Зустріч головних «англосаксів»: навіщо Джо Байден поїхав до Ірландії?

Особливі відносини

Джо Байден розпочав чотириденний тур Ірландією. Для нього це особливе місце, адже американський президент має ірландське коріння, що загалом впливає на відносини з Великою Британією. RFI розбиралося в унікальності американо-британських зв'язків і що не так із міфом російської пропаганди про «англосаксів».

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Ірландський сентимент американського президента

Президент США прибув до Белфаста у вівторок увечері. Там у нього запланована зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії. Очікується, що, крім двосторонніх відносин та торгової угоди, Байден і Сунак говоритимуть про підтримку України.

Але головна мета поїздки американського президента — відвідини Ірландії. Там Байден планує взяти участь у відзначенні 25-річчя Страстноп’ятничної угоди, яка поклала край протистоянню на острові.

10 квітня 1998 року була підписана Страстноп'ятнична угода © AP / Christophe Ena

До кінця тижня Джо Байден побуває в Дубліні, зустрінеться з президентом та прем’єр-міністром Ірландії, візьме участь в урядовому прийомі та виступить в ірландському парламенті. А ще відвідає своє родове гніздо в графстві Мейо.

46-й президент США має ірландське коріння. Він регулярно бере участь у заходах, організованих ірландською спільнотою в США, приймає у Вашингтоні ірландських політиків та й сам час від часу їздить на батьківщину предків.

Джо Байден на заході з нагоди Дня святого Патрика в Білому домі. Вашингтон, 17 березня 2023 © AP / Alex Brandon

Ірландський острів розділений на дві частини: північ входить до складу Сполученого Королівства, а Республіка Ірландія — незалежна держава зі столицею в Дубліні. Нині громадяни острову співіснують мирно, хоча іноді відбуваються протести та навіть інциденти з застосуванням зброї.

Але наприкінці 60-х ірландські націоналісти півночі, здебільшого католики, прагнули вийти з-під управління Лондона і об'єднатися з незалежною Ірландією. Тоді як уряд Великої Британії і частина місцевого населення — здебільшого протестанти — хотіли залишитись у складі Сполученого Королівства. Спалахнуло протистояння, яке супроводжувалося терактами та збройними сутичками і забрало життя понад 3500 людей.

10 квітня 1998 року сторони уклали Белфастську або Страстноп’ятничну угоду. Вона передбачала збереження Північної Ірландії в складі Сполученого Королівства, але гарантувала місцевому населенню в майбутньому самому визначити долю острова. Була оголошена амністія, військові угруповання пообіцяли скласти зброю, а політичні рухи — вести лише мирну боротьбу.

Люди у формі ІРА на акції, організованій партією «Шинн Фейн» у Північній Ірландії AP - Peter Morrison

Утім, остаточно ірландське питання досі не розв'язане і на півночі острову дедалі більше людей, які прагнуть об'єднатися з Ірландією. Вона, на відміну від Великої Британії, є членом Євросоюзу.

Белфастську угоду модерували США, нагадує експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв. І тепер Вашингтон цікавиться проблемами острова. А для чинного президента Джо Байдена ця тема взагалі особиста.

Складна угода

Торік у вересні стався дуже промовистий випадок, пригадує Олександр Краєв. Байдену зателефонувала щойно обрана прем’єрка Сполученого Королівства Ліз Трасс. Так роблять усі глави британського уряду з часів Вінстона Черчілля і, зазвичай, відповідь Білого дому протокольна. Щось на кшталт «ми мали конструктивну і теплу розмову із нашими британськими партнерами».

Але того разу в пресслужбі повідомили, що президент незадоволений ситуацією в Північній Ірландії, але це жодним чином не вплине на переговори про торгову угоду між США та Великою Британією. Як пояснює Олександр Краєв, із дипломатичної мови послання перекладається як «це абсолютно точно впливатиме на перемови».

Прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей та президент США Дональд Трамп на зустрічі у Лондоні. 4 червня 2019 © AP / Stefan Rousseau

Після виходу з Євросоюзу Лондон поставив собі за мету укласти торгову угоду зі США, щоб компенсувати збитки від втрати європейських ринків. Документ має суттєво знизити чи повністю скасувати мита на різні товари і послуги. Британський уряд спрогнозував, що це збільшить товарообіг між країнами на 15% і сприятиме зростанню національного ВВП.

