Білоруський радіаційний хімік: Білорусь із ядерною зброєю — це мавпа з гранатою

ядерна білорусь

Пусті погрози чи реальна небезпека? До 1 липня Росія завершить будівництво спецсховища в Білорусі, де розмістять тактичну ядерну зброю. Принаймні таке заявив Володимир Путін 25 березня. Наскільки реальне розміщення тактичної ядерної у Білорусі? А, може, вона вже є там? І чому так заметушилася Москва, почувши про передавання Україні снарядів зі збідненого урану, коли сама вже давно використовує таку зброю? Про це все — в інтерв’ю з білоруським радіаційним хіміком Сергієм Бесарабом.

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— Що для Білорусі означає розміщення тактичної ядерної зброї?

Розпочнімо з того, а що таке взагалі тактична ядерна зброя. Ідеалізованим визначенням тактичної зброї є або ядерні протиракети, або ядерні глибинні бомби. Це якщо розглядати з погляду методології і визначення самої концепції. Але головним критерієм класифікації є потужність. Стратегічна ядерна зброя — це високопотужні снаряди, які здатні пролітати тисячі кілометрів і переносити снаряд на інший континент. А тактична ядерна зброя має невелику потужність, як порівняти з великими потужними бомбами, але при цьому не дає такого радіоактивного забруднення.

— Про які реальні загрози можемо говорити? На що очікувати світові цього разу — після нових домовленостей двох диктаторів?

По-перше, йдеться про психологічний ефект — радіація, радіаційне забруднення, опромінення людей. Відразу спрацьовує ось цей тригер радіофобії (боязнь різних джерел радіації, — ред.) — і здіймається галас. По-друге, Білорусь порушила всі міжнародні зобов'язання, які були взяті у 90-х роках після розпаду СРСР. 1993 року вона повністю відмовилась від ядерної зброї, офіційно приєднавшись до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ — ред.). І тоді вона стала без’ядерною державою. 1992 року Білорусь підписала Лісабонський протокол (до Договору між СРСР і США про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь, що започаткував ядерне роззброєння Білорусі, Казахстану та України, — ред.). Гарантії були прописані в Будапештському меморандумі, який підписала також Україна, добровільно відмовившись від ядерної зброї. Відбувається абсолютне порушення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, перша і друга стаття якого визначають те, що ядерні країни беруть зобов'язання ані прямо, ані опосередковано не передавати ядерної зброї неядерній державі. А остання зобов'язується ані прямо, ані опосередковано не приймати цієї зброї. Тобто, суто наплювацьке ставлення до норм цього договору. Але після 2022 року це не дивує, бо Білорусь та Росію ігнорують практично всі такі міжнародні домовленості, ставляться до них демонстративно ганебно. Це, звісно, дуже потужна ескалація напруженості, тому що Білорусь розташована фактично в центрі Європи. Тут усі країни та європейські столиці близькі одна до одної. І завдати шкоди певним актом тероризму, зокрема ядерним, дуже просто.

— Які країни можуть потрапити у зону дії тактичної ядерної зброї, розміщеної в Білорусі?

Ракетний комплекс «Іскандер» © AP

Візьмімо, наприклад, ракетний комплекс «Іскандер-М», у якого може бути ядерна бойова частина. Дальність польоту — 500 кілометрів. Умовно кажучи, беремо циркуль і на карті креслимо радіус 500 кілометрів, наприклад від Мінська. І дивимося, куди це може долетіти. До Варшави може, до Вільнюса. За умови бездіяльності ППО в цьому обводі — усі перебувають у зоні ризику. Але ППО не буде бездіяти. І просто так пролетіти в цієї ракети не вийде, бо «Іскандер» — це все-таки не «Кинджал», який може пролітати повз сучасні системи протиповітряної оборони. Однак у бойовій ядерній частині ці ракетні комплекси забезпечені режимом самопідриву. Якщо ракета летить у режимі недоторканості і збивається протиракетним комплексом, то спрацьовує самопідрив. І це найгірший сценарій. Це такий повітряний ядерний вибух. Відносно менш поганий варіант: ракета ППО збиває ось цю боєголовку, розносить все це ядерне паливо на дрібні частинки, і забруднює певну територію збройним плутонієм.

— Якщо тактична ядерна зброя цілить по цивільних об'єктах, про які жертви може йти мова?

