Руки геть від секретних розробок — США застерегли РФ не чіпати американські технології на ЗАЕС

ЯДЕРНІ СЕКРЕТИ

Про це йдеться в матеріалі «Сі-Ен-Ен». Як зазначають, у листі, на який покликаються журналісти, директор Офісу політики нерозповсюдження Міністерства енергетики Андреа Феркіле повідомляє генеральному директорові «Росатому», що Запорізька атомна електростанція в Енергодарі «містить ядерні технічні дані американського походження».

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Якщо ж РФ спробує їх використати, то це становитиме пряму загрозу національній безпеці Америки, а тому росіян застерігають від цього.

Запорізька атомна електростанція © REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

Як відреагував на це і чи відреагував взагалі «Росатом», невідомо.

Та чи дослухаються до цього заклику представники країни, для якої ігнорувати всі міжнародні норми та зобов'язання — то звична справа? І чому, якщо технології застосовані на ЗАЕС такі секретні та важливі, американці так довго зволікали?

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Ядерне паливо та програмне забезпечення

Йдеться про два типи технологій, зазначає експерт з атомної енергетики Людвіг Литвинський. За його словами, перший напрямок пов'язаний із ядерним паливом виробництва компанії «Вестінгауз». Україна почала з нею співпрацювати в рамах диверсифікації постачань ядерного палива:

— «Вестінгауз» — виробник ядерного палива для енергоблоків. Загалом вони виробляють паливо для аналогів реакторів PWR (Реактор з водою під тиском, — ред.) американського дизайну, але ще років тридцять тому взялися за розробку, а потім розробили, впровадили і постачають паливо для східного аналогу, тобто для реакторів типу ВВЕР.

Реактори ВВЕР використовують в атомних станціях, які були побудовані за підтримки Радянського Союзу і за його технологіями. І працюють вони, відповідно, на тому різновиді палива, який раніше виготовляв Радянський Союз, а після його розпаду — Росія. Через це від РФ й досі залежить енергетична система багатьох країн, зокрема Чехії, Словаччини, Болгарії та Угорщини.

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Westinghouse Electric Company © Westinghouse Electric Company

Україна також була серед них, але свого часу ухвалила рішення зірватися з російського ядерного гачка. Першу партію палива, виготовленого на шведському заводі Westinghouse Electric Sweden AG, Запорізька АЕС отримала на початку 2016 року. Тоді пілотним став п'ятий енергоблок станції. А після дослідної експлуатації та змін систем реакторних установок на американський продукт перевели ще три енергоблоки.

Розслідування щодо того, яка саме інформація, що підлягає експортному контролю США і була використана на ЗАЕС, могла опинитися в руках росіян, триває і досі. Про це розповідає фахівчиня Одеського центру з питань нерозповсюдження Валерія Хессе:

— Чому цей лист надіслали саме зараз? Тому що проходив перший етап розслідування... Цей лист — фактично повідомлення про те, що розслідування проходить. І це його виведення в публічний простір. Воно означає, що такі факти потенційного використання були підтверджені.

Санкціям проти «Росатому» бути?

Сподіватися на те, що росіяни дослухаються заклику США, не доводиться. Який же тоді сенс писати їм листи? На думку експерта з атомної енергетики Людвіга Литвинського, це один із перших кроків на шляху до того, щоб РФ почала відповідати за свої злочини ще й через державну атомну корпорацію «Росатом».

Польща і країни Балтії наполягають на санкціях проти атомної енергетики РФ © Укрінформ

«Це один з елементів початку юридичного підходу до забезпечення тиску на Росію і подальшими "розбірками" вже у судовому порядку з відповідними штрафами та іншим... Це звичайний процес, який ведеться в разі спроб чи реальних фактів крадіжки технологічних розробок однієї компанії з боку іншої компанії чи однієї держави з боку іншої держави чи міжнародної інституції... Я знаю, що таке неодноразово відбувалося і дійсно приносило результати. Зазвичай це призводить до досить серйозних штрафів, до втрат тієї сторони, яка порушує міжнародну практику та законодавство про власність на технології», — зазначає експерт з атомної енергетики.

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Якщо ж провину росіян доведуть у суді, це може стати поштовхом для того, щоби проти «Росатому» нарешті почали впроваджувати санкції. На цьому наголошує фахівчиня Одеського центру з питань нерозповсюдження Валерія Хессе:

— У принципі, досі США утримувалися від такого кроку, тому що вони і самі були однією з країн, яка купує російський уран, який далі переробляються в паливо. Останнім часом робились кроки і з'являється інформація про те, щоби диверсифікувати постачальників, наприклад з Казахстану, Австралії. На даний момент Казахстан постачає на ринок близько 40% урану, а Австралія — 13%. Також ще, наприклад, Узбекистан є достатньо великим гравцем. Узбекистан і Казахстан — це ті країни, на які буде в цьому контексті важливо звертати увагу і в яких, мені здається, будуть зацікавлені західні держави для диверсифікації саме природного урану.