Закупівля боєприпасів для України: чому в ЄС не можуть досягти згоди

ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ЄВРОПИ

Франція та Польща досі сперечаються в питаннях спільної закупівлі боєприпасів для України. Через це настільки потрібна на полі бою допомога ЗСУ затримується.

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У березні в ЄС схвалили відправлення в Україну впродовж року одного мільйона снарядів калібру 155 мм. До проєкту вже долучилися 23 країни-члени ЄС, а також Норвегія. Про намір приєднатися до спільної закупівлі боєприпасів для України заявили напередодні в Словенії.

Загалом за європейською програмою виділяють 2 мільярди євро. Один мільярд піде на компенсацію коштів, які будуть витрачені на закупівлі снарядів калібром 155 мм і ракет. Ще один мільярд спрямують на спільні контракти із закупівлі боєприпасів.

Суперечка між Польщею та Францією

У ЄС є побоювання, що оборонна промисловість Європи може не впоратися із завданням виготовлення одного мільйона снарядів за рік. Але Франція хоче, щобвиділені на закупівлю снарядів кошти йшли тільки до виробників із ЄС, а не зі США, Великої Британії чи інших країн. Париж наполягає на збільшенні автономності і розширенні виробничих потужностей Європи, але на це потрібен певний час.

Своєю чергою, Польща пропонує купувати снаряди також в інших країн, якщо це допоможе доправити снаряди Україні якнайшвидше.

Перевірка 155-мм снарядів перед відправкою в Україну зі США, квітень 2022 року. © AP / Alex Brandon

Щодо цих суперечок, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь вважає, що кожна з країн має рацію:

— Франція має потужну оборонну промисловість і французька політика завжди полягала в тому, щоби максимально лобіювати інтереси своєї оборонної промисловості. До того ж якщо ми говоримо про бізнесовий проєкт у рамках ЄС, то французька пропозиція дійсно має сенс. Чому гроші з європейських фондів мають використовуватися країнами, які не є членами ЄС?

Однак це могло працювати для посилення оборонних можливостей ЄС, коли час не такий важливий і можна спокійно нарощувати виробничі потужності. Михайло Самусь пояснює:

— Але ж ми говоримо про короткі терміни, адже Україна потребує боєприпасів уже зараз. Тому тут польська пропозиція також має сенс: максимально використати наявні грошові ресурси для того, щоб у короткі терміни виконати завдання. Немає часу на розгортання виробничих потужностей у Франції, Німеччині чи інших країнах ЄС. У будь-якому випадку зараз європейська промисловість не готова до такого швидкого нарощування, на це підуть місяці.

155-мм снаряди для України завантажують на літак, квітень 2022 року. © AP / Alex Brandon

Вирішення цієї ситуації військовий експерт бачить у компромісі: поки європейські країни не зможуть вийти на потрібний рівень виробництва, можна укласти контракти з країнами-союзниками ЄС, наприклад США, Канадою чи Великою Британією:

— Я думаю, що питання буде вирішено, оскільки допомога Україні — це політичне зобов’язання ЄС. І воно не може просто так бути зірвано. І для оборонної промисловості європейський країн — це вигідна пропозиція.

Україна втрачає час

ЗСУ готується до контрнаступу, який, судячи з різних публічних заяв, мав розпочатися вже у квітні.

Наприкінці березня Володимир Зеленський в інтерв’ю японському виданню «Йоміурі сімбун» заявив, що Збройні сили поки що не можуть розпочати контрнаступ через брак боєприпасів.

На початку квітня газета «Вашингтон пост», покликаючись на слова українського військового чиновника, писала, що українські сили наразі випускають близько 7700 снарядів у день, що відповідає одному пострілу кожні шість секунд. Водночас Росія, у якої теж спостерігається дефіцит боєприпасів, стріляє приблизно втричі більше, ніж Україна. Тож бійцям ЗСУ доводиться бути більш вибірковими до своїх цілей, наприклад, цілячись у техніку, а не в піхоту.

Як зазначає військовий експерт Валерій Рябих, Росія веде війну за принципами Другої світової з витратою великої кількості боєприпасів. Тож і Україна, пояснює він, вимушена підтримувати такий темп.

Боєприпаси залишені російськими військовими поблизу міста Ізюм, вересень 2022 року. © AP / Oleksandr Ratushniak

Але проблема в тому, що 152-мм боєприпаси до радянських артилерійських систем ЗСУ швидко вичерпала, а для західних зразків нам потрібні 155-мм снаряди, якими нас і мають підсилити країни ЄС.

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І ці боєприпаси Україні потрібні якомога швидше, каже Михайл Самусь, але у Європі можуть роками обговорювати підходи фінансування різних проєктів:

— Узагалі ця суперечка показує, що ЄС не готовий до стратегічної автономії, адже вона передбачає, зокрема, ефективний та швидкий процес ухвалення рішень. І тут Європа має виконати своє зобов’язання — виготовити один мільйон боєприпасів для України. І це буде свого роду перевірка для ЄС: чи може він говорити про свою стратегічну автономність, чи це лише політичні заяви.