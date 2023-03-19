Пригожин створює інфоприводи, щоб виправдати провали групи «Вагнера» —ISW

БИТВА ЗА БАХМУТ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що керівник ПВК намагається виправдати нездатність свої найманців оточити Бахмут. Зокрема, про це, на їхню думку, свідчать заяви Пригожина про можливі дати напрямки українського контрнаступу.

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У своєму звіті аналітики ISW припускають, що він, ймовірно, навмисне вигадує маневри ЗСУ, зокрема, такі, що стосуються атак спрямованих проти ПВК «Вагнера».

«Пригожин, ймовірно, зобразив українські війська як такі, що мають достатньо бойової потужності для проведення масованого контрнаступу по всьому театру воєнних дій, щоб виправдати нездатність групи Вагнера завершити оточення або оточення Бахмута. Пригожин заявив, що українські сили готуються до контратак на фланги "Вагнера" в районі Бахмута і що бойовики "Вагнера" готуються до цих контратак», — йдеться у матеріалі.

Також, зазначають, що найманці ПВК атакують населені пункти на північ від Бахмута, які захопити значно легше аніж саме місто. А Пригожин намагається видати ці маневри за захист флангів свого угруповання.

«Пригожин також стверджував, що українські сили мають щонайменше 19 000 військовослужбовців, розгорнутих у Бахмуті, що, ймовірно, є спробою виправдати відсутність прогресу групи Вагнера в місті», — пишуть аналітики.

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🔻 14 березня повідомили, що сейм Литви визнав ПВК «Вагнера» терористичною організацією