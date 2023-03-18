Викрадача дітей за грати — МКС видав ордер на арешт Путіна

ГААГА БЛИЗЬКО

Арештувати російського президента Міжнародний кримінальний суд (МКС) постановив, ґрунтуючись на підозрі воєнних злочинів, зокрема, незаконних депортацій та переміщення неповнолітніх з окупованих територій України. Відповідне рішення винесли за клопотанням прокуратури від 22 лютого 2023 року. Окрім Путіна, ордер також видали й на арешт дитячої омбудсменки РФ Марії Львової-Бєлової.

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Йдеться про злочини, які, ймовірно, були скоєні починаючи з 24 лютого 2024 року, повідомляють на сайті Міжнародного кримінального суду:

Існують розумні підстави вважати, що пан Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за вчинення дій безпосередньо, спільно з іншими, за його неспроможність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими. Марія Львова-Бєлова, як стверджується, несе відповідальність за воєнний злочин у вигляді незаконної депортації населення (дітей) і незаконного переселення населення (дітей) з окупованих територій України до Росії

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«Ордер на затримання фактично означає, що щодо особи, в нашому випадку Володимира Путіна, існують у обґрунтовані підозри у вчиненні певного злочину. У випадку Володимира Путіна це є викрадення дітей. Це ще не визнання вини і не встановлення вини, але це перший крок до початку процесу розгляду справи.

Штаб-квартира Міжнародного кримінального суду. Гаага © AFP / MARTIJN BEEKMAN

Однак сама процедура розгляду справ у Міжнародному кримінальному суді передбачає винятково очний формат. Тобто, особа має бути безпосередньо присутня в Гаазі. Без цього процесуальні дії не можуть бути проведені. І ордер теоретично має забезпечити, щоб цю особу було затримано на території однієї з країн, які ратифікувала статут Міжнародного кримінального суду, і згодом доправлено в Гаагу для здійснення судочинства над нею», — пояснює кандидат юридичних наук, фахівець з міжнародного права та директор ГО «Центру права і політики імені Станіслава Дністрянського» Іван Городиський.

Римський статут Міжнародного кримінального суду Римський статут Міжнародного Кримінального Суду — це міжнародний договір, за яким власне цей суд і був заснований. Його прийняли в Римі у липні 1998 року, але чинності він набрав лише у 2002. Статут встановлює чотири основні міжнародні злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочини агресії. Проте в ході переговорів були розглянуті для включення й інші злочини, в тому числі екоцид.Станом на вересень 2019 року Римський статут підписали 155 країн світу, 122 з них його ратифікували. Україною він також підписаний, але поки не ратифікований.

Перепони на шляху до лави підсудних

Теоретично все мало би виглядати так: Путін приїздить до однієї з країн, які ратифікували Римський статут, місцеві силовики його затримують, а потім доправляють у Гаагу.

«Путін зараз не буде ризикувати, тим що якась маленька Латвія раптом хоче його арештувати. Умовно кажучи, зараз у Путіна можливості для міжнародної діяльності різко скоротилися. Звичайно, його не будуть арештовувати в Китаї, Північній Кореї, в Ірані. А ось про інші я б не сказав так впевнено», — говорить російський опозиційний політик, депутат кількох скликань Держдуми РФ Геннадій Гудков.

До прикладу, це могло би відбутися під час візиту російського президента до якоїсь із держав Південної Африки. Із якими Москва так активно розвиває стосунки.

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Але усе це виключно в теорії, вважає фахівець з міжнародного права Іван Городиський. На практиці — все вирішує велика політика в купі з суперечливими нюансами міжнародного права.

«Не кожна країна буде готова затримати главу іншої держави, Володиміра Путіна — голову ядерної держави. Тобто це означає, що африканські країни, такі як ЦАР чи Малі, де діє група Вагнера, вони не будуть виконувати це рішення.

Російські найманці в Африці © AP

Вони точно будуть його уникати і заперечувати проти його виконання. Це з одного боку. З іншого — є певний конфлікт між юрисдикцією Міжнародного кримінального суду та імунітетами й привілеями глав держав», — пояснює Іван Городиський.

Різного роду експерти, політики та політтехнологи, які свого часу були наближені до Путіна, неодноразово наголошували на його одержимості ідеєю увійти в світову історію. Бажано, в амплуа «збирача земель рускіх». Не виключено, що саме ця одержимість могла стати однією із причин нападу на Україну.

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А от місце в історії юриспруденції російський президент собі вже забезпечив, каже кандидат юридичних наук Іван Городиський. Щоправда, й тут зайняв лише друге місце.

«Міжнародний кримінальний суд вдруге в своїй практиці видав ордер на затримання глави держави. Першим був ордер на затримання президента Судану Аль-Башира», — розповідає Городиський.

Не практичне рішення, але важливий сигнал

Одна із найважливіших функцій, яку вже виконало це історичне рішення МКС — це чіткий сигнал для путінського оточення, вважає фахівець з міжнародного права Іван Городиський.

