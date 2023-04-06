СПРАВА ЕКСПРЕЗИДЕНТА

Якщо американці не посадять Трампа, це буде найбільша помилка судової системи США — експерт

Історичний день для Америки. Дональдові Трампу висунули звинувачення в 34 епізодах фальсифікації ділових документів. Це вперше до кримінальної відповідальності намагаються притягнути колишнього лідера США. Жорнова правосуддя працюють повільно. А втім, вирок у цій справі можуть винести до наступних президентських виборів у 2024 році. Чи «сидітиме» Трамп, якими будуть наступні кроки республіканців та які наслідки справа колишнього президента матиме на суспільство — читайте у статті RFI-Україна.

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Година в суді

Кортеж колишнього президента США Дональда Трампа біля будівлі кримінального суду Мангеттена, Нью-Йорк, США, 4 квітня, 2023 р. © REUTERS / CAITLIN OCHS

Поліціянти Нью-Йорка та представники ЗМІ заполонили вулиці довкола будівлі кримінального суду Мангеттена у вівторок, 4 квітня, перед появою Дональда Трампа. Тут і десятки прихильників, які очікують експрезидента та кандитата-фаворита від Республіканської партії на виборах 2024 року.

Дональд Трамп з'явився у супроводі численних охоронців. Без фірмової усмішки на обличчі, він привітався з натовпом й одразу рушив до скляних дверей суду, які спеціально перед його приїздом заклеїли чорною плівкою.

Колишній президент США Дональд Трамп прибув до кримінального суду Манuеттена, Нью-Йорк, США, 4 квітня 2023 р. © REUTERS / BRENDAN MCDERMID

Протягом останніх шести років пан Трамп, як і його соратники, ставав фігурантом майже безперервних розслідувань, які вели на різних рівнях. Політик, загартований невдалими спробами імпічменту, уперше постав перед судом за реальними звинуваченнями.

У 45-го Президента Сполучених Штатів узяли відбитки пальців. Його не фотографували на тлі чорно-білої лінійки. Опісля Дональд Трамп рушив до зали судового засідання, де окружний прокурор Мангеттена Елвін Брегг висунув йому звинувачення у 34 епізодах фальсифікації ділової документації. Захист Трампа повідомив у суді, що їхній підзахисний провину не визнає.

Обвинувачення в деталях

Колишній президент США Дональд Трамп постав перед судом для висунення звинувачень проти нього, Нью-Йорк, США, 4 квітня 2023 р. © REUTERS / ANDREW KELLY

Трампу висунули 34 пункти обвинувачення у фальсифікації ділових записів першого ступеня. Кожне передбачає максимум чотири роки позбавлення волі, які в більшості випадків треба відбути у в'язниці одночасно. Американські юридичні аналітики кажуть, що, найімовірніше, Трамп не проведе у в'язниці і дня. За словами Джеффрі Белліна, професора Юридичної школи імені Вільяма і Мері, у справі Трампа йдеться про один злочин, учинений десятки разів:

Кожне з обвинувачень — це, по суті, ще один випадок підроблення ділової документації. Це була незаконна схема, за словами окружного прокурора, щоб розплатитися з людьми, які мали певну ганебну інформацію про колишнього президента

У Нью-Йорку підроблення ділової документації є проступком. Кваліфікувати це як тяжкий злочин можна, якщо його було вчинено з метою приховати іншу протиправну діяльність. За словами прокурорів, саме це і сталося. А втім, в обвинувальному висновку немає жодного слова, про який саме «інший злочин» йдеться.

Окружний прокурор Мангеттена Елвін Брегг наголосив, що закон не зобов'язує його викладати цю частину своєї юридичної теорії в обвинувальному висновку. Водночас він повідомив, що його прокурори доведуть, що неправдиві записи в документації мали приховати порушення законів штату та федерального законодавства про вибори.

Порнозірка, модель та швейцар

Актриса фільмів для дорослих Стефані Кліффорд, також відома як Стормі Деніелз, Нью-Йорк, США, 23 лютого 2018 р. © REUTERS / EDUARDO MUNOZ

Кожен епізод махінацій із документами, у яких звинувачують пана Трампа, стосується платежів його колишньому адвокатові Майклу Коену. Зокрема, 2016 року він із власних коштів заплатив 130 тисяч доларів США порнозірці Стормі Деніелз за мовчання про нібито сексуальні зв'язки з Трампом у 2006 році. Пізніше ці гроші 45-й президент Коену повернув.

