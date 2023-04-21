Як повернути додому: у Європарламенті обговорили масове викрадення Росією українських дітей

ДЕПОРТАЦІЯ ДІТЕЙ

У Європарламенті відбулися дебати про масове викрадення Росією українських дітей. Під час зустрічі обговорювали створення ефективного міжнародного механізму для переслідування злочину агресії Росії проти України. Першим кроком до цього переслідування стала ініціатива створення Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України за підтримки Євроюсту. Центр відкриють у Гаазі до кінця червня поточного року.

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Це практичний крок, який свідчить про ресурсну і політичну підтримку України Європейським Союзом, вважає голова правління Гельсінської Спілки з прав людини Олександр Павліченко:

— Йдеться, зокрема, про фіксування фактів воєнних злочинів і можливість притягнення до відповідальності винних у цих злочинах. Також наголос був зроблений на подоланні наслідків від вчинення цих злочинів. А щодо дітей, які примусово знаходяться в Росії або на окупованих територіях, потрібно знайти можливості, як повернути їх додому.

Також під час дебатів парламентарі визнали чинність ордерів на арешт Путіна і Львової-Бєлової. Олександр Павліченко так пояснює важливість цього рішення:

— Для України це підтвердження курсу на створення міжнародного трибуналу з питань агресії. Важлива політична підтримка в процесах притягнення до відповідальності. Це підтвердження на політичному рівні того юридичного документа, який був виданий 17 березня Міжнародним кримінальним судом. Це ще раз робить наголос на тому, що Путін є підозрюваним у вчинені воєнних злочинів. Фактично є воєнним злочинцем.

Володимир Путін та Марія Львова-Бєлова у Кремлі © AP / Mikhail Klimentyev

Незабаром ЄС планує провести конференцію. Як пояснює експерт, вона має посилити міжнародний тиск на РФ задля встановлення місць перебування викрадених українських дітей та забезпечення їхнього повернення додому:

— Це актуалізація питання і підтвердження тієї уваги, яку приділяє ЄС питанню війни, яка точиться на європейському континенті. Ми бачимо, що ця увага не припиняється і не відчувається так званий «синдром втоми від війни». Важливо, що жодним чином не лунали пропозиції умиротворення Росії. Тобто, є усвідомлення того, що це агресор, який має понести відповідальність і відповідно бути покараний за свої дії.

Наразі досі немає єдиного механізму, який би давав можливість повертати додому депортованих до Росії українських дітей, каже Олександр Павліченко:

— Є декілька фондів, які працюють дуже тісно з інститутом уповноваженого з прав дитини. Коли є інформація про дітей в Росії і знаходяться родичі, які мають право подати документи на те, що вони забирають дитину і можуть її повернути. Відповідно надається допомога в оформленні всіх документів і ресурси на перевезення. Тому що має їхати особисто ця особа. Це родичі або законні опікуни. Така робота відбувається регулярно.

Повернення додому українських дітей © Save Ukraine

Але навіть після виявлення дитини та встановлення опікуна, повернути дитину додому вдається не завжди. Як розповідає голова правління Гельсінської Спілки з прав людини:

— Іноді вдавалося повернути дітей, іноді ні. Тому що батьки, які їхали за дітьми, отримували пропозиції (наприклад, квартиру). І вони залишалися на території Російської Федерації, маючи такі «пряники».

Щодо повернення дітей-сиріт питання ще складніше. Забрати дитину, яка не має родичів чи опікунів, майже неможливо. Тож діти вимушені залишатися на території країни-агресора:

— Вони зараз знаходяться у досить вразливому становищі. Зміна національної ідентичності — це супутній фактор не лише воєнного злочину, а злочину з ознаками геноциду, тому що це фактично заперечення української ідентичності та переведення в іншу національність. Сам оцей факт там само є фактом злочину, як і злочин депортації.

За офіційними даними, зараз у Росії перебуває понад 16 тисяч українських дітей. Частина з них приїхали до країни-агресора разом із батьками. Близько 4 тисяч були незаконно депортовані. На сьогодні повернути в Україну вдалося лише близько 400 дітей.

Повернення додому українських дітей © Save Ukraine

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна, якого підозрюють в незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ. Окрім цього, видано ордер на арешт російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.