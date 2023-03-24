Республіканський праймеріз: Рон Десантіс — свіжий ковток чи послідовник ідей Трампа?

АМЕРИКАНСЬКИЙ ВИБІР

Від критики «необмеженого чеку» для України — до «Росія не переможе у цій війні». Назвавши тиждень тому розв’язану РФ війну «територіальною суперечкою», претендент у кандидати на посаду президента США Рон Десантіс дав нове інтерв’ю. У ньому повідомив, що попереднє формулювання було неправильним. І він не мав на увазі, що Росія може захоплювати Україну чи погрожувати НАТО.

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(Не)послідовний Десантіс

Республіканця Десантіса можна назвати дійсно послідовним у критиці демократів. Він звинувачував у недостатній протидії Путінові як Обаму, так і Байдена. Останнього, наприклад, ще 2015-го критикував за те, що той не надав Україні ані оборонної, ані наступальної зброї після російської окупації Криму:

«Якби у вас була політика сили в стилі Рейгана, я думаю, ви побачили би, що такі люди, як Путін, не хочуть з нами возитися».

Через три роки він звинувачував Путіна в намірі відродити Російську імперію та дорікав своєму колезі по партії Трампу за його дружні стосунки з російським диктатором:

«Тобі краще розібратись із Путіним, бувши сильним. …Коли Путін бачить, що може отримати хоч дюйм, він схильний брати милю. І в принципі, якщо Америка не збирається давати йому жодної відсічі, я думаю, що він продовжить спроби розширити російський вплив».

З початком повномасштабного російського вторгнення команда нинішнього президента США Джо Байдена щиро взялась за той курс, що його роками пропагував Десантіс, — почала надавати Україні військову допомогу.

Проте республіканець і тут знайшов привід для критики, здивувавши різким поворотом у своїй риториці. Назвав «необмеженим чеком» адміністрації Байдена допомогу Україні:

«Тоді як у США є багато життєво важливих національних інтересів — захист наших кордонів, подолання кризи боєготовності наших збройних сил, досягнення енергетичної безпеки і незалежності, а також економічна, культурна і військова міць Комуністичної партії Китаю — подальше втягування в територіальну суперечку між Україною і Росією не один із них (американських інтересів — ред.)».

Губернатор Флориди Рон Десантіс прибув на пляж, щоб першим побачити руйнування після тропічного шторму «Ніколь», 11 листопада 2022 р. © AP / Willie J. Allen Jr.

Тож не дивно, що черговий поворот Десантіса з виправданнями щодо своєї попередньої заяви та називанням Путіна воєнним злочинцем не у всіх викликав захват.

Зокрема, американсько-український політолог, директор міжнародної некомерційної організації «Євразійська демократична ініціатива» Пітер Залмаєв вважає, що остання заява Десантіса продиктована невдоволенням серед республіканських колег його попередньою риторикою щодо України:

Він вирішив вкотре показати, що він досить гнучкий щодо цього. Я думаю, що він продовжуватиме дотримуватися позиції, що це все-таки не на користь Америки підтримувати Україну. Бо все більше і більше республіканців під впливом того самого Такера Карлсона та «Фокс Ньюс» змінюють своє ставлення до війни проти України. Але Десантіс взагалі і до цього показував таку, знаєте flip-flopping позицію. Це таке поняття, коли політик може розвернутися на 180 градусів. І ось зараз цим скористалися його опоненти-трампісти, щоб стверджувати, що дивіться, який він непослідовний і змінює свої позиції. Тому це типовий Десантіс. Знаєте, загалом він все ж таки, я думаю, буде як флюгер йти за вітром, дивитися, куди вітер дме. І, відповідно, нічого особливо гарного його прихід до влади для України не віщуватиме. Можливо, не так погано, як із Трампом, але все одно я думаю, що він йтиме на поводу в електорату. І, на жаль, знову повторюся, що республіканці показують, що все ж таки зменшується апетит з приводу підтримки України

Оптимістично оцінює останній розворот Десантіса директор програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв:

