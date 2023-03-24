«Час має значення»: що просить президент Зеленський і чим відповідає Євросоюз?

ПІДСУМКИ САМІТУ

Київ та Брюссель мають змогу «звільнити Україну до кінця цього року». Так сказав президент Володимир Зеленський, звертаючись до учасників саміту Євросоюзу 23 березня. Але, на його думку, треба не втрачати час і не допускати затягувань, а вони є. Зеленський визначив п'ять, на його думку, основних.

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«У наших силах звільнити Україну цього року»

За результатами першого дня саміту ЄС, Європейська рада опублікувала одразу два документи. Перший — спільна заява, щодо всіх тем зустрічі, і окремо — 12 пунктів про Україну та російську агресію. У них ЄС, зокрема, засуджує війну Росії та закликає її вивести війська, підтримує незалежність і територіальну цілісність України та обіцяє їй всебічну підтримку «стільки, скільки потрібно».

Єврорада також «бере до відома» ордери Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна і Львової-Бєлової та підтримує створення в Гаазі Міжнародного центру судового переслідування за злочин агресії проти України.

Президентка Єврокомісії оголосила про скликання конференції для пошуку та повернення депортованих українських дітей © European Council / Alexandros Michailidis

ЄС має намір організувати конференцію для повернення викрадених в Україні дітей, сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 16 200 дітей були депортовані росіянами, і тільки 300 з них повернулися.

Це жахливе нагадування про найтемніші часи нашої історії, — зауважила президентка Єврокомісії. — Ці злочинні дії повністю виправдовують ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом

До учасників саміту звернувся президент України Володимир Зеленський. Він записав відео в потязі під час поїздки в Херсонську область. Спершу подякував ЄС за підтримку та сміливі рішення, які той ухвалював упродовж понад року російської агресії. Сказав, що час має значення, бо, «чим швидше ми з вами діємо, тим більше життів ми врятуємо» і заявив, що у спільних силах Києва та Брюсселя звільнити Україну вже цього року.

«Але, дорогі колеги, — каже Зеленський у зверненні, — чи не відчуваєте ви, що нових успіхів у нас із вами менше, ніж нових затягувань у спільних діях? ...Я наведу зараз п'ять таких прикладів затягування».

1. Далекобійні ракети

«Затягування з постачанням далекобійних ракет для України вже значне. І це не дає нам можливості відкинути російських терористів від Херсона, Запоріжжя та інших наших міст, які постійно обстрілюються», — каже Зеленський у зверненні.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав рішення про постачання боєприпасів Україні «історичним» AP / Geert Vanden Wijngaert

Європейська рада підтримала постачання Україні артилерійських боєприпасів, а також ракет, якщо на це буде запит, про це йдеться в спільній заяві. 20 березня міністри закордонних справ ЄС домовилися надати Києву один мільйон боєприпасів упродовж наступного року. Їх виготовлять в європейських країнах, а закуплять держави-члени, за що потім отримають часткову компенсацію від Євросоюзу.

На пресконференції 23 березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що вже готуються закони, які врегулюють активізацію європейського ВПК. Зокрема, визначать, звідки взяти на це гроші та як налагодити ефективні ланцюги постачання.

2. Літаки

«Ми потребуємо сучасних літаків, — продовжує Володимир Зеленський, — Згадайте, скільки російського залякування було, коли йшлося про передачу «Леопардів»... Сучасніші танки вже в Україні. То що зробила Росія у відповідь?»

23 березня стало відомо, що Словаччина передала Україні перші чотири Міг-29. Загалом Братислава пообіцяла 13, а також два комплекси протиповітряної оборони «Куб».

Словаччина надала Україні перші 4 Міг-29. Загалом пообіцяла 13. © AP / SASA RADIC

Першою країною, яка погодилася передати Україні військові літаки, стала Польща. Йдеться принаймні про 10 Міг-29. Водночас, віцеспікер польського Сенату Богдан Борусевич сказав, що Польща має 12-14 літаків, на яких не встановлено обладнання НАТО, і його не треба буде демонтувати, перш ніж передати іншим країнам.

На пресконференції 23 березня і Урсула фон дер Ляєн, і Шарль Мішель повідомили, що питання про передавання Україні літаків вирішують національні уряди країн-членів, а не центральна влада Євросоюзу. Мішель, щоправда, додав: вважає, що Україні потрібно надавати всі потрібну військову підтримку.

3. Санкції

«Затягування з новими санкційними пакетами Європи стає все неприємнішим, — каже Зеленський. — Як таке затягування будуть сприймати треті країни? Ті, чия влада не поважає міжнародне право?» Крім того, не можна допустити розмивання санкцій, додає Зеленський, особливо під маніпулятивними прикриттям продовольчою безпекою.

