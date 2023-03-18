Ми програли інтернет: як російська пропаганда зомбує Молдову та як цьому протистоїть Кишинів

ГІБРИДНА ВІЙНА

Кишинев, Молдова – Проросійські партії, медіаімперії і домінування в соцмережах. Російська пропаганда просотується в мізки жителів Молдови через усі можливі канали впливу. Якими є наслідки інформаційних кампаній Кремля та що робить Кишинів, щоб зупинити потік брехні у свою країну, — про це і не тільки ми поговорили з директором кишинівського Інституту ефективної політики Віталієм Андрієвським.

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— Поки що Україна бореться з російською агресією і намагається звільнити свої території, її сусідка, Молдова, протистоїть гібридній війні РФ. Які інструменти використовує Кремль у вашій країні?

— Практично весь набір інструментів, починаючи з «газового зашморгу», якого, слава богу, нам вдалося лише кілька місяців тому позбутися. Ми знайшли альтернативні джерела надходження газу до Молдови. І то поки лише на правий берег, на лівий — йде російський газ. Крім того, це ембарго на молдовську сільськогосподарську продукцію, яка періодично запроваджується для Молдови, у тому числі і на вино. Тут, залежно від ситуації, Росія то запроваджує, то знову скасовує. Якщо є привід для загострення — знову запроваджує. Далі, це інформаційні атаки на Молдову, які зараз проходять через російські ЗМІ та через проросійські засоби масової інформації, які працюють у Молдові. До цього додамо проросійські партії в Молдові, які також працюють на інтереси Кремля. І останнє, найважливіше, це спроба дестабілізувати ситуацію в країні через проросійські політичні сили, які тут існують. І сьогодні зроблено ставку на одну проросійську силу — це партія «Шор», по суті, карного злочинця-втікача, якого засудили до 7,5 років в’язниці, який наразі перебуває в Ізраїлі. Його партія сьогодні активно протестує, практично щодня: то перекриває дороги, то національні траси. І створює загрозу мало не захоплення якихось урядових будівель у Кишиневі.

Протест у Кишиневі, Молдова, 19 лютого, 2023 р. © REUTERS / VLADISLAV CULIOMZA

— Нещодавно в Молдові було ухвалено законопроєкт, відповідно до якого в офіційних документах усі словосполучення «молдовська мова» будуть замінені на «румунська мова». За вашими спостереженнями, чи почалася у відповідь на це рішення якась інформаційна кампанія, де звучали би проросійські наративи?

— Річ у тім, що Росія використовує кілька наративів щодо Молдови, кілька ідей, які просуваються через проросійські сили. Зокрема, і те, що ви назвали. Росія чомусь дуже переймається тим, що в Молдові парламент ухвалив рішення державну мову називати румунською. Насправді громадяни Молдови давно звикли до цієї назви — румунська мова. Діти у школі вивчають румунську мову, у розкладі так і написано. Це вже стало звичайним явищем. І просто те, що є, де-факто вирішили перетворити на де-юре. Щоправда, є одна особливість, у нас у Конституції записана молдовська мова. У житті, виходить, у нас румунська, а в Конституції — молдовська. Але нинішню Конституцію влада не може змінити, бо треба мати конституційну більшість, а її немає. І тому вирішили через парламентські закони як би узаконити такий перехід у назвах. Тобто, у Конституції не змінили, але називають скрізь у документах мову румунською. Це один із наративів. Другий — є дуже незвичайним. Росія використовує його не так давно. Ті, хто протестує, вигукує гасла: «Молдова не хоче війни! Не дамо втягнути Молдову у війну!». Здавалося б, це мали бути протести проти Росії. Але насправді це протести проти нинішньої молдовської влади, яка і так ні з ким не збирається воювати. Водночас протестувальники не засуджують агресію Росії в Україні.

А сенс цього протесту в тому, щоб створити враження, що нинішня влада хоче насильно вирішити проблему Придністров'я і розв'язати там війну. А у відповідь Росія може розв'язати війну проти Молдови

Насправді Росія, якби їй вдалося захопити Миколаївську та Одеську області, без жодних проблем забрала би Придністров'я. Вони це й не приховували. А, можливо, ще й Гагаузію. А, можливо, дійшли б і до Прута (річка, яка протікає по лінії кордону між Молдовою та Румунією, — ред.), і взяли б усю Молдову. Ось такі речі, очевидно, придумані в Кремлі, останнім часом досить активно просуваються проросійськими силами. Але насправді великого впливу вони не мають. Та й самі протестувальники хоч і вигукують ці ідеї, але особливо не готові боротися за них. І я думаю, якби їм не платили гроші, багато хто і не виходив би на протести.

