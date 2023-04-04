НАТО обіцяє членство Україні. Але спершу треба відбити російську агресію

ЗУСТРІЧ МІНІСТРІВ

Майбутнє України — в НАТО, й альянс буде підтримувати Київ стільки, скільки знадобиться. Так сказав Генеральний секретар Єнс Столтенберг на зустрічі міністрів закордонних справ блоку в Брюсселі. Ключові події дводенного заходу відбулися у вівторок: до альянсу приєдналася Фінляндія і через понад 5 років угорської блокади нарешті зібралася Комісія Україна-НАТО.

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Комісія Україна-НАТО: перше засідання за 5 років

Україна стане членом НАТО, але спершу потрібно відбити російську агресію. Про це заявив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг після зустрічі Комісії Україна-НАТО. Зараз союзники зосереджені на всебічній підтримці, щоб Україна перемогла як суверенна та незалежна держава, додав він.

До початку засідання Комісії глава українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що приїхав до Брюсселя прискорити постачання того озброєння, яке Києву вже пообіцяли союзники. Йдеться, зокрема, про артилерійські снаряди та бронемашини.

Столтенберг зауважив, що НАТО відомі потреби України для проведення контрнаступу й альянс нарощує відповідні постачання. Водночас чимало уваги на зустрічі міністрів закордонних справ було приділено тому, як збільшити виробництво зброї та боєприпасів у країнах-членах. Це потрібно для поповнення запасів того, що організація вже передала Києву.

Альянс продовжить допомагати Україні перейти від радянської зброї до стандартів НАТО, сказав толтенберг. Це збільшить сумісність українських збройних сил із натівськими та врешті наблизить Україну до північноатлантичної родини.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба NATO

Це перше засідання Комісії Україна-НАТО з 2017 року. Весь цей час її роботу блокувала Угорщина, вимагаючи в Києва скасувати освітній закон. Він регулював використання державної мови в українських закладах освіти, але, на думку Будапешта, утискав права угорської меншини на Закарпатті.

Контакти між НАТО та Україною не припинилися, але щоразу команді Єнса Столтенберга доводилося шукати нові формати та приводи для таких зустрічей.

21 березня керівництво НАТО вирішило поставити крапку в цій історії. Після візиту до Брюсселя міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що альянс готується провести засідання Комісії Україна-НАТО попри угорське вето. Це врешті й вдалося зробити завдяки бюрократичним механізмам, порушення яких було би невигідно вже самому Будапешту, писала в березні «Українська Правда».

Тепер Єнс Столтенберг обіцяє проводити засідання Комісії регулярно і чекає на зустріч із українським президентом, який має взяти участь в липневому саміті.

Відновлення роботи Комісії Україна-НАТО має не лише символічне, але й практичне і політичне значення, - Кулеба NATO

Дмитро Кулеба сказав, що відновлення роботи Комісії Україна-НАТО має не лише символічне, але й практичне і політичне значення

Водночас Угорщина не відмовляється від намірів блокувати зближення України з ЄС та НАТО, поки не буде вирішене питання з мовним законом. Про це, зокрема, йдеться в заяві угорського МЗС від 21 березня.

І Будапешт все ще має інструмент робити це, тому що ключові рішення як в ЄС, так і в НАТО ухвалюються лише консенсусом. І переглядати це правило в жодному з цих об'єднань поки не збираються.

Вступ України в НАТО: поки без конкретних термінів

У НАТО поки не знають, коли будуть готові прийняти Україну. Американське видання «Файненшл Таймз» пише, що альянс хоче збільшити фінансову допомогу Києву, щоб збалансувати небажання говорити про конкретні терміни приєднання. Джерела медіа кажуть, що НАТО поки не може запропонувати Україні членство «найближчим часом».

Напередодні стало відомо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг просить членів альянсу виділяти 500 мільйонів євро на рік для фінансування Комплексного пакета допомоги Україні. Це вдвічі більше, ніж союзники виділяють на програму зараз. У рамах цього пакета Київ отримує пальне, захисне спорядження і системи боротьби з безпілотниками.

Україна подала заявку на прискорений вступ до НАТО торік у вересні NATO

Торік у вересні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у прискореному порядку. А втім, жодних конкретних термінів приєднання ані в Брюсселі, ані в Києві поки не озвучують. В лютому Зеленський спрогнозував, що це станеться після завершення війни з Росією. Столтенберг також кілька разів говорив, що зараз важлива перемога України. Без цього «питання членства втратить свою актуальність», — сказав Генеральний секретар у понеділок.

Більше про перспективи України може стати відомо на липневому саміті у Вільнюсі. Видання «Євроактив» пише, що на зустрічі можуть оголосити про зближення з Україною і збільшення підтримки, але при цьому залишать вимогу проводити реформи.

На відкритті засідання Комісії Україна-НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що альянс очікує від Києва посилення боротьби з корупцією, реформ у галузі верховенства права, а також захисту прав нацменшин. І зауважив, що майбутнє України — у євроатлантичній спільноті.

За словами Єнса Столтенберга, у НАТО очікують від України реформ і визнають, що її майбутнє — в альянсі NATO

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба зауважив, що немає кращого стратегічного рішення, щоб гарантувати безпеку в євроатлантичному регіоні, ніж членство України в Альянсі. «НАТО та Україна потрібні один одному», — сказав пан Кулеба і додав, що приклад Фінляндії є чітким сигналом, що варто переглянути старі підходи.

Фінський приклад

На зустрічі у Брюсселі Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО. Відповідні документи передав глава МЗС країни Пекка Хаавісто, а біля головних будівель альянсу підняли її прапор.

Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО NATO

«Путін хотів менше НАТО, а натомість отримав більше НАТО», — сказав Єнс Столтенберг на церемонії. І додав, що приклад Фінляндії свідчить, що кожна країна може сама обирати свій шлях. Гельсінкі приєдналося до НАТО найшвидше за інших членів в сучасній історії альянсу, зауважив генеральний секретар.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо сказав, що вступ до НАТО не спрямований проти жодних інших країн, але тепер його власна почувається в безпеці. Водночас радикальних змін не станеться, зазначив Нііністьо, тому що багато років Фінляндія тісно співпрацює НАТО, а фінські збройні сили й без того відповідають стандартам альянсу. «Ера позаблоковості добігла кінця», — констатував президент.

Фінляндія подала заявку на вступ до НАТО разом зі Швецією торік у травні — на тлі російської агресії проти України. Альянс узгодив рішення про приєднання нових членів на літньому саміті в Мадриді. Але до минулого тижня Туреччина залишалася єдиною країною НАТО, яка не ратифікувала відповідних документів. Через конфлікт зі Швецією турецька влада врешті ухвалила вступ лише Фінляндії.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг NATO

У Москві спершу заявляли, що не бачать нічого страшного в тому, що до НАТО приєднається нова країна, яка межує з РФ. Але у вівторок прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що вступ Фінляндії до альянсу — це «замах на національні інтереси» Росії. Він також пригрозив «контрзаходами», але не уточнив, про що саме йдеться.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав Фінляндію зі вступом в НАТО і заявив, що Україна має таку ж мету.