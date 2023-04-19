Хто головні конкуренти?

Другий термін для Байдена: чому Президент США досі не оголосив про намір балотуватися, та хто його основні конкуренти у битві за головну посаду країни

Передвиборча кампанія Дональда Трампа розпочалася ще торік в середині листопада. А втім, чинний Президент США Джо Байден не квапиться офіційно оголошувати про свою участь у виборах 2024 року. Чи буде 80-річний американський лідер змагатися за президентське крісло знову, чи залишиться Камала Гарріс у його команді, та хто їхні головні конкуренти — читайте у статті RFI-Україна.

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Мій план — балотуватися знову

Президент США Джо Байден аплодує, спостерігаючи за виступом, під час прийому з нагоди святкування Навруза у Білому домі, Вашингтон, США, 20 березня 2023 р. © Getty Images via AFP / ALEX WONG

За закритими дверима Овального кабінету тривають дискусії щодо того, коли та як повідомити про намір чинного глави держави взяти участь у виборах 2024 року, йдеться в матеріалі «Нью-Йорк Таймз». Це буде 60-те волевиявлення в історії країни, яке визначить, хто стане 47-м Президентом Сполучених Штатів Америки.

Минулої п’ятниці, завершивши візиту до Ірландії, Джо Байден повідомив журналістам, що його кампанія стартує доволі скоро. «Мій план — балотуватися знову», — підтвердив Президент.

Не лише США, а й увесь світ очікує на офіційне оголошення Байдена про участь у президентських виборах, які відбудуться у листопаді наступного року. Спершу чекали, що він проінформує громадськість про своє рішення після зимових свят. Потім, що це станеться під час звернення у першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нині журналісти ставлять на квітень. По-перше, саме цього місяця 2020-го року Байден оголосив про участь у минулих виборах. По-друге, це початок нового фінансового кварталу, що є сприятливим часом для залучення пожертв на кампанію.

Офіційне оголошення та подання документів до Федеральної виборчої комісії дозволить прихильникам чинного лідера робити внески до його передвиборчого комітету, а також запровадити ретельний контроль за його діяльністю як Президента. За законом, він буде зобов'язаний відшкодувати транспортні та інші витрати, пов’язані з його кампанією.

Президент Барак Обама сидить поруч із віцепрезидентом Джо Байденом, колишнім президентом Біллом Клінтоном і лідером більшості в Сенаті Гаррі Рейдом на похороні покійного сенатора Деніела Іноуї, Гаваї, США, 21 грудня 2012 р. © AP / Charles Dharapak

За інформацією «Нью-Йорк таймз», уже 25 квітня штаб Байдена може оприлюднити стримане відеооголошення про намір балотуватися. У цьому він дещо відстає від колишніх президентів-демократів: Барак Обама оголосив, що балотуватиметься на другий термін 4 квітня 2011-го, а оголошення про переобрання Білла Клінтона відбулося 14 квітня 1995 року.

Джо Байден донині не визначився, хто стане керівником його передвиборчої кампанії, а також де розташовуватиметься штаб-квартира: у Філадельфії, штат Пенсільванія, чи Вілмінгтоні, у його рідному штаті Делавер.

Перспективи Байдена

Джо Байден складає присягу як 46-й президент Сполучених Штатів, Вашингтон, США, 20 січня 2021 © AP / Andrew Harnik

У січні 2021 року Джо Байден розпочав свою першу каденцію з обіцянок покласти край пандемії коронавірусу, дати поштовх економіці, створити більше робочих місць для американців, об'єднати націю та посилити вплив Сполучених Штатів на міжнародній арені.

За 46-го президента рівень безробіття у США знизився на 3,5%. А втім, похизуватися досягненнями в економічній царині не вдалося. Як пише «Ассошіейтед Прес», на це вказують повільне постковідне відновлення та висока інфляція. Негативно впливає і політична поляризація суспільства, яку республіканці використовують, щоб транслювати меседжі, на кшталт «економіка занепадає через президента демократа».