— Про сьогоденні реалії ви розповіли, а якщо згадати історію, за Вашими спостереженнями, як давно в Молдові тиражуються меседжі Кремля та які вони?

— Насправді в у 90-х роках Кремль мало займався Молдовою, були нормальні відносини. Більше того, навіть був період, коли був у нас президент Лучинський (Петро Лучинський, другий президент Молдови (1997–2001), — ред.), йому вдалося домовитись із Москвою про можливість реінтеграції Молдови з Придністров'ям. Не було такого тиску на Кишинів. І наприкінці свого правління Єльцин на саміті ОБСЄ в Стамбулі навіть підписав домовленість, що Росія виводитиме армію. Справа в тому, що там є миротворці, а є армія — це окремі поняття. Її мали з 99-го року виводити — і почали виводити. Але коли прийшов до влади Путін, вони цей процес призупинили, а потім й узагалі від нього відмовилися. І от із приходом Путіна, особливо коли провалився Меморандум Козака (план вирішення придністровського конфлікту через федералізацію Молдови, розроблений 2003 року першим заступником керівника адміністрації Президента Росії Дмитром Козаком, — ред.), Кремль почав дуже серйозно займатися Молдовою. У 2006 році запровадили перше ембарго на вино, потім продовжувалися ембарго.

Особливо загострилася активність Кремля після того, як стало ясно, що Молдова націлилася вступити до Європейського Союзу, підписала асоціацію з ЄС

Тоді, 2014-го, Кремлю вдалося зірвати підписання Україною. І загалом відтоді Кремль дуже активно займається Молдовою. Його цікавить кілька моментів. Перше, щоб Молдова не вирішила проблему Придністров'я. Друге, щоб Молдова не вступила до ЄС та НАТО. І зараз до цього ще додалося, щоби Молдова не підтримувала Україну. Ось це три такі основні моменти. І по дрібницях там ще низка таких питань, які в них постійно на порядку денному і просуваються. Але є теми, які вони висувають, але не дуже ними переймаються. Наприклад, виступають за захист російської мови. Але насправді це просто балачки, їх не дуже хвилює доля російської мови та росіян у Молдові. Колись, коли така сама проблема виникла у Туркменістані, РФ мала укласти з Ашхабадом угоду щодо газу. Цю угоду Москва воліла укласти більше, ніж виступати на захист росіян. Отже, є різного роду негативи. Але я повторюю, найбільше Кремль хвилює, щоб Придністров'я не чіпали, щоб до НАТО не вступали і щоб не вступали до Європейського Союзу.

Тирасполь, Молдова, 1 листопада, 2021 р. © AP / Dmitri Lovetsky

— На кого націлена російська пропаганда та як вона доходить до споживача?

— Треба визнати, що дуже тривалий час у Молдові не приділяли цьому уваги. Вважали, нехай працюють російські телеканали, нехай слухають люди різні програми. Молдовські телеканали, але це і в Україні було, передавали російський контент. І практично всі провідні російські телекомпанії могли це робити. І, безумовно, це дуже впливало на громадян Молдови. Значна частина стала зомбованою, і це дійсно відчувалося. Особливо треба врахувати, що багато було пропаганди і місцевої, коли проросійські партії теж мали дуже значні інформаційні ресурси, створили власні медійні імперії. Наприклад, як це Медведчук в Україні зробив. І також значно впливали. Особливо, треба сказати, на російськомовну частину населення. А російськомовні люди звикли сприймати інформацію російською мовою. Це не лише росіяни, українці, гагаузи, болгари — але це й значна частина молдован, які ще з радянських часів звикли слухати радянське телебачення, яке мовило російською мовою. І, безперечно, тут Молдова значно програвала. І тільки зараз щось робиться, щоб вирішити цю проблему. Але якась частина населення все ж таки залишається під впливом Росії. Це дуже цікаво.

У нас ніби блукають такі ідеї європейського вибору, і є ідея об'єднання з Румунією. Але водночас є проросійські настрої

Ніхто не висуває, припустімо, таку ідею об'єднання з Росією, тому що вона абсолютно непопулярна. Настрої проросійські є, але не знайдено ідею під ці настрої, як їх реалізувати.

— Як ви оцінюєте успіхи російської пропаганди в Молдові? Якоїсь мети вдалося досягти?

— У значній частині досягли. Я думаю, між 20-30% громадян були під значним впливом Росії. Я вам наведу два приклади, щоб ви розуміли, що таке російська пропаганда та її вплив. Приблизно 70% українців, саме українців, які мешкають у Молдові, підтримували політику Росії, а не України. І друге, що приблизно відсотків 20 підтримали агресію Росії проти України. І серед них були, навіть і є, українці. Ось вам вплив пропаганди, і він дуже значний.

