Америка готується до протестів, політика — до хаосу: що треба знати про ймовірний арешт Трампа

КАЙДАНКИ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА

Америка готується до протестів — політика до хаосу. Все, що треба знати про ймовірний арешт Дональда Трампа

Нью-Йорк та Вашингтон готуються до неспокою. 21 березня у США очікують на мітинги прихильників Дональда Трампа і навіть черговий штурм Капітолія. Прокурор Нью-Йорка розглядає справу про приховування грошей, сплачених жінкам за мовчання. Однією з фігуранток є акторка фільмів для дорослих Стормі Деніелз. Трамп заперечує свою причетність до будь-яких злочинів і, зокрема, роману з порнозіркою. Він може стати першим експрезидентом США, якого притягнуть до кримінальної відповідальності.

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« Вони переслідують не мене, вони переслідують вас »

Гасло нової інформаційної кампанії Дональда Трампа © Twitter

«Колишній Президент Сполучених Штатів буде арештований у вівторок. Протестуйте, поверніть нашу державу» — таку інформацію в суботу, 18 березня, поширив у власній соцмережі Дональд Трамп. Він не надав жодних доказів, які би свідчили, що його дійсно планують узяти під варту 21 березня. Пізніше представниця Трампа повідомила, що той не одержував жодних офіційних повідомлень про плани його арешту.

Заклик політика до протестів чинна влада країни сприйняла серйозно. Представниця Білого дому під час спілкування з журналістами нагадала, що громадяни мають право протестувати, але мають робити це мирно. Вона також запевнила, що Вашингтон «завжди готовий» до можливого спалаху насильства.

Офіцери поліції Нью-Йорка чатують біля будівлі суду, де очікується висунення обвинувачення колишньому президентові Дональдові Трампу, 21 березня 2023 р. © AP / Eduardo Munoz Alvarez

У вівторок вранці поліція Нью-Йорка почала встановлювати загородження біля будівлі суду на Мангеттені. Саме в ній велика колегія присяжних вирішуватиме, чи висувати звинувачення 45-му Президентові Сполучених Штатів Америки. Йдеться про справу приховування грошей, які сплачували жінкам в обмін на мовчання про сексуальні контакти з Трампом. Якщо велике журі не проголосує за переслідування цієї справи як тяжкого злочину, то прокуророві нічого не лишиться, як порушити справу про проступок.

Ситуація у Нью-Йорку станом на ранок 21 березня © REUTERS / ANDREW KELLY

Десятки журналістів та протестувальників уже зібралися біля установи. Судячи з плакатів, більшість присутніх виступає за притягнення Трампа до відповідальності. Одразу кілька оргнанізованих ультраправих груп, що підтримують експрезидента, повідомили: не відреагують на заклик політика-республіканця про протести, бо бояться потрапити в пастку і бути затриманими поліцією. Про це інформує «Ройтерз».

Суть обвинувачень

Акторка фільмів для дорослих Стормі Деніелз на презентації своєї книги у Музеї сексу, Нью-Йорк, США, 8 жовтня 2018 р. © AP / Charles Sykes

За кілька днів до президентських виборів 2016 року колишній адвокат Трампа Майкл Коен заплатив зі своєї кишені порноакторці Стормі Деніелз 130 тисяч доларів. Відповідно до версії Коена, вказівку про платіж він одержав від свого боса — Трампа. Жінка була за крок до того, щоб оприлюднити інформацію про свій роман з політиком, який, як вона стверджує, тривав у 2006 році.

У жовтні 2018 року порноакторка Стормі Деніелз (справжнє ім'я Стефані Кліффорд) опублікувала мемуари під назвою «Повне викриття» (англ. Full Disclosure). У цій книзі жінка розповідає про своє життя: від бідності до успіхів у стриптизі, індустрії кіно для дорослих, а також про її досягнення на режисерській та сценарній нивах. Вона також розкриває подробиці знайомства з Дональдом Трампом. Тоді він був ще бізнесменом, а вона — вже заслуженою порноакторкою. Деніелз в деталях описує інтрижку з Трампом і свої враження від неї. Говорить і про 130 тисяч доларів, які вона одержала за мовчання про побачення з майбутнім Президентом США.

Перебуваючи вже у Білому домі, Трамп повернув гроші Коену, але роман заперечував. Така транзакція не є злочином. Проблема в тому, як саме вона була задокументована бухгалтерією «Організації Трампа» (основна компанія експрезидента, яка контролює нерухомість, готелі, гольф-клуби й інші об'єкти бізнесу політика, — ред.).

