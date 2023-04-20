«Нова глава амбітних рішень»: генсек НАТО несподівано відвідав Україну

Неочікуваний візит

Україна – Напередодні Рамштайну та за три місяці до саміту НАТО генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг приїхав в Україну. Головні теми візиту: військова допомога та підготовка до зустрічі лідерів блоку у Вільнюсі. Липневий саміт може стати історичним, сподівається Володимир Зеленський, адже в НАТО немає жодних бар'єрів, щоб запросити Україну.

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Перший візит із початку повномасштабної агресії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав Україну з неанонсованим візитом. Сказав, що глибоко вражений побаченим у Бучі і що відповідальні за російські звірства мають бути покараними. Також вшанував пам’ять українських героїв біля меморіалу на Михайлівській площі в Києві та зустрівся із керівництвом України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав Бучу, 20 квітня 2023 © NATO

Це перший візит генерального секретаря НАТО до України за понад рік повномасштабної російської агресії. І президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції сказав: трактує це як знак, що Альянс «готовий розпочати нову главу у відносинах з Україною — главу амбітних рішень».

... і вшанував пам'ять українських героїв на Михайлівській площі у Києві, 20 квітня 2023 © NATO

Єнс Столтенберг на пресконференції сказав, що НАТО натхнене героїчним опором українців, пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться, і додав, що підтримує мирний план президента Зеленського. «Ми не знаємо, коли закінчиться війна, — сказав Столтенберг, — але знаємо, що треба зупинити токсичні дії Росії».

Якщо Путін переможе, світ стане небезпечнішим. — зауважив генеральний секретар НАТО. — Адже з’явиться сигнал, що авторитарні режими, такі, як російський, як режим Путіна, можуть силою отримувати те, чого хочуть

Президент Зеленський повідомив, що на переговорах з очільником НАТО йшлося про чотири блоки питань: чергова зустріч у форматі Рамштайн, нерішучість деяких натівських союзників у підтримці України, липневий саміт у Вільнюсі та безпекові гарантії Україні, поки вона не приєднається до НАТО.

Напередодні Рамштайну

Єнс Столтенберг приїхав до Києва напередодні одинадцятої зустрічі на військовій базі Рамштайн у Німеччині. Цей майданчик об'єднує пів сотні союзників, які допомагають Україні зброєю, щоб відбити російську агресію.

«Ви знаєте, до чого готується Україна, — сказав президент Зеленський, натякаючи на контрнаступ ЗСУ, тому треба зробити так, щоб зброя, яка посилить нашу армію, прийшла швидше». Ідеться, зокрема, про далекобійну зброю та авіацію:

Чим далі зможуть рухатися наші воїни на передовій, тим швидше Україні та всій Європі повернеться мир

Раніше американське видання «Файненшл таймз» писало, що на черговому Рамштайні йтиметься, зокрема, про боєприпаси для засобів ППО. Адже українські запаси радянського зразка, за інформацією видання, вичерпуються.

Зустріч делегацій України та НАТО в Києві. 20 квітня 2023 © NATO

Єнс Столтенберг очікує, що на п’ятничній зустрічі пролунають нові оголошення про військову підтримку Україні — на додачу до і без того «безпрецедентної» допомоги. Її генсек НАТО оцінив у понад 150 мільярдів євро, 65 мільярдів із яких — саме військова підтримка.

Крім того, на думку Єнса Столтенберга, зараз важливо зосередитися на обслуговуванні й ремонті вже наданої техніки. Зокрема, налагодити постачання запасних частин та розхідних матеріалів — це теж питання до обговорення на Рамштайні.

Усебічна підтримка, але поки не вступ

На пресконференції в Києві Володимир Зеленський озвучив, що попросив Єнса Столтенберга подолати стриманість партнерів у постачанні зброї — передусім далекобійної, а також авіації, артилерії та бронетехніки:

Гальмування відповідних рішень — це час, який витрачається для миру. І це життя наших воїнів

Раніше керівництво НАТО кілька разів заявляло, що військові Альянсу не братимуть участь у війні на боці України, щоб не допустити ескалації, зокрема ядерної.

