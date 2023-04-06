Візит Макрона та фон дер Ляєн до Китаю: дійові особи та їхні ролі

ЗУСТРІЧ ІЗ СІ

Еммануель Макрон та Урсула фон дер Ляєн закликають Китай вплинути на Росію, щоб та припинила війну, а також налагоджують нові економічні відносини. У перший день поїздки до Пекіна європейці зустрілися з китайським лідером Сі Цзіньпінем.

Реклама Читати продовження

Володимир Зеленський — українська формула миру

Повномасштабна війна Росії проти України є головною темою поїздки європейських лідерів до Китаю. Принаймні, публічно.

«Знаю, що можу розраховувати на вас в тому, щоб наставити Росію на розум та повернути всіх за стіл переговорів», — сказав французький президент Еммануель Макрон під час зустрічі з лідером Китаю.

Сі Цзіньпінем на пресконференції відповів, що Пекін виступає за мир і переговори, готовий співпрацювати з Францією та світовою спільнотою «раціонально та помірковано», щоб не допустити «виходу кризи з-під контролю».

Сі Цзіньпін та Еммануель Макрон на зустрічі у Пекіні AP - Thibault Camus

Президента України на зустрічі в Пекіні не було, але з ним говорили і Урсула фон дер Ляєн, І Макрон перед вильотом до Китаю. Президентка Єврокомісії зауважила, що «ЄС хоче справедливого миру, який поважає суверенітет і територіальну цілісність України».

Після годинної розмови з французьким президентом, Зеленський написав, що її головною темою були подальші заходи в утілення української формули миру.

Як зазначає керівник азійської секції New Geopolitics Research Network Юрій Пойта, Китай хотів потихеньку підтримувати Росію, щоб українське питання зникло з порядку денного. І цей візит є нагадуванням Пекіну, що Європа постійно стежить за цим.

Євросоюз офіційно не пропонує якоїсь послідовності завершення війни, але підтримує 10 пунктів, запропонованих українським президентом торік у листопаді. Про це, зокрема, йдеться в спільній заяві за результатами саміту ЄС 23–24 березня.

У Парижі вірять, що змінити перебіг подій може саме Китай: якщо почне постачати зброю Росії або, навпаки, утримається від цього.

«Китай є єдиною країною у світі, яка здатна негайно й радикально вплинути на конфлікт у тому чи іншому напрямку», — сказав незадовго до поїздки радник Макрона, якого цитує AFP.

Еммануель Макрон — європейський лідер

Еммануель Макрон прибув до Пекіна в середу, раніше за Урсулу фон дер Ляєн. Перш ніж зустрітися із Сі Цзіньпінем, французький президент відвідав посольство своєї країни та Музей червоної цегли (Red Brick Museum).

Президент Франції Еммануель Макрон у музеї Red Brick у Пекіні. AP - Lucovic Marin

У четвер вранці на Макрона чекала урочиста варта на ґанку Великої народної зали та зустріч із Сі Цзіньпінем та його делегацією. Під час пресконференції він наголосив, що це спільна для всіх війна, оскільки постійний член Ради безпеки ООН порушує Хартію ООН. Крім того, зростає ядерна загроза.

Ядерну зброю, —наголосив Макрон, — треба унеможливити в цій війні та в жодному не розміщувати за межами держав, які її мають. Ми повинні нагадати про ці обов'язки Росії, яка оголосила, що хоче розгорнути таку зброю в Білорусі

Сі Цзіньпін та Еммануель Макрон оглядають почесну варту. Пекін, 6 квітня 2023 AP - Ng Han Guan

Раніше в інтерв’ю RFI експосол України в США та Франції Олег Шамшур сказав, що Макрон прагне бути лідером всього Євросоюзу. І те, наскільки він зможе претендувати на цю роль, залежить від того, наскільки успішно він буде захищати інтереси союзу. Зокрема, цим пан Шамшур пояснює наполегливі телефонні дзвінки Макрона Путінові на початку повномасштабної російської агресії:

Макрон має певну схильність до месіанства: він вважає, що може переговорити, переконати будь-кого. І тому він вважає, що може переконати Путіна

Тепер Макрон намагається переконати Сі Цзіньпіна, щоб той натиснув на Росію і допоміг завершити війну на Європейському континенті. Пекін та Париж мають розбіжності, зокрема, щодо питання прав людини, визнав французький президент, Але ці можливості, зауважив він, можна щиро обговорювати, головне при цьому поважати, а не навчати одне одного.