Ми бачимо, що, як виявляється, він дійсно досі стоїть на своїх попередніх заявах. А ті трампістські такі вислови, що треба переглянути допомоги, можливо, змінити їх кількість. Насправді, як мені видається, це було загравання із Трампівським виборцем. І тому така різка зміна риторики просто показує, що він буде гратися з риторикою Трампівською, він буде загравати і з Трампівським виборцем. Але це все лише тому, що ми наближаємось до виборчого року. Тобто, насправді станеться те, що часто стається з республіканським політиками. Як тільки він прийде до влади, якщо він прийде до влади відповідно, риторика стане набагато більш адекватною

Рон Десантіс під час поїздки до Айови 10 березня 2023 року. © AP / Ron Johnson

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що заяви Десантіса насправді є послідовними та продиктовані його політичним табором:

Він основні тези повторює свої ключові. Коли він був у Конгресі, підтримував Україну і голосував за зброю. Я це добре пам'ятаю. Але він з тих, хто каже, як і Трамп, що "давайте зробимо Америку знову великою". Тому він буде дивитися на будь-яку допомогу з точки зору Сполучених Штатів. Так що я думаю, що це не є зміна риторики і що Десантіс не вважає Україну неважливою. І про це він багато говорив, коли був у Конгресі. Він буде, якщо буде президентом, звісно, і далі продовжувати допомогу, але на основі своєї стратегії. Він про це неодноразово казав і в останніх інтерв'ю. І так само я думаю, що він дуже чітко висловився стосовно особисто Володимира Путіна. І це насправді головне, що ми всі хотіли почути

Трамп у цивілізованій обгортці

Рон Десантіс — це буквально Трамп із людським обличчям, вважає Пітер Залмаєв:

Я нещодавно чув, що його називають таким тестом Роршаха, де кожен республіканець бачить для себе те, що він хоче бачити. І багато хто хоче бачити те саме, що при Трампі, тільки більш цивілізоване обличчя. Хтось у ньому бачив поборника демократії, коли він критикував і Китай, і критикує Китай, до речі, і Венесуелу, підтримуючи тих, хто намагався скинути Мадуро ще пару років тому. З іншого боку, він не підтримав ультиматум Обами щодо сирійського питання. І ось цього разу вже такий розворот щодо українського питання і таке інше. Тобто, можна зрозуміти, що він тримає ніс за вітром, як флюгер. Для України він буде, звичайно ж, набагато менш зручним президентом, ніж будь-який президент-демократ

Рон Десантіс та Дональд Трамп © AP / Manuel Balce Ceneta

Класичним консервативним республіканцем вважає Десантіса Олександр Краєв. На думку експерта, він значно менш радикальний за свого головного конкурента:

Якщо не брати до уваги питання мігрантів, де він абсолютно на тих же позиціях, що Трамп, в усьому іншому, і в економіці, і в міжнародній політиці, Десантіс — рейганівський республіканець. Він класичний консервативний республіканець, який готовий протистояти і Москві, і Китаю. Він стоїть на засадах мультилатералізму, тобто багатосторонньої дипломатії. Він нормально співпрацює з європейцями, готовий чути демократів, які можуть з ними співпрацювати. Єдина в нього така фішка, з якою буде складно ужитися, це його постійна війна з культурою абсолютної соціальної справедливості. І питання мігрантів із Південної Центральної Америки — це єдине, що в нього є радикального

Білий дім чи в’язниця?

У разі перемоги Дональда Трампа на праймеріз та згодом на президентських виборах є великий шанс того, що він почне домовлятися з Путіним. Павло Клімкін нагадує, що 45-й президент США сам не раз на цьому наголошував.

