Хто і за що вбив Татарського: у Росії загинув відомий пропагандист

ЛІКВІДАЦІЯ ВОЄНКОРА

Учора ввечері, 2 квітня, у російському Санкт-Петербурзі стався потужний вибух у кафе. Унаслідок цього загинув російський блогер, пропагандист та «воєнкор» Владлен Татарський.

Реклама Читати продовження

Його загибель підтвердили у МВС Росії. Також повідомляють, що внаслідок вибуху зазнали поранень кілька десятків людей.

Рвонуло під час творчого вечора Татарського «Є така професія воєнкор». За інформацією російських ЗМІ, вибухнула статуетка, яку Татарському на заході подарувала дівчина. У «подарунку» був прихований вибуховий пристрій потужністю 200 грамів у тротиловому еквіваленті. Підозрювану затримали, але, хто саме дав їй вибуховий пристрій, вона не зізнається.

За словами російського політолога Олександра Рара, вибух у кафе ретельно спланували російські спецслужби:

Такий потужний вибух у середмісті Пітера організувати — це справа рук розвідки. Звичайний терорист вистрілив би з пістолета

На думку російського опозиційного політика та громадського діяча Леоніда Гозмана, ймовірно, до плануванні вбивства була залучена держава, але можна припустити й можливість зведення особистих рахунків:

— Є кілька варіантів, хто може бути причетним до організації цього. Серед цієї публіки дуже поширеним є кримінальний менталітет. І сам убитий був карним злочинцем. Цілком можливо, що це просто сварки між бандитами. І буква «Z» прямо цього не стосується. Можливо, це дії спецслужб РФ, спрямовані на виправдання терору. Бо вже антикорупційний комітет Російської Федерації заявив, що у вбивстві Татарського винні українці. У цьому сенсі це може бути тригером для ширших репресій.

Гозман наголошує, що він схиляється до останнього варіанту:

— Найімовірніша версія державної участі у цій справі. Татарського нікому не шкода. Він для держави ніхто й звати його ніяк. Він просто карний злочинець, який перейшов до них на службу. Якби це були ініціативні дії радикальних супротивників війни. Мені здається, антивоєнні сили намагалися би діяти з меншою кількістю супутніх жертв.

Реакція на смерть Татарського

Одним із перших в Україні на загибель Татарського відреагував радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

«У РФ починається… Павуки поїдають один одного в банці», — написав він у своєму твіттері.

У Рф починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання «Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?» у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника. Рф чекають незворотні процеси і Смута 2.0. А нам своє робити — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2023

У Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm вважають, що ліквідація пропагандиста Татарського вигідна як Україні, так і Росії.

У звіті Інституту вивчення війни зазначають, що вбивство Татарського в пов’язаному з «Вагнером» барі в Санкт-Петербурзі може виявити подальші розломи в Кремлі та його найближчому оточенні. Смерть пропагандиста — перше резонансне вбивство ультранаціоналістичного блогера в Росії від початку російського вторгнення в Україну.

«Убивство Фоміна в барі Пригожина, ймовірно, є частиною більшої моделі ескалації російських внутрішніх конфліктів за участю Пригожина та "Вагнера". Фомін був присутній на іншому заході раніше того ж дня без інцидентів. Тож, схоже, напад навмисно влаштували в приміщенні, яке належить Пригожину. Убивство Фоміна, можливо, було задумано як попередження Пригожину, який дедалі більше ставить під сумнів ключові точки зору Кремля про війну в Україні та навіть косо демонструє зацікавленість у президентстві Росії, чи то в конкуренції з Путіним, чи як його наступник», — йдеться у звіті.

У відомстві наголошують, що Путін може посилити цензуру в російському суспільстві, використавши смерть пропагандиста Татарського як привід:

Убивство вже поглиблює розкол серед російських блогерів, що зрештою може бути корисним для зусиль Кремля консолідувати контроль над інформаційним простором

Тим часом російські чиновники та пропагандисти вже закидають Україні організацію «теракту» з метою вбивства Татарського. Речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Київ у вбивстві Фоміна та похвалила російських блогерів за висвітлення війни, ігноруючи, що Фомін та інші блогери регулярно критикують Міноборони та МЗС Росії. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Хто такий Владлен Татарський

Справжнє ім'я Владлена Татарського — Максим Фомін. Чоловік родом із Макіївки Донецької області.

До початку російсько-української війни Фомін перебував у в’язниці за грабіж. Після того як тюрма потрапила під обстріл 2014 року, він опинився на свободі та приєднався до лав бойовиків.

Татарський воював у незаконному збройному формуванні «Восток» і був у розвідці так званої «ЛНР».

В Україні проти Татарського запровадили санкції за поширення пропаганди та виправдання агресії Росії проти України.