минулого року їх було близько 3 тисяч. Тоді більшу роль у їхній евакуації зіграла не стільки єгипетська влада, скільки українська влада — МЗС, МВС та наші місцеві органи влади. Коли із міст, які знаходилися під російськими обстрілами, той самий Харків, Суми, організовувалися каравани для вивезення не тільки єгиптян, але й інших іноземних студентів, які навчалися в Україні.

Наскільки я знаю, зараз уживають заходи щодо реорганізації способів навчання єгипетських студентів, тому що для України важливо зберегти свою присутність на освітньому ринку Єгипту. В Україні є Центр міжнародної освіти, який в координації з українськими вишами організовує навчання в дистанційній формі. А по тих програмах, які передбачають проведення практичних занять, зокрема в медичних вишах, організовують курси з партнерськими медичними навчальними закладами в країнах Європи та інших країнах.

Український Майдан надихнув єгиптян на Арабську весну

— Ви паралельно представляєте Україну в Судані. А до того очолювали посольства в Лівії і Тунісі. У трьох із ваших країн, у Єгипті, Лівії та Тунісі, у 2010-2012 роках відбулась Арабська весна. За Вашими спостереженнями, що змінилося в цих країнах після цього. Якими вони стали?

— Ці три країни не можна порівнювати одна з одною. Результати Арабської весни в кожній країні (проявилися — ред.) по-різному. Хоча вона має і дещо спільне. Це те, що всюди протести були спрямовані на повалення авторитарних режимів. У Єгипті — режиму Мубарака, який був при владі кілька десятків років. У Лівії впродовж 41 року був режим Каддафі. У Тунісі був режим Зіна аль-Абідіна бен Алі, який теж був главою держави кілька десятків років. Відсутність можливості впливати на політичний режим і якось доносити голос народу, мені здається, підштовхнуло єгипетське, лівійське та туніське суспільство до революційних кроків.

Арабська весна — серія протестів, які почалися в кількох арабських країнах у 2010 році © AP / Hassan Ammar

Буквально днями я зустрічався з єгипетським депутатом, який зараз знаходиться у провладній партії. І він сказав, що український Майдан і українське суспільство, яке показало приклад того, що воно може відстоювати свої інтереси, що влада має до нього прислуховуватись, стали яскравим прикладом, що надихав місцевих патріотів, активістів для організації заходів непокори авторитарним диктаторським режимам.

Чим закінчилося? По-різному. У Лівії до цього часу триває громадянська війна. Лівія, до речі, теж одна з країн, де залишається частинка серця, тому що вона, як і ми, потерпає від найманців «Вагнеру». У Лівії міжнародна спільнота намагається провести вибори і сформувати єдиний уряд, єдиний законодавчий орган влади.

Туніс здавався острівцем демократії, але останні події там також викликають багато питань. Останні кроки президента країни викликали занепокоєння в європейців та американців із приводу прав людини.

Єгипет здається поки найбільш успішним прикладом наслідків Арабської весни — Микола Нагорний ©AP / Nariman El-Mofty

Єгипет здається поки що найбільш успішним прикладом. Вони теж пройшли через низку важких для країни моментів, у тому числі, і прихід до влади мусульманських екстремістів — «Братів-мусульман». Але відбулися вибори, був обраний президент, парламент. Я сподіваюся, що Єгипет подолає ці економічні проблеми, які зараз є, і залишиться успішною демократичною країною.

Треба ставити завдання, які здаються неможливими

— Наприкінці минулого року президент Зеленський оголосив, що в 2023 році українська дипломатія має активізувати роботу саме в цьому умовному Глобальному Півдні. І окремо відзначив Африку. Що би Ви, ураховуючи Ваш досвід, порадили українським дипломатам, які працюватимуть в Африці?

— Мені важко радити колегам-професіоналам. І я сподіваюся, що на чолі цих посольств будуть дійсно професіонали, віддані своїй професії люди, які знають і розуміють регіон.

Мені здається, по-перше, треба ставити ті завдання, які здаються неможливими.

Україна довела всьому світу, що вона може вирішувати ті питання, які ніхто не вважав, що Україна зможе вирішувати.

Єгипетські піраміди © AP /Hassan Ammar

По-друге, і це обов'язок кожного посла — любити ту країну, у якій ти працюєш, жити цією країною, розуміти людей, із якими ти працюєш. Необов'язково намагатися зустрітися з президентом, щоб йому щось донести. Хоча для Єгипту це дуже важливо, тому що рішення в цій країні все ж таки приймаються однією людиною. Але спілкуватися з людьми цієї країни, які завжди тебе зможуть підтримати і допомогти.

Для мене це було особливо важливо в Лівії, оскільки я якраз застав період, коли там відбувалися події (протести і подальша громадянська війна, — ред.). Я прожив там 4 роки, коли були досить активні бойові дії. І виживання Посольства, виживання дипломатів залежало саме від наших хороших зв'язків із місцевими, із лівійцями.

Громадянська війна в Лівії © AP / Mohammad Hannon

Отже, ставити задачі, реалізовувати ці задач, і жити в країні, розуміти країну, але любити Україну і робити все для Перемоги.