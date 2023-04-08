НОВИЙ ВИТІК ДАНИХ

У соціальних мережах виявили нові секретні документи, у яких описують принципи американської національної безпеки від України до Близького Сходу та Китаю.

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Про це повідомляє The New York Times.

Видання зазначає, що у Пентагоні дуже занепокоєні цим фактом. У відкритий доступ могли потрапити більше сотні секретних документів. У Вашингтоні визнають, що масштаб такого витоку разом із чутливістю самих даних може завдати величезної шкоди.

Нові документи були знайдені в Twitter та інших сайтах 7 квітня, через день після того, як в адміністрації Байдена заявили, що розслідують потенційний витік секретних українських військових планів.

Колишній високопоставлений співробітник Пентагону Мік Малрой заявив, що витік секретних документів є значним проломом у системі безпеки, яка може завадити військовому плануванню України.

При цьому оприлюднені документи він назвав "верхівкою айсберга".

«Поки представники Пентагону та агентств національної безпеки досліджували джерело документів, які з’явилися в Twitter і Telegram, ще один з’явився на 4chan – анонімній дошці оголошень. Це карта, яка нібито показує стан війни в східноукраїнському місті Бахмут. Але цей витік документів, схоже, виходить далеко за межі секретних матеріалів щодо військових планів України», — пише видання.

Експерти з безпеки, які переглянули документи, що потрапили у соцмережі, кажуть, що ця порція документів також включає в себе конфіденційні слайди про Китай, Індійсько-Тихоокеанський театр військових дій, Близький Схід і тероризм.

Раніше в Пентагоні заявили, що розслідують витік секретних планів НАТО та США щодо контрнаступу ЗСУ. Як відомо, фотографії схем очікуваного постачання техніки, чисельності бригад та інформація про кількість щоденних витрат боєприпасів для HIMARS з’явились у твітері та телеграмі.