Еммануель Макрон хоче бути захисником інтересів всього Євросоюзу AP - Thibault Camus

Крім харизми та красномовства, Еммануель Макрон привіз до Китаю делегацію з пів сотні керівників французького бізнесу. І вони уклали кілька угод зі своїми китайськими колегами. Товарообіг між країнами торік перевищив 80 млрд доларів, причому Франція купує в Китаю майже вдвічі більше, ніж той у неї.

Завдяки спільним зусиллям, — говорить Сі Цзіньпін, — китайсько- французькі відносини стабільно розвиваються. Ми підтримуємо часту та якісну стратегічну комунікацію

Урсула фон дер Ляєн — запобіжник ЄС?

Де-юре Об'єднану Європу в Китаї представляє все ж Урсула фон дер Ляєн. Незадовго до візиту вона зробила кілька заяв на адресу Пекіна, які оглядачі розцінили як програмні і доволі суворі. 30 березня політикиня, наприклад, відзначила, що мета Пекіна — «системна зміна міжнародного порядку з Китаєм у центрі». І додала, що відносини між КНР та ЄС залежатимуть від того, як китайці продовжать «взаємодіяти із путінською Росією».

Формально Урсула фон дер Ляєн та Еммануель Макрон здійснюють два окремі візити до Китаю AP - Ludovic Marin

На зустрічі із Макроном та Сі, президентка Єврокомісії зазначила, що це можливість для відвертого та конструктивного діалогу.

Європейський Союз і Китай сьогодні мають розгалужені та складні відносини. Те, як ми керуватимемо цими відносинами, буде визначальним фактором для нашого майбутнього економічного процвітання.

Формально, Урсула фон дер Ляєн та Еммануель Макрон здійснюють два різні візити до Пекіну, як раніше пояснив представник Єврокомісії Ерік Мамер. А Макрон сказав, що запросив фон дер Ляєн супроводжувати його до Китаю, щоб висловити єдину європейську позицію.

Але деякі світові видання пишуть, що роль Урсули фон дер Ляєн в Пекіні полягає в тому, щоб не дати Макрону піти на необачні для ЄС компромісі. Вона повинна не дозволити Китаю розколоти єдність Євросоюзу, що ледь намітилася, пише BBC і показати Сі Цзіньпіну не йому вдасться домовитися про щось за спиною Брюсселя. Її присутність на переговорах обмежить спроби Макрона шукати якісь ширші точки зіткнення з Китаєм, погоджується The New York Times .

ЄС та Китай мають тісні економічні зв'язки: товарообіг між ними торік 850 перевищив мільярдів євро. Євросоюз залишається головним ринком експорту для китайських товарів, нагадала Урсула фон дер Ляєн, тоді як Китай - третій в покупець європейських товарів.

Зараз важливо, як ніколи спілкуватися і зберігати канали зв'язку, зазначила фон дер Ляєн, додавши що треба виправити певний дисбаланс в торгівлі.

Як каже Юрій Пойта, співпраця між КНР та ЄС триває навіть попри війну, двосторонні санкції та повідомлення про порушення прав людини в Китаї.

Урсула фон дер Ляєн закликає зменшити залежність ЄС від Китаю AP - Virginia Mayo

Водночас, тепер ситуація змінюється. Урсула фон дер Ляєн закликала до переформатування відносин з Китаєм і зменшення європейської залежності.

У ЄС нині думають, пояснює Юрій Пойта, як забезпечити комунікацію та взаємовигідну співпрацю з Китаєм і водночас зменшити ризики. Йдеться, наприклад, про захист військових і технологій подвійного використання, зменшення залежності від китайської сировини. А також про безпеку технологій 5G, адже китайські системи мають можливість вести розвідування.

Джо Байден

Ще одним невидимим учасником візиту європейців до Китаю можна вважати президента США Джо Байдена. Напередодні поїздки з ним телефоном поговорив Еммануель Макрон. За інформацією Ройтерз, співбесідники заявили «про спільну готовність залучити Китай до прискорення завершення війни в Україні та взяти участь у розбудові сталого миру в регіоні».

Але раніше видання «Політіко» написало, що в Білому домі не особливо вірять в прорив після переговорів Сі Цзіньпіна та Еммануеля Макрона.

New York Times пояснює складну дилему, у якій опинився Євросоюз. З одного боку, США є стратегічним партнером і в умовах російської агресії їх роль зростає. З іншого боку, набирає обертів поки політико-економічне протистояння між Вашингтоном та Пекіном, яке має всі шанси перерости у військове.

США, продовжує видання, хотіло би бачити Євросоюз на своєму боці, але той надто тісно пов’язаний з КНР і не може дозволити собі швидко і повністю розірвати ці відносини. Пекін, з іншого боку, хоче якщо не вбити клин між ЄС та США, то хоча б запобігти погіршенню європейсько-китайских відносин. Так формулює Deutsche Welle

Запропонований пані фон дер Ляєн курс на економічну автономію має продемонструвати самостійність ЄС в ухваленні рішень, але не тільки від Китаю, а й від США.

