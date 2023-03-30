«Припинімо ці слухання»: як США контролюють свою допомогу Україні?

Американська допомога

«Нагляд, прозорість та підзвітність допомоги України» — так називаються слухання, які тривали 29 березня в Палаті представників американського Конгресу. Комітет із міжнародних справ уперше заслухав інспекторів, які контролюють надання американської допомоги та стежать за тим, щоби зброя зі США не потрапила до чужих рук. Такі слухання відтепер будуть проводити регулярно, але не для того, щоб скоротити підтримку, а щоб її зміцнити.

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Не знайшли серйозних порушень

США витратили 113 мільярдів доларів, щоб відповісти на російську агресію проти України, і американські платники податків мають знати, на що пішли ці гроші, сказав на слуханнях в Конгресі керівник Комітету закордонних справ Палати представників США, республіканець Майкл Маккол. Ці слова стали головним лейтмотивом заходу.

Комітет зібрався для того, щоб оцінити ефективність американської допомоги. Пан Маккол обіцяє, що це перше з багатьох подібних слухань.

Представниця Держдепу США Діана Шоу, агентства USAID Ніколь Ангарелла та генеральний інспектор Міноборони США Роберт Сторч © oreignaffairs.house.gov

Упродовж п’яти із половиною годин перед конгресменами звітували представниці Держдепу Діана Шоу та агентства USAID Ніколь Ангарелла, а також генеральний інспектор Міноборони Роберт Сторч. Вони відповідають за моніторинг американської допомоги Україні.

Доповідачі повідомили, що жодних серйозних порушень за час своєї роботи не зафіксували. Щоправда, пані Ангарелла, відповідаючи на запитання конгресменів, додала, що нині триває два розслідування, а ще щодо п'яти випадків відбувається попередня перевірка.

Міністерство оборони США вважає, що надана Україні зброя використовується належним чином і не потрапляє до третіх країн, каже старший науковий співробітник Атлантичної Ради Адріан Каратницький. На його думку, якби був серйозний безлад — це питання було би вже порушено.

Міністри оборони США та України на зустрічі в штаб-квартирі НАТО. Брюссель, 14 лютого 2023. © AP /Tara Copp

Загалом під час слухань більшість конгресменів сказали, що США мають підтримувати Україну і надалі в її протистоянні російській агресії. А деякі, зокрема і голова Комітету Майкл Маккол, зауважили, що Америці варто робити більше:

Це не питання припинення допомоги чи сумнівів в її доцільності. Навпаки, ми повинні переконатися, що наша допомога витрачається максимально ефективно

Ті, хто кажуть про допомогу Україні як про «порожній чек», роблять це або через нерозуміння ситуації або свідомо вводять в оману американський народ — продовжив ексочільник Комітету, демократ Грегорі Мікс:

Світ дивиться на нас, а деякі мої колеги з MAGA (фракція прихильників Д. Трампа Make America Great Again, — ред.) повторюють наративи Путіна

Демократ від Каліфорнії Тед Ліу, перепитавши, чи не знайшли доповідачі порушень, узагалі запропонував не витрачати час на ці слухання й припинити їх. А сфокусуватися, наприклад, на тому, щоб Росія не отримувала зброї з інших країн. Але слухання продовжили.

Стійкість України та контрнаступ — найкращий аудит

Як зауважила представниця Держдепу Діана Шоу, торік у США створили спеціальну групу для нагляду за американською допомогою Україні. До її складу входять представники 20 установ.

Однією з проблем пані Шоу вважає те, що інспектори вимушені працювати віддалено і тільки час від часу відвідувати Україну. А втім, Держдеп працює над тим, щоб відправити до Києва постійних спостерігачів.