Дональд Трамп та Володимир Путін © Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP

З такими похмурими прогнозами згоден і Пітер Залмаєв:

У се, пиши пропало. Тут уже нема чого говорити. Трамп, я вважаю, це людина абсолютно шкідлива для американської демократії. Там буде багато різних проблем, які не тільки пов'язані з Україною. З огляду на те, що нас цікавить це питання, то я думаю, що там і більшість експертів теж згодні, що Трамп скасує підтримку України по суті. Тут уже нема про що говорити. Він неодноразово показував, демонстрував якусь незрозумілу лояльність Володимиру Путіну і подібним до нього лідерам. І докорінно чи не розуміє, чи відмовляється розуміти, що це за війна проти України

У такі апокаліптичні сценарії не вірить Олександр Краєв. Він вважає, що Трамп просто фізично не може стати наступним президентом:

Трамп — це людина, проти якої наразі відкрито три федеральні кримінальні провадження. Якщо перше з них — це просто неправомірне використання коштів своєї політичної кампанії, то два інших настільки великі і настільки радикальні у своїх звинуваченнях. Це, по суті, звинувачення в підбурюванні до державного перевороту, до зміщення конституційного ладу в державі. Це про події шостого січня. А друге — це про постановку під загрозу національних секретів із національних інтересів США, коли він вивіз із Білого дому у свою приватну резиденцію величезні пакети документів із грифом секретно. По суті, і те, і інше, кожне з них окремо тягне на декілька пожиттєвих термінів. Я не можу собі уявити ситуацію, коли американська система правосуддя дозволить такій людині не те що балотуватися, а взагалі бути на свободі

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На думку експерта, поведінка Трампа та відмова співпрацювати зі слідством можуть привести його буквально в американський аналог українського СІЗО. А використання судових позовів як елемента політичної кампанії та ймовірні заклики до суспільного неспокою можуть стимулювати Окружну прокуратуру Манхеттена подати прохання в суд не дати йому права займатися політичною діяльністю під час розслідування.

Дональд Трамп 6 січня 2021 року. День штурму Капітолія © AP / Jacquelyn Martin

Такі категоричні прогнози не підтримує Пітер Залмаєв:

Це такі юридичні нетрі, бо такого прецеденту немає. Нинішнього чи колишнього президента ніхто так не притягав до кримінальної відповідальності. Але навіть якщо це станеться, не факт, що його за законом знімуть з дистанції. Тобто не факт, що він не зможе балотуватись у президенти. По-друге, не факт, що він помітно втратить у підтримці. Тобто його прихильники продемонстрували раз і раз, і раз за разом, що якби з нього, як з гусака вода, незважаючи на жодні скандали. У 16-му році вже тоді було відомо про зв'язки з порнозірками і тд. Тут питання лише в незалежних виборцях, якщо він втратить їх в результаті цього, це означатиме щось серйозне. Але знову-таки нічого тут зрозумілого немає до кінця. Якщо є прецедент, коли один із кандидатів у президенти у 1900-х, тоді ще була така Соціалістична партія Америки, він сидів теж у СІЗО, скажімо так. І з в'язниці брав участь у виборах. Власне, він не виграв тоді, але його знято з дистанції не було. Тому те саме з Трампом — більше питань, ніж відповідей. Це все дуже каламутна історія

Вигідні Україні республіканці не переможуть

Усі опитані нами експерти називають колишню трампістку Ніккі Гейлі найкращим для України кандидатом від республіканців. Колишня представниця США в ООН та губернаторка Південної Кароліни дійсно дуже послідовна в засудженні російської агресії з 2014 року.

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Ніккі Гейлі офіційно оголосила про участь у праймеріз Республіканської партії © REUTERS / JONATHAN ERNST

Також зрозумілу й абсолютно прийнятну позицію має ще один кандидат — ексвіцепрезидент США часів Трампа Майк Пенс, каже Пітер Залмаєв:

Але, на жаль, вони мають вкрай низьку підтримку. Я буду дуже здивований, якщо вони зможуть навіть друге місце на праймеріз отримати. Тобто Майка Пенса дискредитовано своєю позицією під час штурму Капітолію. Трампісти його не підтримують, а без їхньої допомоги він не зможе стати президентом. І Ніккі Гейлі теж не має зараз достатнього запасу популярності, від слова взагалі. Якщо навіть той самий Десантіс — далеко на другому місці від Трампа. За деякими оцінками, 60% республіканців продовжують підтримувати Трампа, незважаючи на ці ось кримінальні справи, розслідування, які проти нього зараз ведуться