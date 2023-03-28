Ця війна струсонула весь світ. Росія не має права на участь в Олімпіаді-2024 — член МОК Борзов

ІНТЕРВ'Ю RFI

МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям дозволити спортсменам із Росії та Білорусі виступати на турнірах у нейтральному статусі, однак відклав розгляд питання щодо їхньої участі в Олімпіаді-2024. RFI поспілкувалася з дворазовим олімпійським чемпіоном та членом МОК Валерієм Борзовим щодо його позиції із цього питання та про можливість України бойкотувати майбутні Ігри.

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— Вам відомо, до якого рішення схиляються в МОК?

— Зараз питання в процесі вирішення. Як ми знаємо, 35 країн з усього світу виступили проти того, щоб російських та білоруських спортсменів допускали до Олімпіади-2024. А от Африканська та Азійська асоціації відстоюють позицію про допуск.

МОК уже озвучував свою позицію, що Комітет та самі Олімпійські ігри мають функцію об’єднання. Це та місія, яку вони постійно провадять. Але хочу додати, що ні в статуті ООН, ні в Олімпійській хартії немає прописаної нормативної бази, де би визначалося, що має робити МОК у разі, коли одна з країн-учасниць Олімпіади розв’язує війну проти іншої.

Засідання виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у Лозанні, 28 березня 2023 року. © AP / Laurent Gillieron

— А яка ваша позиція з цього приводу?

— Моя позиція така: якщо є країна-агресор, яка розпочала бойові дії на території іншої країни, і міжнародне співтовариство визнало це варварською війною, то слід призупиняти визнання НОК цієї країни та автоматично вилучити її з участі в будь-яких міжнародних змаганнях.

Як я вже казав, Олімпійська хартія не має відповідних статей, які дають можливість ухвалити рішення з урахуванням цієї ситуації. Тож наразі і триває дискусія.

— В Україні припускають, що якщо російських спортсменів все-таки допустять, то НОК бойкотуватиме Олімпіаду-2024. На вашу думку, це правильне рішення?

— Про бойкот зараз не йдеться. Справа в тому, що бойкот починається тоді, коли Україна підписує офіційне запрошення взяти участь в Іграх. Воно традиційно надходить до кожної країни. І якщо цей лист буде підписано та надіслано в оргкомітет Олімпійських ігор, а після цього країна відмовиться брати в них участь, це буде бойкот.

Зважаючи на те, що це призведе до фінансових втрат та організаційних складнощів, проти НОК можуть запровадити зворотні санкції. Тому я вважаю, що президент українського Комітету дещо поверхово до цього ставиться і називає бойкотом те, що таким не є.

Натомість НОК будь-якої країни має право не брати участі в Іграх за різних обставин, що зараз і може зробити Україна. Ми можемо заявити, що не хочемо брати участі в Олімпійських іграх, якщо на них допустять росіян і білорусів, та не підписувати запрошення.

Олімпійські кільця на площі Трокадеро біля Ейфелевої вежі в Парижі © AP / Michel Euler

— То що має зробити НОК України, на вашу думку?

— З погляду не політичного, а саме людського. От як ви вважаєте, чи зможуть наші українські спортсмени стояти на п’єдесталі разом із росіянами, тиснути їм руки, обідати за одним столом в Олімпійському селищі, а після цього повернутися в Бучу, Ірпінь чи будь-яке інше місто, зруйноване росіянами? Що нам скажуть? Безумовно, нас проклянуть.

Ще один момент. Якщо росіяни в Олімпійському селищі чи будь-де почнуть ображати українських спортсменів, що станеться? Буде бійка. На що перетвориться олімпійський символ об’єднання? Яким є Олімпійські ігри, якщо в селищі або під час церемоній нагородження чи будь-де виникатимуть постійні конфлікти? Виходить так, що МОК допускає дві країни, а страждає фактично вся інша олімпійська братія.

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Тому, що сьогодні легше: не допустити представників двох країн та зберегти спокій? Чи допустити їх — та отримати конфліктну ситуацію та багато неприємностей, які пов’язані з багатьма моментами, починаючи від телебачення та церемоній відкриття, де росіян та білорусів почнуть обсвистувати, та закінчуючи церемоніями нагородження? Що це за Олімпіада?

— Звучали ідеї допускати спортсменів із РФ та Білорусі під нейтральними прапорами та лише тих, хто не підтримує війни в Україні.

— Як можна допускати до міжнародних змагань спортсменів, коли країна, яку вони представляють, розв’язала варварську, насильницьку війну зі зґвалтуваннями, убивствами, руйнуваннями, цинічними заявами та іншими злочинами? Хіба можна допускати спортсменів та офіційних осіб до Олімпіади, якщо вони не можуть сказати, що вони це не підтримують? І вони цього не скажуть, тому що в Росії за це отримають 10 років.

Мітинг проти участі росіян в Олімпійських іграх-2024 у Швейцарії, 25 березня 2023 року. © AP / Jean-Christophe Bott

Багато російських та білоруських спортсменів є військовослужбовцями чи працюють у правоохоронних органах. Вони взагалі не можуть сказати щось проти РФ. А якщо вони за війну? Це абсурд. Але певно є сили, підігріті тривалими політичними та економічними відносинами з РФ. Та й агенти впливу свою роботу виконують.

Окрім статуту ООН та Олімпійської хартії, ще є звичайна людська позиція. І з цієї позиції буде абсурдом, якщо українські спортсмени братимуть участь в Олімпіаді разом із росіянами.

— Деякі олімпійці все-таки не погоджуються з тим, що Україна має відмовлятися від участі в Іграх. Вони тяжко тренуються та проходять довгий шлях до участі в Олімпіаді. А вийде так, що спортсмени країни-агресора будуть виступати та здобувати медалі, а українські спортсмени — ні.

— Це також абсурд, що спортсменам країни, яка на нас напала, як пошана буде участь в Олімпійських іграх, а нашим — нічого.

Безумовно, спортсменам це дуже важко переживати, тому що для багатьох із них Олімпійські ігри — це справа всього життя. І несправедливо їх цього лишати. Втратити можливість виступити на Іграх — це трагедія для спортсмена.

— То чи може бути якийсь компроміс?

— У мене була одна пропозиція. Я не знаю, чи доносили її до президента МОК із нашого боку. Я пропонував обговорити таку можливість, про участь в Олімпіаді і росіян, і українців, але з умовою, що ми будемо розведені по дисциплінах. Але це буде певний пасьянс, тому що, наприклад, наша претендентка на медаль не зможе взяти участі в змаганнях, де будуть росіяни чи білоруси. Але взагалі брати участь у дисциплінах, де не буде росіян та білорусів, — це один із компромісів.

— Часто можна почути, що спорт чи шоу-бізнес мають бути поза політикою. Але в чому тут політика, якщо у нашій країні точиться війна?

— Якщо війни немає, то спорт — поза політикою. А якщо йде війна, яка струсонула цілий світ, то тут уже хочеш-не-хочеш, але це вже політика. МОК запровадив спортивні санкції проти Росії та Білорусі, чим це не політика? Отже, отакий гармидер.

Так, МОК намагається дотримуватися Олімпійської хартії, але справа не лише в цьому. Усе світове співтовариство не таке однозначне у своїй позиції. Ми ж бачимо, що Африка та Азія — за участь росіян, ще деякі НОК — за. І ще багато — проти. І все це зараз вариться, а МОК має зважати на всіх.