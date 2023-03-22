Зустрічі Сі та Путіна: проривів не сталося?

Китай і РОсія

Президент РФ Володимир Путін та керівник КНР Сі Цзіньпін на зустрічі у Москві. 21 березня 2023

Завершився державний візит глави КНР до РФ. У понеділок Сі Цзіньпін та Володимир Путін усамітнилися на 4,5 години. Оглядачі вважають, що саме під час цієї бесіди вирішувалися основні питання, не всі з яких були відображені в офіційних заявах. За підсумками візиту, сторони уклали 14 угод та опублікували дві спільні заяви, а глави держав дали пресконференцію. Але за публічною єдністю, схоже, приховано небажання Сі однозначно підтримувати РФ.

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Мирний план: поки нічого нового

Сі і Путін багато говорили про всебічну співпрацю, зростання економічної взаємодії та особливі відносини між країнами. Але нових конкретних заяв щодо припинення російської війни проти України публічно не пролунало. Хоча, за словами Путіна, його співбесідник приділяв чимало уваги цьому питанню.

Сі Цзіньпін сказав, що його країна неухильно дотримується принципів ООН та активно сприяє відновлення переговорів:

Наша позиція заснована на суті питання та правді. Ми завжди за мир та діалог і твердо стоїмо на правильному боці історії

Своєю чергою Путін заявив, що мирний план Китаю може лягти в основу врегулювання ситуації, коли до цього «будуть готові Захід і Київ». Він зазначив, що багато позицій у китайському документі співзвучні з російським підходом.

Володимир Путін і Сі Цзіньпін, Москва, 22 березня 2023 © AP / Grigory Sysoyev

Саме «співзвучність» китайських пропозицій з російськими змушує Україну та Захід скептично ставитися до ініціативи Пекіна. Навіть у спільній заяві глав КНР та РФ йдеться про те, що «жодна держава не повинна забезпечувати свою безпеку за рахунок безпеки інших держав». Це пряма цитата давнього кремлівського наративу, яким він, зокрема, виправдовував ультиматум до США та НАТО, висунутий за три місяці до вторгнення в Україну.

Водночас є і корисні для Україні позиції, вважає голова правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод. Це невикористання ядерної зброї, захист атомних об'єктів, захист цивільних та військовополонених, дотримання гуманітарного права, повага до суверенітету і територіальної цілісності.

Раніше американське видання «Волл-стріт джорнал» повідомляло, що Сі Цзіньпін планує поговорити із президентом України Володимиром Зеленським після візиту в Москву.

На момент публікації цієї статті інформації про таку розмову не було. Напередодні, під час зустрічі з прем’єр-міністром Японії, Володимир Зеленський сказав, що отримав «якісь сигнали» щодо розмови із Сі, але «ніякої конкретики немає».

Президент України Володимир Зеленський, Київ 22 березня 2023 © AP / Efrem Lukatsky

Зеленський також додав, що Україну не влаштовує просто припинення вогню та заморожування війни. Це, за словами українського президента, лише дозволить РФ підготуватися, щоб знову напасти:

Ми запропонували формулу миру і передали її Китаю і публічно, і дипломатичними каналами. Запрошуємо на діалог і очікуємо на нього

24 лютого МЗС Китаю опублікувало «Позицію Китаю з політичного врегулювання української кризи». Він містить 12 пунктів, серед яких здебільшого декларативні тези. Пекін закликає припинити вогонь і почати переговори, поважати територіальну цілісність, відмовитися від менталітету холодної війни, не застосовувати зброю масового знищення і не погрожувати її застосуванням.

Китайська зброя в РФ: теж без новин

У спільній заяві глав Росії та Китаю йдеться про те, що вони будуть посилювати військову співпрацю. Проте чи погодився Сі надати Путіну зброю для війни проти України, залишилося незрозумілим.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у вівторок сказав, що «не бачить доказів того, що Китай постачає летальне озброєння до Росії». Але, зауважив, є всі ознаки того, що відповідний запит Москва спрямувала і Китай його розглядає.

«Китай не повинен допомагати Росії летальною зброєю, це буде означати підтримку незаконної війни», — додав Столтенберг.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Китай не постачати зброю Росії © AP / Virginia Mayo

Про те, що Китай розглядає можливість надати зброю РФ, світові ЗМІ почали писати в лютому. Пекін офіційно відповів, що озброєння нікому не постачає, але порадив Вашингтону не втручатися у двосторонню співпрацю КНР з іншими країнами. А 7 березня міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган сказав: «Чому США просять Китай не надавати зброю Росії, але при цьому продають озброєння Тайваню?»

«Політіко» повідомляє, Росія вже має китайські гвинтівки та бронежилети. А газета «Нью- Йорк Таймс» 21 березня написала, що від початку війни, Китай направив в РФ безпілотники та деталі до них на 12 мільйонів доларів. Американський виробник дронів DJI, який фігурує в матеріалах газетярів, цю інформацію заперечує.

Росія: сировинна колонія чи повноцінний партнер?

