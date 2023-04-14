Хто такий Джек Тейшейра, якому загрожують десятки років в’язниці за публікацію секретів Пентагону

ВИТІК З ПЕНТАГОНУ

Хто такий Джек Тейшейра, якому загрожуть сотні років в’язниці за публікацію секретів Пентагона

У п'ятницю, 14 квітня, 21-річному Джеку Тейшейрі висунули два звинувачення за нібито розміщення в мережі секретних документів, а саме: у несанкціонованих зберіганні та передачі інформації про національну оборону та вилученні й зберіганні секретних документів і матеріалів. Запобіжний захід обиратимуть наступного тижня. До того часу він залишатиметься під вартою. Детальніше про те, хто такий Джек Тейшейра та чому поширював таємниці Пентагону в Інтернеті — читайте у статті RFI-Україна.

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Затримали без опору

01:37 Момент затримання 21-річного Джека Тейшейри у справі про витік секретних документів Пентагона © AP / Steven Senne

Крихітне містечко, у якому ніколи нічого не відбувається і одне одного знають. Так про Норс Дайтон, що розташований неподалік Бостона у штаті Массачусетс, розповідають його жителі.

Напередодні в місто заїхав броньований спецтранспорт. Десятки агентів ФБР оточили одну з резиденцій, де проживав 21-річний Джек Тейшейра. Хлопець не чинив опору і одразу здався службовцям у камуфляжі з автоматами. У його будинку виявили зброю.

Підозрюваний у витоку секретних документів Пентагону Джек Тейшейра читає книгу на ґанку перед приїздом агентів ФБР та своїм затриманням, Норс Дайтон, Массачусетс, США, 13 квітня 2023 р. © WCVB

Невдовзі після цього перед журналістами виступив Генеральний прокурор США Меррік Гарланд. Він повідомив, що Тейшейра є рядовим Військово-повітряних сил США. А затримали його у справі про несанкціоноване переміщення, зберігання та передавання секретної інформації, що стосується національної оборони. Витік матеріалів, опублікованих Джеком у соцмережі, містив детальні оцінки розвідки як союзників, так і супротивників, зокрема, про стан війни в Україні та виклики, із якими стикаються Київ і Москва.

У п’ятницю, 14 квітня, Джек Тейшейра постав перед судом у Бостоні. Йому висунули обвинувачення за так званим Актом про шпигунство у несанкціонованому зберіганні та передачі інформації про національну оборону та несанкціонованому вилученні та зберіганні секретних документів або матеріалів. Запобіжний захід чоловікові обиратимуть наступного тижня.

Як повідомляє видання «Нью-Йорк Таймз», за кожен «злитий» документ йому загрожує до 10 років тюрми.

Американські журналісти повідомляли про різні обсяги витоку. «Ройтерз», до прикладу, проаналізувала близько 50 документів. А редакція «Вашингтон Пост» ознайомилася з майже 300 фото, які містили секретні дані Пентагону. Більшість із них наразі відсутні у вільному доступі.

Зброя, меми та відеоігри

Ілюстрація з зображенням логотипа «Дискорд» © REUTERS / DADO RUVIC

У центрі скандалу про витік секретних документів опинився «Дискорд» — онлайн-платформа, популярна в геймерів. Саме тут були поширені дані Пентагону.

«Дискорд» (англ. Discord) — соціальна платформа для обміну миттєвими повідомленнями. Користувачі можуть спілкуватися за допомогою голосових дзвінків, відеодзвінків, текстових повідомлень, мультимедійних файлів і файлів у приватних чатах або в рамках спільнот, які називаються «серверами». Станом на 2021 рік сервіс має понад 350 мільйонів зареєстрованих користувачів.

