Сі надихнув Макрона зменшити залежність від США. Раніше і Штати були не проти

третя суперсила

Еммануель Макрон не встиг повернутися з Китаю до Франції, як заявив, що Євросоюзу варто зменшувати залежність від США. Про це сказав просто в літаку дорогою додому. Задум Макрона в тому, що ЄС має стати третьою незалежною суперсилою у світі. Але більшість оглядачів припускають, що бенефіціаром заяв і, можливо, намірів Макрона стане Пекін, який прагне «відтягнути» Європу від Сполучених Штатів.

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Європа — третя суперсила світу

Європа мусить зменшити свою залежність від Сполучених Штатів. Не можна також допустити, щоб ЄС був втягнутий в протистояння між США та Китаєм через Тайвань. Так сказав президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю кільком виданням, зокрема американському «Політіко».

Французький президент поспілкувався з журналістами на борту свого літака, яким повертався додому з Китаю. У Піднебесній Макрон провів три дні. Це був підкреслено теплий державний візит, упродовж якого загалом майже чотири години тривали переговори з китайським лідером Сі Цзіньпінем, іноді лише при перекладачах.

Еммануель Макрон дав інтерв'ю на борту свого літака © AP / Gonzalo Fuentes

Дистанціюватися від США Макрон хоче передусім у питанні Тайваню. Принаймні саме про це в опублікованих матеріалах йдеться найбільше.

«Чи в наших інтересах прискорювати (кризу, — ред.) на Тайвані? Ні. Найгірше було б думати, що ми, європейці, маємо стати послідовниками в цьому питанні і брати приклад з американського порядку денного», — цитує Макрона «Політіко».

Європейці не можуть подолати кризу в Україні, — говорить Макрон. — Як тоді ми можемо робити заяви щодо Тайваню? Казати: стережіться, якщо ви зробите щось неправильне, ми будемо там? А от якщо ви хочете збільшити напругу — то це якраз спосіб зробити це

Певну увагу Макрон також приділив зростанню залежності ЄС від американської зброї та енергоресурсів. Каже, що союзу варто розвивати власний військово-промисловий сектор й зменшити залежність від «екстериторіальності долара». Останнє — одна з ключових тез, яку останнім десятиліттям просувають Китай і Росія.

Європейська стратегічна автономія має на меті зробити ЄС незалежним глобальним політичним центром © consilium.europa.eu

Ідея стратегічної автономії Європи не нова і в розумінні Макрона має цілісний характер, зауважує Надзвичайний та Повноважний Посол України в США (2005–2010) та у Франції (2014–2020) Олег Шамшур. Ця автономія передбачає і економічний, і безпековий, і військовий складники:

— Якщо Європа дійсно хоче стати незалежним центром світової політики, то вона справді має серйозну домашню роботу. Потрібна самодостатність у багатьох сферах. Зокрема, й у тому, що стосується військової спроможності.

Державний секретар США Ентоні Блінкен та голова Європейської дипломатії Жозеп Боррель. Брюссель, 4 квітня 2023 © AP / Virginia Mayo

Для самих США заяви Макрона навряд стали великою несподіванкою, вважає експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв. Зрештою, американці самі заохочували стратегічну автономію ЄС. Це означає, що Європа має сама відповідати за власну безпеку, зокрема енергетичну. А отже — шукати альтернативних партнерів.

«США не мають витягувати Європу в усьому», — пояснює логіку американців Олександр Краєв. Інша справа, що Макрон у своєму класичному стилі перегнув до екстремуму, надто близьких відносин із Китаєм:

— Коли американці сказали про стратегічну автономність, то швидше вважали, що європейці відійдуть від російських паливних ресурсів, повернуться на Близький Схід і підтримують там американські інтереси.

У цьому справді є пастка, зауважує Олег Шамшур. У світі відбуваються тектонічні зсуви: йде протистояння між демократією та авторитаризмом. І позиція такої великої держави, як Франція, має бути в синергії з позицією іншої світової демократії — Сполученими Штатами. Натомість Франція та Китай заявили про намір розвивати стратегічне партнерство, хоча воно має базуватися на спільних цінностях і підходах до зовнішньої політики.

Змагання державних візитів: Сі перевершив Байдена?

Торік на початку грудня Еммануель Макрон відвідав США. Державний візит супроводжувався належними урочистостями, неформальними зустрічами і спільною пресконференцією президентів Макрона й Байдена з обіймами та жартами.

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Державний візит Еммануеля Макрона до США, 1 грудня 2022 © AP / Alex Brandon

Але були й розбіжності. Передусім американський закон про зниження інфляції, який передбачає субсидії для американських виробників. У ЄС його назвали «смертельним ударом» по європейській промисловості.

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Крім того, 2021-го була угода в рамках AUKUS (об’єднання Австралії, США та Великої Британії, — ред.), за якою Австралія вирішила будувати собі атомні субмарини за американськими технологіями, хоча за це вже взявся французький концерн «Naval Group». Париж був обурений і тим, що втратив контракт на 56 млрд евро, і тим, що країни AUKUS приховували свої наміри.

Але згодом Еммануель Макрон та Джо Байден публічно заявили, що порозумілися, а торік під час пресконференції у Вашингтоні сказали, що їхні країни зберігають єдність.

«Навіть якщо ми маємо розбіжності, вони ніколи не є фундаментальними», — сказав Байден. «Коли трапляється щось життєво важливе, ми завжди підтримуємо одне одного», — додав Макрон.

Чотири місяці потому Еммануель Макрон поїхав до Китаю, де його зустріли, як рок-зірку: із почесною вартою, чайною церемонією, символічним візитом до Гуанчжоу та натовпом захоплених студентів місцевого університету.

