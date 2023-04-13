Ізраїлю загрожує війна на багато фронтів на тлі сплеску насилля та внутрішньополітичної кризи

ЗАГРОЗА ЗВІДУСІЛЬ

В останні місяці значно зросла імовірність того, що Ізраїль буде втягнуто у справжню війну. До таких висновків дійшла тамтешня розвідка. Низка внутрішньополітичних подій, а також насилля, у якому загрузла країна, створюють так званий «ідеальний шторм» для її недоброзичливців.

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Оцінка загрози

Ізраїльські солдати під час армійської операції поблизу поселення Елон-Море на Західному березі річки Йордан, 11 квітня 2023 © AFP / JAAFAR ASHTIYEH

Безпекова ситуація довкола Ізраїлю є найзагрозливішою з 9 жовтня 1973 року. Таку думку наприкінці минулого місяця висловив колишній Начальник Генерального штабу, генерал-лейтенант Армії оборони Ізраїлю Ґаді Айзенкот. Тоді, під час війни Судного дня, провалився контрнаступ ізраїльських сил проти Єгипту. Нині ж небезпеку для країни випромінюють її вороже налаштовані сусіди. На тлі протестів та внутрішньополітичних перипетій вони почуваються упевненіше і можуть скористатися цим вже найближчим часом.

Протягом наступних 12 місяців серія локальних зіткнень може перерости у повномасштабну війну, — повідомляє ізраїльська газета «Га-Арец» з покликанням на звіт розвідуправління Генштабу. За словами військового оглядача Сергія Ауслендера, це може статися попри те, що «лобового зіткнення» наразі ніхто не хоче:

Бувають такі моменти, коли ситуація, як то кажуть, виходить з-під контролю. Щось таке відбувається, на що Ізраїль буде змушений реагувати вже широко. І Хезболла, ХАМАС, Іран та інші будуть змушені реагувати своєю чергою. І понеслася. Ситуація вийшла з-під контролю. Тому так, ймовірність висока

Відколи мусульмани почали відзначати священний місяць Рамадан пройшов 21 день. За цей час у мечеті Аль-Акса в Єрусалимі відбулися дві жорстокі сутички між поліцією та мусульманськими вірянами, були терористичні атаки з жертвами в долині Йордану та Тель-Авіві, а ще — ракетний обстріл з південного Лівану, південної Сирії та сектора Газа.

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Ескалація протягом Рамадану поєднується з трьома ключовими процесами, які вплинули на безпекову ситуацію довкола Ізраїлю. На думку медіаексперта з військових та оборонних питань Амоса Хареля, це зниження інтересу США до подій на Близькому Сході, зростання самовпевненості Ірану, а також посилення нестабільності на палестинському фронті.

А втім, свою роль грає і нестабільна внутрішньополітична ситуація у самому Ізраїлі, яка дає ворогам підстави думати, що країна і справді ослаблена.

10 квітня Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль зазнав терористичної атаки. При цьому, політик поспішив запевнити усіх, хто налаштований войовничо проти його країни, що вони помиляються, вважаючи, що Ізраїль втратив міць через внутрішні конфлікти. «Ми діємо на всіх фронтах», — підкреслив Нетаньягу, давши громадянам обіцянку відновити спокій в країні.

Судова реформа, протести і міністр, якого все ж не звільнили

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант, Тель-Авів, Ізраїль, 9 березня 2023 р. © AFP / GIL COHEN-MAGEN

На тлі безпекових викликів, яким протистоїть Ізраїль, 26 березня Беньямін Нетаньягу розпорядився звільнити міністра оборони Йоава Ґаланта. Рішення було ухвалене на тлі закликів з боку урядовця зупинити судову реформу, яка спричинила багатотисячні протести в країні.