Адвокат Марк Померанцев працював над цією справою, а нещодавно навіть випустив про цей свій досвід книгу. Він розповів, що ніби 2017 року Коен подавав фальшиві рахунки про потребу сплатити «гонорари» за договорами і одержав серію чеків, підписаних босом, який тоді вже був Президентом США. За словами Поменранцева, насправді не існувало жодних договорів, за якими би мали виплачувати так звані гонорари. Це. мовляв, була схема для виплати грошей за мовчання. Підроблення документів про юридичні витрати в бухгалтерських книгах компанії експрезидента має ознаки фальсифікації ділових записів і вважається злочином у штаті Нью-Йорк. Саме там, на 5-й Авеню, розташована штаб-квартира «Організації Трампа».

Зазвичай звинувачення в підробленні ділових записів вважається проступком. Щоб це кваліфікувати як важкий злочин, треба довести: записи сфальсифіковано з наміром вчинити чи приховати інший злочин. Наразі незрозуміло, що саме офіс прокурора планує подати як «інший злочин».

За словами колишнього федерального прокурора, а нині президента юридичної фірми «Судові адвокати Західного узбережжя» Німи Рахмані, справа Трампа для сторони обвинувачення є непростою:

По-перше, ви покладаєтеся на свідчення засудженого злочинця Майкла Коена, і це підіграє аргументам Трампа, ніби він щур, який намагається помститися. Очевидно, що саме Коен заплатив Стормі Деніелз, а не сам Трамп. По-друге, є юридичний нюанс. Закон Нью-Йорка вимагає, щоб фальшивий запис був зроблений на користь іншого злочину. Раніше федерали стверджували, що цей платіж був незаконним внеском у передвиборчу кампанію Трампа. Якщо він успішно переконає суддю, що гроші були не внеском, а спрямовані на захист репутації його родини та Меланії, то це насправді може стати правовим захистом у цій справі

Ця справа, продовжує Рахмані, якщо просунеться далі, стане найбільшим політично-мотивованим переслідуванням в американській історії. Навіть у такій ліберальній юрисдикції, як Нью-Йорк, ймовірно, знайдуться присяжні, які назвуть справу проти Трампа «полюванням на відьом» і скажуть, що цей процес не має нічого спільного зі справедливістю.

Незвідані води

Велике журі зазвичай складається з 23 осіб. Для голосування мають бути присутні принаймні 16, які заслухали докази. Їхнє рішення може не бути одностайним. Колегія в Нью-Йорку вже кілька місяців вивчає подробиці справи Дональда Трампа у підробці документів. У понеділок присяжні заслухали останнього свідка. Експрезидентові також дали можливість виступити, але він відмовився.

Жюрі скликав окружний прокурор Елвін Брагг. Він є демократом, і експрезидент від Республіканської партії активо використовує цей факт, щоб довести громадськості, ніби йдеться про політичне переслідування.

На власноруч створеній соціальній платформі «Правда» Дональд Трамп розгорнув кампанію проти Брагга.

Паралельно Трамп поширює відео про те, як він представляє інтереси американців і що саме за це його хочуть запроторити за ґрати. «Вони переслідують не мене, вони переслідують вас», — ось головний меседж публікацій Трампа.

Колишній американський лідер Дональд Трамп упевнений, що у вівторок він позуватиме для журналістів у кайданках і тепер він експлуатує цю інформацію в мережі. А втім, навіть якщо велике жюрі проголосує за те, щоб висунути обвинувачення експрезидентові, процедура його затримання не буде нагадувати голлівудську драму. Як пояснює колишній федеральний прокурор, а нині президент юридичної фірми «Судові адвокати Західного узбережжя» Німа Рахмані:

Трамп виступив у соціальних мережах з заявою, що очікує на "арешт". Я думаю, що це дещо перебільшено. Ймовірно, йому дадуть можливість прийти у відділок особисто. У нього візьмуть відбитки пальців, зареєструють, зроблять знімок на тлі лінійки. А потім йому потрібно буде з’явитися на обвинувачення. Але я не очікую, що агенти, штатні чи федеральні, справді заарештують Дональда Трампа й затягнуть його до суду

Факт того, що Трампа охороняє Секретна служба, може вплинути на юридичні процеси. За словами Рахмані, агенти будуть зобов'язані доправити експрезидента на Мангеттен, щоб він пройшов усі процедури, пов'язані з висуванням обвинувачення:

Але, знову ж таки, цього ніколи не було в історії США. Очевидно, це незвідані води. Це перший випадок в Америці, коли колишнього президента звинувачують у злочині

Лише один колишній лідер Сполучених Штатів зіштовхнувся з загрозою кримінальної відповідальності. Йдеться про Ричарда Ніксона, який 1974 року пішов у відставку на тлі Вотергейтського скандалу. А втім, він був помилуваний своїм наступником — Джеральдом Фордом.

