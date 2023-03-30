Китай має зробити наступний крок, але поки не знає, який саме

Мирні зусилля

Формальним приводом для візиту прем’єр-міністра Іспанії до Китаю став 50-річний ювілей дипломатичних відносин. Крім святкових урочистостей, на Сі Цзіньпіна та Педро Санчеса цієї п'ятниці чекають кілька важливих обговорень. І головна тема — припинення російської агресії проти України, де Пекін та Мадрид розраховують відіграти особливу роль.

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Потрібні один одному

Бізнес і торгівля — одна з центральних тем візиту Педро Санчеса до КНР 30 та 31 березня. У липні Іспанія очолить Раду Європейського Союзу, де головуватиме до кінця року. А Китай залишається головним експортером продукції до ЄС і третім у світі покупцем європейських товарів. Торік сторони наторгували на близько 850 мільярдів євро. Після ковіду та початку російської агресії Китаю потрібно відновлювати свої позиції в Європі, каже голова правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод.

У липні Іспанія очолить Раду ЄС, де головуватиме до кінця року © AP / Heikki Saukkomaa

Для Іспанії Китай є головним торговим партнером за межами ЄС: товарообіг між ними торік перевищив 47 мільярдів євро.

Перш ніж поїхати до Сі Цзіньпіна в Пекін, глава уряду Іспанії взяв участь в Боаоському економічному форумі на острові Хайнань. Це азійський аналог Давоського економічного форуму, де збираються провідні політики та бізнесмени з Азії і куди також приїжджає глава МВФ. Заплановані, крім того, зустрічі Педро Санчеса із представниками іспанського бізнесу, які працюють у Китаї. Особливу увагу іспанці приділятимуть туризму, каже пані Голод, бо хочуть, щоб китайські туристи повернулися до Іспанії.

Але провідною темою візиту, і це визнає сам Санчес, буде спроба зупинити російську агресію. Іспанія очолюватиме Раду ЄС в другій половині 2023 року — саме коли Україна отримає значну частину обіцяних західних озброєнь і зможе провести контрнаступ. Якщо ситуація на полі бою зміниться докорінно, дипломатичні зусилля знову вийдуть на перший план. А Іспанія тоді може стати «посередником у момент геополітичних труднощів», сказав Педро Санчес, якого цитує «Гардіан»:

Китай є глобальним гравцем, тому, очевидно, ми повинні прислухатися до його голосу, щоб зрозуміти, чи зможемо ми всі разом покласти край цій війні і чи зможе Україна відновити свою територіальну цілісність

Що може запропонувати Санчес?

Євросоюз послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і не визнає анексії Криму. Сам Педро Санчес минулого тижня сказав, що саме українці повинні створити умови для початку мирного діалогу, тому що стабільний та тривалий мир означає повагу до територіальної цілісності, яку Росія порушує.

Публічно Євросоюз не оголошував власний мирний план. А підтримує формулу миру, запропоновану Президентом України Володимиром Зеленським торік у листопаді. Про це, зокрема, йдеться в спільній заяві за результатами саміту ЄС 23–24 березня.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві. 23 лютого 2023 © AP / Emilio Morenatti

Педро Санчес також підтримав українську формулу миру, про що сказав під час візиту до Києва 23 лютого.

Зеленский та Сі не мали жодного прямого контакту за понад півтора року російської агресії. І в цих умовах Педро Санчес буде виступати адвокатом України в Пекіні, каже Віта Голод. Пекін і без того знає про український мирний план: крім публічної презентації, нещодавно його надіслали до КНР дипломатичними каналами. І Китай чітко розуміє відмінності українських пропозицій від своїх.

Українська формула миру — це 10 позицій, які передбачають, зокрема, виведення російських військ із території України, виконання Статуту ООН, відновлення територіальної цілісності в межах відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН та підписання документа про фіксацію закінчення війни. Також в документі йдеться про ядерну, екологічну, продовольчу та енергетичну безпеку, звільнення українських полонених, покарання винних та компенсацію завданих збитків.

