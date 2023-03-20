Готується щось серйозне. Керівник Китаю Сі їде в Москву до Путіна

Китай і РОсія

Уперше за понад рік російської агресії проти України керівник Китаю Сі Цзіньпін їде до Москви. Цього візиту в Кремлі чекають уже кілька місяців, анонсують перемови про всеосяжне та стратегічне партнерство. Але за офіційними формулюваннями приховано і кілька непублічних.

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Кому більше потрібен цей візит?

Починається триденний державний візит керівника Китаю до Росії. У понеділок по обіді Сі Цзіньпін та Володимир Путін зустрінуться тет-а-тет, а потім разом повечеряють. Саме під час приватної бесіди будуть порушені найбільш «важливі» та «чутливі» питання, кажуть у Кремлі.

На вівторок заплановані зустрічі делегацій за участі керівників фінансового, енергетичного та військового секторів двох країн. Очікується також підписання кількох документів та спільні заяви Путіна та Сі.

Сі Цзіньпін звертається до делегатів ХХ з'їзду Компартії Китаю © AP / Ju Peng

Представник китайського МЗС Ван Веньбінь сказав, що глави держав обміняються думками щодо двосторонніх відносин та питань, які «викликають спільне занепокоєння».

За офіційними формулюваннями аналітики визначають одразу кілька непублічних тем.

Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що на зустрічі в Москві обговорюватимуть схеми обходу західних санкцій. Одна з них — передавати китайську продукцію Росії через Білорусь. Зокрема, для цього, пише ISW, 1 березня Олександр Лукашенко літав до Пекіна, звідки привіз 16 підписаних угод.

Олександр Лукашенко під час візиту до Китаю. Пекін, 1 березня 2023 © AP / Zhai Jianlan

Володимир Путін запросив Сі в Москву наприкінці минулого року. Але спершу китайський лідер на запрошення не відреагував. Про візит багато говорили саме російські джерела, тоді як китайські дотримувались тиші до останнього моменту, каже голова правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод. Це може свідчити про те, що приїзд Сі до Москви більше потрібен Кремлю, додає експертка: «Росії треба показати, що вони не ізольовані, що в них є надійний партнер і друг».

Співзасновник аналітичного центру Український інститут майбутнього Анатолій Амелін вважає, що зустріч Сі та Путіна вигідна обом.

«Китай ухвалив доктрину про двополярний світ,— каже Амелін, — і тепер заявляє, що без втручання чи гарантій Пекіну завершення війни мало можливо. Китай дуже дратує роль Америки. Їх напружує не сама Україна, а те, що з їхніми інтересами та заявами не рахується Америка».

Президент США Джо Байден відвідав Україну. Київ, 20 лютого 2023 © AP / Evan Vucci

Очікувалося, якщо Сі Цзиньпін і поїде до Росії, то не раніше за квітень–травень. У тому, що візит відбувається саме зараз, Віта Голод вбачає певний тиск на китайського керівника. Анатолій Амелін вважає, що в такий спосіб Сі відповідає на нещодавній візит Джо Байдена до Києва:

Пекін підвищує ставки, — каже Амелін, — мовляв, “ ви у грі — тоді й ми у грі”. Тобто, це підняття ставок у питанні розподілу світу

Урешті-решт під час перемов у Москві Сі може пропонувати Путіну певні компроміси, що дозволять завершити війну, вважає Віта Голод. Китай не раз висловлював думку, що у війні немає переможця. Тож, можливо, Пекін продумує, як зберегти обличчя для РФ у разі програшу на полі бою.

Щось готується

Аналітики ISW вважають, що в китайського лідера є амбіції виступити посередником у переговорах між Україною та Росією. А за кілька днів до офіційного оголошення візиту до Москви з'явилася інформація, що Сі Цзіньпін планує поговорити і з Президентом України. Про це, зокрема, писало видання «Волл-стріт джорнал».

Володимир Зеленський готовий до телефонного дзвінка керівника КНР, сказав минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. А в п’ятницю речник українського президента Сергій Нікіфоров підтвердив, що триває підготовка розмови з Сі.

Тимчасова повірена у справах України в КНР Жанна Лещинська зустрілася із засновником Центру Китаю та глобалізації Ван Хуеяо. Пекін,15 березня 2023 © china.mfa.gov.ua

Китай, пояснює Віта Голод, справді дуже активізувався в спробах налагодити мирні переговори. Вона звертає увагу одразу на кілька несподіваних подій в українсько-китайських відносинах.

Наприклад, зустріч 15 березня в Пекіні. Тимчасова повірена у справах України в КНР Жанна Лещинська мала розмову із засновником Центру Китаю та глобалізації Ван Хуеяо (експертом з американсько-китайських відносин і радником уряду Китаю,—ред.). Як повідомили в українському посольстві в Пекіні, обговорювали, зокрема, і «формулу миру», запропоновану Володимиром Зеленським, та мирні пропозиції Китаю.

Дмитро Кулеба та керівник Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю Ван Ї. 19 лютого 2023 © mfa.gov.ua

Того ж дня відбулась телефонна розмова міністрів закордонних справ України та Китаю. За результатами розмови Дмитро Кулеба сказав, що Пекін «заявляє про готовність сприяти мирним переговорам».

А 17 березня голова Верховної Ради України зустрівся із послом КНР Фанем Сяньжуном. Упродовж року війни китайське посольство жодного разу не робило пресконференцій. А цього разу, звертає увагу китаєзнавиця Віта Голод, відбулася зустріч, а потім з'явилася відповідна публікація: «Щось серйозне готується і все це дуже гарні сигнали».

Мирний план Китаю

24 лютого, на річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну, МЗС Китаю опублікувало документ, який офіційно називають «Позиція Китаю з політичного врегулювання української кризи», а в пресі — «мирний план».