Відповідно до вказівок Міністерства юстиції, чинному президентові не можна висувати звинувачення. Однак щойно ця особа залишає посаду, з’являється вікно, у якому колишнього лідера теоретично можна звинуватити у злочині, — пояснює експерт у сфері американських правоохоронних органів, редактор агенції «Ассосіейтед Прес» Майк Бальзамо:

У цій конкретній справі федеральні прокурори в Нью-Йорку казали, що вони закрили своє розслідування, коли Дональд Трамп ще перебував на посаді, і, таким чином, федеральне звинувачення не було висунуто в результаті цього розслідування. Проте прокуратура округу Мангеттен поновила розслідування, покликала присяжних у велике журі, яке засідає в Нью-Йорку, а також запросило окремих членів найближчого оточення Трампа для розмови зі слідчими

Суть усіх процедур, що наразі відбуваються — встановити, чи будуть Трампу висунуті звинувачення за ті самі злочини, які розслідувалися ще за його каденції.

Екстрадиція і тюремний строк

Нью-Йорк, США, 20 березня 2023 р. © AP / Ted Shaffrey

Для висунення обвинувачень Трампу потрібні 12 голосів великого журі. Опісля Офісу прокурора знадобиться якийсь час на підготовку обвинувачувального акту. Голова присяжних має його підписати. Документ подається до суду під печаткою, він не буде доступний широкому загалу. Після цього зазвичай зв’язуються з адвокатами захисту, щоб узгодити час добровільної здачі підсудного.

Якщо Трамп не прибуде до Нью-Йорка, то його можуть туди доправити силою. Наразі він перебуває у Флориді, у своїй резиденції Мар-а-Лаго. У такому разі знадобиться ордер на арешт експрезидента.

Звинувачення у фальсифікації ділової документації першого ступеня не є надто тяжким злочином: передбачено до чотирьох років позбавлення волі. Чи буде прокурор Брегг рекомендувати в'язницю для Трампа — наразі не відомо. Зрештою, якщо експрезидента визнають винним, то вирок буде за суддею.

А втім, колишній федеральний прокурор Німа Рахмані переконаний, що до цього не дійде:

Це був би політичний цирк. Ось чому я думаю, що переважать більш холодні голови, і Трамп добровільно з’явиться в Нью-Йорку, щоб уникнути потенційного арешту чи екстрадиції

Чорний піар — найкращий піар

Колишній президент Дональд Трамп на Чемпіонаті університетської спортивної асоціації з боротьби, Оклахома, США, 18 березня 2023 р. © AP / Sue Ogrocki

Справа проти Трампа може викликати хвилю симпатії та посилити його підтримку, — вважає американський політолог Стефані Муравчик:

Спроба "вкрасти" вибори, змусити виборчих посадовців брехати або "знайти голоси" — це те, що більшість американців здатні одразу ідентифікувати як проблему. Але така таємниця, яка пов’язана з цією справою, що він намагається приховати зраду від дружини, я думаю, що у більшості американців викликає алергію той факт, що держава втручається в особисті справи

Доказом цього є реакція республіканців, які не надто симпатизують Трампові і їм вигідно прибрати його з політичної арени, продовжує експертка:

Тепер почуваються, ніби змушені захищати його від обвинувачення. І дуже схоже явище, я думаю, має виникнути або виникає серед виборців

За схожим процесом Америка спостерігала 25 років тому, коли 42-й Президент США Білл Клінтон вскочив у скандал через інтрижку з Монікою Левінскі. Як пояснює політолог, тоді цей процес розпочали республіканці, але бажаного вони не досягнули. Справа проти Трампа, у якій теж йдеться про особисте життя, може зіграти проти демократів.

У разі висунення звинувачень та суду, впевнена Муравчик, Трамп приверне до себе ще більше уваги ЗМІ і використає її на свою користь.

Палата представників двічі оголошувала імпічмент Трампові під час його президентства: один раз 2019 року на тлі скандалу довкола України. Президентові закидали, що він начебто тиснув на Володимира Зеленського, щоб Київ розпочав розслідування причетності сина Джо Байдена до корупційних схем. Ще раз скинути Трампа з посади намагалися 2021 року, після атаки його прихильників на Капітолій. Обидва рази Дональда Трампа виправдав Сенат.

Якщо і цього разу експрезидента виправдають, його прихильники вважатимуть, що це була ще одна спроба дискредитувати Трампа за допомогою обману.

А втім, процес у Нью-Йорку може стати прецедентом і покласти початок багатьом іншим судовим переслідуванням щодо Трампа. Прокурори, які до цього не хотіли лізти в політику, побоюючись відкрити «скриньку Пандори», можуть урешті висунути звинувачення колишньому президентові. На думку експрокурора Німи Рахмані, це може бути поновлення переслідування Трампа у справі про штурм Капітолія або виявлення секретних документів у його маєтку:

Можливо, більше не існуватиме жодних вагань, щоб висунути колишньому Президентові Сполучених Штатів обвинувачення