«Звільнити Гершковича негайно!»: союзники США засудили затримання американського журналіста у РФ

СПРАВА ПРО ШПИГУНСТВО

Арешт кореспондента американської газети «Волл-стріт джорнал» Евана Гершковича став першим таким інцидентом за останні майже 40 років. Звільнити журналіста вимагає вся політична еліта США, від Президента і до спецпредставника в ООН. Усі, хто знав Гершковича, спростовують звинувачення Росії на його адресу. А втім, Москва готує обмінний фонд. Кого хоче повернути з Америки додому — читайте в статті RFI-Україна.

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Журналістика — це не злочин

Від представників урядів країн світу до НАТО — по всій планеті лунають вимоги до Росії відпустити на свободу Евана Гершковича. «Журналістика — це не злочин», — написала в соцмережах очільниця німецького МЗС Анналена Бербок:

Росія повинна негайно звільнити Евана Гершковича. Його арешт абсолютно неприйнятний. Журналісти не повинні стати іграшкою підступних політичних маневрів і свавілля Кремля

«Ми стоїмо пліч-о-пліч зі Сполученими Штатами, які домагаються звільнення пана Гершковича. Ми повністю підтримуємо демократичні принципи, які тут мають силу», — повідомив речник Прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

На пресконференції у понеділок, 3 квітня, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднався до закликів звільнити бранця, щоб забезпечити дотримання його прав на журналістську роботу:

Його арешт викликає велике занепокоєння. Важливо поважати свободу преси, права журналістів, право ставити запитання та виконувати свою роботу. Тому ми закликаємо звільнити його негайно

Засуджує дії Росії Євросоюз. Речник Єврокомісії Петер Стано назвав затримання американського журналіста неприйнятним:

Збір інформації та пов’язана з цим робота є природною важливою частиною роботи будь-якого журналіста. І журналісти повинні мати можливість виконувати свої обов’язки без будь-яких залякувань і погроз з боку влади

У Сполучених Штатах свободи для журналіста вимагають уже шостий день поспіль. «Звільніть його!» — наголосив Президент США Джо Байден 31 березня, через день після затримання Гершковича представниками ФСБ у Єкатеринбурзі.

У неділю, 2 квітня, Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонні переговори з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим. Наразі це не дало жодних результатів. У російському диппредставництві повідомили, що співробітники американського посольства в Москві мають доступ до затриманого, проте представник Ради Нацбезпеки США Джон Кірбі таку можливість заперечив.

Держдепартамент США розпочав процес визнання журналіста незаконно затриманим. Це зобов’яже уряд США забезпечити його звільнення та розширить повноваження Держдепу щодо тиску на Росію, моніторингу розвідки, створення дипломатичних коаліцій, тиску на ЗМІ та боротьби за регулярний доступ до консульств:

Ми пильно та ретельно стежимо за цією проблемою та докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити його звільнення. Ми наполегливо працювали з моменту, як дізналися, що його затримали росіяни за безглуздими звинуваченнями

А поки Сполучені Штати закликають усіх своїх громадян, зокрема й журналістів, виїхати з Росії. Видання «Волл-стріт джорнал», де Еван Гершкович працював із 2022 року, підтвердило, що низка медійників покидають РФ. Зокрема, газета відкликала керівника свого московського бюро, який там працював ще з часів Холодної війни:

Багато західних інформаційних агентств, які відправляли репортерів до Москви за часів Сталіна, дійшли висновку, що Росія президента Володимира Путіна надто небезпечна для журналістики

Росія повертається до стилістики Холодної війни, стверджує директор Інституту світової політики Євген Магда. Експерт не побачив нічого дивного ані в тому, що в РФ затримали іноземного журналіста, ані в тому, що йому інкримінують шпигунство.

Шостий день за ґратами

Репортер американської газети «Волл-стріт джорнал» Еван Гершкович, затриманий за підозрою в шпигунстві, виходить із будівлі суду в Москві, Росія, 30 березня 2023 року © REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA

Евана Гершковича затримали в Єкатеринбурзі. Відомо про це стало 30 березня. Журналістові закидають шпигунство. За легендою слідства, він збирав секретні дані про одне з військових підприємств на замовлення Вашингтона. А втім, подробиці обвинувачень наразі не відомі.

Колеги журналіста, а також влада США категорично відкидають ці звинувачення. Сам Гершкович не спілкувався з представниками ЗМІ, відколи його затримали. Того ж дня суд у Москві обрав Еванові Гершковичу як запобіжний захід тримання під вартою до 29 травня. Його адвокат подав апеляцію на це рішення.

Зараз репортер перебуває в СІЗО «Лефортово». У понеділок, 3 квітня, у нього побували член російської Ради з прав людини Олексій Мельников та голова Громадської наглядової комісії РФ Георгій Волков. За їхніми словами, Гершковича утримують в карантинній камері, але він начебто не жаліється на тамтешні умови. Утримуваному пояснили правила внутрішнього розпорядку та розповіли, як писати й надсилати листи. Якщо російський суд визнає його винним, то репортеру загрожує до 20 років в'язниці.