Він містить 12 пунктів, серед яких здебільшого декларативні тези. Пекін закликає припинити вогонь і почати переговори, поважати територіальну цілісність, відмовитися від менталітету холодної війни, не застосовувати зброю масового знищення і не погрожувати її застосуванням.

Цінь Ган — міністр закордонних справ Китаю © AP / Andy Wong

Цей мирний план можна прикласти до будь-якого конфлікту на планеті, каже Віта Голод, проте певні позиції корисні для Україні. Це невикористання ядерної зброї, захист атомних об'єктів, захист цивільних та військовополонених, дотримання гуманітарного права, повага до суверенітету і територіальної цілісності.

Разом із публічною частиною мирного плану Київ та Москва отримали й непублічні пропозиції, каже Анатолій Амелін. За його інформацією, українська влада відкидає їх як такі, що суперечать національним інтересам. Але активність Китаю пан Амелін називає першим кроком.

Китайська зброя в Росії

Намагаючись всадити Україну та Росію за стіл переговорів, Китай розглядає можливість постачання зброї РФ. Про це в лютому почали писати світові ЗМІ, покликаючись на американську розвідку. А згодом «Політіко» повідомило, що такі постачі вже відбуваються. За даними журналістів, китайці надали росіянам близько тисячі штурмових гвинтівок, частини безпілотників і бронежилети.

Пекін офіційно відповів, що зброю нікому не постачає, але порадив Вашингтону не втручатися у двосторонню співпрацю КНР з іншими країнами. А 7 березня міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган сказав: «Чому США просять Китай не надавати зброю Росії, але при цьому продають озброєння Тайваню?»

Віта Голод вважає, що це була до певної міри провокація: міністр хотів перевірити реакцію міжнародної спільноти.

Станом на кінець лютого, за інформацією глави ЦРУ Вільяма Бернса і на думку президента США Джо Байдена, рішення про надання зброї Росії Пекін поки не ухвалив. Минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив сумнів, що настав момент, коли Китай готовий озброїти Росію.

Володимир Путін та керівник Компартії КНР з питань зовнішньої політики Ван Ї під час зустрічі в Кремлі. Москва, 22 лютого 2023 © AP / Anton Novoderezhkin

Віта Голод говорить про три чинники, які можуть утримати Китай від надання зброї Росії.

По-перше, це міжнародні санкції, які настануть одразу, якщо таке рішення Пекін ухвалить.

Близько 40% китайського експорту йдуть у США, додає Анатолій Амелін. Узагалі китайський експорт залежить від країн, які потенційно можуть запровадити обмеження, а китайська економіка переживає не найкращі часи.

Другий негативний наслідок, якщо китайська зброя таки опиниться в Росії,— міжнародна ізоляція. Тоді Китай стане стороною конфлікту, чого не дуже хоче. У сучасній історії Пекін жодного разу не втручався в конфлікт на території інших країн, позиціонує себе як миролюбна країна, протиставляючи «войовничому Заходу».

І третє, що втримує Китай від надання зброї Росія, — це оголошений ним же «мирний план». Тоді він просто втратить будь-який сенс, резюмує Віта Голод. А Китай вже не зможе постати посередником у переговорах.

Постачання зброї Росії може мати для Китаю і певні плюси, каже співзасновник аналітичного центру Український інститут майбутнього Анатолій Амелін. Передусім показати, що Пекін готовий підвищувати ставки для досягнення своєї мети.

Чого хоче Китай?

Від російської війни проти України Китай і виграє, і програє одночасно, пояснює Анатолій Амелін. З одного боку, китайці втратили перспективи розвитку залізничного сполучення з Європою в рамах проєкту «Один пояс — один шлях».

Китай не може публічно співпрацювати з РФ і втрачає доступ до європейських та американських ринків.

З іншого боку, в умовах падіння попиту на російську нафту Китай купує її зі значною знижкою. Подекуди країни розраховуються в юанях, що теж вигідно Пекіну.

Китай, за словами Віти Голод, зацікавлений у встановленні миру в Європі, тому що це — стратегічний партнер. Але водночас Пекін не зацікавлений в тому, щоб Росія розпалася, продовжує експертка. Це створює загрози самому Китаю.

«Коли розпався Радянський Союз, то збільшилися сепаратистські настрої всередині КНР. Тому Китаю важливо зберегти баланс, обличчя для всіх», — каже китаєзнавиця.

Китай хоче також паритетних відносин із Вашингтоном, впевнений Анатолій Амелін. За його словами, США вважають, що вони єдиний глобальний поліціянт, який може бути гарантом миру. І Китай намагається пробитися, каже: «А як же я? Я теж хочу брати участь». Але США цього поки не бачать і не хочуть бачити.

Сі Цзіньпін і Джо Байден. Балі, 14 листопада 2022 © AP / Alex Brandon

Китай прагне створити двополюсний світ, де глобальні рішення ухвалюватимуть саме КНР та США. Решта країн будуть змушені обрати, до якого блоку приєднатися, пояснював в інтерв’ю RFI Валерій Чалий, Надзвичайний та Повноважний Посол України в США (2015–2019 рр.).

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Ключовим безпековим викликом для КНР залишається Тайвань — острів, який де-юре є частиною КНР, але має власні органи управління, валюту і навіть армію. Тайванці хочуть як мінімум зберегти цю автономію, а як максимум — отримати повну незалежність. Але Пекін обіцяє не допустити цього і за потреби застосувати силу. Президент США Джо Байден неодноразово попереджав, що в разі нападу Китаю американські війська захищатимуть Тайвань.

Китай не готовий до протистояння з Заходом. Китаєзнавиця Віта Голод зауважує, що найчисленніша у світі китайська армія не має жодного бойового досвіду.