Але переговори тривають уже четвертий рік, а Вашингтон поки не демонструє готовності домовлятися. При чому безрезультатними переговори були ще з часів президента Трампа і всіх трьох попередників Ріші Сунака.

Велика Британія та ЄС узгодили останні торгові суперечки наприкінці лютого 2023 © AP / Dan Kitwood

У нинішнього глави британського уряду є шанси зрушити процес із мертвої точки, вважає Олександр Краєв. Зокрема, тому що цього лютого Лондон та Брюссель уклали нарешті Протокол щодо Північної Ірландії. Цей документ урегулював торгову суперечку, яка виникла між ЄС та Британією щодо Північної Ірландії після Брекзиту.

За процесом пильно стежили й у Вашингтоні. Торік, наприклад, спікерка Палати представників Ненсі Пелосі ув’язала укладення американо-британської угоди з тим, як Лондон виконуватиме умови торгівлі з Північною Ірландією.

«Англосакси» та «особливі відносини» США й Сполученого Королівства

«Особливі відносини» між США та Великою Британією зараз перебувають на новому позитивному етапі, вважає Надзвичайний та Повноважний Посол України в США (2005–2010) Олег Шамшур. Ріші Сунак та Джо Байден мають інтенсивні контакти, взаємини між ними доволі дружні і ситуація загалом сприятлива, зауважує дипломат.

Олександр Краєв також вважає, що нинішня зустріч Байдена та Сунака може бути новим стартом у відносинах між країнами.

Вінстон Черчіль та Франклін Рузвельт © AP

Уперше поняття «особливі відносини» в контексті американо-британських зв'язків ужив прем’єр-міністр Вінстон Черчіль в часи Другої світової. «Суть їх в тому, що два гіганти демократичного світу ведуть за собою цей самий демократичний світ», — пояснює Олександр Краєв. Сполучені Штати — глобально, Велика Британія — локальніше: у Північно-Західній Європі і в Європі загалом.

На практиці «особливі відносини» охоплюють весь спектр двосторонніх зв'язків, продовжує Олег Шамшур. Зокрема, країни обмінюються розвідувальною інформацією, а це дуже важливий елемент довіри.

Сучасна фінансова система світу, заснована на Бреттон-Вудській конференції 1944 року. Її піґрунтям є долар та фунт, нагадує Олександр Краєв. На базі «особливих відносин» створювалися засади ООН, а в 1949 році саме США та Велика Британія ініціювали заснування НАТО.

Джо Байден і Ріші Сунак © AP / Evan Vucci

Американо-британський альянс російські політики та пропаганда називають «англосаксами» і його головна мета, якщо послухати російські новини, — розвалити Росію (а раніше СРСР).

Російська пропаганда намагається також знецінити американо-британські відносини. Зокрема, наголошує, що Велика Британія не має суб'єктності і всім керують Сполучені Штати. А Вашингтон ще й усіляко демонструє свою зверхність.

Один із останніх прикладів, за які вхопилися російські ЗМІ, — рішення Джо Байдена не їхати на коронацію Чарльза ІІІ. Замість президента, церемонію 6 травня має відвідати перша леді Джіл Байден. Росіяни називають це промовистим підтвердженням американської зверхності. Але не пишуть, що жоден американський президент за всю історію незалежності США не був на такій церемонії. Не згадують вони й того, що перше подружжя США було на похоронах Єлизавети ІІ. А також замовчують, що минулого тижня Джо Байден прийняв запрошення Чарльза ІІІ відвідати Лондон із державним візитом.

Коронацію Чарльза ІІІ 6 травня відвідає перша леді США Джіл Байден © AP / Markus Schreiber

Британія і справді грає другу скрипку в американо-британському дуеті, констатують Олег Шамшур та Олександр Краєв.

«Але в цьому від початку була суть особливого партнерства: заснована Черчілем політика передбачала, що Лондон підтримуватиме США, стане ретранслятором американського впливу. І цей підхід підтримували всі наступні прем’єр-міністри. Водночас особливі відносини з Вашингтоном свого часу дали британцям можливість отримати ядерну зброю, а зараз сприяють їхньому поверненню до глобальної світової політики», — резюмує Олександр Краєв.