Проєкт судової реформи на початку 2023 року запропонував міністр юстиції Ярів Левін. 13 лютого, попри вуличні протести, профільна комісія Кнесету затвердила першу частину документу. Незабаром він пройшов перше читання: 63 депутати проголосували «за», 47 — «проти». Якщо новий закон набуде чинності, то парламентська більшість в Ізраїлі впливатиме на вибір суддів Верховного суду. А сам Верховний суд більше не зможе редагувати чи скасовувати рішення депутатів. В умовах, коли в Ізраїлі немає єдиної Конституції, Верховний суд — це орган останньої інстанції. Саме він контролює дії уряду та парламенту. Судова ж реформа зробить так, що будь-який закон можна бути ухвалити простою більшістю в Кнесеті в 61 голос. Урядова коаліція Нетаньягу нині має 64.

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Не лише міністр, а й деякі військові демонстративно виступили проти реформи. На знак протесту місяць тому 37 із 40 ізраїльських пілотів-резервістів відмовилися від участі у запланованих навчаннях. Це була знаменита ескадрилья, яка колись брала участь в бомбардуванні іракського реактора, — уточнює військовий оглядач Сергій Ауслендер:

Вони повернулися до зборів, все нормально. Але загалом настрої такі, що армія дуже стурбована тим, що в уряді знаходяться такі праворадикальні екстремісти. В армії звикли підходити до всього професійно, з експертного погляду все зважувати. І тому їх це дуже непокоїть. І плюс були спроби політизації армії. А в армії завжди до цього ставилися дуже погано. Тобто не можна армію втягувати у політичне протистояння. І тому в армії такі настрої, я б сказав, напружені

Врешті Нетаньягу «заморозив» судову реформу. Днями — передумав звільняти міністра оборони, а на додачу, віддав наказ мобілізувати усі резервні роти воєнізованої поліції МАГАВ та додаткові армійські сили. Як пояснює офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, у цьому рішенні немає нічого несподіваного:

Ізраїльська армія — це мобілізаційна армія. Тобто вона має 170 тисяч регулярного війська, решта півмільйона — це резервісти. Тобто це основний кістяк. В цьому нічого дивного немає. Якщо ви подивитеся на всі операції чи війни, чи якісь ті, чи інші масштабні бойові дії, то завжди відбувався призов резервістів тією чи іншою мірою. Це був або обмежений контингент, або середній, або максимальний. А тут саме йдеться про резервістів поліції взагалі. Це не армійські частини. А зроблено це саме з метою моніторингу ситуації. Зупинити хвилі терору, якщо такі будуть — насильства, заворушення

Мобілізовані резервісти доєднаються до 6 резервних підрозділів прикордонної поліції, які вже діють в Єрусалимі та його околицях, а також у змішаному арабо-єврейському місті Лод у центральній частині Ізраїлю. За словами Левіна, попри повідомлення про розбрат на тлі судової реформи — ізраїльська армія зберігає керованість та боєздатність:

Ми це добре бачимо за завданнями, які армія виконує на півночі держави. Ми постійно зараз спостерігаємо за ударами по іранським, проіранським силам їхнім проксі в Сирії. Ми також бачили, як Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах у Лівані та в секторі Газа після того, як північний захід був обстріляний. Тобто армія функціонує, армія працює. Ніяк це не вплинуло. Тобто всі ці вкиди про те, що це розкладає, розвалює армію, це були вкиди в інформпростір. Зокрема, ворогів Ізраїлю

Водночас офіцер Армії оборони не відкидає можливості початку масштабних бойових дій за участю Ізраїлю, а втім, його країна до цього готова:

Масштабні бойові дії можуть, наприклад, розпочатися проти Хезболли. Це проксі Ірану, фактично експедиційний корпус Ірану у Лівані. Така загроза є. Така загроза є вже не перший рік, армія Ізраїлю до неї готується, має протоколи, як треба діяти, якщо почнуться повномасштабні бойові дії з іранськими проксі

Хезболла, палестинський фронт й Іран

Пошкоджений будинок після ізраїльських авіаударів по південному Лівану, 7 квітня 2023 р. © REUTERS / AZIZ TAHER

Підтримуване Іраном бойове угрупування Хезболла, яке в Ізраїлі визнане терористичним, контролює більшу частину південного Лівану. 6 квітня бойовики випустили потужний залп ракет у бік прикордонних ізраїльських міст. Більшість ракет перехопив «Залізний купол», а втім, цей обстріл став наймасштабнішим з боку північного сусіда Ізраїлю за останні 17 років.

