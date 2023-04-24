Лавров головуватиме в Радбезі ООН: чому Росія досі має там право голосу

Брехня та пропаганда

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 24 та 25 квітня головуватиме на відкритих дебатах у Раді Безпеки ООН, які стосуватимуться принципів статуту організації.

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У квітні Росія головує в Раді Безпеки ООН, змінивши на цьому місці Мозамбік. За правилами, ротація країн, що головують, відбувається щомісяця. У травні цю роль виконуватиме Швейцарія, у червні — ОАЕ.

Востаннє Росія головувала на Радбезі в лютому 2022 року, коли почала повномасштабну агресію проти України.

Пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель назвали головування Росії «квітневим жартом». А президент України Володимир Зеленський указав на те, що ця «абсурдна й деструктивна» ситуація свідчить про «повне банкрутство таких інститутів» міжнародної безпеки, як ООН.

Лаврову не місце в Радбезі

Як і головування РФ у Радбезі, так і приїзд Лаврова викликав шквал критики серед країн-членів ООН. Цього місяця західні дипломати двічі залишали зал засідань. Уперше, коли трибуну надали російський уповноваженій із прав дитини Марії Львовій-Бєловій, яку звинувачують у воєнних злочинах. Удруге — на заході, який стосувався експорту зброї та військової техніки.

Найбільший опір російський делегації чинять США. По-перше, американці до останнього тягнули з видачею віз членам російської делегації, але згодом таки дали дозвіл, хоча й не всім. Зокрема, візи не отримали російські журналісти, які мали супроводжувати главу МЗС Росії. «Не забудемо, не пробачимо», — відреагував російський дипломат.

Міністр Лавров на 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, вересень 2022 © AP / Mary Altaffer

По-друге, Сполучені Штати вирішили знизити рівень свого представництва в Радбезі ООН, тобто відправляти на деякі засідання дипломатів нижчого рангу.

«Ми бачимо, що американці ставлять дипломатичні перепони: вони довго не видавали візи і видали не всім. Вони взагалі не хочуть пускати російську делегацію на засідання. Оце і є якраз той момент, коли міжнародна організація не працює, то в гру вступає класична міждержавна дипломатія. І тут американці роблять, усе від них залежне», — пояснив у коментарі RFI експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.

За його словами, ООН не може змінити статус Росії в організації та забрати в неї право голосу чи права участі в засіданнях, якщо країна офіційно не оголосила війну й не була хвалена відповідна резолюція ООН:

— Подібне рішення може прийматися на Генасамблеї ООН або, і це частіше, Радою Безпеки. Але ми бачимо, що через право вето та деякі інші речі Радбез не є настільки дієвим, яким би мав бути

Наразі росіяни використовують Радбез ООН як пропагандистську платформу для просування своїх наративів, говорить Краєв:

— Я б не чекав від участі Лаврова в засіданнях Радбезу чогось такого, що росіяни ще не робили: зрив засідань, постійна робота зі своїми пропагандистськими наративами, відсутність будь-якого натяку на нормальну дипломатію. Для росіян це чисто пропагандистська платформа, яку вони намагаються використати на користь собі. І такою ми побачимо роботу Лаврова та всієї російської делегації.

Постпред РФ в ООН Василь Небензя виступає під час засідання Радбезу, 29 березня 2022 © AP / John Minchillo

Такої ж думки дотримується Надзвичайний і Повноважний посол України, представник України в Раді ООН із прав людини (2005–2010 роки) Володимир Василенко:

— Це буде брехня, намагання виправдати агресію, ввести в оману міжнародне співтовариство та представників африканських, латиноамериканських та інших держав, які не зовсім розуміють, що відбувається, і вірять російській пропаганді.

Вигнати РФ з ООН

У грудні Україна офіційно порушила питання виключення Росії із Ради безпеки ООН. У своїй заяві МЗС України зазначає, що Російська Федерація незаконно, в обхід статуту, посіла місце в Раді безпеки ООН:

— З юридичної та політичної точок зору може бути лише один висновок: Росія — узурпатор місця Радянського Союзу в Радбезі ООН.

Україна закликала держави-члени ООН відновити застосування Статуту щодо питання легітимності перебування Російської Федерації в ООН, позбавити її статусу постійного члена Радбезу та виключити з ООН загалом.

Дмитро Кулеба виступає на 11-й екстреній спеціальній сесії Генеральної Асамблеї, лютий 2023 © AP / Mary Altaffer

На думку Олександра Краєва, шанси виключити Росію з Радбезу є. Але зважаючи на те, що питання виключення постійних членів не передбачено Статутом Організації, відповідно, його треба вирішувати голосуванням на Генасамблеї ООН:

— Щоб таке голосування пройшло, нам треба заручитися підтримкою як мінімум 50% тих, хто буде голосувати, а в ідеалі — 75%. Тому що росіяни можуть перевести таке голосування в розділ процедурних, і тоді нам не вистачить 50% підтримки. Буде потрібна кваліфікована більшість, тому що хтось може відпасти в останній момент, хтось може не з’явитися на голосування, тому краще перестрахуватися.

Зараз над залученням підтримки працює українська делегація в ООН і має певні успіхи, говорить Краєв. Але, за його словами, ми просто не готові «зробити перший постріл», адже якщо ми запустимо цю систему, дороги назад не буде. Нам потрібно буде швидко просувати та проводити всі ті реформи в ООН, які ми хотіли.

Водночас Володимир Василенко звертає увагу, що для внесення будь-яких змін в статут ООН потрібні голоси всіх п’яти постійних членів Радбезу, одним із яких є Росія. А вона має право вето.

Символ Організації Об'єднаних Націй © AP / John Minchillo

Натомість, фахівець із міжнародного права пропонує два виходи із ситуації. По-перше, позбавити російську делегацію американських віз як представників держави-агресорки. По-друге, тимчасово позбавити права голосу Росії в ООН через невизнання повноважень російської делегації при ООН Комітетом із перевірки повноважень та Генеральною Асамблеєю з подальшим рішенням голови Генеральної Асамблеї. У цьому разі рішення не можна заблокувати правом вето, каже Володимир Василенко:

— Але це все одно жодним чином не вплине на перебіг агресії Росії проти України. РФ плювати хотіла на всі норми права і вона буде продовжувати війну, мета якої — знищення України. Єдиний вихід із ситуації — посилити військову підтримку Україні, радикальним чином посилити санкції проти Росії, отримати перемогу та нав’язати РФ мирний договір, який поклав би на неї всю відповідальність за агресію. Одна із форм відповідальності держави-агресорки — обмеження її суверенітету та міжнародно-правової суб’єктності. У такому випадку можна було б ставити питання про тимчасове виключення Росії з ООН.