Видання «Волл-стріт джорнал» опублікувало низку матеріалів про Евана Гершковича. Повідомляється, що 31-річний громадянин США народився в сім'ї іудеїв-вигнанців радянського походження, які оселилися в Нью-Джерсі. Журналіст начебто був «закоханий у Росію — її мову, людей, із якими годинами спілкувався в регіональних столицях, панк-групи, із якими він тусувався в московських барах». Його відрядження до Єкатеринбурга було другим за минулий місяць. Редакція втратила з ним зв'язок 29 березня після того, як журналіст пішов пообідати до місцевого ресторану.

Привіт із минулого

Американський журналіст Ніколас Данілофф (третій зліва) позує перед фотографами у США після свого звільнення у жовтні 1986 року © AFP

Справа Гершковича безпрецедентна для Росії, але не для СРСР. 2 вересня 1986 року в Москві арештували журналіста Ніколаса Данілоффа, який співпрацював із кількома світовими виданнями. Йому закидали шпигунство. Тоді у Вашингтоні заявили, що затримання Данілоффа є дзеркальною відповіддю РФ на затримання у США співробітника постійного представництва СРСР в ООН Геннадія Захарова. Останнього агенти ФБР теж узяли під варту за підозрою у шпигунстві.

21 день знадобився США та РФ, щоб погодити обмін. У результаті Данілофф та Захаров повернулися — кожен до себе додому.

Справу Гершковича порівнюють зі справою Бріттні Грайнер. Для Москви це був успішний досвід обміну в'язнями. І зараз РФ потрібен обмінний фонд, щоб повернути інші свої цінні кадри.

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На думку директора Інституту світової політики Євгена Магди, цього разу Москві може бути цікавий Владислав Клюшин:

Він займався моніторингом медіа та соціальних мереж для адміністрації президента Путіна, а також з іншими федеральними органами спілкувався. Очевидно, що коли ми дивимося на запити, ми можемо розуміти, який інтерес, то відповідно ми можемо і до цього відповідним чином поставитися

Бізнесмена заарештували у Швейцарії у березні 2021 року, а в грудні екстрадували до США. Там його звинуватили в інсайдерській торгівлі на 90 мільйонів доларів. Клюшину загрожує до 40 років тюрми, а втім, він заперечує свою провину. Вважає, що його переслідують через політичні мотиви.

У минулому РФ не раз повертала своїх шпигунів додому. За словами Євгена Магди, тут побутує думка, що вони своїх не кидають:

Про це знають Анна Чапман й інші шпигуни, яких міняли. У принципі, логіка спецслужб полягає в тому, що шпигунів міняють. І я думаю, що тут все достатньо чітко

Не обмінами єдиними

Постійний представник Російської Федерації при ООН Василь Небензя, президент Ради Безпеки у квітні, виступає перед журналістами у Нью-Йорку, США, 3 квітня 2023 р. © AFP / BRYAN R. SMITH

3 квітня в перший робочий день Ради безпеки ООН під головуванням російської делегації постійний представник РФ Василь Небензя скликав пресконференцію. Він відмовився детально обговорювати справу пана Гершковича і зауважив, що триває розслідування:

Вірите чи ні, у нас, у Росії, існує розподіл влади. Його (репортера «Волл-стріт джорнал» Евана Гершковича, — ред.) заарештували за звинуваченням у шпигунстві. Слідство триває. Ми чуємо заяви Заходу. Держсекретар США Ентоні Блінкен розмовляв із міністром Лавровим з цього питання. Але рішення ухвалюватиме не міністр Лавров чи державний секретар Блінкен, а розслідування і ті докази, які слідство може надати суду

Рада Безпеки ООН відповідальна за підтримку міжнародного миру та безпеки. Європейські члени розглядають можливість засудити Москву на форумі, зокрема, через ув’язнення журналіста, а також за продовження кривавої війни в Україні. За словами Спецпредставниці США при ООН Лінди Томас-Грінфілд, це президентство РФ у Радбезі схоже на першоквітневий жарт:

Ми очікуємо, що вони поводитимуться професійно. Але також очікуємо, що вони використають своє головування для поширення дезінформації та просування власного порядку денного щодо України

Законність перебування Росії в ООН загалом поставив під сумнів Спрецпредставник України Сергій Кислиця:

Посланець путлера, безумовно, не дозволяє фактам стати на заваді його позиції. Сумнозвісний передріздвяний лист Єльцина про намір Москви захопити місце Радянського Союзу в Раді Безпеки ООН ніколи не обговорювався ні в РБ, ні в Генасамблеї

А втім, послабити позицію РФ на світовій арені й домогтися швидшого звільнення американського журналіста можна й іншим чином. На думку директора Інституту світової політики Євгена Магди, світові медіа могли би продемонструвати солідарність з Гершковичем, перетворивши РФ на інформаційну «чорну діру»:

Вони не повинні розповідати про те, що там відбувається. Взагалі. Навіть про те, що відповідає їхнім інтересам, навіть про війну в Україні. Просто не розповідати. Я не кажу, що протягом всього часу, але сказати: ми так зробимо день, якщо ви не зрозумієте, ми так зробимо тиждень. Якщо ви й далі не зрозумієте, ми так зробимо місяць. А якщо й далі ви не зрозумієте, то ми вас просто вимкнемо. Вас не буде

Організувати таку акцію, визнає експерт, непросто: «Я розумію, що одна справа — розмірковувати про журналістську солідарність, а інша — втілювати її в життя. Але я вважаю, що добитися цього було б реально».