Сі Цзіньпін — у суперечливій ситуації

З одного боку, Сі Цзіньпіну, вочевидь, лестить така увага європейських політиків. Пекін хоче домогтися глобального вплину у світі, сказав раніше RFI cпівзасновник аналітичного центру Український інститут майбутнього Анатолій Амелін. Крім того, КНР заявляє, щоб без її участі завершення війни малоймовірне.

Сі Цзіньпін опинився у суперечливій ситуації AP - Gonzalo Fuentes

З іншого боку, запропоновані Китаєм мирні пропозиції поки подобаються лише Росії: і Захід, і Україна сприйняли їх прохолодно.

Основна причина в тому, пояснює Юрій Пойта, що це призведе лише до тимчасового замороження конфлікту, адже китайський мирний план не передбачає виведення російських військ. А заморожування конфлікту — це оперативна пауза для Росії, щоб змінитися і продовжити війну.

Візит Сі Цзіньпіна у Москву 20-21 березня цього року хоч і супроводжувався гучними заявами про безмежну дружбу з РФ, жодного прогресу щодо миру не продемонстрував.

Після розмов із Путіним, Сі поки нема чого сказати Володимиру Зеленському, припускає голова правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод. Пекіну потрібні консультації з європейськими лідерами, перш ніж зробити якийсь крок, наприклад зателефонувати українському президентові.

Сі Цзіньпін відвідав Росію 20-22 березня 2023 © AP / Pavel Byrkin

Тепер, на думку Юрія Пойти, китайська дипломатія стоїть перед дилемою. З одного боку, для цього дзвінка не треба докладати якихось зусиль. І навіть якщо не буде результатів, ця бесіда продемонструє, що Китай є конструктивним партнером, який намагається вирішити конфлікт.

З іншого боку, продовжує пан Пойта, під час дзвінка може виявитися, що китайські пропозиції не відповідають міжнародному праву, і тоді Пекін опиниться в незручному становищі. Його, як може, наближає «безмежний друг» Сі Цзіньпіна — Володимир Путін. 25 березня він оголосив, що планує розмістити свою ядерну зброю в Білорусі. Хоча трьома днями до того підписав із Сі спільну заяву, у якій погодився, що «всі ядерні держави не повинні розміщувати ядерну зброю за межами національних територій». Крім того, російський прихильник китайської мирної ініціативи мав би знати, що вона містить пункт про ядерну безпеку.

Але попри це і на зустрічі з Макроном китайський лідер не змінив публічної риторики щодо російсько-української війни і повторив кремлівську тезу про «законні безпекові занепокоєння»:

Необхідно якнайшвидше повернутися до мирних переговорів. Вони повинні відповідати принципам Хартії ООН та враховувати законні безпекові занепокоєння всіх сторін, а також забезпечити пошук політичного вирішення та побудувати збалансований та стійкий мир

Китаю може бути не вигідна повна поразка Росії і падіння путінського режиму, писало раніше RFI. Зокрема тому, що в такому випадку вся увага США переключиться на азійсько-тихоокеанський регіон — місце особливих інтересів КНР. Крім того, зараз КНР дешево купує російську сировину і постачає свої товари на російський ринок. Теоретичне наближення демократії до китайських кордонів створює також загрози для керівної системи самої КНР та може посилити сепаратистські настрої, особливо на заході країни.

Сі Цзіньпін жодного разу не контактував з Володимиром Зеленським від початку повномасштабної російської агресії AP - Thibault Camus

Втім, причина китайського нейтралітету може бути і іншою. Можливо, наші очікування від Китаю трохи завищені — припускає Вітал Голод, — і Пекін просто не може вплинути на Росію тією мірою, у якій нам потрібно, зокрема, для звільнення територій.

Фу Цун — не такі вже ми з Росією друзі

Напередодні зустрічей в Пекіні доволі неочікувану заяву зробив китайський посол в ЄС Фу Цун. «Дружба без кордонів з Росією — це лише риторика, нічого більше», — сказав він в інтерв'ю «New York Times».

Посол закликав не надавати такого значення тому, що китайський президент жодного разу з початку війни не зателефонував українському. Сі Цзіньпін дуже зайнятий, пояснив пан Фу, але на нижчому рівні контакти між Києвом та Пекіном тривають. Це, додав він, не означає що КНР на боці Росії щодо українського питання.

Дипломат також зазначив, що Китай не надавав військової підтримки Росії, а також не визнав російської анексії українських територій, зокрема Криму та Донбасу.