Ще 2022 року, коли Путін почав загрожувати ядерною ескалацією, я розраховував приблизні радіуси ураження — для ударної хвилі, для спалаху, для радіоактивного забруднення. Якщо це буде такий пересічний тактичний снаряд, десяток кілотонн, то умовний Мінськ накриє. Хоча все буде залежати від напрямку вітру, це дуже важливо, та від рельєфу. Звісно, якщо говоримо про жертви, то це сотні тисяч людей. Знову ж таки, усе залежить від залюдненості. Десятки тисяч загинуть миттєво — це люди, які потрапляють в епіцентр. Решта зазнає пошкоджень різного ступеня. І буде ще десятки тисяч смертельних випадків.

— Які саме літаки, розміщені Росією в Білорусі чи ті, які мають білоруські Повітряні сили, можуть нести тактичну зброю?

Я певен, що білоруські Су-24 і Су-25 можуть нести ядерну зброю. Вони достатньо легко модернізуються для цього. Коли говорять, що в Білорусі немає техніки, що здатна нести ядерну зброю, то зазвичай йдеться про те, що немає стратегічних бомбардувальників на кшталт Ту-95 та Ту-160. Але якщо ми розглядаємо не стратегічну ядерну зброю — величезні бомби, а тактичну невелику зброю, то під неї, наприклад, переоблаштовують Су-24. Є його модифікація Су-24М, яка може мати ракети Х50У. І вона передбачає наявність ядерної бойової частини. У Білорусі можна знайти 10 Су-24 і для цього завдання модернізувати. Не варто забувати й «Іскандер-М», у якого ядерна бойова частина — на 50 кілотонн.

Су-24. Ілюстративне фото © AP

— Де саме в Білорусі може бути розміщено сховище для тактичної ядерної зброї?

Це складне запитання. Якось Лукашенко заявив, що на території Білорусі є приблизно 80 шахт ядерних ракет, стан яких задовільний, щоб розмістити там тактичну ядерну зброю. Тож одразу спадає на думку, що сховище, про яке говорив Путін, може бути розміщено в старих ракетних шахтах, які залишились від Радянського Союзу.

Карта розміщення ракетних шахт у Білорусі © Сергій Бесараб

Більшість цих шахт розташовані в західній частині Білорусі, тобто ближче до Польщі. Ще є на півдні — ближче до України. Звісно, більшість із них знищено, щось продавалось із аукціону. І я певен, що для зберігання ядерної зброї буде використаний так званий радянський спадок. Будівництво сховища (неважливо, для тактичної чи стратегічної ядерної зброї) — це переміщення спеціалізованої техніки, це постачання будівельних матеріалів. Це достатньо складний процес, який не приховати. Усюди є люди, також є моніторингові групи, як «Білоруський Гаюн». Усі все відстежують. І я не вірю, що щось пройшло повз «Гаюн». Коли в Білорусі почали будувати Лунинецький аеродром, то його почали зводити на місці радіаційної плями. Там було забруднення стронцієм-90. І вони саме там почали будівництво, почали вирізати радіоактивний ліс. Звісно, усі все помітили. Переміщення техніки супутники фіксували. Тому раптове будівництво сховища для ядерної зброї неможливе. Тож є висока ймовірність, що це старі приміщення, які залишились від СРСР.

— Тобто загалом розглядається одне зі старих радянських сховищ неподалік Польщі чи України?

Саме так. До речі, цікаво, що в південній частині Білорусі є сховище «Гомель-30» — це пункт захоронення радіоактивних відходів. Про нього можна прочитати в білоруській стратегії поводження з ядерними відходами. Так ось, там було написано, що обстежені 22 об'єкти радянського ядерного спадку. Це місця дислокації ракетних частин Міноборони. Звідти були вилучені відходи, там були ліквідовані будівлі, проведена дезактивація. А всі радіоактивні відходи — 12 тонн — відвезені в «Гомель-30». Яка там зараз ситуація, невідомо. Усе під грифом «таємно».

— Ви думаєте, що «Гомель-30» може стати тим самим місцем, де Путін та Лукашенко можуть зберігати тактичну ядерну зброю?

А чому ні? По-перше, не привертається увага. Бо якщо будувати щось нове, то буде пильна увага. А ось ці старі радіоактивні об'єкти, про які всі знають, не привертатимуть уваги. Як ми будемо знати, що на цей «Гомель-30» привезли не якісь умовні відходи із білоруської АЕС, а тактичну ядерну зброю?