19 березня було продовжено дію зернової угоди, яка передбачає вільний вихід збіжжя з українських портів. Але РФ погрожує вийти з домовленостей, якщо ЄС не скасує відключення «Россельхозбанку» від SWIFT і не відновить постачання сільгосптехніки, а також її обслуговування. Кремль також вимагає зняти обмеження на страхування суден, їхній доступ у європейські порти, а також на роботу компаній, які виробляють та перевозять сільгосппродукцію і добрива.

Раніше RFI повідомляло, що дипломати з Польщі та країн Балтії нарікають, що «санкційна машина зупинилась» і час готувати 11-й пакет. Йдеться, зокрема, про обмеження для російської атомної та алмазної індустрії, а також про відключення від SWIFT нових банків.

Польща та країни Балтії вважають, що «санкційна машина вповільнилася» © EUROPEAN UNION

11-й пакет справді обговорюють, повідомила на пісумковій пресконференції Урсула фон дер Ляєн. Але головна увага зараз зосереджена на тому, щоб не допустити обходу попередніх обмежень. Для цього ЄС навіть призначив спеціального представника. Він вивчатиме ситуацію в країнах, які потенційно можуть допомагати РФ ухилятися від санкцій.

Попри обмеження, Росія, наприклад, знайшла спосіб експортувати свою нафту, змішуючи її з іншими вантажами, або купувати підсанкційні товари з Заходу через треті країни.

У спільній заяві за результатами саміту зазначено також, що ЄС продовжить зусилля з використання заморожених російських активів для відбудови України. Йтися може про 300 мільярдів євро валютних резервів Центробанку Росії, які західні країни заморозили майже одразу після її повномасштабного російського вторгнення в Україну. Але міжнародне законадавство поки не дозволяє конфіскувати їх. А от прибутки від цих активів можна спрямувати в Україну, — сказала ще в листопаді президентка Єврокомісії. До того ж, конфісковувати можна приватні активи, якщо їхні власники спробують обійти санкції.

Євросоюз працює над 11-м пакетом санкцій — Урсула фон дер Ляєн © European Council / Alexandros Michailidis

«Сильні санкції — це безпека. Послаблення санкцій — це запрошення до нових криз, зокрема продовольчих», — резюмує у зверненні Володимир Зеленський.

4. Формула миру

Євросоюз підтримує українську «формулу миру» © consilium.europa.eu

«Українська "формула миру" — єдиний реалістичний та всеосяжний план відновлення територіальної цілісності України та гарантування безпеки нашому народу і всій Європі», — каже український президент. І пропонує провести саміт для її обговорення. Готовий і в Києві, але розуміє, що через небезпеку до України не зможуть приїхати багато світових лідерів, то просить допомоги в організації зустрічі в одній з європейських столиць.

«Хіба це не додасть глобальної сили Європі? Точно додасть», — каже Зеленський.

У підсумковій заяві саміту Європейська рада висловила підтримку «формулі миру» Володимира Зеленського. ЄС обіцяє продовжити роботу з Україною над десятьма пунктами плану.

Українська «формула миру» — це 10 позицій, які президент Зеленський запропонував під час саміту G20 торік у листопаді. План передбачає, зокрема, виведення російських військ із території України, виконання Статуту ООН, відновлення територіальної цілісності в межах відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН та підписання документа про фіксацію закінчення війни. Також йдеться про ядерну, екологічну, продовольчу та енергетичну безпеку, звільнення українських полонених, покарання винних та компенсацію завданих збитків.

5.Євроінтеграція

«Не можна допустити затягування зближення України та ЄС», — каже своїм європейським колегам Володимир Зеленський. І додає, що Україна продовжує розвивати свої інституції відповідно до стандартів ЄС. Саме це, на думку президента, допомогло вистояти, адже попри російську агресію в Україні працюють органи влади, фінансова та соціальна системи, критична інфраструктура.

«Україна готова до рішення про початок переговорів щодо членства у Євросоюзі уже цього року. Така ж готовність потрібна і з боку всіх вас», — каже Володимир Зеленський.

ЄС вітає відданість та реформи України та наголошує на важливості вступу до ЄС, йдеться у підсумковій заяві саміту.

Проте під час лютневого саміту Україна — ЄС європейські лідери не назвали жодних конкретних дат, коли могли би початися офіційні переговори про вступ.

Саміт Україна — ЄС. Київ, 3 лютого 2023 © AP

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала тоді, що конкретні результати щодо прогресу України стануть відомими восени. А президент Євроради Шарль Мішель додав, що ЄС відповість на питання про подальші кроки до кінця року.

Торік у червні Єврокомісія надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС разом із сімома рекомендаціями, виконання яких сприятиме подальшій інтеграції. Станом на початок лютого Україна виконала ці рекомендації на майже 6 балів із 10 можливих. Про це йшлося в експертному дослідженні «Кандидат Check-3».