Джек Тейшейра був членом невеличкої онлайн-спільноти на просторах соцмережі, яка нараховувала від 20 до 30 користувачів. Це були переважно підлітки та юнаки, які 2020 року на тлі пандемії та обмежувальних заходів об'єдналися в закритому чаті, щоб обговорювати зброю, а також меми та відеоігри на воєнну тематику. Про це йдеться в розслідуванні «Нью-Йорк Таймз».

На цьому сервері рядовий Тейшейра був неофіційним лідером, який хотів надати своїм молодшим друзям ексклюзивні факти про справжню війну. І таким чином справити на них враження.

Один із користувачів серверу розповів в інтерв'ю виданню, що Джека Тейшейру не можна порівнювати з Едвардом Сноуденом чи Челсі Меннінг, чиє обурення несправедливістю спонукало їх порушити закон й оприлюднити державні таємниці. Коли рядовий ділився секретами Пентагону з друзями, він не думав, що фото документів колись покинуть їхній сервер, стануть надбанням громадськості і спричинять паніку міжнародної спільноти.

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Натомість «Вашингтон Пост» записало відео розмови з одним з учасників серверу, де головував Джек. За словами їхнього свідка, підозрюваний почав надсилати фотографії секретних документів наприкінці минулого року. Щотижня він завантажував для інших учасників групи по кілька світлин.

Журналісти «Нью-Йорк Таймз» одними з перших вийшли на онлайн-слід Тейшейри і зв'язали його зі «зливом» документів. Ім'я чоловіка вони назвали за півтори години до його затримання:

Журналісти «Нью-Йорк Таймз» встановили відповідність між фото секретних документів та світлинами Джека Тейшейри © nytimes.com

Журналісти «Нью-Йорк Таймз» встановили відповідність між фото секретних документів та світлинами Джека Тейшейри © nytimes.com

На світлинах, поширених Джеком, були й інші підказки. Видання «Нью-Йорк Пост» вказує, що принаймні на двох фотографіях видно брошуру з інформацією про приціл.

За даними «Нью-Йорк Пост», на першому зображенні видно брошуру про приціл, а другому — суперклей © nypost.com

Ще на одному знімку документ лежить на столі з предметом, схожим на пляшку суперклею.

Паралельно з журналістами спільне розслідування вели Міноборони США, Федеральне бюро розслідувань, Управління спеціальних розслідувань та Військово-повітряні сили. Вони, зокрема, підняли архіви, у яких зафіксовано, хто і коли переглядав секретні дані.

Комп’ютер фіксує чіп ідентифікаційної картки співробітника та логін користувача, який запросив доступ до документа й відправив його на друк, пояснює головний аналітик із правоохоронних органів і розвідки телеканалу «Сі-Ен-Ен» Джон Міллер. Слідчі швидко звузили кількість підозрюваних й останні 48 годин були зосереджені на постаті Джека Тейшейри.

Із правоохоронцями також співпрацює соцмережа «Дискорд». Вона вже заблокувала користувачів, які поширювали секретні дані на платформі.

Секретний допуск Джека

Військовослужбовець розвідувального крила Національної повітряної гвардії Массачусетса Джек Тейшейра © REUTERS

21-річний Джек Тейшейра — військовослужбовець розвідувального крила Національної повітряної гвардії Массачусетса. Він мав підготовку фахівця з кібертранспортних систем.

На кар’єрному вебсайті Військово-повітряних сил США зазначається, що саме ці спеціалісти відповідають за підтримку роботи комунікаційних мереж ВПС. Рядовий Тейшейра служив у 102 розвідувальному підрозділі зі штаб-квартирою на базі національної гвардії Отіс у західній частині Кейп-Коду, що у Східному Массачусетсі.

Вказівник поблизу об’єднаної бази Кейп-Код, Сандвіч, Массачусет, США © AP / Steven Senne

Вакансія, зокрема, вимагає базової військової підготовки та проходження одноразової перевірки попередньої діяльності, яка є обов’язковою перед отриманням допуску до надсекретних даних. Набір спеціалістів відкритий для осіб, яким виповнилося 17 років.