Більшість публічної уваги Сі Цзіньпін та Володимир Путін та їхні делегації приділили економічній співпраці. Їй присвячена окрема спільна заява: 8 пунктів про те, як Росія та Китай нарощуватимуть торгівлю та зміцнюватимуть взаємодію в енергетиці, промисловості, новітніх та інформаційних технологіях, сільському господарстві.

Путін окремо заявив, що готовий збільшувати постачання природного газу до Китаю. А глава російського уряду Мішустін також наголосив, що торгівля між країнами торік трохи не дотягнула до 190 мільярдів доларів. Це майже вдвічі більше, ніж 10 років тому.

Росія та Китай підписали 14 угод AP - Vladimir Astapkovich

Але в торгівлі між країнами є певний дисбаланс. Росія продає в Китай здебільшого сировину, переважно нафту та газ. Причому в умовах, коли від російських енергоносіїв відмовляється Європа, КНР купує їх з великими знижками. «Нью-Йорк Таймс» пише, що торік Росія обійшла Саудівську Аравію за обсягами постачання нафти до Китаю.

Росія купує в Китаю здебільшого товари із високої доданої вартістю, наприклад автомобілі. Китайськими є одинадцять із 14 автобрендів, які залишилися на ринку РФ, говорить Михайло Костіков, якого цитує «Бі-Бі-Сі».

В умовах, коли високотехнологічні гіганти на кшталт «Самсунг» та «Еппл» пішли з російського ринку, їхнє місце посіли китайські Xiaomi, Realme та Honor, продовжує «Нью-Йорк Таймс». Три чверті смартфонів та майже половина ноутбуків у Росії — зроблені в Китаї.

Та й навіть газу Росія продає Китаю значно менше, ніж хотів би Путін, пише «Блумберг». Москва пообіцяла збільшити обсяги до 98 мільярдів кубометрів на рік до 2030-го. Але навіть якщо позначки вдасться досягти, це все одно буде менше, ніж РФ продавала в Європу до 2022-го. І Сі не висловив бажання купувати більше.

Зустріч Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна, Москва, 22 березня 2023 © AP / Sergei Karpukhin

Близьке до Кремля джерело, яке цитує «Файненшл Таймс», каже, що Москва все більше залежить від Пекіна, а Росія перетворюється в сировинний додаток Китаю.

Не те, на що розраховував

У спільній заяві Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна сказано, що партнерство між країнами «досягнуло найвищого рівня у своїй історії». Судячи з тону документа, КНР та РФ згодні в усьому: треба боротися за багатополярний світ, не втручатися у справи інших держав, захищати чинний світовий порядок та роль ООН в його забезпеченні.

Але спільна заява Сі та Путіна вийшла не такою жорсткою та антизахідною, як могла б. Американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що Сі Цзіньпіна ухилився від того, щоб повністю приєднатися до Росії в її протистоянні Заходом.

Про це, зокрема, може свідчити той факт, що в доволі обсяговому документі Сполучені Штати Америки згадуються 9 разів, а НАТО — тільки 3.

ISW вважає, що Сі ухилився від того, щоб повністю приєднатися до Росії в її протистоянні Заходом © AP / Pavel Byrkin

І США, і НАТО, за версією РФ та Китаю, порушують безпеку в Європейському та Азійсько-Тихоокеанському регіоні, а США ще й порушують щось в питанні біологічної та хімічної зброї, надто активно розміщують по світу свої ракети та живить «менталітет холодної війни».

ISW вважає, що Сі не схильний надавати Росії повну економічну і політичну підтримку для подолання невдач в Україні. У заяві Сі та Путіна йдеться про те, що РФ підтримує принцип «одного Китаю» та вважає Тайвань — «невіддільною частиною КНР». А от про Крим, Донбас чи інші тимчасово окуповані українські територій у документі немає жодного слова.

Проте в ньому є низка суперечливих позиції, наприклад, про те, що і Росія, і Китай виступають за багатополярність. Хоча одразу кілька вагомих експертів розповіли RFI, що Пекін готується до двополярного світу, де все вирішуватиме він та Вашингтон.

«Країни виступають проти втручання зовнішніх сил у внутрішні справи інших країн», — йдеться в спільній заяві. Але жодного слова про те, як Росія намагається захопити українські території.

Сторони вважають, що цілі та принципи Статуту ООН повинні виконуватися, а міжнародне право — поважатися, пишуть укладники зави. Але не згадують те, що застосування сили проти незалежної держави — це злочин агресії.

Китай та РФ зазначили у заяві, що ядерна війна «не повинна бути розв'язана». Але не згадали, як Путін кілька разів погрожував застосувати ядерну зброї чи натякав на це.

І навіть теза про те, що певні країни не можуть убезпечити себе за рахунок безпеки інших, є суперечливою. Адже Путін виправдовував початок агресії проти України тим, що НАТО начебто загрожує Росії. І щоб нібито забезпечити російську безпеку, Путін почав війну, яка призвела до людських жертв, руйнувань та порушення безпеки не лише в України, але й у багатьох державах світу.