Це не збіг. Що відбувається зараз між Вірменією та Азербайджаном?

Азербайджан та Вірменія

Одразу чотири інциденти, здатні ускладнити відносини між Азербайджаном та Вірменією, сталися минулого тижня. Що прикметно, це загострення відбулось на тлі певного прогресу в переговорах між Баку та Єреваном. А втім, вистачає і невдоволених цими перемовами

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Чотири інциденти

Перший стався 11 квітня: стрілянина між вірменськими та азербайджанськими військовими в районі села Тех. Загинуло троє азербайджанців і четверо вірмен. Єреван та Баку обмінялись взаємними звинуваченнями в ескалації.

Наступного дня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що готовий відвести війська від лінії зіткнення, якщо на такий крок піде Азербайджан. На його думку, якби вірменські чиновники виконували його накази, зіткнення можна було уникнути. А незабаром з посади звільнили командувача прикордонних військ Вірменії.

Зіткнення ЗС Вірменії та Азербайджану сталися в районі вірменських населених пунктів Сотк та Тех © RFI

Другий інцидент відбувся 13 квітня також на кордоні: вірменські правоохоронці затримали двох азербайджанських військових. Єреван звинуватив їх в незаконному перетині кордону й контрабанді зброї та боєприпасів. У Баку кажуть, що військові заблукали через туман і випадково перетнули кордон, який там здебільшого ніяк не позначений.

Незабаром у мережі з’явилося відео знущань із одного з полонених, пишуть азербайджанські ЗМІ з посиланням на місцеве МЗС. Азербайджан заявив, що це порушення Женевських конвенцій та закликав міжнародні організації вжити заходів, а Вірменію — звільнити азербайджанців.

Наступного дня після цього на відкритті Чемпіонату Європи з важкої атлетики в Єревані підпалили азербайджанский прапор. Це зробив чоловік, який вибіг із трибун під час представлення країн-учасниць. За даними ЗМІ, це місцевий дизайнер Арам Ніколян. Після кількох годин в поліційному відділку підпалювача відпустили без порушення кримінальної справи. Азербайджанська влада засудила інцидент, а збірна країни залишила змагання в Єревані на знак протесту. У Баку також наголосили, що Ніколян мав офіційну акредитацію на захід, а організатори турніру не вжили заходів, щоб попередити інцидент.

Breaking: At the European Weightlifting Championship's opening ceremony in #Yerevan, an individual possessing a VIP pass, seated alongside Armenian authorities, leapt onto the stage, set the Azerbaijani flag 🇦🇿 ablaze, and removed it from the venue. #Azerbaijan #Armenia pic.twitter.com/ORyDYlMHWO — The Azeri Times (@AzeriTimes) April 14, 2023

І нарешті ввечері 16 квітня знову на кордоні сталася стрілянина в районі села Сотк. Міноборони Вірменії заявило, що вогонь відкрили азербайджанські військові. У Баку наступного дня це заперечили. У понеділок ситуація в районі знову була відносно стабільною, інформації про постраждалих не надходило.

Чому саме зараз?

Усе це не збіг, вважає заступник директора Центру близькосхідних досліджень та науковий співробітник Інституту сходознавства Сергій Данилов. Інциденти пов'язані, зокрема, з тим, що азербайджанці виходять до кордонів із Вірменією, які ніяк не позначені ані на мапах, ані на місцевості. У результаті, каже Сергій Данилов, азербайджанські військові опиняються впритул до вірменських. Офіцери з обох сторін намагалися заспокоїти ситуацію і не допустити зіткнення, додає експерт, але емоції та неорганізованість взяли гору.

Але це й свідчення серйознішої проблеми, що продемонстрував інцидент зі спаленням азербайджанського прапора, продовжує Сергій Данилов. Або вірменські служби безпеки та оборони демонструють непрофесійність, або Пашинян втрачає над ними контроль. А у Вірменії є сили, які не хотіли би примирення Баку та Єревана.

