Бразилія та Україна: як у Латинській Америці ставляться до війни

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Росія, забирайся з України. Лавров, забирайся з Бразилії. Протест проти візиту російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова у Бразилію. 17 квітня 2023

Відмова Бразилії продавати Україні зброю, пропозиція бразильського президента віддати Крим Росії та візит російського міністра Лаврова до Бразилії наштовхують на думку, що РФ у Латинській Америці має відданого союзника. Чи так це насправді — RFI-Україна розпитує експертів-міжнародників.

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На початку квітня президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував, щоб Україна віддала Росії Крим для «спокою у світі». Пізніше він виступив із пропозицією створити аналог G20, щоб завершити війну в Україні, та навіть наголосив, що може виступити посередником.

У МЗС України у відповідь запропонували президентові Бразилії приїхати до країни, щоб краще зрозуміти справжні причини, сутність та наслідки російської агресії для глобальної безпеки.

На думку політолога Миколи Давидюка, такі заяви бразильського президента демонструють, що він поза контекстом російсько-української війни:

— Лула насправді дуже глибоко займався внутрішньою політикою та передвиборчою кампанією останнім часом. Він явно не в темі, що відбувається в Україні. І тут дуже доречне запрошення українського МЗС приїхати в Україну і побачити все на власні очі.

Загалом на ставлення країн Латинської Америки дуже впливає російська пропаганда, яка безперешкодно транслюється на континенті, каже Микола Давидюк:

— Дуже часто ставлення Латинської Америки до війни в Україні зчитується через призму впливу російської пропаганди, якщо ми говоримо про широкі маси. І спроб політично-корупційного впливу, якщо ми говоримо про політиків, або дипломатів. Паралельно ми бачимо спроби впливу через антиамериканські настрої в регіоні. Усі ці три фактори визначають формування думки Латинської Америки щодо російської агресії в Україні.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступає зі спільною заявою з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою в палаці Ітамараті, Бразилія, 17 квітня 2023 р. AP - Eraldo Peres

Україні, на думку політолога Миколи Давидюка, варто активніше просувати свою позицію в країнах Латинської Америки:

— По-перше, занадто мало візитів латиноамериканських президентів в Україну. По-друге, Україна ще не відкрила всі свої посольства в Латинській Америці. Вона повинна залучати своїх топових дипломатів і депутатів, які б могли виступати там амбасадорами. І по-третє, Зеленському потрібно у своїх виступах більше звертати увагу, що Україна деколонізується. Це власне те, що робили багато латиноамериканських країн свого часу. Це не боротьба Заходу і Сходу чи будь-що інше. Це деколонізація України, на яку вона чекала більш ніж чотириста років.

Відмови Бразилії продати Україні зброю експерт називає «уявною нейтральністю» та «пасивною підтримкою Росії»:

— Наслідки цього для України — ніякі. Але підтримка Росії накличе на Бразилію санкції, спотворить її імідж як профашистської держави й призведе до економічних втрат. Росія просто отримає символічну вигоду на внутрішньому телебаченні, а Бразилія осоромиться на весь світ. Не можна переоцінювати вплив Бразилії на світову економіку та війну в Україні. Де Бразилія, а де Україна?

До того ж, наголошує експерт, відкрита підтримка Росії означатиме крах для самої Бразилії:

— Їй є що втрачати: світова торгівля, відносини зі Штатами, відносини з ЄС. Там великий пакет. Бразилія завжди вибудовувала непрофашистську і недиктаторську політику. Вона завжди вибудовувала нормальну політику рукопотисної країни, яка торгує з усім світом. Але якщо вони підуть на короткому повідку, то це буде дуже коротка історія для самої Бразилії.

Президент Бразилії © AP / Eraldo Peres

Бразилія відмовляється публічно засуджувати війну Росії в Україні через економічні чинники, вважає інтерн Програми дослідження Латинської Америки та Карибського басейну Ради зовнішньої політики «Українська Призма» Анастасія Косенко:

— Росія — провідний постачальник добрив на бразильський ринок. Бразильський агроринок залежний від добрив. І ми знаємо, що Бразилія не приєдналася до санкцій. З Китаєм в них також дуже добре зав’язана співпраця. Китай є найбільшим експортним ринком Бразилії вже багато років. Це все впливає.

Анастасія Косенко підкреслює, що Бразилія свідомо не стане на жоден бік у війні Росії проти України:

— Лула намагається позиціонувати себе позаблоковим президентом. Він проводить дуже тонку політику. З одного боку, посилює співпрацю з КНР, з іншого, — не відштовхує Сполучені Штати та хоче підтримувати співпрацю з ними. Якби Бразилія погодилася постачати зброю Україні, це би було індикатором того, що країна прийняла чиюсь сторону. Це б означало, що Бразилія приймає бік України, а ще більше — бік Заходу, що явно не вписується в зовнішньополітичну концепцію Лули. Але якщо Лула хоче перетворити Бразилію на глобального гравця, він не може взагалі не говорити про війну, яка стоїть на порядку денному. І така позиція посередництва є досить зручною. Бразилія активно долучається, формує імідж країни, яка прагне докласти зусиль до завершення цієї війни. З іншого боку, він не каже, на чиїй стороні. Досить зручний варіант.