А втім, старший науковий співробітник Інституту Гувера Рассел Берман у своїй оцінці досягнень Байдена для видання «Атлантик» висловив думку, що саме лише «підписання трьох величезних законопроєктів: пакету допомоги на боротьбу з наслідками ковіду на 1,9 трильйона доларів США, двопартійного закону про інфраструктуру на майже один трильйон доларів для законопроєкту про витрати на клімат і охорону здоров’я — зробили перші два роки президентства Байдена одними з найпродуктивніших за останні пів століття». Вивчивши обіцянки та реальні досягнення 46-го Президента, можна говорити про те, що за половину каденції йому вдалося реалізувати половину своїх обіцянок.

За словами американського політолога, директора міжнародної некомерційної організації «Євразійська демократична ініціатива» (Нью-Йорк) Пітера Залмаєва, Байден зробив те, про що Трамп лише говорив під час своєї каденції:

Байден тишком-нишком усе зробив, але йому і саме демократам закидають те, що вони не вміють рекламувати те, що вони роблять. Трамп рекламував навіть те, що він не робив. І рекламував це гарно. А демократи роблять набагато більше, ніж вони про це говорять

Як розповідає Залмаєв, Трамп піарився на інфраструктурному законі, але далі розмови справа не пішла. Підготувати та ухвалити його вдалося саме за президентства Байдена:

Він зміг вибити у Конгресу рекордну суму заради відновлення інфраструктури. Дональд Трамп говорив про це весь свій термін, що він буде інфраструктурний царем, тим, хто відбудував Америку, відновив її аеропорти... Розумієте, якщо ви прилітаєте з токійського аеропорту до Міжнародного летовища імені Джона Ф. Кеннеді у Нью-Йорку, то у вас буде відчуття, ніби ви прибули в країну Глобального Півдня, третього світу. Зрозумійте, це Америка, без перебільшення

У зовнішньої політиці важливою залишається підтримка Сполученими Штатами демократії. Серед пріоритетів Вашингтона — Київ. Щоразу Байден та представники його адміністрації посилають чіткі та сильні сигнали українцям про безстрокову всесторонню допомогу.

У коментарі українській редакції RFI Пітер Залмаєв звертає увагу також на консолідацію сил світової спільноти довкола України:

Зокрема, Рамштайн — коаліція на підтримку України й зміцнення НАТО зараз. Це теж надбання Джозефа Байдена. Але, знову ж таки, іронія долі така, що опозиція використовує саме ці надбання проти Джо Байдена. Особливо, якщо затягнеться війна і росіяни зможуть захопити ще більше територій і якщо не буде мати успіху український контрнаступ, то ми можемо бути впевнені, що республіканці використовуватимуть це проти Байдена. Тому наш аргумент, української сторони, завжди полягає в тому, що Байден не може собі дозволити, аби Україна впала, і не може дозволити собі «втечі», як це сталося з Афганістаном

А втім, саме під час головуванння Байдена США переживають один із найгірших інцидентів цього століття, пов'язаних із витоком секретних даних. Інформація, яка потрапила у відкритий доступ через дії 21-річного рядового Військово-повітряних сил Джека Тейшейри, стосується як ворогів, так і союзників Білого дому. Партнери розлючені тим, що Пентагон не зміг вберегти чутливу інформацію, яка до того ж продемонструвала світові, як сильно розповзлася мережа американських шпигунів світом. Під пильним наглядом розвідки, зокрема, перебував і Президент України Володимир Зеленський.

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Протягом 2022 року рейтинги чинного глави держави похитнулися. Лунали спекуляції, що Байден не балотуватиметься на другий термін. Окрім його популярності, громадськість турбує і вік Президента. Після складання присяги Джо Байдену було 78 років — він став найстаршим політиком, що обійняв найвищу посаду у США. Наприкінці першої каденції президентові буде 82. Якщо ж він виграє вибори 2024-го, то Овальний кабінет він покине у віці 86 років.

Раніше Байден заявляв, що його здоров’я буде ключовим фактором в остаточному рішенні балотуватися на другий термін. Своїм радникам він казав, що почувається здоровим і бадьорим, незважаючи на вік. Це підтверджують і останні медогляди Президента.

Як пише «Нью-Йорк Таймс», справжніх перепон для Байдена висунути свою кандидатуру на виборах 2024 року не існує. Республіканська партія переживає внутрішню кризу, адже їхній фаворит, 45-й Президент США Дональд Трамп, став першим в історії колишнім лідером, якому висунули кримінальні обвинувачення. Як йдеться у публікації, серед демократів хоч і багато охочих стати Президентом, та наразі їх важко назвати реальними конкурентами.

