«Бразилія повернулась!» Лула зміцнює зв'язки з Китаєм

Лула і Сі

Почесна варта, урочистий прийом, багатомільярдні контракти та пошук шляхів припинення російської війни і розмови про новий світовий порядок. Слідом за європейськими лідерами в Китай приїхав президент Бразилії Лула да Сілва. Але він має ще одну мету — повернути свою країну в глобальну міжнародну гру. І з цим, зокрема, пов'язують його бажання спробувати припинити війну.

Реклама Читати продовження

Глобальний гравець

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва намагається відновити імідж Бразилії, як глобального гравця. Зокрема, під час поїздки до Китаю:

— Бразилія повернулася! Минув час, коли Бразилія була відсутня при ухваленні важливих світових рішень. Ми повертаємося на міжнародну арену після незрозумілої відсутності! — сказав президент, натякаючи на чотири роки президентства свого попередника.

Ці слова Лула сказав у Шанхаї — першій зупинці свого китайського турне. Там він взяв участь в інавгурації голови Банку розвитку БРІКС (міждержавне об'єднання Бразилії, Росії Індії, Китаю та Південної Африки, — ред.) Ділми Русеф. Вона — близька соратниця Лули, а також президентка Бразилії у 2011-2016 роках. А установа, яку вона очолила — регіональний аналог Світового Банку та МВФ.

Президент та перша леді Бразилії у Шанхаї. 13 квітня 2023 © AP / Gao Feng

В Шанхаї Лула також розкритикував світові фінансові інституції за домінування там США і заявив, що мета Банку БРІКС — світ, де буде менше бідності й нерівності та більше стабільності.

Лула також відвідав науковий центр китайського телекомунікаційного гіганта «Хуавей», який працює і на бразильському ринку. А потім зустрівся із керівником BYD, найбільшого в КНР автовиробника, який має намір налагодити виробництво в Бразилії.

«В бразильському політикумі та суспільстві панує сильне бажання зміцнювати зв'язки з Китаєм в усіх галузях, — сказав Лула вже в п’ятницю, — під час зустрічі із Сі Цзіньпінем.

«В умовах небачених за все століття змін, Китай та Бразилія повинні бути на правильному боці історії, підтримуючи багатосторонні відносини, спільні цінності людства, а також працюючи над справедливішою системою глобального управління», — сказав під час зустрічі керівник КНР.

«Ні» долару

В Пекіні з бразильською делегацією підписали два десятки угод в галузі торгівлі, інвестицій, космонавтики, боротьби із бідністю, а також цифровізації та високих технологій.

«Ми вражені досягненнями КНР в галузі 5G та інших сферах», — привітав Лула китайські компанії, які готові інвестувати в Бразилію, зокрема, в розвиток цифрових технологій і розвиток «зеленої» промисловості.

Делегації Бразилії та КНР підписали близько 20 контрактів © AP / Ken Ishii

З 2009-го року саме Китай, а не США, головний торговий партнер Бразилії. Третина бразильського експорту йде саме в КНР, а понад 20% товарів та послуг, які імпортує Бразилія, вироблені в Китаї. Торік країни наторгували на понад 150 мільярдів доларів, але незабаром перестануть використовувати американську валюту для розрахунків між собою.

В березні Китай та Бразилія домовилися розраховуватися в національних валютах: обмінювати реал напряму на юань, і навпаки, минаючи конвертацію у долари США. Обслуговувати транскордонні операції будуть два банки: один в Китаї, інший — в Бразилії. Бразильська влада раніше заявила, що це зменшить видатки та полегшить торгівлю та інвестиції.

Чому всі країни повинні бути зв’язані доларом для торгівлі, — запитав Лула у Шанхай, — Хто вирішив, що саме долар має бути світовою валютою? Чому, наприклад, банк БРІКС не може обслуговувати торгівлю між Бразилією та Китаєм або іншими країнами БРІКС в їхніх національних валютах?

Водночас, Лулі все одно доводиться балансувати, адже Сполучені Штати залишаються не лише торговим, а й важливим геополітичним партнером Бразилії. Тоді як відносини між США та КНР дедалі загострюються.

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва © AP / Eraldo Peres

10 лютого Лула зустрівся з Джо Байденом у Вашингтоні. Обидва підтвердили життєво важливий характер американо-бразильських відносин і визнали, що російська агресія проти України — це порушення міжнародного права, закликавши до справедливого миру.

