Питання техніки. Чи справдяться українські сподівання на 11-й «Рамштайн»?

ОЗБРОЄННЯ КОНТРНАСТУПУ

Україна очікує від союзників тих рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою. Зокрема, йдеться про снаряди, артустановки, важку техніку та літаки, заявив напередодні зустрічі Володимир Зеленський.

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Одинадцята зустріч Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі «Рамштайн» 21 квітня під головуванням очільника Міноборони США Ллойда Остіна. Як раніше заявляли представники американських Військово-повітряних сил, глави оборонних відомств та військові високопосадовці понад 50 країн мають вирішити яке наступне озброєння, та в які терміни отримають ЗСУ.

Постійна загроза російських ракетних ударів по українських містах сформувала одну з найнагальніших потреб — якомога більше систем ППО та ПРО. Союзники вже почали передавати «Патріоти», «ІРІС-Т», «НАСАМС» та літаки МіГ-29.

ЗРК NASAMS © thedrive.com

А майбутній контрнаступ, для звільнення тимчасово окупованих російськими військами територій, вимагає більше бронетехніки, артилерії та снарядів. А головне, як неодноразово наголошували, авіації натівського зразка, яка б дала Україні перевагу в повітрі та значно б зменшила людські втрати на полі бою. Зокрема, йдеться про при винищувачі F-16. «Бойові соколи» мають відносно невисоку вартість та водночас є найпоширенішими літаками свого класу: із початку виробництва 1976 року їх виготовили понад 4600 одиниць. Але поки немає остаточного рішення щодо передачі цих «пташок» Україні.

Але, якщо ще кілька місяців тому у відповідь на запити української сторони чулося майже категоричне «ні». То поступово, тон стає більш оптимістичним.

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«Ми багато разів чули "ні, це неможливо". Але я на власні очі бачив, як неможливе може стати можливим», — написав у своєму твіттері глава українського Міноборони Олексій Рєзніков.

Our top priority is to quickly build a multi-level air defense/anti-missile defense system.

Patriots, IRIS-T, NASAMS, and MiG-29 are the most recent, but not the final, steps towards this goal. Given the kremlin's barbaric tactics, we need NATO-style fighter jets.

We've heard… — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 20, 2023

Перевага на землі

Шалена інтенсивність бойових дій призвела до того, що українські війська постійно відчувають снарядний голод. За приблизними підрахунками, нині вони вистрілюють по 5-6 тисяч боєприпасів щодня, але цієї кількості замало, кажуть експерти. Замало навіть для того, щоб впевнено тримати оборону. А для наступальних дій ця кількість має зрости в рази. Реалізація цієї потреби й має стати однією з головних тем одинадцятого «Рамштайну», наголошує український військовий експерт, полковник запасу Роман Світан:

— Краще, звісно, якщо більше, але потрібно мінімум 10 тисяч снарядів на добу. Це 300 тисяч на місяць. Літня військова кампанія триватиме до шести місяців, тобто потрібно десь від 1,5 до 2 мільйонів снарядів.

На початку повномасштабного вторгнення РФ Україна мала на озброєнні лише техніку радянських зразків, яка стріляє боєприпасами 152 калібру. А от із надходженням значно сучаснішого бойового устаткування іноземних зразків, критичною необхідністю стали снаряди 155-мм.

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Нині країни ЄС визначилися, що необхідно наростити потужності 15 збройних заводів, які виготовляють ці боєприпаси. Також має додати обертів і американський ВПК, каже військовий експерт:

— Ті країни, які виробляють озброєння, у яких є потужності, вони в середньому виробляють 100-150 тисяч снарядів на місяць. То, в принципі, разом, навіть за місяць, вони можуть виробити нашу річну потребу. Головне поставити завдання і профінансувати.

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155-мм артилерійські снаряди чекають на подальшу обробку на армійському заводі боєприпасів у Скрентоні, штат Пенсильванія, США © REUTERS / BRENDAN MCDERMID

Та не снарядами єдиними. Не менш гостро стоїть питання й артустановок та бойових машин. Техніка, якою б якісною вона не була, в умовах гарячих боїв також стає розхідним матеріалом, пояснює Роман Світан:

— Мають вирішити питання постачання артилерії або стволів артилерії, залежно від завдань, або ремонту, особливо самохідних артилерійських установок. Організація ремонту дуже важлива, тому що вони виходять дуже швидко з ладу під час інтенсивної стрільби. А при наступі стрільба буде ще інтенсивнішою.