Кандидати серед демократів

Віцепрезидентка США Камала Гарріс на площі Чорної зірки в Аккрі, Гана, 28 березня 2023 р. © REUTERS / POOL

Ще на початку 2022 року Джо Байден оголосив, що якщо і балотуватиметься на другий термін, то в парі з чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Відтоді 58-річна політикиня не повідомляла про наміри стати конкуренткою чинному лідерові в битві за президентське крісло.

Гарріс у минулому обіймала посаду генпрокурора Каліфорнії та молодшого сенатора від цього ж штату. В історії США вона стала першою жінкою та першою американкою африкано-азійського походження, яка обійняла посаду віцепрезидента.

За даними «Бі-Бі-Сі», у листопаді 2021 року Камала Гарріс виконувала обов’язки президента протягом 85 хвилин. У цей час Джо Байден був на прийомі у лікаря і проходив одну з медпроцедур.

За словами американського політолога Пітера Залмаєва, віцепрезидент мав би бути найочевиднішим претендентом на президентську посаду, а втім, очікувань Гарріс не виправдала:

Майже завжди віцепрезидент намагається замінити свого начальника і стати наступним президентом, але про Камалу Гарріс нічого взагалі не можу сказати, і ніхто не може сказати. Про неї увесь цей час нічого не було чутно. Вона стала великим розчаруванням для її прихильників, і тому в неї просто немає шансів на виборах

Наразі офіційно про намір балотуватися у 2024 році від Демократичної партії повідомили лише двоє кандидатів.

Адвокат Роберт Ф. Кеннеді молодший виступає біля будівлі суду округу Олбані, Нью-Йорк, США, 14 серпня 2019 р. © AP / Hans Pennink

Зокрема, документи про участь у передвиборчих перегонах вже подав Роберт Френсіс Кеннеді-молодший. Він племінник убитого в 60-ті Президента США Джона Фіцджеральда Кеннеді і син сенатора Роберта Френсіса Кеннеді, який також помер внаслідок кульового поранення.

Роберт відомий як грізний антивакцинатор, а також талановитий адвокат, який займався питаннями довкілля. Він, зокрема, виступав за доступ до чистої води і домігся очищення річки Гудзон у Нью-Йорку.

Роберт стане 12 членом клану Кеннеді, який балотується на політичну посаду. Його кампанія розпочнеться наприкінці квітня.

Маріанна Вільямсон виступає перед прихильниками під час оголошення своєї президентської кампанії, Вашингтон, США, 4 березня 2023 р. © AP / Jose Luis Magana

Минулого місяця про намір стати наступним Президентом США оголосила Маріанна Вільямсон. 70-річну письменницю, антивоєнну активістку та засновницю проєкту «Продовольчий янгол» називають «відвертим голосом прогресивного лівого крила Демократичної партії».

Політикою Маріанна зацікавилася ще 2020 року. Під час праймеріз вона казала, що перемогти Дональда Трампа можна, лише «використавши любов у політичних цілях». Свою кампанію Вільямсон завершила до голосування і до того, як хтось зміг зрозуміти, що вона мала на увазі під час свого виступу.

Нова президентська кампанія політикині обертається довкола загальнодержавної системи охорони здоров'я, безплатному догляді за малими дітьми. А ще вона обіцяє репарації американцям африканського походження. За повідомленням «Бі-Бі-Сі», Вільямсон планує виплатити один трильйон доларів США за чорні сторінки в американській історії, пов'язані із рабством.

Джо Екзотик у зоопарку, яким він колись володів та керував, Оклахома, США, 28 серпня 2013 р. AP / Sue Ogrocki

Також про плани балатуватися повідомив бізнесмен та шоумен Джо Екзотик (Джозеф Аллен Шрайбфьогель, також відомий як Джозеф Мальдонадо-Пассаж, — ред.), який відбуває покарання за спробу найняти кілера для убивства Керол Бескін. Обоє керували притулками для екзотичних тварин, і замовлення Керол стало апогеєм їхньої ворожнечі. За мотивами життєвих перепетій Джо Екзотика був знятий документальний фільм, який набув широкої популярності та розголосу на початку пандемії.

