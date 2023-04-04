Посол України в Туреччині: маємо повну підтримку в питанні розширення зернової угоди

ІНТЕРВ'Ю RFI

Українські жертви землетрусу в Туреччині, продовження зернової угоди, звільнення полонених та ймовірний візит Путіна для відкриття нової АЕС, яку побудував «Росатом», — про це читайте в інтерв’ю RFI-Україна з Надзвичайним та Повноважним Послом України в Туреччині Василем Боднарем.

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— Почнімо з нещодавніх трагічних землетрусів та паводків. Які останні дані щодо українців? Скільки загинуло, чи є зниклі безвісти, чи хтось залишається в лікарнях та скільки втратили житло?

— Нещодавній землетрус — дуже важка трагедія для Туреччини, який, за офіційними даними, призвів до загибелі понад 50 тисяч людей. Кількість поранених сягає 107 тисяч. На жаль, серед українців підтвердилася загибель шістьох осіб. Ще щодо шести осіб — ми проводимо пошуки. Поки що з жодним із них немає контактів. Загалом посольство отримало звернення про 160 українців, і з них знайдено 154, тобто доля їхня відома.

Наслідки землетрусу в Туреччині © AP / Hussein Malla

Із тих, хто потребує житла, — це десь 25 осіб. У цілому було евакуйовано з зони самого землетрусу 61 особу. Більшість із них було переміщено до Анталії, де вони розміщені в одному з готелів. Цим готелем оперує фонд «Дитинство без війни», який допомагає нашим дітям-сиротам, а також має приміщення для розміщення постраждалих від землетрусу громадян. Наразі фонд розмістив як українців, так і турецьких громадян, які потребували житла.

Наслідки землетрусу у турецькій провінції Хатай AP - Cemal Yurttas

Ми зі свого боку, як посольство, від самого початку надавали гуманітарну допомогу, сприяли координації евакуації громадян. Допомагали нашим рятувальникам у належному виконанні їх функцій. Крім цього, ми допомагаємо з документами, з оформленням статусу на проживання, на перебування і на отримання необхідної соціальної допомоги в Туреччині.

Перше судно з українським зерном, яке прибуло до Туреччини після почтаку дії "зернової угоди", 8 серпня 2022 року. © AP / Khalil Hamra

— 18 березня зернову угоду було продовжено на 120 днів, як наполягали в Україні, ООН та Туреччині. Водночас у РФ заявили: договір діятиме лише 60 днів. Що про ці російські заяви думають у Туреччині? Чи сприймають всерйоз? Та які важелі впливу на РФ можуть застосувати?

— Зернова угода підписана на 120 днів. І Україна, і посередники, а ми саме з посередниками підписали угоду, виходять з того, що термін дії угоди продовжено на 120 днів. Російська сторона, як завжди, намагається маніпулювати, але це відносини Росії з посередниками, тобто з Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй. Якщо Росія буде ставити перед посередниками такі питання, то вони повинні з ним вирішувати, який термін продовження цієї зернової угоди. Але для нас важливо, щоби ця угода надалі тривала і щоб зерно виходило з наших портів.

Ми вважаємо, що цей період спливає аж в липні, якщо не помиляюсь. З іншого боку, звичайно, турецька сторона звертає на це увагу в комунікації з нами і підтримує позицію, яка записана в угоді. Але слід врахувати, що трохи менше ніж через 60 днів у Туреччині відбудуться вибори. І це певним чином, мабуть, розрахунок російської сторони на те, щоб спробувати переглянути угоду саме після завершення виборів у Туреччині, скористатися внутрішньополітичною ситуацією. Тому це, мабуть, така буде спроба маніпуляції, яка не знаходить підтримки з боку посередників, але на яку прийдеться, скоріш за все, звертати увагу, щоб упередити можливу шкоду для угоди.

Судна очікують на перевірку в рамках Чорноморської зернової ініціативи ООН, 11 грудня 2022 р. © REUTERS / YORUK ISIK

— Як ви оцінюєте перспективи розширення дії зернової угоди на порти Миколаєва? Що про це каже турецька сторона та які заходи вживає для реалізації?

— Турецька сторона нас абсолютно підтримує стосовно розширення зернової угоди. Одним із практичних інтересів у цьому плані є те, що декілька турецьких кораблів знаходяться в портах Миколаєва і Ольвії. І турецька сторона зараз потребує ці кораблі для того, щоби долати наслідки самого землетрусу. У нас це на порядку денному, і ми з ними постійно працюємо.

Водночас з іншої сторони Кінбурнської коси, тобто з самого Лиману, зберігається присутність російських окупаційних військ, які тримають фактично фарватер під вогневим контролем. Прохід суден через цей фарватер поки що не відбувався. В даний момент основною проблемою є визволення території, яку агресор зараз контролює і яка дозволяє йому здійснювати контроль над фарватером.

