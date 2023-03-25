Угорщина не підтримає рух України до ЄС та НАТО без вирішення проблеми угорських шкіл, — Сіярто
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Угорщина не зможе підтримати трансатлантичну та європейську інтеграцію України, доки угорські школи «перебувають у небезпеці».
Таку заяву зробив голова МЗС Угорщини Петер Сіярто після візиту до США.
«Я дав зрозуміти Ілзе Брандс Керіс, заступнику Генерального секретаря ООН з прав людини, що Угорщина за жодних обставин не зможе підтримувати трансатлантичну та європейську інтеграцію України, доки угорські школи на Закарпатті перебувають у небезпеці», — написав Сіярто у Facebook.
За його словами, через закон України «Про освіту» 99 угорських початкових та середніх шкіл можуть закрити. Також Сіярто дорікнув українській владі, що вона не працює над розв’язанням цього питання.