Поки що, на думку полковника запасу та військового експерта, найбільшого консенсусу країни-союзниці досягли у питанні з легкою бронетехнікою. З відкритих джерел відомо про сотні одиниць кожного з заявлених озброєнь. Також, вважає Світан, України може розраховувати на 300-400 танків:

Американські основні бойові танки «M1 Абрамс» © AP / Christian Murcock

— Ну, більше треба буде. Особливо в русі, танки будуть виходити з ладу, їх будуть знищувати. Тобто нам необхідна буде приблизно така сама кількість танків протягом пів року. І для того, щоб наші партнери розуміли, де їх брати, треба запити озвучувати. Я думаю, що на цій зустрічі в «Рамштайні» вони будуть озвучені.

Перевага у повітрі

Одним із основних пріоритетів нині міністр оборони України Олексій Резніков назвав швидке створення багаторівневої системи протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про установки ППО та ПРО. Їх в Україні зараз критично обмаль, наголошує речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат:

ПЗРК «Патріот» / ілюстративне фото © AP - Bernd Wuestneck

— Ті системи, які нам надали, це кілька батарей і це мало. Тому що наша система ППО зараз ще радянська це "Буки" і С-300 і їх не вистачає, вони виснажують нас постійно, ми витрачаємо ракети, унікальні запчастини. А того, що приходить поки замало, адже в перспективі ми маємо повністю замінити увесь наш парк. «ІРІС-Т», «НАСАМС», «Патріоти» та «САМП/Т» — чотири комплекси, які ми використовуємо. Але про їх кількість, якої б нам вистачило, зараз говорити недоцільно. Будемо працювати з тим, що є, будемо робити все можливе, щоб тримати небо, щоб не допустити в жодному разі появи в нашому небі російської авіації. На фронті ми вже можемо їх ефективно знищувати, але в повітрі, на жаль, у них поки перевага серйозна по техніці і по кількості літаків.

Юрій Ігнат очікує, що одинадцятий «Рамштайн» дасть поштовх до позитивних зрушень у цьому питанні. Принаймні, каже, є сподівання, що лави оборонних відомств та військові високопосадовці країн, які входять до Контактної групи з оборони України, зможуть ухвалити хоча б проміжні рішення щодо передачі українським повітряним силам винищувачів F-16.

Винищувач F-16, ілюстративне фото © DEFENSE EXPRESS

Раніше неодноразово, відмовляючись передавати ці літаки, іноземні високопосадовці апелювали до того, що українським пілотам знадобиться значний час, щоб навчитися ними керувати. Але, як виявилося, наших асів недооцінили, каже речник Повітряних сил ЗСУ:

— Ми спочатку говорили, що нашим пілотам потрібно пів року, щоб перевчитися. Наші пілоти побували в США, вони пройшли там тестування, їхні можливості та спроможності оцінили американські фахівці. Наскільки швидко пілот, який знає англійську мову, може опанувати тренажер, потім вже й сам літак, навчитися воювати на ньому. Виявилося, що їм потрібно значно менше, ніж шість місяців.

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Також, каже Юрій Ігнат, готові до перекваліфікації і українські інженери та техніки. Шляхи вирішення питань інфраструктури, яка необхідна для експлуатації «Бойових соколів», також відомі.

До того ж українська авіація вже мала досвід успішної роботи з F-16, каже український військовий льотчик та експерт Роман Світан:

— У нас більше десятка аеродромів можуть приймати літаки рівня F-16. Потрібно тільки аеродромно-технічне обладнання, яке буде перекинуте транспортними літаками. І це вже в нас було. Ми приймали F-16 у 2012 році на аеродромі «Миргород», ми приймали F-16 на аеродромі «Старокостянтинів». Тобто наші льотчики літали на цих літаках. А значить, в такому режимі, в режимі «аеродрома-підскоку», коли основні технічно-експлуатаційні роботи будуть проводитися на базових аеродромах у Європі, ми можемо буквально за тиждень вже приймати літаки.

Управляти винищувачами F-16 в Україні можуть іноземні пілоти-добровольці © AP / BAE Systems

Є, за словами Романа Світана, і третій варіант: якщо управляти цими літаками будуть іноземні пілоти з числа тих, хто вже знаходиться в запасі. Для цього вони мають вступити до іноземного легіону ЗСУ і деякі добровольці вже висловлювали таке бажання.

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Ні інфраструктура не є перешкодою, ні навчання пілотів. Інженери також опанують цю техніку, хоча це й складний процес, але опанують.Тому потрібно лише політичне рішення коаліції країн і, зокрема, Сполучених Штатів, які мають дати дозвіл на поставку цих літаків, — резюмує речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.