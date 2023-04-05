Тайвань сподівається на краще, але готується до гіршого

ТИСК ПЕКІНА

США, Гватемала, Беліз і знову США. Такий маршрут дипломатичного візиту президентки Тайваню Цай Інвень. Вона намагається зміцнити позиції острова в умовах посиленого тиску з боку Китаю. Саме зустрічі в США знову обурили Пекін, який обіцяє рішучу відповідь. Тайвань каже, що не хоче конфронтації, але готується до можливої війни.

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США й Тайвань: «Ніколи не були ближчими»

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті зустрінеться з президенткою Тайваню Цай Інвень 5 квітня. Про це повідомляє Офіс американського політика, якого цитує Politico. Пан Маккарті прийме пані Інвень у Лос-Анджелесі, Каліфорнія — штаті, який він представляє в Конгресі.

Минулого тижня Цай Інвень побувала в Нью-Йорку, де відвідала Тайбейський економічно-культурний центр та отримала нагороду Гудзонського інституту. Його почесним членом є Майк Помпео — колишній глава ЦРУ та Державний секретар США часів Дональда Трампа.

Цай Інвень отримала нагороду Гудзонського інституту у Нью-Йорку © president.gov.tw

У Нью-Йорку під час вручення нагороди пані Інвень сказала, що відносини між Тайванем та США «ніколи не були ближчими»:

Завдяки мужності та наполегливості народу Тайваню та підтримці наших друзів із США Тайвань розпочав свій демократичний перехід. Сьогодні Тайвань разом із країнами-однодумцями прагне миру, процвітання та захисту демократії

Це сьомий візит пані Інвень до США за сім років її президентства. Загалом тайванські лідери відвідували країну 29 разів за майже тридцять останніх років.

США — головний партнер Тайваню, каже керівник азійської секції в New Geopolitics Research Network та запрошений науковий співробітник Тайванського інституту досліджень національної оборони та безпеки Юрій Пойта. І в умовах, коли дипломатичний, економічний та військовий тиск Китаю посилюється, міжнародна підтримка для Тайбея дуже важлива.

Китай обіцяє відповідь

І американські, і тайванські джерела підкреслюють, що візит Цай Інвень до США — транзитний і приватний. «Це звична справа. КНР не повинна використовувати цей транзит як привід для посилення будь-якої агресивної діяльності навколо Тайванської протоки», — сказав речник Ради з Нацбезпеки США Джон Кірбі.

Китай обіцяє «заходи у відповідь» на візит Цай Інвень до США AP / Ng Han Guan

«Ми спокійні та впевнені в собі, і не будемо поступатися чи провокувати», — сказала перед вильотом до США сама Цай Інвень.

Юрій Пойта також не бачить чогось особливого в цьому візиті. Як і завжди, лідери Тайваню не зустрічаються з урядовцями чи президентом США, а тільки з парламентарями, представниками регіональної влади, громадянського суспільства чи тайванської діаспори. Крім того, лідерів острова ніколи не приймають у Вашингтоні чи навіть в окрузі Колумбія, до якого належить американська столиця.

А втім, Китай обурений. «Приймаючи пані Цай у США, Вашингтон порушує територіальну цілісність КНР, — заявила повірена у справах Посольства Китаю в Сполучених Штатах Ксу Ксуань. — Закликаємо США не грати з вогнем в питанні Тайваню».

«Ми рішуче протестуємо і, без сумніву, будемо вживати заходів у відповідь», — заявив речник китайського відомства у справах Тайваню Жу Фенгліан.

Торік у серпні Тайвань відвідала тодішня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. У відповідь на це Китай провів масштабні військові навчання навколо острова.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі та Цай Інвень на зустрічі в Тайбеї. 3 серпня 2022 AP

Юрій Пойта вважає, що реакція Китаю залежить від наповнення візиту Цай Інвень до США. А це наповнення доволі потужне: вона зустрічається із третьою особою в ієрархії американської влади.

Водночас одразу декілька чинників можуть пом'якшити відповідь Китаю. Пекін прагне відновити економічну співпрацю із Заходом і тому може не захотіти напружувати взаємини, пише New York Times. Особливо в умовах тиску через позицію щодо російської війни проти України.

Крім того, поки Цай Інвень подорожує до США, Пекін приймає делегацію з Євросоюзу на чолі із французьким президентом Емануелем Макроном та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Цими днями Китай відвідує також колишній президент Тайваню Ма Їнцзю.

Мінус один: незалежність Тайваню визнають усе менше країн

Цай Інвень вирушила в закордонну поїздку 29 березня. Після зупинки в Нью-Йорку, вона прибула до Гватемали. Упродовж двох днів пані Інвень зустрілася із президентом, громадськими та політичними діячами країни, а також взяла участь у кількох урочистих заходах. Потім президентка Тайваню відвідала Беліз, де також мала зустріч із главою держави.

В Гватемалі Цай Інвень зустрічала почесна варта © president.gov.tw

«Ми відвідуємо наших двох дипломатичних союзників у відповідь на їхнє запрошення, — сказала Цай Інвень перед початком поїздки. Наша мета — поглибити обмін та співпрацю з демократичними партнерами».

