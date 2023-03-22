Допомагатимемо, як може тільки Японія. Кісіда та Зеленський зустрілися в Києві

Підсумки візиту

Тепер усі лідери G7 відвідали Україну, яка вже понад рік протистоїть російській агресії. 21 березня до Києва приїхав прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Він запросив Володимира Зеленського на прийдешній саміт G7, пообіцяв порушити там питання російської агресії та підтримувати Україну, «як може тільки Японія». Візит пана Кісіди готувався особливо таємно, але назвати його несподіванкою все-таки не можна.

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Найбільш змістовні відносини за 30 років

Україна та Японія підписали угоду про особливе глобальне партнерство. Так заявили лідери двох держав на зустрічі в Києві. Цей документ відображає спільні цінності, сказав президент Зеленський і додав, що нині країни досягли найбільш змістовних відносин за 30 років.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що захоплюється «силою та мужністю українського народу, який на чолі з президентом Зеленським захищає свою свободу та незалежність».

Україна та Японія підписали угоду про особливе глобальне партнерство. © AP / Efrem Lukatsky

Зеленський додав, що партнерство України та Японії посилює глобальну безпеку і мир та стабільність для українців та для всіх народів світу

Кісіда пообіцяв продовжити підтримувати Україну «так, як може тільки Японія», доки мир не повернеться на «прекрасну українську землю».

Таємний шлях прем'єра

Щоб прем’єр-міністр Японії дістався Києва, для нього таємно винайняли приватний літак. Про це повідомляє японський суспільний мовник NHK. У понеділок Фуміо Кісіда був у Нью-Делі на зустрічі з главою індійського уряду Нарендрою Моді і, за планом, мав одразу повернутися в Токіо. Натомість сів у невеликий чартерний літак, який близько опівночі доправив його до польського Жешува. І вже звідти японський прем’єр потягом вирушив до України.

До Києва Фуміо Кісіда приїхав потягом із польського Жешува © AP

Кісіда відвідав Бучу, поклав квіти біля церкви Святого Апостола Андрія Первозванного, де торік у квітні знайшли одне з перших масових поховань після деокупації Київщини.

«Світ був вражений, побачивши в Бучі вбитих невинних мирних жителів рік тому. Я справді відчуваю сильний гнів через цю жорстокість», — сказав глава японського уряду.

Жахлива агресія Росії проти України підриває самі основи світового порядку. Відвідавши сьогодні Бучу і побачивши на власні очі жахливі наслідки російської агресії, я дуже сильно це відчуваю

Фуміо Кісіда вшанував пам'ять загиблих від рук російських військових у Бучі © AP / Iori Sagisawa

Саміт G7: Зеленський прийняв запрошення

Володимир Зеленський запросив Фуміо Кісіду в січні. Але певний час візит був під питанням з міркувань безпеки: після Другої світової жоден японський лідер не їздив до країн, де йдуть бойові дії. До того ж прем’єр-міністр Японії взагалі відвідав Київ тільки одного разу. Це був Сіндзо Абе, який завітав на кілька годин 2015-го.

Після того, як минулого місяця Київ відвідав президент США Джо Байден, саме глава японського уряду залишався єдиним лідером «Великої сімки», який не був в Україні за рік повномасштабної російської агресії. А Японія нині головує в G7, найближчий саміт якої запланований на травень.

На пресконференції Фуміо Кісіда наголосив, що хотів побувати в Києві до проведення цієї зустрічі і запросив на неї українського президента. Володимир Зеленський прийняв запрошення взяти участь онлайн.

Володимир Зеленський прийняв запрошення Фуміо Кісіди взяти участь в травневому самміті G7 © AP / Efrem Lukatsky

Від головування Токіо в G7 український президент очікує посилення санкційного тиску на РФ: обмеження мають запроваджувати швидше, ніж Росія адаптуватиметься до них, сказав Зеленський.

Крім того, український президент пообіцяв поділитися відомостями про тих, хто допомагає Росії обходити санкції: «Є такі країни у світі, на які треба трохи тиснути. І G7 — це майданчик для цього».

Також Україна розраховує на підтримку G7 в питаннях захисту українського неба та землі, деокупації ЗАЕС. «За всієї поваги до пана Гросі (директор МАГАТЕ — ред.), той формат, який є зараз, поки що не допомагає ЗАЕС», — повідомив Зеленський.