«В першу чергу це важливий юридичний і політичний сигнал для всього оточення Путіна і всього керівництва Російської Федерації. Важливо, що суд почав саме з Путіна: ордер номер один щодо агресії проти України, щодо воєнних злочинів проти України, був виписаний саме на Володимира Путіна. Таким чином, ніби сказали: "ми почали з Путіна і це сигнал всім іншим, що до вас точно черга дійде". В цьому сенсі, як моральний і політичний статус дуже важливий для того, щоби підірвати довіру, посіяти зневіру в середовищі довкола Путіна і, можливо, призвести до якихось внутрішніх рухів», — говорить юрист.

У тому ж, що ордери про арешти представників кремлівської еліти будуть виписані, сумнівів немає, певен російський опозиціонер Геннадій Гудков.

«Це навіть необхідно зробити. І взагалі, окрім звинувачень у депортації дітей, я вважаю, що необхідно розглянути питання про висунення звинувачень представникам найближчого оточення Путіна у воєнних злочинах, адже вони ніхто інші, як воєнні злочинці. Зараз в Росії важливо, так би мовити, звинуватити частину еліти у воєнних злочинах, щоб інша частина, яка залишиться, серйозно задумалась. Це важливий елемент дестабілізації путінського режиму», — говорить Гудков.

Володимир Путін та Сергій Шойгу © AP / Mikhail Metzel

Якщо Путін поки що може ховатися за президентським імунітетом, то ні в кого з його оточення такого привілею немає. Їхні шанси загриміти на лаву підсудних у Гаазі значно більш реалістичні. І цей меседж успішно досягнув адресатів, впевнений колишній депутат Держдуми РФ.

На користь цього свідчать і публічні реакції публічних осіб держави. На думку Геннадія Гудкова, усі заяви про те, що Росія не визнає рішень Міжнародного кримінального суду та його юрисдикції, ні що інше, як спроба прикрити вкрай напружену й нервову атмосферу в рядах кремлівських еліт. Але є й ті, хто з тих чи інших причин таки озвучує загальні думки. Як, до прикладу, Ігор Гіркін, який негайно відреагував на новину про ордер постом у соцмережах і назв це знаком того, що захід впевнений в успішному для себе завершенні цієї війни.

«Бувають такі випадки, коли навіть із противниками і ворогами треба погоджуватися. Тут Гіркін має рацію... Адже, очевидно, що Захід розуміє, що Путін більше їм не партнер, не сторона переговорів, не легітимний лідер держави, але людина, яка вже поповнила список, в якому до нього був той же Каддафі.

Захід починає робити висновок про те, що Путін договоронепридатний ні в якому вигляді. Одні з останніх пропозицій про якісь перемовини були зроблені американцями ще до восьмого "Рамштайну". Він їх проігнорував, відповів ракетними ударами. Захід вичерпав запас терпіння і бажання з Путіним встановлювати будь-які відносини теж немає», — каже Геннадій Гудков.

Є у цього історичного рішення і більш широке коло адресатів, які мають отримати важливе послання. А саме — для країн, які мають чи планують з РФ і її очільником хоч якісь відносини..

Володимир Путін © AP / Mikhail Metzel

«Як Схід відреагує? Якщо ми беремо Японію, Південну Корею, Австралію, Нову Зеландію, то це зрозуміло. Якщо говорити про Китай, я думаю, що Путін "зіпсував Китаю всю малину". У Китаю були плани більш жорсткого тиску щодо Тайваню. А тепер, коли Пекін бачить, що відбувається, коли якась країна намагається вирішити своє питання силою, думаю він не в захваті від ситуації.

Окрім того, хоча Китаю не звикати підтримувати світових вигнанців, але він все ж намагається вибудовувати солідніші й виваженіші стосунки із Заходом. Тому для Китаю важливо, яка буде реакція Заходу, якщо він наважиться відкрито надавати більш широку допомогу Путіну», — вважає ексдепутат Держдуми РФ.

До того ж, якщо раніше багато хто дозволяв собі досить скептично висловлюватись щодо можливості створення Міжнародного трибуналу, тепер цих людей значно поменшає, вважає фахівець з міжнародного права Іван Городиський.

Володимир Путін © AP / Sergey Guneev

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«Одним з аргументів є те, що Міжнародний кримінальний суд не притягатиме до відповідальності вище керівництво Російської Федерації, через те, що його юрисдикція не поширюється на злочин агресії. А тут МКС каже: Окей, ми не можемо засудити Путіна за агресію, але є й інші епізоди. І ми показуємо, якщо наша мета притягнення вищого керівництва, ми це зможемо забезпечити».

Це такий досить цікавий дипломатичний хід у міжнародній юстиції. І ще важливий момент, що примусове переміщень дітей є одним з діянь, які можуть підпадати під злочин геноциду. Ордер МКС не вживає термін «геноцид», але фактично фахівці розуміють, що якщо буде доведено викрадення дітей, то можна розкручувати це далі і доводити, що Путін мав намір чинити геноцид», — говорить Іван Городиський.