Беліз та Гватемала — дві з тринадцяти країн, які визнають незалежність Тайваню. Щороку їхня кількість зменшується. У середині березня дипломатичні зв'язки з островом розірвав Гондурас. Тамтешній президент пообіцяв найближчим часом відвідати Пекін, щоб встановити офіційні відносини з Китаєм.

CNN пише, що китайська влада використовує економічний тиск та заохочення, щоб змусити решту 13 країн світу визнати Тайвань частиною КНР.

Тайвань перебуває в складних дипломатичних умовах, каже Юрій Пойта, і йому важливо зберігати контакти з країнами-однодумцями, як вони їх називають

Цай Інвень зустрілася з керівництвом Гватемали © president.gov.tw

New York Times нагадує, що наступного року Цай Інвень залишить посаду, тому хоче посилити довіру до своєї Демократичної прогресивної партії перед січневими президентськими виборами.

Паралельний візит

Паралельно з латиноамериканським турне Цай Інвень колишній президент Тайваню Ма Їнцзю відправився до Китаю. Він представляє опозиційну партію Гоміндан. Пан Їнцзю пробуде в КНР до 7 квітня і стане найважливішим за рангом тайванським посадовцем, який відвідує Пекін з часів завершення громадянської війни у 1949-му.

Екс-президент Тайваню Ма Їнцзю став найбільш високопосадовим тайванським політиком, який відвідує Пекін з 1949-го. AP - Cai Yang

Візит Ма Їнцзю неофіціний, це меседж миру, сказав депутат від партії Гоміндан Чарлз Чен в ефірі програми The Week на «Прямому»:

Для Тайваню важлива стратегія оборони та діалогу. "Оборона" означає, що ми повинні бути готовими захистити себе у військовому плані. Але паралельно ведемо діалог, щоб зменшити бажання Китаю атакувати Тайвань

Демократична прогресивна партія розкритикувала візит Ма Їнцзю. Він був президентом, тому такі поїздки ніколи не можуть бути приватними, сказала в інтерв’ю The Week речниця керівної політсили Пейфен Хсі:

Візит Ма Їнцзю до Китаю показує світовій спільноті, що представник найбільшої опозиційної партії хоче встановити більш тісні зв'язки з Китаєм. Тоді коли Сі Цзіньпін не відкидає можливості застосування сили проти нас

Юрій Пойта вважає поїздку Ма Їнцзю спробою посилити позиції його політсили перед виборами. Гоміндан, пояснює експерт, позиціонує себе як партія миру. Офіційно вона не підтримує об'єднання з материковим Китаєм — це непопулярно в тайванському суспільстві. Але виступає за комунікацію, посилення культурних та економічних зв'язків. Це, як вірять в партії, забезпечить мир у Тайванській протоці та збереже нинішній статус-кво

Суспільство не хоче воювати, — каже пан Пойта. — Воно хоче забезпечити мир. Залишається тільки питання, чи посилення діалогу сприятиме миру

Тайвань вивчає український досвід

Тайвань — це острів, який де-юре є частиною КНР, але має власні органи управління, валюту і навіть армію. Тайванці хочуть як мінімум зберегти цю автономію, а як максимум — отримати повну незалежність. Але Пекін обіцяє не допустити цього і за потреби застосувати силу. Відповідні позиції були внесені в статутні документи китайської компартії минулої осені.

Сі Цзіньпін звертається до делегатів ХХ з'їзду Компартії Китаю © AP / Ju Peng

США обіцяють захистити Тайвань у разі нападу китайців і впродовж майже 45 років продають острову зброю. Торік у грудні американський президент Джо Байден підписав черговий указ про виділення 10 млрд доларів військової допомоги.

З початком повномасштабної російської агресії проти України Тайвань усвідомив, що війна справді може початися й у берегів острова, каже Юрій Пойта. І тайванці вивчають український досвід протидії значно більшій армії.

Тайвань вивчає український досвід протистояння потужнішій армії AP / Wally Santana

Йдеться, продовжує пан Пойта, про застосування малих засобів для знищення великих цілей. Це комплекси «Джевелін», «Стінгер» та «Гарпун», закупівлі яких останнім часом значно збільшилися. Тайвань модернізує 120 своїх винищувачів Ф-16 і збільшує виробництво безпілотників, щоб не залежати від постачань ззовні. Тайванська влада вивчає також досвід української ТРО, щоб залучити до оборони всі наявні сили, і зміцнює захист енергетичної інфраструктури.

Між російською агресією та потенційною війною в Тайванській протоці є одна суттєва відмінність. Тайвань — це острів, який відділяє від материкового Китаю 130 кілометрів моря. З одного боку, це перевага для оборонців, бо провести десантну операцію китайцям буде дуже складно. Але вони зможуть відрізати острів від постачання зброї та боєприпасів.

На відміну від російської, китайська армія не має жодного бойового досвіду. Експерти вважають, що збройні сили Китаю будуть готові вторгнутися до Тайваню не раніше за 2027 рік.

Тайбей сподівається на краще, резюмує Юрій Пойта, але готується до гіршого.

Народ Тайваню хоче миру, а не конфлікту. А історія вчить нас, що найкращий спосіб уникнути війни — посилювати власну міць, — сказала президентка Тайваню Цай Інвень у Нью-Йорку. — І це стосується не лише безпекової співпраці, але й розвитку економічного партнерства