Білоруська атомна електростанція © AP / Sergei Grits

— Путін заявив, що до 1 липня буде закінчено будівництво цього сховища. Про що ця дата? Очевидно, якщо уявити будівництво нового сховища, то це нереальні строки…

Я думаю, що цей строк призначений для нас з вами, українського президента чи європейських політиків. Цей строк не має фізичного сенсу саме як план будівництва. Це схоже на якийсь шантаж: «Ось дивіться, у вас є час подумати». Якби вони справді вирішили щось побудувати і завезти, то вони не ставили би жодні строки. Оцю прив'язку до 1 липня я сприймаю тільки як популізм. Припускаю, усе в них уже готове, щось уже, може, завезено.

— Як зберігання тактичної ядерної зброї вплине на мешканців навколишніх сіл і міст? Яка існує загроза здоров'ю людей?

Я хотів би знову повернутись до білоруської стратегії поводження з ядерними відходами. Ось багато хто каже, що радянські ракетні шахти чисті. Тоді в мене питання. А 12 тонн відходів, які звідти вивезли і розмістили в «Гомель-30»? Що це тоді, якщо шахти чисті? 1996 року з Дятловського району Білорусі виїхав останній ешелон з останніми «Тополями» (міжконтинентальні балістичні ракети РС-12М «Тополя», — ред.). Залишились порожні шахти. Питання, що за ядерні відходи утворились у порожніх шахтах? Наступне. Прямої загрози населенню, яке живе у радіусі 1–15 кілометрів, нема. Але є загроза, якщо виникне якийсь конфлікт і будуть знищені запчастини. Є загрози забруднення територій паливними частинками, зокрема плутонієм.

КПП Майдан — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Білоруссю у 30-кліометровій зоні відчуження © AP / Sergei Grits

Можна провести аналогію з Чорнобильською аварією, коли під час вибуху важкі частинки палива — плутонія — сформували так званий паливний слід. Вони осіли недалеко від станції, але забруднили величезну територію. І це має дуже довготривалі наслідки. І про дезактивацію там не йдеться. Ця тактична ядерна зброя буде зберігатись у такому стані, який унеможливлює її підрив, тобто ядерної реакції не буде. І якщо туди влучить якийсь снаряд, то цей збройний плутоній рознесеться певною територією. Але найбільша небезпека загрожує воєнному персоналу, який обслуговує та контролює ці ядерні боєприпаси. Вони опромінюються, отримують свою дозу «бадьорості», бо сам по собі плутоній перетворюється в америцій-241. Він, власне, опромінює людей, які перебувають поруч із тактичною ядерною зброєю.

— Розміщення ядерної зброї на території Білорусі робить її ядерною державою?

Такого поняття, як «ядерна держава» не існує офіційно: воно не прописано ані в уставі ООН, ані в жодних міжнародних документах. Це більше політологічний штамп. Ядерна країна — це, на мою думку, не лише країна, яка в себе тримає ядерну зброю, але й проводить ядерні випробування. До цих країн можна віднести США, РФ, Велику Британію, Китай, Індію, Пакистан і Північну Корею. Водночас є багато країн, які не проводили випробування, не мають власних ядерних розробок, але в них зберігається ядерна зброя, наприклад, Сполучених Штатів Америки. Це Німеччина, Італія, Туреччина, Канада, Бельгія. Неправильно вважати їх ядерними державами. Білорусь? Яка ця ядерна держава? Насправді, це мрія Лукашенка, тому в нас з'явилася АЕС.

Білоруська атомна електростанція © AP / Aksana Manchuk

І ось зараз йдеться про тактичну ядерну зброю. Це мавпа з гранатою. У нас же нема, скажімо так, ні методологічного, ні кадрового запасу для того, щоб усім цим керувати. Моя головна мета — щоб радіація була зосереджена в руках тих, хто її любить та добре на ній знається. Нема нічого гіршого за дикуна з радіацією.

Олександр Лукашенко хоче розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі © AP / Ivan Petrov

Нещодавно Білорусь вилучили зі списку країн, що розвиваються. А ядерна тема — це високі технології, які можна порівняти з суперкомп’ютерами чи з космосом. Давати їх в країну третього світу — це смішно. І йдеться не лише про жителів цієї держави: про те, у якій небезпеці вони будуть жити, бо нема ані навичок, ані культури роботи з цими технологіями. Але це постійна загроза сусідам. І не лише з позиції прямого ядерного вибуху, а саме тієї «брудної бомби» — радіологічної зброї. Що може зробити Захід? Додасть санкцій. Що поробиш! Вони уже за рік повномасштабної війни звикли, знайшли способи обходу. Їх уже не лякає це: однією санкцією більше, однією менше. А ось ядерна булава — це страшна річ. І європейці цього бояться.

