У повній бойовій готовності — НАТО кардинально змінює оборонну концепцію

СИЛА АЛЬЯНСУ

Те, що треба змінювати підхід до оборони країн-союзників, в Альянсі остаточно зрозуміли на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тож насамперед вирішили підсилити оборонну здатність тих держав-учасниць НАТО, які теоретично могли би опинитися під прямим ударом РФ. Це насамперед країни Балтії, Польща, а віднедавна й Фінляндія.

Реклама Читати продовження

Про це йдеться у матеріалі газети «Нью-Йорк таймз». Автори, зокрема, зазначають, що НАТО збирається відмовитися від стратегії «стримуванням відплатою». Передбачалося, що держави-учасниці у разі нападу на них мають просто чекати в глухій обороні, доки не підійдуть основні сили із США, хай навіть жертвуючи частиною своїх територій. А вже потім об'єднані сили завдали б удару та відкинули окупантів, наприклад росіян, назад.

Проте реальна війна та звірства, які всьому світу практично в режимі онлайн продемонструвала армія РФ, актуалізували зміну оборонної стратегії Альянсу.

Буча, 4 квітня 2022 © AP / Efrem Lukatsky

«Після звірств Росії на окупованих нею територіях України, від Бучі та Ірпеня до Маріуполя і Херсона, такі прикордонні держави, як Польща і країни Балтії більше не хочуть ризикувати...», — пише видання.

Тож тепер планують перейти до стратегії «стримування запереченням». Що означає моментальну відповідь, якщо чобіт окупанта ступить на натівську землю.

Окрім того, уже почали збільшувати контингент Альянсу на східних кордонах. До кінця торішньої весни кількість солдатів НАТО в країнах Східної Європи зросла вдесятеро — із 4 до 40 тисяч. І нарощування сили не припиняється: у прифронтових державах її мають збільшити до рівня бригади.

Навчання НАТО в Естонії. Лютий 2023 © AP / Sergei Grits

«Путін давно скаржиться на наближення НАТО і зазіхання з боку організації. Але його вторгнення в Україну спровокувало Альянс позбутися залишків стриманості щодо збільшення кількості західних військ уздовж усього кордону НАТО з Росією. Мета полягає в тому, щоб зробити сили НАТО не лише більш потужними і боєздатними, але й більш помітними для Росії. Це є ключовим елементом стримування», — пише «Нью-Йорк таймз».

НАТО знову стає НАТО

Зміни в НАТО почалися ще 2014-го, після початку вторгнення РФ на частину українських територій. Уже тоді на саміті Альянсу в Уельсі союзники визначили за мету довести військові витрати до 2% ВВП до 2024 року. Та поки цього показника досягли тільки вісім країн із 31, зокрема і наймолодший член НАТО — Фінляндія.

Штаб-квартира НАТО у Брюсселі © AP / Olivier Matthy

Торік на тлі повномасштабного російського вторгнення реформування Північноатлантичного Альянсу значно активізувалося.

«Мадридський саміт, який був минулого року, фактично змінив структуру того, що ми називаємо східний фланг НАТО. Раніше східний фланг НАТО це було передусім чотири мобільні угруповання, які, хочай мали на своєму оснащенні важку техніку, авіацію, артилерію, проте були скоріше групами швидкого реагування, чисельністю до десяти тисяч осіб. Вони могли проводити невеликого масштабу оборонні або наступальні операції. Зараз же ключова відмінність полягає в тому, що НАТО відійшло від концепції цих малих мобільних груп... І ключовий параметр цього Мадридського саміту був у тому, що кількість військ на східному фланзі має бути збільшено... Йдеться про збільшення з 30 тисяч чоловік до 300 тисяч. Останній раз такий великі корпуси натівських сил стояли в Європі у 80-х роках ще при розділенні Німеччині, коли було загострення протистояння адміністрацій Рейгана і Горбачова», — пояснює експерт ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.

По суті, НАТО повертається до концепцій, яких дотримувалося в часи холодної війни, зазначає фахівець із зовнішньої політики. Адже, як показала практика, саме така модель була найдієвішою для стримування агресора в подобі СРСР. Але з його розпадом виникла певна ілюзія безпеки, яка ледь не коштувала самого існування Північноатлантичного Альянсу, вважає військовий експерт Олег Жданов.

«У дев'яностих роках вони фактично перетворилися на політичну організацію з військової. І якби тоді не наполягли на втручанні військ НАТО замість військ ООН в югославський конфлікт, то НАТО взагалі могло зникнути зі світової мапи», — зазначає Жданов.

