Що не так з Організацією Об'єднаних Націй та чи можливо її реформувати?

ООН БЕЗ РОСІЇ

Чому Організація Об’єднаних Націй не підтримує миру, чи можливе її реформування або заміна дійсно ефективною міжнародною організацію у майбутньому — читайте в матеріалі RFI-Україна.

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ООН була створена після Другої світової війни країнами-учасниками антигітлерівської коаліції. Нова організація прийшла на зміну неефективній Лізі Націй та мала запобігати майбутнім війнам. Але, як показує практика, зі своїм завданням не впоралася.

Чому Раду Безпеки ООН очолює країна-агресор?

На Раду Безпеки покладено відповідальність за підтримку міжнародного миру. На відміну від інших органів ООН, тільки вона має право ухвалювати рішення, обов'язкові для виконання всіма членами організації. Цього місяця орган очолює Росія.

Головування в Радбезі ООН змінюється почергово між її членами щомісяця. Це відбувається в алфавітному порядку назв країн англійською мовою. Наприклад, у січні головувала Японія, у лютому — Мальта, у березні — Мозамбік, у квітні, за планом, — Росія, у травні — Швейцарія, у червні — ОАЕ.

Востаннє Росія головувала в Раді Безпеки у лютому 2022 року, коли почала повномасштабну війну проти України.

Посол Росії в ООН Василь Небензя © AP / Seth Wenig

За словами директора Інституту світової політики Євгена Магди, зараз така тимчасова роль Росії в Радбезі кардинально нічого не змінить:

— З точки зору формальної логіки ситуація виглядає, м’яко кажучи, ідіотською. Коли країна, яка стала агресором, яка увірвалася на територію іншої держави, головує в Раді Безпеки ООН. Але нічого кардинального вони зробити не можуть. Росія головує тільки місяць. Я не думаю, що за цей час відбудеться щось трагічне.

Попри здебільше формальність обов'язків РФ ситуація, коли країна, яка веде повноцінну війну, очолила Раду Безпеки ООН, викликала обурення в багатьох.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у твіттері звернувся до всіх керівників дипломатичних місій (крім РФ) у Радбезі із запитанням: «Якщо російські ракети поцілять у ваші міста, чи дозволите ви Росії головувати в Раді Безпеки?»

Кислиця вважає цей епізод найогиднішою сторінкою історії організації за 77 років.

Позор! Об этом эпизоде будут писать в учебниках дипломатии как о самой отвратительной странице истории ООН за 77 лет с момента создания. ООН не принадлежит 15 членам Совета Безопасности, а ГенАссамблея должна по восходящей становиться главнейшим органом на фоне деградации СБ https://t.co/iDhmf7PoPh pic.twitter.com/NPyuNn0une — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 1, 2023

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав головування Росії в Радбезі ООН з 1 квітня злим жартом. За його словами, за такого розвитку подій світ не може бути безпечним.

Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke. Russia has usurped its seat; it’s waging a colonial war; its leader is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping children. The world can’t be a safe place with Russia at UNSC #BadRussianJoke #InsecurityCouncil — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2023

«Нехай виступає в Гаазі»

Перші дні головування Москви в Радбезі ООН ознаменувалися скандалом. Велика Британія заблокувала виступ уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової на неформальному засіданні органа. Там мали обговорювати питання незаконної депортації українських дітей на територію Росії.

«Марія Львова-Бєлова відповідальна за воєнні злочини незаконної депортації та незаконного переміщення українських дітей. Їй не слід надавати платформу ООН для поширення дезінформації», — написали британське представництво в організації у твітері.

При цьому дипломати відзначили, що Львова-Бєлова може відповісти за свої дії в Гаазі.

Нагадаємо, минулого місяця Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав довічний ордер на арешт уповноваженої, а також президента РФ Володимира Путіна. Їх звинувачують у депортації дітей із України. Зокрема, Львова-Бєлова незаконно усиновила викраденого в Україні хлопчика і сприяла такому всиновленню щонайменше 350 українських дітей та вивезенню з окупованих територій ще до двох тисяч дітей.

Володимир Путін та Марія Львова-Бєлова у Кремлі AP - Mikhail Klimentyev

Натомість Росія повідомила, що відтепер блокуватиме трансляції в ООН усіх подібних зустрічей, хоча, за словами політолога Євгена Магди, такі заяви здебільшого голослівні:

— За регламентом вони можуть це зробити, але це призведе до падіння загального авторитету ООН і нічого хорошого не спричинить, тому робити цього вони, скоріш за все, не будуть.

Засідання ООН © AP / Julie Jacobson

Виступ Львової-Бєлової в ООН засудили близько 50 країн. У спільній заяві вони звинуватили Росію в тому, що вона «зловживає своїми повноваженнями та привілеями постійного члена Ради безпеки ООН для того, щоб поширювати дезінформацію про масові викрадення та примусове переселення тисяч українських дітей».

Хоча виступ російської уповноваженої не транслювали на офіційному Web-TV-каналі ООН, Росія це робила на ютуб-каналі свого представництва в організації.

Виключити Росію із Ради Безпеки ООН

Наприкінці минулого року Україна закликала позбавити РФ статусу постійного члена Ради Безпеки ООН та виключити її з організації. Відповідну заяву розмістили на сайті МЗС.