— Ви сказали, що Кишинів запізно узявся боротися з російською пропагандою. А що зараз він робить для цього?

— Треба сказати, що, по-перше, законом заборонили передачу контенту російського телебачення (новинні, військові та інформаційно-аналітичні, політичні передачі). По-друге, відкликано ліцензії в тієї медійної імперії, яку створили проросійські партії на російські гроші. У шести телекомпаній відкликали ліцензії. Тобто, щось робиться. По-друге, з'явилися окремі програми російською мовою на молдовському телебаченні. Раніше цього замало було. Але водночас, я вважаю, що робиться недостатньо.

Наразі ми програємо інтернет, особливо щодо російськомовного контенту. І ті телеканали, у яких відкликали ліцензії, перейшли в інтернет. Багато телеграм-каналів уже створено російських. Чи Росією по Молдові, чи проросійськими силами. І тут Молдова значно пасе задніх

І мені здається, влада поки що недооцінює значення інтернету саме в галузі інформаційної та пропагандистської небезпеки для Молдови.

— Буквально днями лідер правої групи АУР у Сенаті Румунії заявив, що Україна нібито допомагає Придністров'ю існувати, підтримує місцевих лідерів. Політик, про якого йдеться, навіть звернувся до Зеленського із проханням позбавити 120 тисяч вихідців із Придністров'я українського громадянства. Що це було? Руки російської пропаганди міцно взялися за Румунію, країну-члена ЄС і НАТО?

— Вони вкачують великі гроші в Молдову та Румунію, в інші європейські країни. І їм все одно, із ким працювати і яке ідеологічне обличчя в тієї чи іншої партії. Головне, щоб партія у потрібний момент підтримала Росію, чи якісь її виступи, чи якимось голосуванням тощо. АУР — одна з таких партій. Вона і в Молдові намагається працювати. І, я думаю, перебуває під певним впливом Росії. Можливо, це прямий уплив, можливо, якийсь непрямий. Це повне марення, що Україна зараз когось підтримує в Придністров'ї. Насправді, Україна готова допомогти нам вирішити проблему Придністров'я. А щодо позбавлення громадянства людей, які проживають у Придністров'ї, це теж абсолютно ненормально.

Я би в одному покритикував Україну. Можливо, Україна недостатньо працює з громадянами України, які проживають і на правому, і на лівому березі Молдови, і взагалі з українцями, які, можливо, і не є громадянами України

Можливо, Україні треба було би посилити інформаційну роботу в Молдові, бо Молдова — сусід, а Україні дуже важливо, щоб були нормальні відносини з сусідом. І йому треба пояснювати якісь процеси, зокрема розповідати і про війну. Ми це намагаємось робити. Але це крапля в морі. Я думаю, треба більше робити, розширюватись за різними напрямками.

Передвиборча агітація Комуністичної партії в Кишиневі, Молдова, 9 листопада, 2010 р. © ASSOCIATED PRESS / JOHN MCCONNICO

— І наостанок запитання. Скільки часу, на Вашу думку, потрібно, щоби викорінити наслідки пропаганди?

— Ви знаєте, щодо цього я оптиміст. Та й досвід підказує, що це завдання, з яким можна впоратися. Бо чому просувалася російська пропаганда? Тому що їй не було альтернатив та конкуренції, і вона ніби заповнювала ось це інформаційне поле Молдови.

Коли починається конкуренція. Коли у відповідь на те, що говорить Росія, починають пояснювати, що це дурість, що це загалом ідіотизм і так далі. Коли агресора починають називати агресором та ще й наводять докази того, що він агресор, що він окупант. Коли починають розповідати про те, що відбувається в Росії, а те, що там відбувається, це взагалі повне свавілля. Люди потихеньку починають це розуміти

Це не одномоментний процес. Але якщо постійно це говорити, пояснювати, доводити на фактах, показувати відеоматеріали, я думаю, два–три роки — і ситуація може змінитися повністю. Залишаться якісь люди, які живуть минулим, хочуть повернутись у минуле і пов'язують ці надії на минуле з Росією. Я думаю, навіть після війни в Україні залишиться якийсь відсоток, який, можливо, буде сидіти мовчки, але шкодуватиме, що Росія не перемогла. На жаль, є люди досить зомбовані. І це дуже важко, іноді неможливо окремих осіб переробити. Але найголовніше, щоб була така переважна більшість, яка би хотіла кращого майбутнього.