У жовтні 2018 року порноакторка Стормі Деніелз (справжнє ім'я Стефані Кліффорд) опублікувала мемуари під назвою «Повне викриття» (англ. Full Disclosure). У цій книзі вона розповідає про своє життя: від бідності — до успіхів у стриптизі, індустрії кіно для дорослих, а також на режисерській та сценарній нивах. Вона також розкриває подробиці знайомства з Дональдом Трампом. Тоді він був ще бізнесменом, а вона — уже заслуженою порноакторкою. Деніелз детально описує любощі з Трампом і свої враження від цього. Говорить і про 130 тисяч доларів, які одержала за мовчання про побачення з майбутнім Президентом США.

Дональд Трамп спростовував стосунки з Деніелз, але визнав, що заплатив Коенові, бо не хотів засмучувати свою дружину Меланію публічними звинуваченнями в невірності.

Прокурор Нью-Йорка вважає, що Трамп не раз шахраював і фальсифікував ділові записи, щоб приховати компромат від виборців під час президентських виборів 2016 року.

І, хоча в обвинувальному акті звинувачення зосереджені на виплатах Деніелз та Коену, там також міститься інформація й про інші платежі в обмін на мовчання. За словами прокурора Кріса Конроя, злочинні фальсифікації розпочалися 2015 року. Дональд Трамп разом з іншими фігурантами вигадали, як приховати інформацію, що могла негативно вплинути на президентську кампанію підсудного 2016 року.

Прокурори назвали ім'я Девіда Пекера, колишнього директора видавництва «Нешнл Інквайрер», який належав компані AMI. За версією слідства, Пекер був «очима та вухами» кампанії — відстежував компромат, та до його появи у ЗМІ попереджав захисника Трампа.

Зокрема, Пекер дізнався, що швейцар хотів продати медійникам інформацію про позашлюбне батьківство Трампа. І AMI підписала з ним угоду: 30 тисяч доларів США за ексклюзивні права на цю історію. Прокурори використовують інцидент зі швейцаром не як доказ злочинів, начебто вчинених 45-м Президентом, а ілюстрацію схеми приховування компромату.

Колишня модель «Плейбоя» Карен МакДугал, яка начебто мала інтимні стосунки з Дональдом Трампом у 2006 році © SHUTTERSTOCK

Окрім того, стороні обвинувачення стало відомо, що АМІ попередила Трампа про модель «Плейбоя» Карен МакДугал, яка, подібно до Стормі Деніелз, хотіла оприлюднити інформацію про інтрижку з Трампом у 2006 році. Таємно від Меланії вони нібито зустрічалися протягом дев'яти місяців. Їй заплатили 150 тисяч доларів в обмін на мовчання. Існувала домовленість, що ці гроші компанії поверне сам Трамп або його організація.

Шалена (не)підтримка

Колишній президент США Дональд Трамп у Палм-Біч, штат Флорида, США, 4 квітня 2023 р. © REUTERS / MARCO BELLO

Після засідання суду Трамп одразу рушив у бік летовища, та невдовзі вже був у Флориді. У своєму маєтку Мар-а-Лаго в оточенні прихильників він заявив, що ця справа — спроба завадити йому взяти участь у виборах 2024 року:

Ця фейкова справа була порушена лише для того, щоб втрутитися в майбутні вибори 2024 року. І від цього потрібно негайно відмовитися. Як виявилося, практично всі, хто дивився на цю справу, зокрема й запеклі демократи, кажуть, що злочину немає і що не слід було порушувати справу

У своєму виступі Трамп «пройшовся» по всіх: від прокурорів до судді, та навіть згадав інші провадження, відкриті проти нього. А це п'ять справ, дві з яких — федерального рівня про спробу державного перевороту і державну зраду. За словами Олександра Краєва, експерта Ради зовнішньої політики «Українська призма», рано чи пізно Трамп опиниться за ґратами:

Якщо американці Трампа не посадять, це буде найбільша помилка судової системи США за весь час її існування. Бо не посадивши Трампа, вони легітимізують для будь-якого президента збройний штурм Капітолію у випадках, якщо йому не подобається рішення Конгресу. Або це легітимізує взагалі будь-яке поводження з грошима президента, тому що він президент. Тому американцям, так чи інакше, треба Трампа садити. Просто питання, за що саме?

