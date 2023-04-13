Проросійський «отаман» наробив справ в Австралії і просить про обмін

Провідники російської пропаганди

Австралієць Семен Бойков, який називає себе «казачім атаманам», переховується в російському консульстві поблизу Сіднея. Його підозрюють у нападі на проукраїнського активіста. Щойно він залишить установу, його заарештують. Тож Бойков звернувся до «вагнерівців».

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«Я знаю, що група “Вагнера” здатна вирішувати низку проблем навіть на віддалених кордонах, зокрема, технічні питання. Тому я пропоную переглянути можливість обміну полоненими, щоб я міг залишити Австралію та переїхати до Росії», — каже Бойков у своєму відеозверненні.

Потім пропонує взяти в полон громадян Австралії та Нової Зеландії, які воюють в Україні, щоб їх обміняти на нього. І завершує все звертанням: «Брати наші з групи "Вагнер", працюйте! Ми з вами — на далеких рубежах Росії».

Хто такий Семен Бойков, і звідки така самовпевненість?

«Отаман-антиваксер»

Семен Бойков — чи не єдиний, а тому головний проросійський пропагандист в Австралії. Він не приховує своєї діяльності і відкрито називає себе «спеціалістом в інформаційно-пропагандистському плані».

Семен Бойков з дружиною на проросійському мітингу в Австралії. © matrixpictures.com.au

А ще, з його слів, він «нащадок забайкальського козацтва». Такий образ, а також антивакцинаторська позиція дозволили йому зібрати десятки тисяч підписників у своїх соціальних мережах.

Проте ютюб заблокував сторінку Бойкова через його заяви про надмірну смертність від вакцини проти ковіду. А сам блогер улітку 2022 потрапив до в’язниці за участь у мітингу проти карантиних обмежень. Бойков і російські ЗМІ запевняють, що причиною арешту стала організація автоперебігу на підтримку війни в Україні.

У травні 2022 року Семена Бойкова заарештували на мітингу проти карантиних обмежень © news.com.au

Російська пропаганда підтримує Бойкова та на державному рівні намагається виставити політичною жертвою. Але в самій Австралії ставлення до «козака» зовсім інше.

«Він закликав суспільство атакувати австралійський уряд через те, що уряд допомагає Україні. На ці демонстрації майже ніхто не прийшов. Але російська пропаганда за годину написала, що тисячі людей вийшли на вулицю на підтримку Росії. Це чиста брехня. Що вони зробили? Були інші демонстрації. Є люди, які проти вакцинації, і вони долучилися до цього. Тому його серйозно ніхто не сприймає», — розповідає Стефан Романів, перший віцепрезидент Світового Конґресу Українців, який народився і мешкає в Австралії.

Семен Бойков, якого місцеві ЗМІ називають «людиною Путіна», був умовно-достроково звільнений, але досить швидко знов потрапив в поле зору поліції. У грудні 2022 року йому повідомили, що він перебуває в розшуку після ймовірного нападу на проукраїнського протестувальника.

Тоді після мітингу на підтримку України біля ратуші в Сіднеї він опублікував на своєму ютюб-каналі відео. Там показав, як унаслідок сутички літній чоловік падає зі сходів. З травмою голови його доправили до лікарні, а на місце викликали поліцію Нового Вельсу.

У лютому суд заочно засудив Бойкова та видав ордер на його арешт.

Після цього «козаку» вдалося втекти до російського консульства у Вулларі, що на околицях Сіднея.

«Я не вірю ні в правову систему, ні в поліцію, ні в суди, — заявив Бойков у відео і додав: — Щоб провести справедливий процес, я вирішив увійти в російське консульство і попросити в російського уряду політичного притулку».

Відеозвернення Семена Бойкова до Путіна. © Скріншот з відеозвернення на Youtube

Водночас Бойков опублікував своє звернення щодо «політичного притулку в Росії».

«У Мельбурні зараз відбувається комедійний фестиваль. Я сказав, хіба ми б його на сцену поставили, бо це комедія у трьох діях. Ця людина не має жодної відповідальності. Щойно від вийде з консульства, його заарештують. Те, що він каже про обмін, …Хто б його хотів? Я думаю, навіть Росія його не хоче. Те, що він каже у пресі, стало посміховиськом в усій Австралії», — каже Стефан Романів.

Самоназваний «Асанж»

Опинившись у російському консульстві, «козак» почав порівнювати себе з австралійським журналістом Джуліаном Асанжем. Той сім років переховувався в посольстві Еквадора в Лондоні. Ця справа стала резонансною у світі. Проте до Бойкова уваги значно менше.

Попри інформаційну бульбашку, яку «австралійський козак» створив навколо себе, реальної підтримки він, схоже, не отримує навіть у Росії.

Єдиний регіон, із яким він тісно пов’язаний, це Чита — «столиця Забайкальського краю». Звідти, ймовірно, переїхали родичі Бойкова. Він не раз приїзжав туди та навіть постріляв із кулемета.

На головному інформаційному порталі Чити можна знайти красномовну статтю, у якій Бойков виправдовується перед росіянами за «лжепатріотизм». На думку Семена, коментатори сайту, які виступають проти його діяльності, можуть бути «громадянами України, які працюють на ВСУ».

Серед проросійських австралійців Бойков теж не дуже популярний. На його вуличні акції приходило дуже мало людей.

Проросійська акція в Австралії. © Jeremy Piper/NCA NewsWire

За словами Стефана Романіва, російська громада в Австралії переважно аполітична, а блогерів на кшталт Бойкова російська пропаганда «використовує як інструмент».

«Австралія пишається, що має понад 200 етносів, які можуть спільно жити. Тому Бойков, можливо, хотів розсварити українців і росіян, але йому не вдалося», — каже Романів.

Російське консульство все ж дало підозрюваному в злочині Бойкову притулок. І, як каже Романів, відповідальним за це, зокрема, є російський посол в Австралії Олексій Павловський. Він досі відкидає висновки доповіді за підтримки ООН щодо воєнних злочинів РФ в Україні. Також російський посол звинувачує Австралію в продовженні війни.

«Чим більше ви даєте зброї Україні, тим довше затягується ця війна», — сказав Павловський в інтерв’ю австралійському ЗМІ.

Така позиція консульства не допоможе Бойкову уникнути покарання, каже Стефан Романів, адже «козак» — не має дипломатичного імунітету і не є громадянином Росії. Тож рано чи пізно йому доведеться відповісти перед судом.

«Оскільки Путін не шанує міжнародні права, і посольство не шанує австралійське право. Воно захищає людину, яка повинна бути перед судом… Зараз Росія його (Бойкова, — ред.) не хоче і Австралія його не хоче. Він опинився в куті, як Путін, і тепер не знає, як з нього вилізти», — підсумовує Романів.