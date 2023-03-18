Росіяни більше не зможуть зберігати природний газ у Чехії

САНКЦІЇ В ДІЇ

Чеська компанія Moravia Gas Storage, якій належить газосховище в містечку Дамборжице, призупинила контракт на оренду з російським «Газпромом».

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Контракт про оренду газосховища мав би діяти до кінця березня 2024 року, пише Іrozhlas. Зазначають, що чеська компанія, яка експлуатує підземне сховище ухвалила рішення про його призупинення уже зараз, відреагувавши на десятий пакет антиросійських санкцій, схвалений ЄС наприкінці лютого.

«Згідно з пакетом санкцій, MGS не може надавати "Газпром експорту" послуги зі зберігання газу, тому виконання контракту призупинено на час дії цих санкцій. Згодом усю ємність сховища було продано трейдерам, уповноваженим працювати на енергетичному ринку в Чехії, протягом усього сезону з квітня 2023 року до кінця березня 2024 року», — цитує видання слова члена ради директорів MGS Павела Марека.

Більшість потужностей «Газпром» орендував у чехів із 2015 року. Усього, за п'ятнадцять років оренди він повинен був би заплатити компанії Комарка 7,5 мільярда крон.

Сховище в Дамборжіце становить близько 12% від загальної ємності газосховищ Чеської Республіки. Найбільше, всього шість, належить RWE Gas Storage.

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