Торік весною опозиція Вірменії влаштувала протести проти поступок Азербайджану. Акції організували партії колишніх очільників країни Роберта Кочаряна та Сержа Саргсяна. За їхнього президентства Єреван провадив проросійську політику. Вірменський громадський діяч та член опозиційного руху «Націонал-демократичне поле» Ваге Гаспарян вважає, що значна частина вірменів зараз не підтримують поступок, на які готовий Пашинян.

Державний секретар США Ентоні Блінкен ініціював зустріч представників Вірменії та Азербайджану на Мюнхенській конференції з безпеки 2023 AP - Petr David Josek

16 лютого прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що він і його уряд налаштовані підписати мирну угоду з Азербайджаном в максимально короткі терміни. Примирити Вірменію та Азербайджан намагаються також США. 18 лютого держсекретар Ентоні Блінкен ініціював зустріч представників обох країн в рамах Мюнхенської безпекової конференції. А 16 квітня міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов взяв участь у нараді з представниками Держдепу у Вашингтоні. 17 квітня вірменський уряд оприлюднив деякі подробиці переговорів із Баку, які цитує видання «Арменпресс». У звіті йдеться, що торік лідери Азербайджану та Вірменії провели три зустрічі за посередництва президента Євроради Шарля Мішеля, дві зустрічі, до яких долучився ще й президент Франції Еммануель Макрон, і ще одну зустріч за посередництва Росії. Це на додачу до численних зустрічей на рівні міністрів закордонних справ і робочих груп двох країн. Азербайджан та Вірменія провели вже три раунди роботи над текстом мирної угоди. Країни по черзі вносять у документ свої пропозиції і передають на узгодження іншій стороні. У лютому глава вірменського МЗС Арарат Мирзоян вказав на зближення позицій двох держав. У звіті вірменського уряду від 17 квітня також сказано, що Єреван готовий відділити підписання мирної угоди від врегулювання «карабаської проблеми».

Росія та ОДКБ: ілюзія допомоги

ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку, — ред.) готова відправити своїх спостерігачів до Вірменії, якщо на це буде згода Єревану. Так 10 квітня сказав посол Росії у Вірменії Сергій Коприкін кореспонденту Радіо Азатутюн. Хоча раніше заснована росіянами Організація договору про колективну безпеку ухилилася від допомоги союзнику. Під час другої карабаської війни (27 вересня —10 листопада 2020 року, — ред.) в ОДКБ сказали, що не мають відповідних повноважень, адже бойові дії точаться в Нагірному Карабасі, який де-юре не є частиною Вірменії.

Глави держав СНД на саміті в Санкт-Петербурзі (2022 р.). Більшість з них входять в ОДКБ. AP - Konstantin Zavrazhin

Минулої осені Єреван знову попросив Росію про допомогу. Спершу у вересні, а потім ще в листопаді, коли бої спалахнули вже в районі міжнародно визнаної території Вірменії. В ескалації Єреван та Баку знову звинуватили одне одного. Після цього, в лютому 2023-го, в регіон направили цивільну місію Євросоюзу EUMA, але не ОДКБ.

Заяви посла Коприкіна про російську допомогу Єревану деякі оглядачі розцінили як спробу затягнути мирні переговори між Вірменією та Азербайджаном. Москві потрібно, щоб країни перебували в стані постійної напруги, вважає Сергій Данилов. Така контрольована нестабільність дозволить росіянам залишати так званий «миротворчий контингент» в Нагірному Карабасі й контролювати Єреван. Водночас, це зв'язує руки й Азербайджану.

ОДКБ — це спроба Росії створити альтернативу НАТО на пострадянському просторі. Крім самої РФ, в об’єднання входять ще Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикістан і, власне, Вірменія. За задумом, ОДКБ має спільно допомагати кожному своєму учасникові в разі нападу. Але на практиці збройні сили організації використовувалися лише раз. У січні 2022 їх перекинули до Казахстану: формально, щоб приборкати масштабні протести, які охопили країну. Але й тоді до залучення російських військових не дійшло.