Джо вже балатувався: у президенти — 2016 року, у губернатори штату Оклагома — 2018 року. Спершу він оголосив, що на майбутніх президентських виборах йтиме від Лібертаріанської партії, але нещодавно повідомив, що балатуватиметься як демократ. Джо визнає, що навряд виграє, а втім, обіцяє своїм прихильним медичну та сільськогосподарську реформи.

Серед менш відомих кандитатів — Джером Майкл Сігал. Американський філософ і політичний діяч, засновник соціалістичної партії «Хліб і троянди». Його кампанія як кандидата від демократів на виборах 2024 року розпочалася ще торік улітку.

Загалом Демократична партія має чимало молодих політиків, які є улюбленцями телеглядачів. Зокрема, це 33-річна Александрія Окасіо-Кортес, конгресвумен від штату Нью-Йорк, що позиціонує себе як демократична соціалістка. «Але вона настільки "ліва", що, звісно, там просто немає про що говорить. У неї взагалі немає шансів», — каже політолог Пітер Залмаєв.

Байден проти Трампа

Стінопис на прикордонному паркані у Тіхуані, на якому зображений поцілунок 45-го президента США Дональда Трампа та 46-го президента Джо Байдена, Мексика, 31 березня 2023 р. © REUTERS / JORGE DUENES

Минулого тижня 45-й Президент США Дональд Трамп повідомив в інтерв'ю телеканалу «Фокс», що не збирається виходити з президентських перегонів і продовжуватиме кампанію, навіть якщо його засудять у кримінальній справі, яка відкрита проти нього у Нью-Йорку. Обвинувачення містять 34 факти фальсифікації ділової документації. На думку прокурорів, махінації з фінансовими записами мали приховати компромат на Трампа, зокрема його давню інтрижку з зіркою фільмів для дорослих Стормі Деніелз.

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Tucker Carlson: "Is there anything they could throw at you legally that would convince you to drop out of the race? If you get convicted in this case in New York, would you drop out?"



Donald Trump: "No, I'd never drop out. It's not my thing. I wouldn't do it." pic.twitter.com/a6rCHDfWm2 — Republican Accountability (@AccountableGOP) April 12, 2023

Опитування демонструють, що Трамп є фаворитом серед кандидатів-республіканців на праймеріз 2024 року. Але громадська думка також свідчить і про те, що більшість американців вважають, що підозра завадить Трампу знову обійняти посаду президента. Про це повідомляє телеканал «Ем-Ес-Ен-Бі-Сі». Перед Партією постав виклик: ризикнути на виборах 2024 року і йти за Трампом чи обрати іншого кандидата, за яким не тягнеться шлейф кримінальних переслідувань.

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За даними проєкту вивчення опитувань громадської думки FiveThirtyEight, середній рейтинг схвалення Байдена становить 43%. Паралельна оцінка несхвалення чинного лідера — вища і сягає 52%. Коли політик лише прийшов у Білий дім, ці цифри були дзеркально протилежними. А втім, навіть із такими показниками президенти США у минулому переобиралися на другий термін. Зокрема, це Барак Обама, якого 2011 року підтримували 43% громадян, та Рональд Рейган із 41% схвалення 1983-го. Про це свідчать дані видання «Політико».

А втім, за деякими дослідженнями, Байдена підтримують лише 35% виборців. Інші цифри свідчать про ще менше схвалення його президенської діяльності — 26%.

«Байден виграє», — запевняє американський політолог Пітер Залмаєв. Він стверджує, що результати волевиявлення залежать від виборців, які ще не визначилися, за кого голосувати. Отож, навряд їхній вибір тяжітиме до Трампа:

Багато залежить від того, як будуть розвиватися кримінальні справи. Але, знаєте, важко собі уявити, що в будь-якому разі Трамп вийде сухим із води і зможе притягнути до себе тих, хто не визначився. Ба більше, я думаю, що він також втратить певну частину республіканців

Перш ніж Байдена і Трампа офіційно можна буде назвати конкурентами за головну посаду країни, відбудуться праймеріз, а потім — внутрішньопартійні вибори. Демократична партія свого єдиного кандидата оголосить на з'їзді у Чикаго наприкінці літа 2024 року.

Республіканська партія такий захід проведе в липні 2024 року в Мілвокі, штат Вісконсин. Там політсила офіційно обере свого наступного кандидата в президенти.