Американська армія покладається на молодь, яка обирає вузькопрофільні професії. Це зазначає Джон Міллер, головний аналітик із правоохоронних органів і розвідки телеканалу «Сі-Ен-Ен»:

Джек Тейшейра працював у 102 розвідпідрозділі Національної повітряної гвардії . Їхня робота дуже чутлива і життєво важлива. Вони керують безпілотними літальними апаратами, які виконують завдання з розвідки та спостереження на підтримку ВПС і бійців на землі в таких місцях, як Ірак, Афганістан, Сирія, а також на підтримку груп спецоперацій, які можуть бути відправлені куди завгодно на секретну місію. Це означає, що підрозділам потрібен доступ до широкого обсягу збору та аналізу розвідданих, оскільки вони можуть діяти на кількох театрах дій проти багатьох загроз. Інша їхня місія — збір кіберрозвідувальних даних. І це ще ширше за масштабом

Міллер наголошує, що хлопці та дівчата, які обирають кар'єру в армії, складають присягу і це, на думку експерта, заслуговує на повагу та довіру. А втім, час від часу дехто з них втрачає віру в систему. Вони обирають піти проти неї, а потім відбувають довгі терміни ув'язнення. Виняток становлять лише ті особи, які виїхали зі США та наразі переховуються у різних країнах світу.

Наскільки високим був допуск рядового Джека — наразі не відомо. Цим питанням займаються слідчі.

Як реагує Пентагон?

Прессекретар Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер виступає перед журналістами, Арлінгтон, штат Вірджинія, США, 13 квітня 2023 р. © Getty Images via AFP / KEVIN DIETSCH

На тлі скандального «зливу» даних, Пентагон розіслав своїм співробітникам нагадування про те, як треба поводитися з таємною інформацією.

Заступниця міністра оборони Кетлін Гікс, зокрема, наголосила, що секрети не можна обговорювати з неуповноваженими особами. Cлужбовців також закликають не завантажувати документи з грифами секретності через неавторизовані сайти. Адже вони можуть бути пов’язані з іноземними ворогами чи містити шкідливі віруси, що може вилитися у кіберзагрозу для інформаційних систем Міноборони.

Прессекретар Міністерства оборони США бригадний генерал ВПС Патрік Райдер заявив, що Пентагон продовжує переглядати низку чинників, пов’язаних із захистом секретних матеріалів:

Йдеться про перевірку та оновлення переліків людей, які мають спецдопуск, оцінку того, як і де поширюються розвідувальні дані, а також низку інших кроків. Проте я б сказав, що важливо розуміти, що у нас є суворі вказівки щодо захисту секретної та конфіденційної інформації

Райдер наголосив, що кожен, хто має допуск до таємниць, підписує угоду про нерозголошення. Отже, дії рядового Тейшейри, за словами представника Міноборони США, є свідомим злочином та порушенням вказівок.

З доступної нині інформації випливає, що підозрюваний не керувався політичними поглядами. Той факт, що 21-річний хлопець зміг роздобути секретні дані та «злити» їх спершу друзям, а потім усьому світу — викликає сором та є надзвичайно незручним для США. Такий коментар дала «Ассошіейтед Прес» Керол Чоксі, старша викладачка кафедри інформації та бібліотекознавства Школи Ладді з інформатики, обчислювальної техніки та інженерії при Університеті Індіани:

Це свідчить про недобросовісну інформаційну безпеку. Витік ще більше збентежує, тому що він залишався на сервері ігрового чату принаймні місяць, перш ніж звідти він потрапив на інші сервери, а потім був опублікований на широкий загал

Чоксі вважає, що прямого впливу на Україну «злив» не матиме. А от для Росії це може бути приводом для хвилювання. Адже опубліковані дані свідчать, як глибоко шпигуни проникли в їхній уряд, армію та розвідку. Тож історія Джека, на думку експертки, може бути частиною операції впливу на Москву.