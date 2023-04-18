Початок кінця російського панування: як G7 витісняє РФ із ринку ядерної енергетики

АНТИРОСІЙСЬКА КОАЛІЦІЯ

П’ять країн «Великої сімки» оголосили про створення альянсу, щоб витіснити Росію з міжнародного ринку ядерної енергетики. Домовились про це під час Форуму з ядерної енергетики на берегах саміту G7 у Японії. До альянсу доєдналися США, Велика Британія, Канада, Японія та Франція.

Реклама Читати продовження

Договір між країнами буде використаний як підґрунтя для того, щоби повністю витіснити Путіна з ринку ядерного палива і зробити це якнайшвидше. Це дозволить відрізати президента РФ від ще одного джерела фінансування його варварського нападу на Україну, йдеться на сайті британського уряду.

Міністр закордонних справ країн G7 позують для групового фото в Японії, 17 квітня 2023 року. © REUTERS / KIM KYUNG-HOON

За словами голови британського енергетичного відомства Гранта Шеппса, дешевші та безпечніші відновлювані джерела енергії мають стати важливою частиною енергетичної незалежності Британії.

«Об’єднання зусиль із іншими країнами має показати Путіну, що Росії більше не раді, а також зміцнити глобальну енергетичну безпеку завдяки надійним міжнародним постачанням ядерного палива з надійних джерел», — заявив Шеппс на зустрічі міністрів G7.

Питання запровадження санкцій проти російської атомної енергетики також зрушило з місця. Як повідомляє Ройтерз, федеральне міністерство економіки Німеччини в понеділок звернулось до Європейської комісії з пропозицією запровадити обмеження проти цивільного атомного сектору Росії в межах наступного пакета санкцій.

Тиск на атомний сектор РФ розпочався

Як зазначає радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль, незважаючи на відкритий ядерний тероризм РФ на Чорнобильській та Запорізькій атомних станціях та постійні заклики української влади, жодна країна до цього року не запроваджувала санкцій проти російської атомної енергетики.

► Читайте також: На ядерному ланцюгу: чому ЄС оминає санкціями «Росатом»

«Що змінилось? Я думаю, що країни G7 ухвалили для себе рішення, що будуть протистояти російському впливу в тривалій перспективі. Якщо санкції проти нафтової галузі можна було впровадити за рік, то горизонт планування та витіснення Росії в атомній сфері — роки й роки», — вважає Лана Зеркаль.

На її думку, це рішення «множить на нуль 20 років зусиль Путіна», який нарощував присутність «Росатому» в постачанні збагаченого урану, у будівництві та обслуговуванні реакторів.

«Російські поставки забезпечують 20% необхідного збагаченого урану в США, Швеція отримує 57%, Південна Корея — 31%. Так само багато росіяни будують реактори по всьому світу: у Болгарії, Чехії, Угорщині, Словаччині. 13 реакторів у процесі будівництва — від Угорщини до Бангладешу, від Індії до Туреччини. Вони роками пропонували знижки та власне фінансування будівництва, бо отримували контроль: обслуговувати їх реактори може тільки "Росатом" — у нього є і фахівці, і запасні частини», — каже радниця міністра енергетики.

«Росатом» отримав ліцензію на будівництво АЕС «Пакш-2» в Угорщині © Paks2.hu

Унаслідок такого «захоплення» атомного ринку, за підсумками 2022 року, російська корпорація «Росатом» збільшила дохід на 20%.

Але поступово країни доходять до того, що зменшують російський вплив в атомній енергетиці та готові тиснути на один із найважливіших секторів економіки РФ, каже експертка з ядерної безпеки Ольга Кошарна:

— Початок тиску відбувся 24 лютого 2023 року, коли Велика Британія застосувала санкції проти 17 осіб із керівництва «Росатому» та двох підприємств цієї корпорації. У той же день США також застосували санкції проти одного підприємства «Росатому» та однієї особи з керівництва. А 17 березня США написало листа керівникові «Росатому», через ймовірне заволодіння американськими технологіями на окупованій ЗАЕС, через що їм загрожує кримінальна відповідальність. А 12 квітня США застосували санкції проти ще чотирьох ключових підприємств «Росатому».

Російський військовий на території Запорізької АЕС, травень 2022 © AP

А відтепер ще і ядерний альянс країн G7, який точно буде вставляти палиці в колеса російського атомного сектору. І це — початок кінця російського атомного впливу, принаймні, для цивілізованого світу, вважає Ольга Кошарна:

— Західні країни весь минулий рік готувалися до застосування санкцій проти «Росатому». Але на рівні ЄС через особливу позицію Угорщини важко буде застосувати пакетні санкції, тому кожна країна має застосовувати санкції індивідуально.

Треба ще зважати на те, що Росія намагається переорієнтувати свій енергетичний ринок на країни Африки та Азії. І тут мають долучитися США, Канада, Франція та дипломатичним шляхом вплинути на ці країни, щоб забрати можливість у росіян розширювати свій атомний вплив.

Україна могла б посісти місце Росії

За словами Лани Зеркаль, витіснити Москву з атомного ринку швидко не вийде, але якщо полювання почалося — втриматися на ринку росіяни, зрештою, не зможуть:

— У нас є спеціалісти, які можуть замінити російських. Є унікальний досвід переходу з російського палива на американське. Є досвід побудови сховищ відпрацьованого палива. Є навіть уранове родовище, хоч ним особливо ніхто не займався останнім часом. Саме час перетворити всі голосні заяви проти «Росатому» в дуже конкретні кроки, які в перспективі принесуть дуже конкретну користь.

Експертка Ольга Кошарна ставить під сумнів такі амбітні плани. За її словами, Україна навіть за концентратом урану не може замінити РФ, а це єдине, що ми виготовляємо в ланцюжку перероблення урану в ядерне паливо:

— Стадії конверсії в нас немає, для стадії ізотопного збагачення використовується технологія подвійного призначення, яка знаходиться під суворим контролем. Нею володіють усього чотири країни у світі, плюс Іран. Україна виготовляє лише концентрат урану, але в нас фактично до банкрутства доведене єдине в Європі урановидобувне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» © ua-energy.org

Наразі основним постачальником уранового концентрату є Казахстан: завдяки сучасному методу видобування — підземному вилуговування — він дешевший за український.

«Тому навряд чи в середньостроковій перспективі ми зможемо стати конкурентними на світовому ринку ядерного палива», — вважає Ольга Кошарна.