Цій атаці передували нічні рейди ізраїльської поліції в мечеті Аль-Акса у Східному Єрусалимі. Щонайменше 350 людей були затримані.

Ізраїль поклав відповідальність за ракетний удар на палестинське воєнізоване угруповання ХАМАС, завдавши у відповідь удар по Лівану та сектору Газа.

Оборонне керівництво Ізраїлю глибоко стурбоване загрозою спільного фронту Хезболли та Хамасу (палестинський ісламістський рух, визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США, Британією, країнами Європейського союзу і Японією, — ред.) за підтримки Ірану. ХАМАС навчив сотні палестинців у Лівані запускати ракети та закладати вибухівку, повідомляє газета «Ізраель Хайом». Ці терористичні дії, очевидно, координувалися з Хезболлою.

Люди кладуть квіти та свічки біля світлин, на яких зображений Алессандро Паріні, італійський турист, який загинув під час нападу у Тель-Авіві, Ізраїль, 8 квітня 2023 © AP / Oded Balilty

Ще до початку Рамадану в Ізраїлі прогнозували сплеск насилля на окупованому Західному березі річки Йордан та в ізраїльських містах. Після обміну ракетним вогнем, 7 квітня у Тель-Авіві автомобіль в'їхав у натовп на набережній. Загинув турист з Італії, ще сім відпочивальників дістали поранення. Поліція застрелила зловмисника під час затримання.

Похорони двох британсько-ізраїльських сестер в єврейському поселенні Кфар-Еціон на окупованому Західному березі Йордану, 9 квітня 2023 р. © AP / Ohad Zwigenberg

Того ж дня на Західному березі Йордану була розстріляна автівка, у якій перебували жінка з двома дочками. Усі вони мали подвійне громадянство Ізраїлю та Великої Британії. Вижила лише мати. Та, від одержаних травм, невдовзі вона померла у шпиталі.

Відповідно до підрахунків агенції «Франс-Прес», лише цього року у регіоні загинули 96 палестинців, 19 ізраїльтян, один українець та один італієць. Ці цифри включають з палестинської сторони комбатантів і цивільних осіб, у тому числі неповнолітніх, а з ізраїльської сторони — переважно цивільних осіб, у тому числі неповнолітніх, і трьох представників арабської меншини.

США втратили інтерес?

Демонстрація біля консульства США у Тель-Авіві, Ізраїль, 30 березня 2023 р. © REUTERS / RONEN ZVULUN

Деякі ізраїльські медіа загострення ситуації довкола Ізраїлю зокрема пов'язують з тим, що іранці, ліванці та палестинці, начебто, звернули увагу на різке зниження інтересу до Близького Сходу з боку адміністрації Президента США Джо Байдена. Про це зокрема пише газета «Га-Арец»:

Зміни у ставленні Америки були очевидні протягом багатьох років. Увага Вашингтона відійшла від того, що тут відбувається, до більш важливих театрів, насамперед до його конкуренції за вплив з Китаєм і його бажання приборкати військовий авантюризм Росії на тлі війни в Україні

Військовий оглядач Сергій Ауслендер не погоджується з тим, що США втрачає інтерес до подій на Близькому Сході, а втім, вказує на стурбованість Вашингтона ізраїльською демократією:

Адміністрація Нетаньягу в певному сенсі посварилася з адміністрацією Байдена, зокрема через судову реформу, прихід праворадикальних політиків до уряду тощо. А нам сваритися з американцями не можна, бо вони загалом наш головний стратегічний союзник. Ми від них отримуємо озброєння, підтримку, зокрема й у Раді Безпеки. Це дуже важливий момент. І ось усе це може, нам тут життя суттєво ускладнити, якщо все продовжиться, як зараз

А втім, у своєму останньому виступі перед журналістами Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу повідомив, що Сполучені Штати залишаються назаміним союзником Ізраїлю, у діалозі з яким він то погоджується, то сперичається: «Але ви повинні мати свободу робити і те, і інше, і я її маю. Я зберігаю цю свободу, і я вважаю, що це важливо».