Мирні ініціативи Макрона: про що йдеться і до чого тут Китай

Що це означає для України?

Голова Китаю Сі Цзіньпін і президент Франції Еммануель Макрон на зустрічі у Пекіні, 6 квітня 2023 року.

Президент Франції Еммануель Макрон має намір звернутись до Китаю з мирним планом. Про ініціативу французького лідера від власних джерел стало відомо агентству Блумберг. За його даними, Макрон доручив своєму зовнішньополітичному радникові Еммануелю Бонну працювати з колишнім міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї над підґрунтям для майбутніх переговорів.

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Переговори між Росією і Україною можуть відбутися вже цього літа, якщо все піде за планом, пише Блумберг.

Представник офісу Макрона підтвердив, що Бонн планує поговорити з Ваном Ї, але відмовився коментувати деталі. Він додав, що союзники Франції «поінформовані про будь-яку» ініціативу країни.

Президент Франції Еммануель Макрон © REUTERS / STEPHANIE LECOCQ

У КНР схвально відреагували на плани президента Франції. Відповідну заяву речника МЗС Китаю Вана Веньбіня процитувало китайське видання «Зе Пейпер»:

— Китай підтримує європейську сторону в сприянні якнайшвидшому відновленню мирних переговорів на основі власних фундаментальних і довгострокових інтересів, враховуючи обґрунтовані занепокоєння всіх сторін, а також розбудовуючи збалансовану, ефективну та стійку основу європейської безпеки.

Речник МЗС КНР також додав, що під час візиту Макрона до Китаю глави двох держав обмінялися думками щодо «врегулювання російсько-українського військового конфлікту».

Голова Китаю Сі Цзіньпін і президент Франції Еммануель Макрон на чайній церемонії в Китаї, 7 квітня 2023 року. © via REUTERS / POOL

У Кремлі також відреагували на інформацію західних ЗМІ щодо планів Макрона. Прессекретар очільника РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва розглядатиме лише ті мирні ініціативи, у яких буде взято до уваги її інтереси.

Україна офіційно не відреагувала на ці повідомлення, проте Блумберг у свої статті також наводить слова радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка. Той зазначив, що Україна не піде на компроміси, а мирний план не має бути способом капітуляції:

— Можна висувати будь-які мирні ініціативи, але в основі всього цього лежить головне — виведення російських військ. Якщо це положення включено, то це можна вважати серйозним планом.

Європа — між США та Китаєм

Після свого візиту до Китаю в одному з інтерв’ю Макрон сказав, що Європа повинна зменшити свою залежність від Сполучених Штатів і уникнути втягнення в можливу конфронтацію через Тайвань.

Як пише французьке видання «Ле Монд», покликаючись на власні джерела в Міністерстві закордонних справ Франції, така заява Макрона застала дипломатів зненацька. Висловлювання президента викликало підозри, що він намагається «задобрити» Китай угодою, яка передбачає ігнорування Тайваню в обмін на допомогу Пекіна в забезпеченні миру в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон і президент Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі у Пекіні, 6 квітня 2023 року. © REUTERS / POOL

Як пояснює експерт із міжнародних відносин Микола Капітоненко, Європа вже певною мірою політично розділена на тих, хто підтримує посилення зв’язків зі США, і тих, хто хотів би для ЄС більшої незалежності від Америки:

— Європа платить найбільшу ціну через російсько-українську війну, і для них це проблема. Європейці розуміють, що якщо вони нічого не зроблять, то за декілька років випадуть із кола великих держав і втратять активну роль у міжнародній політиці.

Але перш ніж щось робити, європейські політики намагаються зрозуміти, як їм вибудовувати відносини з іншими глобальними гравцями — насамперед США та Китаєм.

Франція історично належить до країн, які вважають, що в них є самостійне бачення міжнародних проблем і що необов’язково займати проамериканську позицію з усіх важливих міжнародних питань, каже Микола Капітоненко:

— На мою думку, це і виклалось у заяві Макрона стосовно Тайваню. Він мав на увазі, що важливість підтримки безпеки острова для американців набагато вища, аніж для європейців. І питання в тому, наскільки європейці мають підтримувати США та брати на себе ризики, пов’язані із цим.

Брюссель із Пекіном — ключові торговельні партнери. І саме це партнерство європейці розглядали інструмент збереження своїх позицій у світі. Але, пояснює експерт-міжнародник, почалася російсько-українська війна, яка розвела ЄС та Китай по різні сторони барикад.

Прапори ЄС та Китаю © AP / John Thys

І зараз завданням Макрона, як і інших європейських лідерів, які до нього відвідали Пекін, було знайти варіанти подальшої співпраці з Китаєм та взагалі зрозуміти, чи є можливості для збереження відносин.

Вплив китайсько-французького союзу на Україну

На думку Миколи Капітоненка, якнайшвидше завершення російсько-української війни було б найкращим варіантом і для Китаю, і для Європи, який би дозволив їм повернутись до звичної схеми співпраці.

Економічний чинник відіграє не останню роль у намаганнях Макрона спробувати врегулювати конфлікт між Україною та Росією. На це й розрахований його мирний план, вважає Микола Капітоненко:

— Але в обох сторін немає реальних важелів впливу, щоб це зробити. До того ж у Китаю ще й набагато менше зацікавленості в припиненні цієї війни, ніж у ЄС, тому що вона хоч і створює проблеми для КНР, але Пекін усе ж може отримувати від неї певну вигоду для себе.

Політолог Тарас Загородній вважає, що мирного розв'язання проблеми за столом переговорів із залученням Китаю бути не може:

— Якщо Пекін хоче бути миротворцем, то повинен розмовляти з обома сторонами конфлікту. Сі Цзіньпін їздив у Москву розмовляти з Путіним. Отже, потім мав бути дзвінок або візит у Київ до Зеленського. Якщо цього немає, то Китай не можна вважати нейтральною стороною, а фактично однією зі сторін конфлікту.

Президент Росії Володимир Путін і голова Китаю Сі Цзіньпін у Кремлі, 21 березня 2023 року. © AP / Pavel Byrkin

По-друге, інтереси західного світу та автократичного, який представляє Китай, настільки протилежні, що про об’єднання зусиль тут не може бути й мови, вважає Тарас Загородній:

— Коли Китай висунув свою пропозицію мирного плану, там не було головного: про покарання для агресора та умови про виведення російських військ із території України. А це суперечить статуту ООН, у якому мовиться, що агресор має понести повну відповідальність за свою агресію.