Еммануеля Макрона зустрічають у кампусі університету Гуанчжоу © AP / Gonzalo Fuentes

У поїздці Макрона супроводжувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, але її зустрічали значно прохолодніше.

А от з видимих практичних результатів візиту хіба що кілька угод, укладених китайськими та французькими компаніями. Головної мети візиту — переконати Китай натиснути на Росію — Макрону, схоже, досягти не вдалося.

«Знаю, що можу розраховувати на вас у тому, щоб повернути Росію до тями й посадити всіх за стіл переговорів», – сказав Макрон Сі. Але той обмежився словами, що виступає за мир і перемови, готовий співпрацювати з Францією та світовою спільнотою «раціонально й помірковано» і повторив кремлівську тезу про «законні безпекові занепокоєння» всіх сторін.

Лідер КНР Сі Цзіньпін © AP / Gonzalo Fuentes

Сам Сі говорив про російську агресію неохоче і жодного разу публічно не вжив слово «Україна». Один зі свідків переговорів, якого цитує «Політіко», сказав, що китайський лідер був помітно роздратований тим, що його вважають відповідальним за війну.

А от китайський порядок денний на зустрічах обговорювали так, як і хотілося главі КНР. Макрон і фон дер Ляєн демонстрували загалом спільну позицію про потребу миру в Тайванській протоці. Але «Політіко» зазначає, що тон французького президента був більш примирливим. Сі сказав, що ніхто не зможе вплинути на Пекін щодо питання Тайваню, і Макрон, схоже, згоден із цим твердженням, пише американське видання.

Еммануель Макрон, Урсула фон дер Ляєн та Сі Цзіньпін в Пекіні, 6 квітня 2023 © АР

«Політіко» також зазначає, що перед публікацією інтерв’ю Макрона мали узгодити текст із Єлисейським палацом. Урешті до нього не ввійшли деякі більш відверті висловлювання французького президента щодо Тайваню.

«Китайці створили максимально “теплу ванну” для Макрона — і на рівні протоколу, і на рівні ЗМІ та соцмереж, — каже Олег Шамшур. — Усе було зроблено для того, щоб потішити его французького керівника і щоб були сприйняті меседжі щодо відносин зі США».

Як зауважує дипломат, поняття Європейської стратегічної автономії було використано для того, щоб посилити суперечності між Європою, зокрема Францією та Сполученими Штатами.

ЄС — васал чи повноцінний партнер США?

«Якщо напруженість між двома наддержавами загостриться..., у нас не буде ні часу, ні ресурсів для фінансування нашої стратегічної автономії. І ми станемо васалами», — цитує Еммануеля Макрона «Політіко».

Слово «васал» фігурувало у світових медіа напередодні поїздки Макрона до Китаю. ЗМІ писали, що саме так, у тіні американців, Пекін бачить Євросоюз. Утім Олександр Краєв не поділяє такого погляду. Принаймні нині, за президентства Байдена. Адже саме він торік підтримав ідею стратегічної автономії ЄС і сказав, що той сам має визначати свою долю.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент США Джо Байден © AP / Andrew Harnik

Якби Штати сприймали Євросоюз як васала, вони би цього не робили, продовжує Олександр Краєв. Було би, як за часів Трампа. Вашингтон би наполягав на збільшенні своєї присутності в Європі та ухвалював би пакети санкцій, які би просто навішувалися Євросоюзу:

— У США до Європи сформувався нормальний бізнесовий підхід: це такий самий гравець, як і ми. Ми стоїмо за спільні цінності і за спільне бачення світопорядку, тож у цьому співпрацюємо.

Говорячи про стратегічну автономію, Еммануель Макрон не згадує про американські гарантії безпеки, зауважує «Політіко». Саме тоді, коли на континенті триває війна, чи не найбільша з часів Другої світової. Крім того, саме США витратили на протидію російській агресії найбільше — понад 113 млрд доларів.

«Ми знаходимось у дуже важливій стадії протистояння російській агресії», — наголошує Надзвичайний та Повноважний Посол України Олег Шамшур. І зараз дуже важливо зберегти єдність західної коаліції на чолі з США:

— У Заходу поки немає чіткого уявлення про те, що значить перемога України і поразка Росії. Але має бути єдність в тому, що Україні потрібно надати всі необхідні ресурси. А дії Пекіна загрожують не лише американо-європейським відносинам, але й можуть посилити протиріччя всередині ЄС.

Особливе призначення Франції та Макрона

Еммануель Макрон демонстрував амбіції політика загальноєвропейського масштабу від початку президентства. У вересні 2017-го, через 4 місяці після перемоги на виборах, він виступив із промовою в університеті Сорбонни. Оглядачі вважають, що тоді Макрон приміряв роль рятівника Європи.

Саме очільник Франції найактивніше виступає за створення власних європейських збройних сил. Тоді як деякі країни Євросоюзу в питаннях безпеки воліють спиратися на НАТО. Та й генсек альянсу Єнс Столтенберг обережно ставиться до цієї ідеї, закликаючи союзників ліпше виділяти належні 2% ВВП на оборону.

Еммануель Макрон хоче бути захисником інтересів всього Євросоюзу © AP / Thibault Camus

У 2020 році Євросоюз залишила Велика Британія, і Франція стала єдиною в ЄС ядерною країною та єдиним представником континентальної Європи в Раді безпеки ООН.

А 2021 року у відставку пішла Ангела Меркель — і в Макрона не стало потужного й авторитетного конкурента за звання лідера Євросоюзу.

Олег Шамшур переконаний, що сам Макрон схильний до месіанства: він вбачає особливу роль Франції в міжнародних відносинах. І свою особисту роль теж. Тому й причини зміни тональності та суті заяв французького президента експерт радить шукати, зокрема, у його вдачі.