У січні цього року Вірменія відмовилася проводити навчання ОДКБ на своїй території. У ситуації, що склалася, це не доцільно, сказав прем’єр-міністр Нікол Пашинян. Упродовж минулого він зробив кілька критичних заяв на адресу організації, хоча брав участь у спільних зустрічах та інших заходах.

Вірменія відмовилася проводити навчання ОДКБ на своїй території. На фото - прем'єр-міністр Нікол Пашинян AP - Tigran Mehrabyan

Голоси про те, що ОДКБ — безмістовна організація, звучать на вищому рівні у Вірменії, зауважує Сергій Данилов. І попри те, що проросійські сили це заперечують, у країні склався суспільний консенсус: Росія нас зрадила або неспроможна жодним чином допомогти. З цією тезою згоден і вірменський опозиційний політик Ваге Гаспарян. З його слів, ставлення вірменського суспільства до ОДКБ різко погіршилось 2020-го на тлі вірмено-азербайджанської війни:

— Тоді ми не отримали підтримки не лише від Росії, але й від ОДКБ. Росія нас зрадила і зв'язала наші руки.

Що змінила російська агресія проти України?

Повномасштабні бойові дії між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабасі тривали з 27 вересня до 9 листопада 2020 року. За офіційними даними, загинули майже сім тисяч людей, війна завершилась перемогою Азербайджану, який підтримала Туреччина. Урешті сторони підписали мирну угоду за посередництва Росії. Баку отримав контроль над сімома районами, раніше зайнятими Вірменією, а також частину земель на заході Нагірного Карабаху та стратегічно важливе місто Шуша. За мирною угодою, у регіоні розмістили військовий контингент РФ.

Згідно з угодою між Азербайджаном та Вірменією від 2020 року, до Нагірного Карабаху ввійшли російські військові AP - Dmitry Lovetsky

Азербайджан зберігає військову перевагу, яка дозволила йому перемогти у війні 2020-го. Шансів виграти саме збройне протистояння у Вірменії зараз немає, вважає Сергій Данилов. А ще азербайджанська влада вкладає мільярди доларів у відновлення відвойованих регіонів.

Єреван звинувачує Баку в повільному розширенні свого контролю над новими землями за рахунок точкових силових операцій. Причому вже на території Вірменії, а не Нагірного Карабаху.

Через російську війну проти України Азербайджан нині почувається більш впевнено, ніж раніше, каже заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. І пригадує, як один із депутатів азербайджанського парламенту торік сказав:

Над Азербайджаном нависла дуже потужна бригада морської піхоти (Росії, — ред) в Дербенті (російське місто біля кордону з Азербайджаном, — ред). А тепер вона зникла під Харковом.

Азербайджан веде складну політику, резюмує Сергій Данилов, використовуючи Росію, але не вступаючи з нею в конфлікт.

Туреччина — головний союзник Азербайджану. На фото — відповідно президенти країн Реджеп Ердоган (ліворуч) та Ільхам Алієв (праворуч) AP

У Вірменії спершу були настрої на підтримку Росії, зауважує Сергій Данилов. Проросійські сили країни влаштовували численні маніфестації, участь у яких брали не лише пов'язані з РФ бізнесмени, але й пересічні громадяни. Але тепер ці люди відчувають фрустрацію, проросійські акції зійшли нанівець, натомість дедалі більше заходів проходять із українськими та американськими прапорами.

Ця війна позначилася на зовнішньополітичних уявленнях вірменських громадян, підсумовує Сергій Данилов. І, з одного боку, це шанс для Пашиняна. Але з іншого, — загроза, бо нині руйнується світ, у якому Вірменія жила, відколи здобула незалежність після розпаду СРСР. А це завжди виклик і ймовірність утрат.