Діана Шоу — заступниця генерального інспектора Державного департаменту США © AP / Manuel Balce Ceneta

Для контролю фінансової допомоги для України американські інспектори використовують, зокрема, інструменти Світового банку. Саме через нього перераховують бюджетну підтримку. Крім того, USAID має розгалужену систему організацій в Європі, каже Ніколь Ангарелла, які також допомагають моніторити надані Україні кошти. До процесу залучено й американське посольство в Києві

Понад 90 професіоналів відстежують рух наданої Україні американської зброї, повідомив інспектор Міноборони Роберт Сторч. Двадцятеро з них перебувають у регіоні, але не в Україні. А втім, пан Сторч планує найближчим часом відправити своїх людей до Києва.

Ніколь Ангарелла, в.о. заступниці Генерального інспектора USAID © oig.usaid.gov

Українська влада також допомагає США відстежувати розподіл американської допомоги, кажуть доповідачі. Зокрема, до цього залучені Міністерство фінансів та Міністерство оборони України, прокуратура, антикорупційні органи, а також інші урядові та неурядові організації.

Коли ми були в Україні, то озвучили, що облік американської допомоги має бути прозорим, — сказала Діана Шоу, — і що ми не будемо толерувати жодної корупції в цьому питанні. І це повідомлення було сприйнято добре

Найбільш об'єктивним аудитом ефективності американської допомоги є стійкість українського народу та державних інституцій, а також просування контрнаступу, каже Адріан Каратницький. Найбільше підтримки Україні було тоді, коли вона відвойовували свої території в Росії. Якщо будуть такі успіхи — знову буде цей ефект.

Корупція — головний «concern»

Найбільше під час слухань конгресмени цікавилися українською корупцією. Республіканець Скотт Перрі навіть назвав Україну, можливо, найбільш корумпованою державою у світі, запитуючи про доцільність американської допомоги за рахунок урізання видатків у США. Натомість його однопартієць Ворен Девідсон додав, що обіцянки інспекторів чесно працювати не гарантують уникнення корупційних ризиків.

Але, наприклад, демократ Емі Бера зауважив, що Росія значно корумпованіша за Україну. А республіканець Джо Вілсон сказав, що Володимир Зеленський міг би насолоджуватися «плодами корупції» десь за кордоном, коли росіяни були за кілька кілометрів від нього. Але український президент сказав, що йому потрібна зброя, а не таксі.

У США справді склався імідж України як корумпованої держави, каже Адріан Каратницький. І цей імідж роками посилювала російська пропаганда. Але американці часто не заглиблюються в проблему і не знають про значні зміни та реформи, які сталися в Україні після Майдану, не знають про нові антикорупційні органи та їхню роботу. Українську антикорупційну систему варто захищати краще і зважено пояснювати, що відбулося в цій сфері за останні вісім років, додає пан Каратницький.

Роберт Сторч - генеральний інспектор Міністерства оборони США © United States Department of Defense

Крім корупції, конгресменів на слуханнях цікавило, чи надходить допомога саме туди, де вона потрібна, і чи не потрапляє американська зброя до третіх сторін. Роберт Сторч розповів, що його відомство відстежує рух озброєнь за допомогою система штрих-кодів.

Одразу кілька конгресменів запитали, чи вивчив уряд уроки Іраку та Афганістану.

В Іраку було багато недоліків, коли на початкових стадіях мільярди доларів йшли просто готівкою, каже Адріан Каратницький. В Україні зараз такого немає, наголошує він.

Відповідаючи на запитання про паралелі з Афганістаном, Роберт Сторч сказав, що в Україні його люди мають справу з уже сформованими Збройними силами, із якими США та НАТО співпрацювали вже багато років.

Ще одним занепокоєнням США Адріан Каратницький вважає тривалість війни. Є певні застереження з приводу того, як довго Америка зможе виділяти такі значні суми на підтримку України. Крім того, американці не хочуть брати безпосередню участь у цій війні. І успішний контрнаступ ЗСУ може розвіяти ці занепокоєння, резюмує пан Каратницький

Лідерство в підтримці України

Понад 62 мільярди доларів, які виділили США у відповідь на російську агресію проти України, — це безпекова підтримка, сказав Роберт Сторч. Ще майже 23 мільярди — допомога українському бюджету, додала Ніколь Ангерелла. І майже півтора мільярда — гуманітарна підтримка.

