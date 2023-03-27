Ядерна зброя в Білорусі: реальна загроза чи черговий шантаж Путіна

ЯКУ ГРУ ВЕДЕ КРЕМЛЬ

Володимир Путін заявив, що Москва та Мінськ начебто погодили розміщення тактичної ядерної зброї (ТЯО) на території Білорусі.

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За словами Путіна, Олександр Лукашенко «давно просив розмістити в Білорусі російську ядерну зброю», а ніби приводом до цього стала заява Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко в державній резиденції Ново-Огарьово, під Москвою, лютий 2023 року © AP / Vladimir Astapkovich

На заяви Путіна вже відреагували в ЄС. Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель закликав Білорусь не давати дозволу Росії на розміщення ядерної зброї, інакше Захід відповідатиме санкціями.

Проти рішення про розміщення виступили і в Китаї, про що повідомила речниця МЗС.

А речниця НАТО Оана Лунгеску назвала його «небезпечним і безвідповідальним». А втім, поки що ознак переміщення Росією ядерної зброї в сусідню Білорусь чи в будь-яке інше місце не бачать ані в НАТО, ані в США. Про це повідомив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Реальні погрози чи черговий шантаж

Білоруський журналіст та політолог Валерій Карбалевич зазначає, що Олександр Лукашенко, як і будь-який диктатор, завжди хотів мати ядерну зброю. А тепер його «мрія» має здійснитися. Хоча, як зауважує журналіст, із заяв Путіна незрозуміло, чи матиме Лукашенко право розпоряджатися цією зброєю.

«З одного боку, він каже, що Росія не порушує договір СНО, тому що йдеться про те, що це російська ядерна зброя, яка просто буде розміщена на території Республіки. А з іншого боку, він (Лукашенко — ред.) говорить про білоруські літаки, переобладнані під несення ядерної зброї. Але якщо це білоруські літаки, білоруські екіпажі, то вони мають підкорятися командувачу ЗС Білорусі, тобто Лукашенку. І ця ситуація остаточно незрозуміла», — каже Карабалевич.

Літаки Су-30СМ, які можуть нести тактичну ядерну зброю. © Міноборони Білорусі

Та як би воно не було, Карбалевич вважає, що такі дії означають не що інше, як шантаж Заходу з боку Росії. Але недооцінювати загрози розміщення ТЯО на території Білорусі все ж не варто.

«Щоб лякати ядеркою, треба постійно підвищувати ставки, бо Захід перестає боятися. Ось це рішення — це ще один крок у бік залякування Заходу. Але це не завжди невинна річ, тому що для того, щоби погрози працювали, необхідно їх час від часу реалізовувати. Тому я не виключав би жодних варіантів, аж до застосування тактичної ядерної зброї, якщо справи для Путіна на фронті підуть дуже погано», — вважає білоруський журналіст.

Про підвищення ставок говорить і білоруський аналітик, експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич. За його словами, у Росії розуміють, що від майбутнього українського контрнаступу буде багато чого залежати, зокрема і подальша військова підтримка від наших західних партнерів. Та якщо наступ буде невдалим, війна може перейти в затяжну фазу. Тоді тут усе буде залежати від настроїв на Заході й на Сході, які можуть вважати довгу війну дуже небезпечною.

«У такому разі є ймовірність, що Україну змушуватимуть піти на переговори з Росією. Відповідно, шантажуючи порушенням не лише базових договорів, як СНО, а й інших міжнародних документів, Росія спробує підняти ставки та запрошувати до діалогу», — каже він.

Експерт також звертає увагу на те, що Путін назвав конкретну дату ймовірного розміщення ТЯО в Білорусі — 1 липня 2023 року. Дата невипадкова, на думку Тишкевича, тоді буде остаточно зрозуміло, на чию користь схилятимуться події на фронті.

Путін шантажує Захід, бо боїться контрнаступу ЗСУ на сході України. © AP / Libkos

Вплив на Білорусь і чинник Китаю

Розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі — ще й додатковий чинник тиску на Мінськ.

«Це можна порівняти з базою Чорноморського флоту в Криму. Тому що Росія не передає ядерну зброю Білорусі, а лише розміщує. А це означає, що персонал, охорона та оборона цих снарядів має бути російським. Тобто ми маємо справу зі створенням постійної військової бази РФ на території Білорусі», — пояснює Ігар Тишкевич.

Росії це дасть майже остаточну владу над Білоруссю. Які би не відбувалися внутрішньополітичні процеси після розміщення ТЯО на її території, партнери будуть телефонувати вже не до Мінська, а до Москви.

«І тут уже розглянемо другий трек. Китай сильно активізував роботу з Білоруссю. Це може призвести до формату Казахстану, де російський вплив став урівноваженим китайським, турецьким та іншими. А військова база означає, що й Китай з питань Білорусі буде змушений консультуватися з Кремлем», — каже Ігар Тишкевич.

Президент Росії Володимир Путін та Президент Китаю Сі Цзіньпін в Кремлі, березень 2023 р. © AP / Sergei Karpukhin

Наслідки для РФ та Білорусі

Спроби Путіна розмістити ядерну зброю на території Білорусі можуть спонукати її сусідів активніше лобіювати розміщення тактичної ядерної зброї на своїй території, вважає Валерій Карбалевич.

У разі розміщення ядерної зброї зміниться і ставлення Заходу, який до цього розділяв відповідальність Мінська та Москви за війну в Україні: він може посилити санкції проти Білорусі.

Тишкевич вважає, що Захід цілком адекватно зреагував на путінські спроби шантажу. Поки ці заяви є тільки інструментом тиску, не варто емоційно та активно відповідати шантажистові. А от ті глобальні виклики, які постануть у разі реалізації заяв Путіна, уже будуть вирішувати на рівні США та КНР.

Президент США Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін на полях саміту G20, листопад 2022 року. © AP / Alex Brandon

«РФ вирішила довести свій статус супердержави військовою силою, розв’язавши війну в Україні. І вона не спромоглася це зробити. Вона сама веде деконструкцію власного статусу супердержави. Якщо Росія зменшує свою суб’єктність та важливість, зрозуміло, що Китай цим скористається, — вважає білоруський аналітик. — Але це вже наступний крок, коли Росія почне вдаватися до дій, які в Пекіні вважаються неприйнятними».