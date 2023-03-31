Передвиборча кампанія в Туреччині: незмінний Ердоган проти прозахідного Киличдароглу

ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ПЕРЕГОНИ

Передвиборча президентська кампанія сьогодні офіційно стартувала в Туреччині. Перший тур має відбутися 14 травня – на місяць раніше, ніж планувалось. Інтрига в тому, що нинішній президент Реджеп Таїп Ердоган за всі його роки у владі матиме найсильнішого конкурента. Це кандидат від об’єднаної опозиції Кемаль Киличдароглу.

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Об'єднати опозицію

Це було непросто, та вони змогли. Альянс із шести опозиційних партій обрав кандидатом у президенти лідера Народно-республіканської партії Туреччини Кемаля Киличдароглу. Процес затягували внутрішні суперечки в так званій «Народній коаліції». Зокрема, лідер «Хорошої партії» Мерал Акшенер хотів бачити кандидатом у президенти когось із популярних у народі мерів — Анкари або Стамбула. Проте і Екрем Імамоглу, і Мансур Яваш відмовились на користь Киличдароглу.

Кандидат у президенти Туреччини Кемаль Киличдароглу © AFP / ADEM ALTAN

Кемаль Киличдароглу — один із ветеранів політичної сцени Туреччини, уже 13 років він очолює Республіканську народну партію. Виходця з курдської меншини характеризують як надзвичайно чесну та порядну людину, розповів у коментарі RFI заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов:

Це людина, яка шукає компроміси у перемовах і яка веде доволі скромний спосіб життя у своїй квартирі в Анкарі. Це людина, яка дещо модифікувала уявлення про кемалійську партію, не належить до крила її яструбів, які там борються з носінням хіджабу або хустки і догматично ставляться до спадщини Ататюрка. Водночас його характеризують як людину без харизми і як людину, неспроможну на яскраві публічні виступи, неспроможну вести за собою людей, запалювати натовп. Він не яскравий спікер, він не може тримати аудиторію так, як тримає Ердоган. І для багатьох виборців Туреччини важлива недовіра до нього через його нетурецьке походження. Він алевітського чи курдського походження, що відлякує багатьох виборців і ставить під сумнів його перемогу

Передвиборчий мітинг опозиційної Народно-республіканської партії із її лідером Кемалем Киличдароглу, 27 березня 2014 року. © Reuters

На відміну від Ердогана, який заграє з провінційним консервативним електоратом, Киличдароглу виступає з націоналістичних, але все ж світських позицій. Його головні виборці — жителі таких великих міст, як Стамбул, Ізмір та частково Анкара, каже експерт з міжнародної політики аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Ілія Куса:

Це переважно мешканці більш міст прибережних, так би мовити, у європейській частині Туреччини. І плюс він намагається перетягнути на свій бік молодь. Він є послідовником ідей світського турецького націоналізму Кемаля Ататюрка, засновника Турецької Республіки. Він кемаліст традиційний. Опозиційна партія Народно-республіканська є однією з найстаріших, тобто він є класичним, традиційним кемалістом

Парламентська республіка проти Величної Туреччини

Головна обіцянка Кемаля Киличдароглу — демократизація країни, каже Сергій Данилов. Це, зокрема, відновлення парламентської форми правління (2017 року Ердоган провів референдум, за результатами якого Туреччина перетворилась на президентську республіку, — ред.), повернення свободи слова, завершення політичних репресій та утисків активістів.

Дотримуватися такого поміркованого максималізму і ледь слізно не забороняючи релігію, — пояснює експерт. — Як там було в деякі періоди екстремальні періоди правління Ататюрка і що партія, принаймні частина цієї кремлівської партії сповідувала, але і не заохочуючи, не надаючи додаткових ресурсів корпорації, не могла збалансувати зовнішню політику. Хоча насправді виборці не менше очікують від нього якихось зовнішньополітичних проривів

Стрижнем ції передвиборчої кампанії є економічна ситуація. Тож повернути стабільність у цей сфері — теж одне з ключових гасел Киличдароглу, розповідає Сергій Данилов:

Інфляція двозначна, якщо брати торішню, то там вісімдесят відсотків. Неймовірно висока девальвація національної валюти. Це ті проблеми, які виникли після грандіозних, з одного боку, проривних інфраструктурних проєктів, які здійснював Ердоган. А з іншого боку, абсолютно волюнтаризм тих заходів, які він примусив здійснити економічний блок уряду

Реджеп Ердоган © Firdia Lisnawati / AP

Ердоган обіцяє турецьким виборцям буквально «Велич». Нинішній глава держави каже, що за його керівництва Туреччина буде вирішально впливати не тільки на регіональному рівні, а й на світовому:

Він фотографується на фоні безпілотного винищувача, це абсолютно проривна для Туреччини річ. Він розповідає про те, що Туреччина стане ядерною державою. І на 27 квітня заплановано запуск " Аккую" . Це атомна електростанція, яку будує "Росатом". Причому будує так, що там насправді турецького не буде нічого, навіть персоналу не буде турецького. Тобто, це не "Росатом" збудував для Туреччини, а "Росатом" збудував для себе атомну електростанцію, а Ердоган подає це як свій успіх. Також Ердоган подає, що наступне сторіччя буде сторіччям Туреччини, тобто турецькоцентричний світ. Пропагує уявлення для громадян і частини істеблішменту про те, що Туреччина надзвичайно важлива країна у світі, без якої не можуть вирішуватися ніякі проблеми

(Не)змінна політика Туреччини

У випадку перемоги Киличдароглу риторика Туреччини ймовірно стане менш антизахідною. Також це спростить шлях Швеції до НАТО, що так вперто намагається ускладнити нині Ердоган, вважає Сергій Данилов

Туреччина стане більш компліментарною, більш узгодженою насамперед із європейськими країнами. Буде менше суперечностей на деякі дражливі теми, як-от з правами жінок чи щодо скасування Стамбульської конвенції, що було ердоганівською партією здійснено за останній час. Це, ймовірно, буде повернуто назад, що також буде сприяти діалогу з європейськими країнами. Ймовірно, справа з закупівлею американських винищувачів F-35 зрушить з місця. Туреччина повернеться до більш узгодженої політики в сфері безпеки, насамперед військово-промислового співробітництва з Заходом

Зустріч Реджепа Ердогана та Володимира Зеленського. Львів, 18 серпня 2022 AP

Зміни в українському питанні малоймовірні за перемоги будь-кого з кандидатів, вважає Ілія Куса. Він зазначає, що тему України взагалі не дуже порушують під час нинішньої кампанії. Можна припустити, що Киличдароглу як прозахідний політик принаймні публічно висловлюватиме трохи більше підтримки:

А наскільки це дійсно прямо фундаментально змінить позицію Туреччини? Наприклад, чи приєднається Туреччина до антиросійських санкцій? Я сумніваюся. Для Туреччини об'єктивним інтересом є збереження цієї політики балансування, політики між Заходом і Росією. Вона отримує дуже серйозні дивіденди від цього. І це не забаганки Ердогана, це суто об'єктивний інтерес Туреччини. Я не впевнений, що Киличдароглу, якщо його, наприклад, оберуть президентом, одразу вирішить зламати всю цю політику. Принаймні у нас немає ніяких гарантій цього, тому що ми не знаємо, як людина буде себе поводити, коли опиниться в кріслі президента. Зараз тема України звучить дуже й дуже обережно. Обидва політики, судячи з усього, не хочуть саме на цій темі концентруватися напередодні виборів. Я вважаю, що зовнішня політика Туреччини суттєво не зміниться в результаті виборів

Ердоган та Путін © Anadolu

Настрої суспільства

Одразу після висунення кандидатури Киличдароглу його шанси на перемогу над Ердоганом оцінювались приблизно 50 на 50, проте з невеликою перевагою на користь чинного президента. Не варто забувати про потужний адмінресурс, який може використати нинішній глава Туреччини в передвиборчій кампанії.

Проте опозиція звинучує Ердогана в тому, що він ініціював лібералізацію будівничих вимог, тож частково відповідальний за жахливі руйнування під час нещодавнього землетрусу, а також використав не за цільовим призначенням гроші спецфонду, який створили фінансувати наслідки катаклізму. Ці звинувачення, зокрема, підвищують шанси на перемогу опозиційного кандидата, розповідає Сергій Данилов:

Усі занадто зачекалися єдиного кандидата і можливості виграти. Ердоган реально для багатьох став уособленням авторитаризму. І вони бояться майбутнього при Ердогані, що дозволяє тримати неоднорідну опозицію разом. І от останні події, які зараз відбуваються: Киличдароглу фактично домовився з курдськими силами про те, що вони не будуть висувати свого окремого кандидата. По факту це означає, що вони підтримують Киличдароглу. І це навіть, як кажуть аналітики, від шести до дев'яти процентів ще додаткових голосів. Натомість Ердоган педалює тему курдського походження опонента і вступає в альянси з ісламістами, крайніми групами, яких сам він назвав перед цим терористичними.

Пошкоджені під час землетрусу будівлі в Антак'ї, південний схід Туреччини © AP / Bernat Armangue

Якщо Ердоган програє ці вибори, так просто в небуття він точно не піде. Адже, на думку Сергія Данилова, його вплив буде суттєвим, а подекуди, може, й деструктивним:

У нього залишаються величезні ресурси. Клан Ердогана і старша бюрократія дуже сильно збагатилися. Достатньо впливових бізнесменів, які отримали мільярдні прибутки за ці двадцять років, які при владі Ердоган. У них є медіа свої. У них є мережа релігійних організацій, яка зросла за цей час і які також мають вплив на тих людей, які ходять у мечеті. У них є цей набожний середній клас. Це достатньо потужна сила, яку не треба скидати з розрахунку. Вони спроможні на акції протесту, спроможні на нищівну критику. Вони спроможні тримати, нав'язувати свій порядок денний місцевій владі чи уряду