Прем’єр-міністр Японії нагадав, що його країна — єдина у світі постраждала від ядерних бомбардувань, тому для Токіо неприйнятні погрози Росії застосувати ядерну зброю.

До того ж Україна розраховує на підтримку «Великої сімки» в реалізації мирного плану, наголосив Зеленський: «Японія — серед більшості країн, які підтримали українську формулу миру. І це єдиний реалістичний план, щоб зупинити російську агресію».

Президент України Володимир Зеленський, Київ 22 березня 2023 © AP / Efrem Lukatsky

Фуміо Кісіда заявив, що на прийдешній зустрічі в Хіросімі «Велика сімка» рішуче закличе Росію вивести свої війська з міжнародно визнаної території України, «негайно та без попередніх умов». А ще додав, що лідери планують сфокусуватися на продовольчій безпеці та інших проблемах, які викликала російська агресія.

В умовах, коли Рада Безпеки ООН не може ефективно працювати через присутність там Росії, саме «Велика сімка» має заповнити цю прогалину, сказав наприкінці лютого в ексклюзивному коментарі RFI Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда.

Ключовий партнер у післявоєнній відбудові

Понад 33% українців вважають, що Японія може допомогти Україні саме в післявоєнній відбудові. Про це свідчать результати опитування, оприлюднені NHK

«Уже зараз очевидно, що Японія може стати одним із ключових партнерів України у відбудові. Я впевнений, що саме так і буде, — сказав український президент.

Володимир Зеленський та Фуміо Кісіда, Київ, 22 березня 2023 © AP

Станом на грудень 2022 Росія завдала Україні прямих інфраструктурних збитків на майже 140 мільярдів доларів. Так порахувала Київська школа економіки. Загальні ж збитки на початок 2023 в українському уряді попередньо оцінили в 700 мільярдів доларів. Серед галузей, де Україна очікує на особливу підтримку Японії, Зеленський назвав автомобілебудування, зелену трансформацію, а також заклади охорони здоров’я.

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7 мільярдів доларів допомоги

Від початку повномашстабного російського вторгнення Японія виділила Україні близько семи мільярдів доларів допомоги.

У Києві Фуміо Кісіда заявив також про виділення додаткових 470 мільйонів доларів для енергетичного сектору і 30 мільйонів на постачання нелетального озброєння, які надійдуть через трастовий фонд НАТО.

Японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіда, Київ, 22 березня 2023 © AP / Efrem Lukatsky

Японія — один з локомотивів у питанні антиросійських санкцій. 28 лютого Токіо запровадив вже 18-й пакет обмежень, і тепер у японському «чорному списку» близько 900 росіян та понад 450 російських компаній.

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Достукатися до «нейтральних»

Напередодні візиту до України Фуміо Кісіда віддвідав Нью-Делі. Там зустрівся з прем'єром Індії Нарендрою Моді. Говорили про двосторонню економічну співпрацю, яка торік перевищила 20,5 мільярда доларів, про зростання цін та нестабільність харчових ланцюгів. А ще про безпеку в спільному для них Індо-Тихоокеанському регіоні, де все більше активізується Китай.

Прем'єр-міністри Японії Фуміо Кісіда та Індії Нарендра Моді. Нью-Делі, 20 березня 2023 © AP / Manish Swarup

Токіо та Нью-Делі об’єднує обережне ставлення до Пекіна, безпековий альянс QUAD разом з Австралією та США, а також те, що обидві держави головують у престижних міжнародних клубах: Японія — у G7, Індія — у G20.

Нарендра Моді прийняв запрошення японського колеги відвідати травневий саміт у Хіросімі, у Японії виступають за тіснішу співпрацю «Сімки» та «Двадцятки».

Індія зберігає нейтралітет щодо російської агресії проти України: вона утримується під час голосування в ООН і не запроваджує санкції проти РФ, продовжуючи торгівлю з нею. Водночас не постачає туди зброї, протестує проти блокади продовольчих ланцюгів та закликає до миру.

Зв'язки Японії та Індії можуть допомогти Україні достукатися не лише до індійської влади. Раніш у коментарі RFI посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда сказав, що Токіо працює над тим, щоб сформувати правильне розуміння російської агресії в країнах Глобального Півдня.

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Кунінорі Мацуда — Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні © Центр "Нова Європа" - twitter.com/NEC_Ukraine

Те, що відбувається в Україні, не залишає місця для нейтралітету, а повернення до бізнесу у звичайному режимі (business as usual) із Росією тепер неможливе