— Своє рішення розміщувати тактичну ядерну зброю в Білорусі Путін пояснив тим, що Велика Британія 21 березня повідомила про намір поставити Україні снаряди зі збідненим ураном до бойових танків «Челленджер 2». Мовляв, колективний Захід починає застосовувати зброю з ядерним компонентом. Про яку зброю йдеться? Що саме постачатиме Лондон Києву? І чи небезпечний уран у снарядах?

Британський танк «Челенджер-2» © AP / Pavel Golovkin

Оця історія щодо збідненого урану є певною ілюстрацією того, як керівник країни обізнаний із ядерною темою. Путін просто все змішав у кашу. Я розумію, що якась домогосподарка може не розрізняти збіднений уран, ядерну бомбу, стратегічний ядерний снаряд. Але у Путіна мають бути якісь консультанти, спеціалісти-ядерники. Порівнювати збіднений уран зі збройним — це просто в голові не вкладається. Збіднений уран — це уранова руда, із якої добули збройний уран. Уранова руда має як мінімум три важливі для нас ізотопи урану: уран-238, уран-234 та уран-235. Уран-234 і 235 використовують для збройних цілей, для створення палива на ядерних електростанціях. А уран-238 ніде не використовують, але він всюди є, наприклад, у гранітах. Його використовувати для атомної галузі не можна. Але з точки зору матеріалознавства, з точки зору його фізичних властивостей — це дуже важкий метал, його використовують. Зокрема, як противагу в дронах. Є такий російський дрон «Оріон-Е», на ньому прямо стоїть такий значок «радіоактивність».

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БПЛА «Оріон-Е» © Defense world

У ньому використовується противага зі збідненого урану. Також збіднений уран використовують у медицині. Але з військовою метою — це у так званих БОПСах, бронебійних оперених підкаліберних снарядах (різновид бронебійного снаряда для ствольної зброї, призначений для ураження важкоброньованих об'єктів, зокрема, танків — ред.). До слова, БОПСи — один із найефективніших боєприпасів для боротьби з бронетехнікою. Завдяки своїм фізичним властивостям уранові снаряди мають так званий ефект абляційного зрізу. Тобто, осердя снаряда пошарово зрізається. Він нагадує грифель олівця. Під час польоту осердя перетворюється на тонку стрілу. Сам снаряд зі збідненого урану летить із величезною швидкістю, а зіткнувшись із бронею, виділяє велику кінетичну енергію.

— Чим так цінний збіднений уран для військових?

За однакової початкової швидкості з вольфрамом (хімічний елемент, який має найвищу з-поміж металів температуру плавлення і кипіння, — ред.) у збідненого урана більша заброньова дія, тобто він має властивість самозапалюватись у дрібнодисперсному стані. Вольфрам так не вміє. Тож із позицій воєнної науки, уранові осердя дозволяють заощаджувати свою живу силу. Вони дозволяють завдати більшої шкоди ворогу, як порівняти з іншими.

— Наскільки популярні снаряди зі збідненого урану?

У лютому 2022 року російські ЗМІ писали про те, що російській армії надійшли бронебійні снаряди, зокрема писали про свинець-2. Так само було про свинець-1, а там не лише вольфрамове осердя, але й зі збідненого урану. І це подавалось як якесь ноу-хау. Мовляв, будуть використовувати та пробивати і «Абрамси», і «Леопарди». І ніхто про шкоду не писав і не говорив. Навпаки, усі були в захваті. І тут раптом всі почали нервувати. Чи активно використовують збіднений уран? Так, у Росії як мінімум три типи снарядів з ним. У США збіднений уран використовуються в «Абрамсах». А найбільш «медійна» сфера застосування збідненого урану — в американському літаку A-10 Тандерболт II («Бородавник»).

Літак A-10 Тандерболт II © AP/ Jacob Ford

Він має потужну гармату із 30-міліметровими боєприпаси. Там активно використовували збіднений уран. Вони дуже активно пробивали броню радянських танків. У британських танках «Челленджер 2» використовують снаряди «L26 CHARM 1» і «L27 CHARM 3». Так ось там використовується збіднений уран. У танка є 120-міліметрова гармата, де використовують бронебійні оперені підкаліберні снаряди (уранові). Чому Британія заявила про передавання снарядів зі збідненого урану? Бо танки «Челленджер 2» не комільфо використовувати з іншими снарядами.

— Виходить так, що якби в словосполученні «снаряди зі збідненого урану» не було слова «уран», то й не було ніякої бурхливої кремлівської реакції?

Можливо, цей галас довкола збідненого урану був потрібен для того, щоб приховати транспортування тактичної ядерної зброї до Білорусі, яке вже відбувається.