Румунський солдат тримає прапор НАТО © AP / Vadim Ghird

Схожих процесів, припускає він, побоюються в НАТО й у разі розпаду нинішньої Росії, тому, відповідно, у ньому не зацікавлені. Але якщо РФ лишиться у такому форматі, який є зараз, то завжди є небезпека нової агресії до країн-сусідів. Захистити їх методами, які Альянс декларував кілька останніх десятиліть, як показав перебіг української війни, буде майже неможливо.

«На жаль, ми бачили, що НАТО скоріше скочувалося більш у бюрократизовану структуру, у якій прийняття кожного рішення було просто довгим, дипломатичним і політичним стражданням, у якій військова компонента замінювалися скоріше технічною співпрацею і в якій будь-який натяк на подальшу мілітаризацію зустрічав значний опір, особливо з боку європейських країн. Був дуже популярний жарт в НАТО, що є лише одна стратегія НАТО, яка дійсно працює, і називалася вона "Давайте подзвонимо американцям". І, на жаль, це дійсно переходило в те, що Штати ставали відповідальними за безпеку Європи. Європа не могла і не хотіла забезпечити власну безпеку», — вважає експерт із зовнішньої політики Олександр Краєв.

Реальна загроза — реальні дії?

Якби вторгнення в Україну відбувалося за кремлівським планом, так само, як і анексія Криму та захоплення частини Луганської та Донецької областей 2014 року, то згодом Москва взялася б розчленовувати Європу, зазначає Краєв. На його думку, одна із можливих цілей, яку РФ спробувала би проковтнути наступною, це архіпелаг Свабальд.

Архіпелаг Свабальд © Вікіпедія

«Росія так чи інакше може таку агресію відтворити або в Балтії, або проти Польщі, або будь-де ще. Треба чесно сказати, що натівці абсолютно точно розуміють загрозу навіть для Норвегії і для архіпелагу Свабальд, у Росії відомого як Шпіцберген... Це сценарій Криму номер два, тому що там є російське населення, яке автономно живе від інших місцевих, в основному працює у важкій промисловості або на шахтах. Влаштувати там аналогічне до кримського сценарію набагато простіше. Навіть зараз, коли Росія йде до своєї поразки у війні проти України. Тому НАТО просто робить єдину правильну річ і готується до всіх можливих сценаріїв», — говорить експерт із зовнішньої політики.

За словами Олександра Краєва, особливо активізувався процес нарощення потужностей в останні три місяці: прибувають нові підрозділи, розширюють бази, розбудовують інфраструктуру. Це відбувається паралельно із передачею зброї Україні та оновленням парку військової техніки країн східного флангу НАТО.

«З практичної точки зору посилення гарнізонів на східному фланзі НАТО уже відбувається. Проблема, звісно, залишається з чорноморської доктриною. Адже НАТО, хоча обіцяли в Мадриді, це підтверджує, що вони мають винайти чорноморську стратегію для НАТО, тобто як реагувати на загрози Росії в Чорному морі. Поки що це залишається на рівні експертних і аналітичних розмов. Тому з практичної точки зору, із військової точки зору ця доктрина вже втілюється, а от її інтелектуальне підґрунтя ще має її наздогнати», — пояснює Олександр Краєв.

Чи вплине переналаштування Альянсу на Україну? Доки триває війна, особливо відчутних змін не станеться, упевнений військовий аналітик Олег Жданов.

«Я думаю, що навряд чи Альянс наважиться прийняти Україну повноцінним членом НАТО. А чому? Тому що сьогодні Альянсу потрібна якась країна, яка реально буде воювати з Російською Федерацією», — говорить військовий експерт.

Україна може цілком розраховувати на опосередковану підтримку від НАТО. Ідеться не лише про гуманітарну допомогу та потрібні для фронту нелетальні засоби, які Альянс передає протягом усього повномасштабного вторгнення. Надалі, цілком ймовірно, з'являться й додаткові можливості відповідно до вимог сьогодення.

«Паралельно до посилення східного флангу НАТО дійсно міняє взагалі структуру свого прийняття рішень, власну внутрішню комунікацію. А найголовніше — НАТО починає розширюватися за рахунок тих малих альянсів, які вони засновують на територіях, де вони не можуть бути присутні як НАТО. Одна з базових статей Вашингтонського договору чітко вказує, що членами НАТО можуть бути тільки європейські держави. Тож розширюватись, умовно, на Тихоокеанський регіон, на регіон Індійського океану вони можуть через додаткові союзи. Скажімо, через Квадригу, яку американці підписали з японцями, німцями, австралійцями. Або, скажімо, через АУКУС (AUKUS) — Союз Австралії, Сполученого Королівства і Сполучених Штатів Америки», — розповідає експерт із зовнішньої політики Олександр Краєв.