Освітнє питання

Угорщина не підтримає рух України до ЄС та НАТО без вирішення проблеми угорських шкіл, — Сіярто

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Угорщина занепокоєна станом угорських шкіл на Закарпатті
Угорщина занепокоєна станом угорських шкіл на Закарпатті © Facebook Петера Сіярто
Автор тексту: Олена Дячук

Угорщина не зможе підтримати трансатлантичну та європейську інтеграцію України, доки угорські школи «перебувають у небезпеці».

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Таку заяву зробив голова МЗС Угорщини Петер Сіярто після візиту до США.

«Я дав зрозуміти Ілзе Брандс Керіс, заступнику Генерального секретаря ООН з прав людини, що Угорщина за жодних обставин не зможе підтримувати трансатлантичну та європейську інтеграцію України, доки угорські школи на Закарпатті перебувають у небезпеці», — написав Сіярто у Facebook.

За його словами, через закон України «Про освіту» 99 угорських початкових та середніх шкіл можуть закрити. Також Сіярто дорікнув українській владі, що вона не працює над розв’язанням цього питання. 

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