«Росія — узурпатор місця Радянського Союзу в Радбезі ООН. Ми надали детальні докази того, як 31 рік тому російська делегація, по суті, просто окупувала крісло СРСР в РБ ООН — держави, яка на той момент припинила своє існування — без жодних статутних підстав на це. Зґвалтування Статуту відбулося на основі... простої зміни табличок "СРСР" на "Російська Федерація". Понад три десятиліття на цей ганебний факт просто закривали очі. Але Україна не буде мовчати», — наголосив український Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Відповідно до статті 4 Статуту ООН, звернення Росії мали розглядати Рада Безпеки та Генеральна Асамблея. І вони ж мали надати рекомендацію на членство країни в організації. Проте Росія опинилася в ООН як правонаступник СРСР на підставі листа, який направив Борис Єльцин 1991 року.

Зараз у статті статуту ООН, де перераховані постійні члени Ради Безпеки, Росії просто немає. Там досі написано, що однією із п'яти країн із правом вето є Радянський Союз.

Політолог Євген Магда пояснює це так:

— Росія ніколи не писала заяви на вступ до цієї організації. Вона там опинилася як правонаступниця Радянського Союзу. Але це не зовсім справедливо, адже не лише Радянський Союз був засновником Організації Об’єднаних Націй. Наприклад, Українська Радянська Соціалістична Республіка і Білоруська Радянська Соціалістична Республіка, — наголошує експерт.

Скориставшись цим і оголосивши Росію країною-агресором, Україна хоче поетапно домогтися її виключення з ООН. За це мають проголосувати щонайменше дві третини членів Генеральної Асамблеї — загальних зборів організації.

Але на практиці, за словами Євгена Магди, зробити це майже неможливо, оскільки кожен з п’яти постійних членів Ради Безпеки має право вето:

— І відповідно Росія і Китай, які діють в тандемі, можуть заблокувати будь-яке рішення. Можливо тільки переконувати Китай, що Росія там перебуває незаконно. Але в Китаю є своя історія, тому він не піде на те, щоб випхати Росію. Тому що в такому разі він може бути наступним, і йому не вигідно втрачати такого союзника.

Натепер статус постійних членів Ради Безпеки ООН мають США, Велика Британія, Франція, Китай та Росія.

Чи можлива реформа організації?

Оскільки Радбез ООН не виконує своєї основної функції, питання про її реформування як майданчика для підтримання миру, стало актуальним як ніколи.

За словами директора Інституту світової політики Євгена Магди, уперше про реформування ООН заговорили ще після розпаду СРСР, але безрезультатно:

— Про реформу ООН говорять вже понад 30 років з моменту розпаду Радянського Союзу. Віз з того часу не зрушився.

Найбільш актуальним питанням реформування ООН є Рада Безпеки. Україна виступає за обмеження використання права вето її постійними членами через регулярні зловживання з боку Росії. Але на сьогодні Статут організації не передбачає жодного механізму, який дозволив би забрати право вето у когось з п'ятірки постійних членів Радбезу.

Радбез ООН © AP

2019 року Україна та Грузія запропонували обмежити право вето під час розгляду конфліктів, учасником яких є постійний член РБ ООН. Однак відтоді розв'язання питання не зрушило з місця.

Днями про потребу реформувати Радбез ООН сказав Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. У своїй промові він зазначив, що порядок, який пов'язує долю людства з думкою п'яти країн, не є стійким.

«Існує нагальна потреба реформувати Радбез ООН...», — наголосив Ердоган під час зустрічі з іноземними послами та дипломатами.

Не можеш змінити — створюй нову!

Створити нову миротворчу «Асоціацію U24» ще торік у березні запропонував Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Конгресом США.

«Я звернувся до всіх глав держав щодо створення нового об'єднання U-24, нового союзу, який гарантуватиме, що кожен агресор отримає скоординовану відповідь світу, швидку і ефективну. Відразу, не через тиждень, місяці, роки, а за перші 24 години після нападу», — сказав Зеленський.

Володимир Зеленський © Офіційне інтернет-представництво Президента України

На думку директора Інституту світової політики Євгена Магди, наразі такі ідеї є утопічними:

— Ураховуючи те, що до ООН входять практично всі члени світової спільноти, то створити нову організацію достатньо проблематично. Україна може старатися створити організацію якусь у безпековій сфері, але це теж досить складно, бо існує НАТО. Тому це не ті питання, які варто якось серйозно розглядати і говорити, що можливі якісь серйозні рухи у даному напрямку. Це засади світового порядку, які виникли після Другої світової війни. Найбільш потужної події, від якої йде відлік. Тому думати, що можна щось швидко змінити, — це помилка, з одного боку, а з іншого, — російсько-українська війна попри свій значний вплив, вона не є світовою війною. Тобто, це подія, яка не впливає абсолютно на всіх, яку абсолютно всі на собі відчувають. І це теж треба розуміти.

Створення нової організації, зазначає експерт, можливо лише за умови, якщо ООН втратить своїх членів:

— Але я не бачу на цей час умов, за яких учасники міжнародних відносин вирішать вийти з ООН. Замінити Раду безпеки ООН наразі неможливо.