США надали Україні понад 62 мільярди доларів військової допомоги — Сторч © AP / Sgt. Robert Whitlow

Але близько 60% виділених США коштів пішло саме американським військовим та працівникам, каже голова Комітету закордонних справ Майкл МакКол. І тільки 20% були спрямовані безпосередньо українському урядові.

В абсолютних цифрах США безумовний лідер в підтримці України. Але якщо порівнювати обсяги допомоги із національним ВВП, то одразу кілька європейських країн роблять приблизно те саме. Внесок Болгарії, Норвегії, Чехії, Великої Британії, Естонії Латвії, Литви та Польщі зіставний із внеском США, зауважив конгресмен Джо Вілсон. Але Болгарія не повинна підтримувати військовий флот в Тихому океані, щоб захистити Тайвань, а Литва не бореться з ІДІЛ, зауважив демократ Бред Шерман.

Адріан Каратницький наразі не бачить загроз для продовження американської підтримки Україні. На українському боці і суспільна думка США, і більшість політикуму, каже він. Люди, які виступають проти надання допомоги Україні, не мають ключових позицій у відповідних конгресових комітетах. І тільки близько чверті республіканців мають певні амбівалентні позиції в цьому питанні. Решта — однозначно підтримують Україну, а деякі навіть критикують нинішню адміністрацію за те, що Америка робить замало.

Але потенційний ризик для України все ж є, каже пан Каратницький. І це «ефект Трампа».

Перемогти до президентських виборів у США

Я доб’юся врегулювання (російської війни проти України — ред.) упродовж 24 годин. Я — єдиний кандидат, який може це обіцяти. Я стану на заваді Третій світовій війні

Так сказав експрезидент США Дональд Трамп під час зустрічі зі своїми прихильниками в штаті Техас.

Жодних подробиць свого плану пан Трамп не надав, але нагадав, що саме за його президентства Україна отримала летальне озброєння, зокрема протитанкові комплекси «Джавелін». Вони відіграли важливу роль для оборони на початку російського наступу.

«Варто було мені піти, як вони (росіяни — ред.) почали стягувати війська до кордонів (України — ред.)», — сказав Трамп. І вкотре наголосив, що за його каденції Путін не наважився би на це.

Дональд Трамп обіцяє завершити війну за 24 години. Але не каже як. © AP / Evan Vucci

Старший науковий співробітник Атлантичної Ради Адріан Каратницький вважає, що за словами Трампа про завершення війни за 24 години нічого не стоїть:

Це демагогія. Він не має ніякого плану. А якщо має — то це не буде на користь міжнародного права

Пан Каратницький згадує, що навіть радники Трампа казали, що він геть не обізнаний у міжнародних справах. Але експрезидент постійно присутній в інформаційному просторі і може насадити певні гасла у свідомість консервативно налаштованих республіканців.

Навіть попри те, що більшість республіканців виступають за підтримку України, обрання Трампа президентом 2024 року було би великою небезпекою для Києва, каже пан Каратницький.

За висування на президентську посаду від Республіканської партії з Трампом, вочевидь, боротиметься губернатор Флориди Рон Десантіс. Він змінив свої погляди: від критики «необмеженого чеку» для України — до «Росія не переможе в цій війні».

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Розворот Десантіса в бік підтримки України Адріан Каратницький пояснює, зокрема, останніми соціологічними опитуваннями. Вони засвідчили, що більшість прихильників республіканців вважають, що Росія становить стратегічну загрозу для Америки. Крім того, скептичну щодо України позицію Десантіса розкритикували деякі важковаговики його партії. Номінування Десантіса на президентських виборах 2024 року буде кращим варіантом для України, ніж Трамп, вважають експерти, опитані RFI.

Адріан Каратницький сумнівається в перемозі Трампа на прийдешніх виборах. Але каже, що найкраще для України та Заходу перемогти у війні якомога швидше. Передусім, звісно, щоб уникнути жертв, страждань та руйнувань, а також, щоб мінімізувати ризики, які виникають навіть за невеликої імовірності, що американці оберуть Дональда Трампа.