Адже давайте згадаємо, що укладення зернової угоди, яке відбулося в липні минулого року, стало можливим тільки після того, як було звільнено острів Зміїний, було потоплено крейсер «Москва» і було зруйновано спроможності росіян щодо контролю за північчю Чорного моря, тобто ці так звані «вишки Бойка». І це стало запорукою успіху України на переговорах. Тому ми, звичайно, сподіваємось на успіх Збройних сил України. Здається, що це найкраща відповідь для того, щоб відкрити порти Миколаєва і Херсона для участі в зерновій угоді. А також розширити спектр продукції, яка може постачатися на зовнішні ринки через ці узгоджені маршрути.

Українське зерно у порту © REUTERS / STRINGER

— Від початку повномасштабної війни Туреччина стала чи не головним посередником у процесі звільнення українських полонених з РФ. Що нині відбувається в цій площині? Які останні кроки та заяви Туреччини?

— Насправді триває діалог між уповноваженими з прав людини, триває діалог по лінії спеціальних служб. Звичайно, більшість переговорів ведеться безпосередньо між українською та російською сторонами. Разом з тим, ми також залучали турецьку сторону для опрацювання можливості створення так званого гуманітарного коридору, щоб цивільні громадяни та військові були звільнені з полону напряму або шляхом обміну через територію Туреччини.

Ми постійно тримаємо руку на пульсі з цього питання і намагаємось знайти альтернативні шляхи та підходи для того, щоб наші громадяни, за підтримки Туреччини, змогли бути звільненими з російського полону.

Однак, залишається чутливим питання щодо незаконного переміщення, утримання, а також усиновлення дітей з тимчасово окупованих територій України. Як відомо, Росія депортувала з окупованих територій більше ніж 19 тисяч українських дітей. Ми також зараз ведемо роботу для звільнення цих дітей із під так званої «опіки» з території рф за підтримки Туреччини. Є політична воля з цього питання з керівництва турецької держави, однак складність даного процесу, говорити про результати ще зарано.

Звільнені українські військові © Офіс Президента України

— Яка роль посольства у вирішенні цього питання?

— Посольство координує процеси, пов'язані з взаємодією між омбудсменами двох країн. Ми також взаємодіємо в плані опрацювання логістики, якщо виникають такі питання. Це, наприклад, стосувалося допомоги тим, хто в результаті домовленостей перебуває в Туреччині. Це також стосується узгодження і передачі інформації про списки, питань, які стосуються відповідальності Уповноваженого з прав людини й інших уповноважених осіб, які до цього причетні. Водночас існує закрита частина переговорів, які відбуваються напряму із залученням компетентних органів.

Звільнені внаслідок обміну українські військовополонені у Запорізькій області, Україна, 24 листопада 2022 року. © via REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES

— Ви згадали вже про людей, які зараз перебувають у Туреччині. Як їхні справи, самопочуття, які останні новини?

— З ними все гаразд, вони знаходяться під опікою турецької сторони, для них створені належні умови для перебування в Туреччині. Разом з тим, я не буду вдаватися в деталі, оскільки це може створити непотрібний резонанс та зашкодити подальшому обміну військовополонених із залученням турецької сторони.

Прийде час — і наші герої зможуть самі розказати про своє перебування в Туреччині.

Звільнені з російського полону командири «Азова» — Денис Прокопенко, Святослав Паламар та Денис Шлега. 22/09/2022 © via REUTERS

— 27 квітня в Туреччині очікують візиту Путіна для відкриття атомної електростанції «Аккую», побудовану «Росатомом». Навіщо Туреччині буквально російський об’єкт інфраструктури та які це може мати наслідки?

— Насправді переговори про створення атомних електростанцій тривали вже декілька років не тільки з Росією, але і з Францією, і з Японією. На жаль, турецька сторона обрала для реалізації проєкту «Росатом». Перший енергоблок електростанції вже перебуває в стадії завершення будівництва, і планується, що 27 квітня відбудеться урочисте завантаження ядерного палива.

Будівельний майданчик першої в Туреччині атомної електростанції «Аккую» © AFP/Dogan News Agency/Ibrahim Mese

Турецька сторона допускає можливість участі міжнародного злочинця Путіна в урочистій церемонії закладання палива. Після того як ця інформація буде підтверджена, стане зрозуміло, чи дійсно Путін приїздить на цю церемонію або це поки що медійна підготовка до можливої участі. Ми, звичайно, у діалозі з турецькою стороною, бо це дуже чутливе питання. Будівництво АЕС «Аккую» ведеться з 2010 року та має важливе значення для збільшення енергетичних потужностей Туреччини. Планується, що станція має забезпечити 10% споживання електроенергії країни.