Водночас, заяви про допомогу зброєю лунають все рішучіше. 19 квітня Єнс Столтенберг сказав, що західні союзники не відмовляться від підтримки України попри погрози Кремля застосувати ядерну зброю. Одразу в кількох заявах за останні місяці пан Столтенберг пообіцяв підтримувати Київ стільки, скільки буде треба.

4 квітня відбулося перше за п’ять років засідання комісії Україна-НАТО. Весь цей час її роботу блокувала Угорщина. Вона вимагала в Києва скасувати закон, який регулював використання державної мови в українських закладах освіти.

Контакти між НАТО та Україною не припинилися, але щоразу команді Єнса Столтенберга доводилося шукати нові формати та приводи для таких зустрічей. У березні керівництво НАТО вирішило поставити крапку в цій історії і завдяки бюрократичним механізмам обійшло вето Будапешта.

А от коли Україна зможе приєднатися до НАТО, в Альянсі поки не кажуть. Але, схоже, не раніше, ніж переможе Росію. Без цього «питання членства втратить свою актуальність», — сказав Столтенберг 3 квітня. НАТО обіцяє всебічну підтримку, щоб наблизити цю перемогу.

Єнс Столтенберг з візитом в Україні, Київ, 20 квітня 2023 ©NATO

Майбутнє України — в євроатлантичній родині. Цю тезу повторив Єнс Столтенберг на пресконференції 20 квітня. І всі союзники згодні з ним. Водночас, зараз, за його словами, головна увага зосереджена на тому, щоб забезпечити перемогу України:

Важливо, щоб Україна залишалася суверенною, незалежною демократією в Європі. Це єдиний шлях до ґрунтовних обговорень майбутнього членства. Тому наша увага зараз зосереджена на військовій підтримці України. Це те, над чим ми працюємо щодня

Більшість східноєвропейських членів НАТО підтримують вступ України, але деякі західні союзники ставляться до цієї ідеї більш обережно.

Торік у вересні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку. Цього лютого він спрогнозував, що це станеться після завершення війни з Росією.

Саміт, який може стати історичним

Більше про північноатлантичні перспективи України може стати відомо на липневому саміті НАТО у Вільнюсі, куди запрошений і президент Зеленський. Ця зустріч може стати історичною, сказав він на пресконференції.

«Немає жодного об'єктивного бар'єру, який би заважав Альянсу запросити Україну», — додав він і пообіцяв підготувати все потрібне з українського боку для ухвалення відповідних рішень.

Поки ж Україна не приєдналася до НАТО, Зеленський розраховує на гарантії безпеки від Альянсу, щоб не допустити нового нападу Росії. Притому він наголошує, що це не замінює і не відкладає повноцінне членство:

Ми не готуємо альтернативу членству в НАТО і не розглядаємо це як компроміс. І це я говорю не нашому суспільство, яке це чітко усвідомлює, а лідерам деяких держав, які постійно шукають компроміс майбутньому членству в НАТО

Володимир Зеленський очікує конкретних кроків за результатами саміту НАТО у Вільнюсі © NATO

Відмова від вступу України в НАТО була однією з вимог РФ, її офіційно озвучили за три місяці до початку повномасштабної агресії. Коментуючи візит Єнса Столтенберга до Києва, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що недопущення України в НАТО залишається однією з цілей розв’язаної Московою війни.

А втім, Володимир Зеленський очікує конкретних кроків і за результатами саміту у Вільнюсі сподівається зрозуміти, коли Україна буде в НАТО. Зараз саме час, вважає президент, тому що і більшість у країнах НАТО, і більшість українців підтримують приєднання до Альянсу.

За результатами січневого соцопитування групи «Рейтинг», 86% українців підтримали б вступ України до НАТО на референдумі. Це найвищий показник за історію незалежної держави.