Мирні ініціативи Лули

Тема російської агресії проти України не була головною на зустрічі Сі та Лули. Але вони про це говорили: погодилися, що діалог та переговори — єдиний шлях, повідомило китайське державне інформагентство CCTV:

Лідери закликали інші держави зіграти конструктивну роль в просуванні політичного вирішення української кризи

Бразилія засудила російське вторгнення в Україну і підтримала відповідні резолюції ООН. Водночас ухилилася від санкцій проти Росії та відмовилася постачати Україні зброю. Сам Лула вважає, що його нейтральна позиція дає йому переваги для посередництва в переговорах.

Ще до початку візиту, бразильський президент запропонував Китаю взяти участь у глобальних зусиллях щодо мирних переговорів. А в Пекіні заявив, що Китай — незамінна сила в сучасному світі і відіграє життєво важливу роль у просуванні світового миру та розвитку.

Президент Бразилії Лула да Сільва. 6 січня 2023 © REUTERS / ADRIANO MACHADO

В лютому Лула висловив бажання стати посередником в мирних переговорах між Росією та Україною і запропонував створити «групу миру», до якої мають увійти нейтральні країни. Західні видання писали, що крім самої Бразилії

. це можуть бути Китай, Індія та Індонезія. Цю ідею бразильський президент, за його словами, обговорив із Володимиром Зеленським і збирався запропонувати Сі Цзіньпіну.

«Нам потрібно знайти співрозмовників, які зможуть сидіти з президентом Путіним, щоб вказати йому на помилку, яку він зробив, вторгнувшись на територію України. І ми повинні показати Україні, що вони мають продемонструвати більшу готовність до перемов, щоб ми могли закінчити цю війну», — сказав раніше Лула в інтерв’ю «СіЕнЕн».

На початку квітня радник бразильського президента та ексочільник МЗС Селсо Аморім зустрічався в Москві з Володимиром Путіним. Як пояснили в зовнішньополітичному відомстві Бразилії, він поїхав туди «послухати і сказати, що прийшов час для переговорів».Свою мирну ініціативу Лула раніше обговорював з президентами США, Франції, а також з канцлером ФРН.

Водночас перед візитом в Китай Лула заявив, що для досягнення миру Україні треба поступитися Кримом: «Зеленський теж не може хотіти всього. Світ потребує спокою. Ми повинні знайти рішення». А торік у травні Лула говорив, що до російської агресії, зокрема, призвело бажання України стати членом НАТО і частково вина лежить на США та ЄС.

Президент Бразилії та президент РФ на зустрічі в Москві. 14 травня 2010 © AP / Alexei Druzhinin

«Зе Нью Йорк Таймс» нагадує, що Бразилія значною мірою залежить від Росії в галузі сільського господарства. Чверть добрив, які латиноамериканська країна закуповує за кордоном — російські.

Бразилія не хоче сваритися з Росією пояснювала в коментарі RFI експертка «Української призми» Наталія Шевченко.

►Читайте також: Лула знову очолить Бразилію на тлі розколу в суспільстві

Водночас і війна в Європі їй не вигідна, бо постраждають компанії які торгують із ЄС. Схилятися на бік Росії Бразилія також не хоче, щоб не псувати відносини зі Сполученими Штатами.

Черга до Сі

Лула — шостий світовий лідер, який відвідав Китай за неповні три тижні.

Наприкінці березня до Сі Цзіньпіна приїжджав прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

►Читайте також: Китай має зробити наступний крок, але поки не знає, який саме

На початку квітня в Китаї побували президент Франції Еммануель Макрон та президентка Єврокомісії Усрула фон дер Ляєн. Перед візитом вони, особливо фон дер Ляєн, зробили кілька суворих заяв про наслідки для Китаю, якщо він зважиться на військову підтримку РФ. «Відносини між КНР та ЄС залежатимуть від того, як китайці продовжать взаємодіяти із путінською Росією», — попереджала президентка Єврокомісії.

►Читайте також: Візит Макрона та фон дер Ляєн до Китаю: дійові особи та їхні ролі

Сі Цзіньпін на з'їзді Компартії Китаю. 13 березня 2023 © AP / Andy Wong

Сі встиг також прийняти прем’єр-міністр Сингапуру Лі Сянь Луна, на зустрічі із яким сказав, що Азія повинна протистояти залякуванню або розриву ланцюгів поставок. Була ще зустріч із главою Малазійського уряду, під час якої глава КНР підняв тему менталітету Холодної війни та блокової конфронтації.

Пекін не засудив російську агресію, допомагає Росії економічно та дипломатично і навіть розглядає можливість постачати туди зброю. Але все це поки не закрило китайські двері для світових лідерів. Їхнє бажання «почути голос Китаю» подобається Сі Цзіньпіну, який прагне вивести КНР у лідери двополярного світу. До того ж для нього це чудова можливість транслювати свої погляди на світоустрій та критику в бік США.