Китайські мирні зусилля поки марні

Китай має свій аналог мирного плану, опублікований 24 лютого 2023. У ньому Пекін закликає припинити вогонь і почати переговори, поважати територіальну цілісність, відмовитися від менталітету холодної війни, не застосовувати зброї масового знищення і не погрожувати її застосуванням.

Захід прохолодно сприйняв китайський документ. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, наприклад, пояснив це тим, що Китай не засудив російське вторгнення в Україну. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Пекін вже «обрав сторону». Президент США Джо Байден висловив думку, що план вигідний тільки Росії.

Китай хоче відіграти роль у припиненні російської війни проти України © AP / Mark Schiefelbein

Співзвучність деяких китайських пропозицій із російськими наративами змушує Україну обережно ставитися до них, проте є в документі і корисні для неї позиції.

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Пекін заявляє, що без його втручання завершення війни мало можливо, сказав RFI cпівзасновник аналітичного центру Український інститут майбутнього Анатолій Амелін. КНР дуже дратує роль Америки і те, що США не рахується з її інтересами та заявами, вважає експерт. Тож слова Санчеса про те, що треба дослухатися до голосу Китаю, китайцям, звісно, подобаються. Вони хочуть стати посередниками між Україною та Росією і дивляться, як до процесу можна залучити Іспанію, вважає експертка Мадридського університету Комплутенсе Рут Ферреро, яку цитує «Аль-Джазіра» .

Завищені очікування?

Мирні ініціативи Китаю обговорювалися і в Москві 20-21 березня під час державного візиту Сі Цзіньпіна. Путін тоді сказав, що високо цінує зусилля КНР і що вони можуть лягти в основу врегулювання ситуації, коли до цього «будуть готові Захід і Київ». Утім, жодних конкретних заяв щодо китайського плану не пролунало. А Сі після візиту до Москви так і не зателефонував українському президентові.

Сі Цзіньпін відвідав Росію 20-22 березня 2023 © AP / Pavel Byrkin

Схоже, після візиту до Москви Сі Цзіньпіну поки нема чого сказати Зеленському, припускає голова правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод. Тому Пекіну потрібні консультації з європейськими лідерами. Китай має зробити наступний крок, але крок виважений. Пекіну потрібен результат, бо він не хоче втратити обличчя:

Вийти з тим, що не сприймуть обидві сторони, — буде провалом для Китаю, а взагалі не спілкуватися з Україною — дипломатичною помилкою

На переговори з Володимиром Зеленським Сі Цзіньпіна може також надихнути рішення Путіна розмістити свою ядерну зброю в Білорусі. Про такі наміри російський керманич оголосив 25 березня, через три дні після того, як у спільній заяві із Сі Цзіньпінем погодився, що «всі ядерні держави не повинні розміщувати ядерну зброю за межами національних територій».

Ядерна безпека — ще й один із пунктів мирного плану Китаю, додає Віта Голод, тож дії Путіна ставлять КНР у незручне становище. І 27 березня Пекін заявив, що слід знизити стратегічні ризики.

Китаю також не вигідна ізоляція Білорусі, каже експертка, адже ця країна — частина китайського проєкту «Один пояс — один шлях».

Але, як зауважує Віта Голод, невідомо, про що за зачиненими дверима Сі Цзіньіпн говорив із Олександром Лукашенком, а потім із Путіним.

Ймовірно, Пекін не може вплинути на Росію тією мірою, як це потрібно Україні — Віта Голод © AP / Grigory Sysoyev

До того ж наші очікування від Китаю можуть бути завищеними — додає експертка. — Пекін просто не може вплинути на Росію тією мірою, у якій нам потрібно, зокрема, для звільнення територій

У будь-якому разі Китаю все ще не вигідна повна поразка Росії і падіння путінського режиму. Зокрема тому, що в такому випадку вся увага США переключиться на азійсько-тихоокеанський регіон — місце особливих інтересів КНР. Крім того, теоретичне наближення демократії до китайських кордонів створює загрози для керівної системи самої КНР та може посилити сепаратистські настрої, особливо на заході країни.