На думку експерта, Трамп — це «пробивний криголам, якому все рівно на адекватну реальність», бо в нього є своя реальність, у якій він має перемагати. Судові розгляди його не викреслять із перегонів. А втім, усе залежить від того, чи захоче Республіканська партія йти на вибори саме з його кандидатурою:

Республіканці розуміють, що, умовно кажучи, виходити на вибори з кандидатом, з яким постійно треба робити поправку, мовляв, він наразі проходить по двох федеральних судових справах у справі про державний переворот та державну зраду. Тобто, виходити з таким кандидатом на вибори — це для себе дорожче. І з інформаційної точки зору, і з піарної точки зору. Тому, очевидно, ми вже бачимо, як трампістський табір намагається підібрати заміну. Звідси в нас з'явилася Ніккі Хейлі як кандидатка. Звідси з'явилися всі ці чутки про Майка Помпео. Це люди з трампівського табору, яких люблять і поважають, які якраз можуть його замінити в цих перегонах

Ідеологія, яку просуває Трамп, має жити далі, але вже без самого Трампа, — стверджує Краєв. Частина республіканців шукає собі нового кандидата.

Колишній президент США Дональд Трамп у Палм-Біч, штат Флорида, США, 4 квітня 2023 р. © REUTERS / MARCO BELLO

А втім, 45-й Президент боротьбу не припиняє. Після арешту та оголошення йому звинувачень Дональд Трамп заявив, що це був «найкращий день в історії». Усі ці події не лише позитивно відобразилися на його рейтингу, який «ніколи не був таким високим», але також за день поповнили рахунки його передвиборчої кампанії на 10 мільйонів доларів. Про це він повідомив у соцмережах.

Що далі?

Прихильники Дональда Трампа, Палм-Біч, Флорида, США, 4 квітня 2023 р. © REUTERS / RICARDO ARDUENGO

Захист Дональда Трампа до 8 серпня має подати клопотання у справі про фальсифікацію документів. Сторона обвинувачення відреагує на них до 19 вересня. Суддя все це розглядатиме на засіданні, яке заплановане 4 грудня.

Жорнова системи правосуддя у США рухаються повільно, зокрема через команду трампівських адвокатів. Прокурори сподівалися, що повноцінний судовий процес розпочнеться вже у січні, та захист експрезидента припускає, що йтиметься про наступну весну.

За словами експерта Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександра Краєва, суд у справі про фальсифікацію документів у будь-якому разі завершиться не на користь 45-го Президента:

Це може дати в сумі або величезний багатомільйонний штраф, щонайменше, або як максимум декілька років в'язниці. Тобто, якщо суд буде йти так, як всі розраховують, Трамп буде визнаний винним. І це вже буде прецедент. Тут головне навіть не те, скільки і як йому загрожує. Дональд Трамп буде сидіти по абсолютно плідних звинуваченнях у фінансових махінаціях, до яких потім потенційно додасться ще й звинувачення в державній зраді і спробі держперевороту. Це вже зовсім інший контекст. І тому Трампу загрожує не те, на скільки його посадять або який буде штраф, а те, за що саме його посадять

У справі про фальсифікацію, продовжує експерт, імовірно, вердикт буде винесений до наступних президентських виборів у США:

Ми, на жаль, його не почуємо до початку праймеріз. А нам важливо було би для розуміння кон'юктури кандидатів почути цей вирок до початку праймеріз. Але я, у принципі, розумію, чому суд і чому прокуратура Мангеттена не хочуть форсувати цю справу і робити це все це ще до листопада–жовтня 2023 року, коли почнеться формування штабів для праймеріз. Річ у тому, що вони бояться цій справі надати занадто великої політичної ваги, занадто великого політичного відтінку. Збільшення політизованості цієї справи може загрожувати вуличними протестами в тому чи іншому вигляді. І тому, на жаль, нам доведеться почекати

Експерт запевняє, що відсоток американців, які налаштовані агресивно захищати честь Дональда Трампа на вулицях, перебільшений:

Не просто писати в соцмережах, що це « неправомірно » чи « неправильно » , а тих, хто дійсно готовий до активних дій і проти цього. Їх набагато менше, ніж нам здавалося. Це приблизно співвідношення того, скільки зараз Трампа підтримує конгресменів у Конгресі США. Якщо це 20–25 людей на весь Конгрес, то, відповідно, у суспільстві ті обіцяні 25–30% народної підтримки, які Трампу показало опитування, зовсім не виливаються в 25–30% людей на площі. На жаль для Трампа і на щастя для всіх, я не думаю, що це спровокує події, подібні до 6 січня 2021 року